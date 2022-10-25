В окружной центр подготовки в Елани, куда свозят мобилизованных со всего Урала и Сибири, приехала новая проверка — на этот раз от депутата Госдумы Максима Иванова (он бывает там регулярно). Свидетелями инспекции стали корреспонденты URA.RU.
Первым делом офицеры предложили осмотреть строящийся шатер для умывания солдат. А затем один из командиров — как бы демонстрируя, что скрывать нечего, — предложил выбрать любую из десятка обычных палаток. В это время там как раз отдыхали бойцы одного из полков (номера раскрывать запрещено). Его комплектование завершится 28 октября. С 31-го стартует боевая подготовка на полигоне. А пока мужчины принимают обмундирование, шанцевые инструменты, оружие, боевую технику и организуют свой быт на ближайший месяц.
В каждой палатке — по 38-45 человек, рассказал один из мобилизованных офицеров
Оба встретившихся на пути солдата — из Томска. На вопрос Иванова, довольны ли условиями проживания, обмундированием, ответили утвердительно.
Тут же корреспондент спросил, решена ли проблема с алкоголем — об этом много говорилось в первые дни мобилизации. По словам командира, решена: все солдаты при деле. А крупным сетям торговать спиртным запретили, хотя некоторые в городке все же пытаются делать это из-под полы.
Бойцы из другого полка, сформированного из свердловчан, пока живут в расположении — палатки для них только начинают строить. Сегодня военнослужащие чистили оружие — после ночных стрельб. Один из бойцов рассказал Иванову, что стрелял из автомата 1980-го года. Депутат ответил, что на днях на еланском полигоне ему выдали автомат 1989-го, и он сдал экзамен на «отлично».
«Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак, личное время, подготовка к полковому построению, поднятие флага, получение боевых заданий, затем расходимся. Если вчера были стрельбы ночные, сегодня у нас чистка оружия. Окопы копаем, блиндажи учимся делать. [Если нет стрельб] вечером, до ужина, занятия. После ужина — личное время», — описал свой распорядок екатеринбуржец Константин (30 лет). В Елани он с конца сентября.
Делегации также показали собственный хлебозавод (точнее, цех) и кабинеты, где начали готовить специалистов по беспилотникам. За время обхода офицеры передали Иванову несколько просьб — в основном по бензопилам и медоборудованию. Обещал отработать.
Максима Иванова (по центру) в Елани встретили начальник учебного центра полковник Дмитрий Аксенов (слева) и командир родного из батальонов
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В окружной центр подготовки в Елани, куда свозят мобилизованных со всего Урала и Сибири, приехала новая проверка — на этот раз от депутата Госдумы Максима Иванова (он бывает там регулярно). Свидетелями инспекции стали корреспонденты URA.RU. Первым делом офицеры предложили осмотреть строящийся шатер для умывания солдат. А затем один из командиров — как бы демонстрируя, что скрывать нечего, — предложил выбрать любую из десятка обычных палаток. В это время там как раз отдыхали бойцы одного из полков (номера раскрывать запрещено). Его комплектование завершится 28 октября. С 31-го стартует боевая подготовка на полигоне. А пока мужчины принимают обмундирование, шанцевые инструменты, оружие, боевую технику и организуют свой быт на ближайший месяц. Оба встретившихся на пути солдата — из Томска. На вопрос Иванова, довольны ли условиями проживания, обмундированием, ответили утвердительно. Тут же корреспондент спросил, решена ли проблема с алкоголем — об этом много говорилось в первые дни мобилизации. По словам командира, решена: все солдаты при деле. А крупным сетям торговать спиртным запретили, хотя некоторые в городке все же пытаются делать это из-под полы. Бойцы из другого полка, сформированного из свердловчан, пока живут в расположении — палатки для них только начинают строить. Сегодня военнослужащие чистили оружие — после ночных стрельб. Один из бойцов рассказал Иванову, что стрелял из автомата 1980-го года. Депутат ответил, что на днях на еланском полигоне ему выдали автомат 1989-го, и он сдал экзамен на «отлично». «Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак, личное время, подготовка к полковому построению, поднятие флага, получение боевых заданий, затем расходимся. Если вчера были стрельбы ночные, сегодня у нас чистка оружия. Окопы копаем, блиндажи учимся делать. [Если нет стрельб] вечером, до ужина, занятия. После ужина — личное время», — описал свой распорядок екатеринбуржец Константин (30 лет). В Елани он с конца сентября. Делегации также показали собственный хлебозавод (точнее, цех) и кабинеты, где начали готовить специалистов по беспилотникам. За время обхода офицеры передали Иванову несколько просьб — в основном по бензопилам и медоборудованию. Обещал отработать.