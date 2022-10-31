В школе под Курганом ученики толпой избили одноклассника

Ребенок стал инвалидом, семья подверглась травле, а учителя нашли «виновного»

01 ноября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Ребенка, отдыхавшего в пришкольном лагере в селе Иковка, толпой избили одноклассники (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На территории Иковской школы (Курганская область) ученики толпой избили 11-летнего одноклассника, который сорвал «похороны» мухи. Травмы спровоцировали у ребенка проблемы со здоровьем, потребовалась операция, после которой он стал инвалидом. Семье из-за травли пришлось бросить дом и переехать из поселка. Сейчас в истории разбирается суд, но семья пострадавшего боится, что участники драки и допустившие ЧП лица останутся безнаказанными, рассказали URA.RU родители ребенка. «Драка произошла 18 июня 2021 года на территории Иковской школы. Мы отдали сына (тогда ему было 11 лет) в дневной пришкольный лагерь. Мы оба работаем, считали, что ребенок будет под присмотром педагогов. Позже узнали, что в тот день одна учительница отпросилась с работы, другая куда-то вышла, дети остались без присмотра. Они похоронили муху во дворе. Наш сын эту муху откопал и выбросил, за это его избили толпой. Прыгали на него, били мальчики и девочки, пока он не стал задыхаться. Мы (сами опрашивали детей) насчитали семь учеников, кто бил. Возможно, было около десяти участников расправы», — рассказала мама пострадавшего мальчика. Причина конфликта учеников в отряде — «похороны» насекомого Фото: Александр Мамаев © URA.RU По словам женщины, педагог не вызвала врачей, а пыталась сама привести ребенка в чувства в туалете. О том, что произошло маме сообщила одна из родительниц через 2,5 часа после ЧП. «Когда я приехала в школу, сын не узнал меня. Нам не сообщили, что у него была рвота, ничего не рассказали про избиение. Сказали, что его ударила девочка. Мы повезли ребенка сначала в травмпункт, а на следующий день в Красный крест в Курган, где ему поставили диагноз — сотрясение мозга», — говорит мама. Ребенок получил серьезную психотравму (проходил лечение в психоневрологическом диспансере) и травму позвоночника. Мальчика прооперировали в Центре Илизарова, в позвоночник поставили пластину. Теперь ребенок инвалид. Родители отмечают, что инспектор ПДН приступила к работе спустя несколько дней после происшествия. Она установила только четверых участников избиения. «Но и этих детей не поставили на учет! Директор школы и учителя не извинились перед нами за инцидент. Учитель, которая отпрашивалась, выговор получила. На меня со стороны родителей детей-участников драки, началось давление и травля на работе. Мне пришлось уволиться, мы переехали», — говорит собеседница. Сейчас дело рассматривает суд по иску прокурора, выступившего в защиту ребенка. Но по словам мамы мальчика, учителя Иковской школы хотят переложить ответственность на тренера детской секции по боксу. Пострадавший мальчик успел записаться в секцию, но не участвовал в спаррингах, с тренировок приходил в хорошем настроении и ни на что не жаловался. Однако судья, учитывая это предположение учителей, назначил дополнительную экспертизу. «Мы считаем, что тренера, который несет для детей что-то светлое в поселок, хотят сделать виноватым. И что может показать экспертиза спустя 1,5 года после инцидента», — говорят родители. По словам родителей пострадавшего ребенка, участников драки не поставили на учет в органы ПДН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Иковской школы Марина Носкова ответила URA.RU, что на момент происшествия не руководила учреждением. «С предыдущим директором не продлили контракт (сейчас она работает в школе учителем). Завуч и воспитатель получили выговоры. Я свою точку зрения высказала в суде: считаю, что кто-то должен был понести наказание, так как ребенок остался инвалидом. Дети остались без внимания, значит, ответственных следовало уволить. Я бы поступила так», — сказала Носкова. Связаться с предыдущим руководителем школы Юлией Медведевой не удалось — в распоряжении редакции нет ее контактного телефона. В пресс-службе УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что 19 июня 2021 года в дежурной части ОМВД России по Кетовскому району зарегистрировано сообщение по факту обращения несовершеннолетнего в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного креста». «По результатам рассмотрения сообщения сотрудником ОМВД России по Кетовскому району на основании части 2 пункта 1 статьи 24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2 статьи 11 № 120-ФЗ „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кетовского района к лицам, причинившим несовершеннолетнему телесные повреждения, приняты меры общественного воздействия», — говорится в ответе ведомства. Согласно части 1 статьи 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Родители пострадавшего мальчика подали на участников драки второй иск о взыскании расходов на лечение и реабилитацию. Ребенок учился дистанционно в другой школе, с этого учебного года ходит в школу, но ему трудно присутствовать на уроках из-за болей в спине. Побои, нанесенные ребенку, были признаны легким вредом здоровью.

На территории Иковской школы (Курганская область) ученики толпой избили 11-летнего одноклассника, который сорвал «похороны» мухи. Травмы спровоцировали у ребенка проблемы со здоровьем, потребовалась операция, после которой он стал инвалидом. Семье из-за травли пришлось бросить дом и переехать из поселка. Сейчас в истории разбирается суд, но семья пострадавшего боится, что участники драки и допустившие ЧП лица останутся безнаказанными, рассказали URA.RU родители ребенка. «Драка произошла 18 июня 2021 года на территории Иковской школы. Мы отдали сына (тогда ему было 11 лет) в дневной пришкольный лагерь. Мы оба работаем, считали, что ребенок будет под присмотром педагогов. Позже узнали, что в тот день одна учительница отпросилась с работы, другая куда-то вышла, дети остались без присмотра. Они похоронили муху во дворе. Наш сын эту муху откопал и выбросил, за это его избили толпой. Прыгали на него, били мальчики и девочки, пока он не стал задыхаться. Мы (сами опрашивали детей) насчитали семь учеников, кто бил. Возможно, было около десяти участников расправы», — рассказала мама пострадавшего мальчика. По словам женщины, педагог не вызвала врачей, а пыталась сама привести ребенка в чувства в туалете. О том, что произошло маме сообщила одна из родительниц через 2,5 часа после ЧП. «Когда я приехала в школу, сын не узнал меня. Нам не сообщили, что у него была рвота, ничего не рассказали про избиение. Сказали, что его ударила девочка. Мы повезли ребенка сначала в травмпункт, а на следующий день в Красный крест в Курган, где ему поставили диагноз — сотрясение мозга», — говорит мама. Ребенок получил серьезную психотравму (проходил лечение в психоневрологическом диспансере) и травму позвоночника. Мальчика прооперировали в Центре Илизарова, в позвоночник поставили пластину. Теперь ребенок инвалид. Родители отмечают, что инспектор ПДН приступила к работе спустя несколько дней после происшествия. Она установила только четверых участников избиения. «Но и этих детей не поставили на учет! Директор школы и учителя не извинились перед нами за инцидент. Учитель, которая отпрашивалась, выговор получила. На меня со стороны родителей детей-участников драки, началось давление и травля на работе. Мне пришлось уволиться, мы переехали», — говорит собеседница. Сейчас дело рассматривает суд по иску прокурора, выступившего в защиту ребенка. Но по словам мамы мальчика, учителя Иковской школы хотят переложить ответственность на тренера детской секции по боксу. Пострадавший мальчик успел записаться в секцию, но не участвовал в спаррингах, с тренировок приходил в хорошем настроении и ни на что не жаловался. Однако судья, учитывая это предположение учителей, назначил дополнительную экспертизу. «Мы считаем, что тренера, который несет для детей что-то светлое в поселок, хотят сделать виноватым. И что может показать экспертиза спустя 1,5 года после инцидента», — говорят родители. Директор Иковской школы Марина Носкова ответила URA.RU, что на момент происшествия не руководила учреждением. «С предыдущим директором не продлили контракт (сейчас она работает в школе учителем). Завуч и воспитатель получили выговоры. Я свою точку зрения высказала в суде: считаю, что кто-то должен был понести наказание, так как ребенок остался инвалидом. Дети остались без внимания, значит, ответственных следовало уволить. Я бы поступила так», — сказала Носкова. Связаться с предыдущим руководителем школы Юлией Медведевой не удалось — в распоряжении редакции нет ее контактного телефона. В пресс-службе УМВД по Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что 19 июня 2021 года в дежурной части ОМВД России по Кетовскому району зарегистрировано сообщение по факту обращения несовершеннолетнего в ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница имени Красного креста». «По результатам рассмотрения сообщения сотрудником ОМВД России по Кетовскому району на основании части 2 пункта 1 статьи 24 УПК РФ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2 статьи 11 № 120-ФЗ „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кетовского района к лицам, причинившим несовершеннолетнему телесные повреждения, приняты меры общественного воздействия», — говорится в ответе ведомства. Согласно части 1 статьи 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Родители пострадавшего мальчика подали на участников драки второй иск о взыскании расходов на лечение и реабилитацию. Ребенок учился дистанционно в другой школе, с этого учебного года ходит в школу, но ему трудно присутствовать на уроках из-за болей в спине. Побои, нанесенные ребенку, были признаны легким вредом здоровью.