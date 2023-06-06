Миллиардер раскошелится для победы над мэром Екатеринбурга

Сделку прямо сейчас закрепляют в Москве

06 июня 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов пытался сорвать переговоры — ему почти сформировавшийся союз максимально невыгоден Фото: Московец Илья © URA.RU Антимэрская коалиция под руководством миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») максимально близка к получению возможности вести своих кандидатов в гордуму от «Справедливой России». По словам источника URA.RU, сделка якобы уже завершена и ее сумма — около 280 миллионов рублей. Говорят, это беспрецедентно много. Другой собеседник уточнил, что переговоры еще продолжаются — на уровне федерального руководства партии, и их исход не так уж очевиден. О том, что команда Кочеткова, чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить, общается с эсерами, URA.RU писало еще в мае. Тогда все кулуарные расторговки были поставлены на паузу — все ждали итогов праймериз «Единой России». Они завершились разгромом: люди Кочеткова победили только в трех округах, где его кандидатов согласовал губернатор Евгений Куйвашев. Хотя рассчитывали минимум на девять (из 25). Праймериз ЕР завершились для антимэрского пула разгромом Фото: Московец Илья © URA.RU Партия необходима коалиции для того, чтобы продолжить борьбу — выдвинуть кандидатов без сбора подписей. ЛДПР, «Новые люди» и коммунисты склоняются к сотрудничеству с администрацией и ее союзниками, «Яблоко» считают слишком токсичной партией из-за ее позиции по спецоперации РФ на Украине. Так вокруг «Справедливой России» сформировалась одна из главных предвыборных интриг. Изначально от имени Кочеткова с главой свердловских эсеров, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (его на переговоры уполномочил лидер партии Сергей Миронов) пытался договориться доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Впоследствии, по слухам, включился сам бизнесмен, давно знакомый с Кузнецовым. Говорят, на финальном этапе Кочетков общался с Андреем Кузнецовым (на фото) лично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В итоге „Справедливую Россию“ покупают за 280 миллионов — это проходные места в списке плюс выдвижение по одномандатным округам», — поделился источник. И даже привел деталь — якобы близкий к Кочеткову депутат Александр Караваев (его чиновники почему-то называют «личным врагом Орлова») обсуждал с Кузнецовым, «как передавать кэш». Уточнить, правда ли это, у самого Караваева оперативно не удалось: он не ответил на звонок корреспондента. Знакомый политика заверил, что тот контактирует с Кузнецовым лишь по поводу своего участия в кампании. Другой инсайдер — близкий к «кочетковскому» пулу — уточнил, что в настоящий момент пакетное соглашение «финализируют в Москве». Он также утверждает, что Кузнецов несколько дней назад якобы обсуждал ситуацию с губернатором (он, как всегда, над схваткой) и услышал от него, что «Виталию можно помочь». Подтверждений, что такая беседа действительно была, пока нет. Статья по теме Соперники Орлова ищут новую площадку для войны с ним Косвенным признаком того, что «покупка» состоялась, является подбор кандидатов в округа. На прошлой неделе, сразу после праймериз, близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин (его Орлов желает сместить) якобы обсуждал с ним план дальнейших действий. И претендентов на попадание в электоральные «списки Кочеткова» теперь готовят как раз к тому, что они пойдут от «Справедливой России», отметил четвертый источник. Володин, впрочем, это не подтвердил. Пятый источник, работавший со «Справедливой Россией» в прежние годы, усомнился, что озвученная сумма — в 280 млн — реальна. «Не знаю, сколько в 2018 году в общей сложности выложил Кочетков, но место в партсписке у „СР“ стоило от 15 до 20 миллионов рублей, не больше», — объяснил он. В новой гордуме Виталий Кочетков и Игорь Володин хотят получить не меньше 12 голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Источник, близкий к мэрии, сказал корреспонденту, что о договоренностях между Кочетковым и «Справедливой Россией» (как и о встрече Кузнецова с губернатором) слышал. «Но это не окончательно. Дверь [в партию] еще открыта», — передал он настроение чиновников. От горадминистрации с Кузнецовым с конца 2022 года общались Орлов и его зам по политике Сергей Плахотин. Для комментариев по ситуации вечером 6 июня он был недоступен. Кузнецов от ответа на вопросы URA.RU о переговорах с Кочетковым и деньгах воздержался. Но подчеркнул: «Мы занимаемся подготовкой к избирательной кампании в рабочем порядке, формируем списки кандидатов на свое усмотрение. Как я и говорил раньше, мы будем принимать решение, исходя из интересов избирателей, формируя команду кандидатов, способных решать задачи защиты социальных интересов граждан». У Кочеткова давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко они проявлялись, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — депутата заксо Дмитрия Ионина (ныне зам Куйвашева). А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По результатам той кампании эсеры получили в думе семь мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрская коалиция под руководством миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») максимально близка к получению возможности вести своих кандидатов в гордуму от «Справедливой России». По словам источника URA.RU, сделка якобы уже завершена и ее сумма — около 280 миллионов рублей. Говорят, это беспрецедентно много. Другой собеседник уточнил, что переговоры еще продолжаются — на уровне федерального руководства партии, и их исход не так уж очевиден. О том, что команда Кочеткова, чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить, общается с эсерами, URA.RU писало еще в мае. Тогда все кулуарные расторговки были поставлены на паузу — все ждали итогов праймериз «Единой России». Они завершились разгромом: люди Кочеткова победили только в трех округах, где его кандидатов согласовал губернатор Евгений Куйвашев. Хотя рассчитывали минимум на девять (из 25). Партия необходима коалиции для того, чтобы продолжить борьбу — выдвинуть кандидатов без сбора подписей. ЛДПР, «Новые люди» и коммунисты склоняются к сотрудничеству с администрацией и ее союзниками, «Яблоко» считают слишком токсичной партией из-за ее позиции по спецоперации РФ на Украине. Так вокруг «Справедливой России» сформировалась одна из главных предвыборных интриг. Изначально от имени Кочеткова с главой свердловских эсеров, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (его на переговоры уполномочил лидер партии Сергей Миронов) пытался договориться доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Впоследствии, по слухам, включился сам бизнесмен, давно знакомый с Кузнецовым. «В итоге „Справедливую Россию“ покупают за 280 миллионов — это проходные места в списке плюс выдвижение по одномандатным округам», — поделился источник. И даже привел деталь — якобы близкий к Кочеткову депутат Александр Караваев (его чиновники почему-то называют «личным врагом Орлова») обсуждал с Кузнецовым, «как передавать кэш». Уточнить, правда ли это, у самого Караваева оперативно не удалось: он не ответил на звонок корреспондента. Знакомый политика заверил, что тот контактирует с Кузнецовым лишь по поводу своего участия в кампании. Другой инсайдер — близкий к «кочетковскому» пулу — уточнил, что в настоящий момент пакетное соглашение «финализируют в Москве». Он также утверждает, что Кузнецов несколько дней назад якобы обсуждал ситуацию с губернатором (он, как всегда, над схваткой) и услышал от него, что «Виталию можно помочь». Подтверждений, что такая беседа действительно была, пока нет. Косвенным признаком того, что «покупка» состоялась, является подбор кандидатов в округа. На прошлой неделе, сразу после праймериз, близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин (его Орлов желает сместить) якобы обсуждал с ним план дальнейших действий. И претендентов на попадание в электоральные «списки Кочеткова» теперь готовят как раз к тому, что они пойдут от «Справедливой России», отметил четвертый источник. Володин, впрочем, это не подтвердил. Пятый источник, работавший со «Справедливой Россией» в прежние годы, усомнился, что озвученная сумма — в 280 млн — реальна. «Не знаю, сколько в 2018 году в общей сложности выложил Кочетков, но место в партсписке у „СР“ стоило от 15 до 20 миллионов рублей, не больше», — объяснил он. Источник, близкий к мэрии, сказал корреспонденту, что о договоренностях между Кочетковым и «Справедливой Россией» (как и о встрече Кузнецова с губернатором) слышал. «Но это не окончательно. Дверь [в партию] еще открыта», — передал он настроение чиновников. От горадминистрации с Кузнецовым с конца 2022 года общались Орлов и его зам по политике Сергей Плахотин. Для комментариев по ситуации вечером 6 июня он был недоступен. Кузнецов от ответа на вопросы URA.RU о переговорах с Кочетковым и деньгах воздержался. Но подчеркнул: «Мы занимаемся подготовкой к избирательной кампании в рабочем порядке, формируем списки кандидатов на свое усмотрение. Как я и говорил раньше, мы будем принимать решение, исходя из интересов избирателей, формируя команду кандидатов, способных решать задачи защиты социальных интересов граждан». У Кочеткова давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко они проявлялись, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — депутата заксо Дмитрия Ионина (ныне зам Куйвашева). А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По результатам той кампании эсеры получили в думе семь мест.