Миллиардер раскошелится для победы над мэром Екатеринбурга

Антимэрская коалиция под руководством миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») максимально близка к получению возможности вести своих кандидатов в гордуму от «Справедливой России». По словам источника URA.RU, сделка якобы уже завершена и ее сумма — около 280 миллионов рублей. Говорят, это беспрецедентно много. Другой собеседник уточнил, что переговоры еще продолжаются — на уровне федерального руководства партии, и их исход не так уж очевиден.
О том, что команда Кочеткова, чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить, общается с эсерами, URA.RU писало еще в мае. Тогда все кулуарные расторговки были поставлены на паузу — все ждали итогов праймериз «Единой России». Они завершились разгромом: люди Кочеткова победили только в трех округах, где его кандидатов согласовал губернатор Евгений Куйвашев. Хотя рассчитывали минимум на девять (из 25).
Праймериз ЕР завершились для антимэрского пула разгромом
Партия необходима коалиции для того, чтобы продолжить борьбу — выдвинуть кандидатов без сбора подписей. ЛДПР, «Новые люди» и коммунисты склоняются к сотрудничеству с администрацией и ее союзниками, «Яблоко» считают слишком токсичной партией из-за ее позиции по спецоперации РФ на Украине. Так вокруг «Справедливой России» сформировалась одна из главных предвыборных интриг.
Изначально от имени Кочеткова с главой свердловских эсеров, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (его на переговоры уполномочил лидер партии Сергей Миронов) пытался договориться доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Впоследствии, по слухам, включился сам бизнесмен, давно знакомый с Кузнецовым.
Говорят, на финальном этапе Кочетков общался с Андреем Кузнецовым (на фото) лично
«В итоге „Справедливую Россию“ покупают за 280 миллионов — это проходные места в списке плюс выдвижение по одномандатным округам», — поделился источник. И даже привел деталь — якобы близкий к Кочеткову депутат Александр Караваев (его чиновники почему-то называют «личным врагом Орлова») обсуждал с Кузнецовым, «как передавать кэш». Уточнить, правда ли это, у самого Караваева оперативно не удалось: он не ответил на звонок корреспондента. Знакомый политика заверил, что тот контактирует с Кузнецовым лишь по поводу своего участия в кампании.
Другой инсайдер — близкий к «кочетковскому» пулу — уточнил, что в настоящий момент пакетное соглашение «финализируют в Москве». Он также утверждает, что Кузнецов несколько дней назад якобы обсуждал ситуацию с губернатором (он, как всегда, над схваткой) и услышал от него, что «Виталию можно помочь». Подтверждений, что такая беседа действительно была, пока нет.
Косвенным признаком того, что «покупка» состоялась, является подбор кандидатов в округа. На прошлой неделе, сразу после праймериз, близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин (его Орлов желает сместить) якобы обсуждал с ним план дальнейших действий. И претендентов на попадание в электоральные «списки Кочеткова» теперь готовят как раз к тому, что они пойдут от «Справедливой России», отметил четвертый источник. Володин, впрочем, это не подтвердил.
Пятый источник, работавший со «Справедливой Россией» в прежние годы, усомнился, что озвученная сумма — в 280 млн — реальна. «Не знаю, сколько в 2018 году в общей сложности выложил Кочетков, но место в партсписке у „СР“ стоило от 15 до 20 миллионов рублей, не больше», — объяснил он.
В новой гордуме Виталий Кочетков и Игорь Володин хотят получить не меньше 12 голосов
Источник, близкий к мэрии, сказал корреспонденту, что о договоренностях между Кочетковым и «Справедливой Россией» (как и о встрече Кузнецова с губернатором) слышал. «Но это не окончательно. Дверь [в партию] еще открыта», — передал он настроение чиновников. От горадминистрации с Кузнецовым с конца 2022 года общались Орлов и его зам по политике Сергей Плахотин. Для комментариев по ситуации вечером 6 июня он был недоступен.
Кузнецов от ответа на вопросы URA.RU о переговорах с Кочетковым и деньгах воздержался. Но подчеркнул: «Мы занимаемся подготовкой к избирательной кампании в рабочем порядке, формируем списки кандидатов на свое усмотрение. Как я и говорил раньше, мы будем принимать решение, исходя из интересов избирателей, формируя команду кандидатов, способных решать задачи защиты социальных интересов граждан».
У Кочеткова давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко они проявлялись, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — депутата заксо Дмитрия Ионина (ныне зам Куйвашева).
А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По результатам той кампании эсеры получили в думе семь мест.
Антимэрская коалиция под руководством миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») максимально близка к получению возможности вести своих кандидатов в гордуму от «Справедливой России». По словам источника URA.RU, сделка якобы уже завершена и ее сумма — около 280 миллионов рублей. Говорят, это беспрецедентно много. Другой собеседник уточнил, что переговоры еще продолжаются — на уровне федерального руководства партии, и их исход не так уж очевиден. О том, что команда Кочеткова, чью большую фракцию в думе Орлов хочет сократить, общается с эсерами, URA.RU писало еще в мае. Тогда все кулуарные расторговки были поставлены на паузу — все ждали итогов праймериз «Единой России». Они завершились разгромом: люди Кочеткова победили только в трех округах, где его кандидатов согласовал губернатор Евгений Куйвашев. Хотя рассчитывали минимум на девять (из 25). Партия необходима коалиции для того, чтобы продолжить борьбу — выдвинуть кандидатов без сбора подписей. ЛДПР, «Новые люди» и коммунисты склоняются к сотрудничеству с администрацией и ее союзниками, «Яблоко» считают слишком токсичной партией из-за ее позиции по спецоперации РФ на Украине. Так вокруг «Справедливой России» сформировалась одна из главных предвыборных интриг. Изначально от имени Кочеткова с главой свердловских эсеров, депутатом Госдумы Андреем Кузнецовым (его на переговоры уполномочил лидер партии Сергей Миронов) пытался договориться доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев. Впоследствии, по слухам, включился сам бизнесмен, давно знакомый с Кузнецовым. «В итоге „Справедливую Россию“ покупают за 280 миллионов — это проходные места в списке плюс выдвижение по одномандатным округам», — поделился источник. И даже привел деталь — якобы близкий к Кочеткову депутат Александр Караваев (его чиновники почему-то называют «личным врагом Орлова») обсуждал с Кузнецовым, «как передавать кэш». Уточнить, правда ли это, у самого Караваева оперативно не удалось: он не ответил на звонок корреспондента. Знакомый политика заверил, что тот контактирует с Кузнецовым лишь по поводу своего участия в кампании. Другой инсайдер — близкий к «кочетковскому» пулу — уточнил, что в настоящий момент пакетное соглашение «финализируют в Москве». Он также утверждает, что Кузнецов несколько дней назад якобы обсуждал ситуацию с губернатором (он, как всегда, над схваткой) и услышал от него, что «Виталию можно помочь». Подтверждений, что такая беседа действительно была, пока нет. Косвенным признаком того, что «покупка» состоялась, является подбор кандидатов в округа. На прошлой неделе, сразу после праймериз, близкий к Кочеткову спикер думы Игорь Володин (его Орлов желает сместить) якобы обсуждал с ним план дальнейших действий. И претендентов на попадание в электоральные «списки Кочеткова» теперь готовят как раз к тому, что они пойдут от «Справедливой России», отметил четвертый источник. Володин, впрочем, это не подтвердил. Пятый источник, работавший со «Справедливой Россией» в прежние годы, усомнился, что озвученная сумма — в 280 млн — реальна. «Не знаю, сколько в 2018 году в общей сложности выложил Кочетков, но место в партсписке у „СР“ стоило от 15 до 20 миллионов рублей, не больше», — объяснил он. Источник, близкий к мэрии, сказал корреспонденту, что о договоренностях между Кочетковым и «Справедливой Россией» (как и о встрече Кузнецова с губернатором) слышал. «Но это не окончательно. Дверь [в партию] еще открыта», — передал он настроение чиновников. От горадминистрации с Кузнецовым с конца 2022 года общались Орлов и его зам по политике Сергей Плахотин. Для комментариев по ситуации вечером 6 июня он был недоступен. Кузнецов от ответа на вопросы URA.RU о переговорах с Кочетковым и деньгах воздержался. Но подчеркнул: «Мы занимаемся подготовкой к избирательной кампании в рабочем порядке, формируем списки кандидатов на свое усмотрение. Как я и говорил раньше, мы будем принимать решение, исходя из интересов избирателей, формируя команду кандидатов, способных решать задачи защиты социальных интересов граждан». У Кочеткова давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко они проявлялись, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — депутата заксо Дмитрия Ионина (ныне зам Куйвашева). А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По результатам той кампании эсеры получили в думе семь мест.