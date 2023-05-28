Мэр Екатеринбурга усилился в схватке с миллиардером за новую думу

Итоги праймериз ЕР: союзник Орлова сотворил сенсацию, а его соперники проиграли в округах

29 мая 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

У Алексея Орлова теперь преимущество: его оппоненты не смогут массово выдвинуться от «Единой России» Фото: Московец Илья © URA.RU Праймериз «Единой России» в Екатеринбурге завершились так, как хотел глава Алексей Орлов: победили все кандидаты-одномандатники, ранее одобренные губернатором Евгением Куйвашевым. Под брендом ЕР антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова поведет в гордуму по округам только трех человек (из 25). Более того, есть угроза сокращения ее представительства в «списочной» части, где союзник Орлова преподнес сюрприз. Таковы, по данным URA.RU, предварительные результаты электронного голосования. Оно проходило с 22-го по 28 мая. И сопровождалось большой кулуарной баталией. С конца 2022-го Орлов формировал перечень политиков, общественников и бизнесменов, которых необходимо поддержать на выборах в гордуму. Представительство Кочеткова, владеющего крупнейшей фракцией в действующем созыве (до 15 депутатов из 36), в нем было минимальным. Так Орлов хотел ослабить влияние бизнесмена, периодически использующего подконтрольных депутатов для давления на мэрию. В праймериз победили все «одобренные» кандидаты-одномандатники (на картинке-справа) Фото: читатель URA.RU В начале апреля Кочетков и политтехнолог Ринат Хазеев убедили Куйвашева, что предложения Орлова не являются консолидированными и при их реализации возможен публичный конфликт. Губернатор поручил Хазееву подготовить новую версию списка. Однако в последующие две недели крупный бизнес, уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, во-первых, отказался снимать своих кандидатов, а во-вторых, попросил о том, чтобы округа курировал не Хазеев, а вице-губернатор Олег Чемезов, которому миллиардеры доверяют больше. И вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым согласовал список, почти не отличающийся от того, который представлял мэр. Единственное изменение — округ №20: там утвердили депутата Владимира Стругова (группа Кочеткова), а не депутата Алексея Мещерякова из промэрской команды Алексея Вихарева. Помимо Стругова, Кочеткова в списке «одобренных» представляли спикер думы Игорь Володин и депутат Виталий Чачин. Они предсказуемо победили в округах №18 и №9 соответственно. В аппаратном соперничестве с Кочетковым-Хазеевым Орлову сильно помог Олег Чемезов (на фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В еще восьми округах с подачи Кочеткова (или по согласованию с ним) были выдвинуты кандидаты, которых Куйвашев не одобрил. Но и не заблокировал, как бы демонстрируя свое положение «над схваткой». Впрочем, в последний момент — вечером 18 мая — Куйвашев все же ликвидировал две горячие точки: депутаты Тимофей Жуков и Антон Швалев отозвали свои кандидатуры из округов №19 и №5. Им гарантировали проходные места в общегородском партсписке. Оставались еще шесть конфликтных округов. В округе №16 Володин поддерживал профсоюзного лидера Светлану Даниленко. Она проиграла юристу РМК Алексею Шестакову. А в округе №17 Володин вел своего помощника Евгения Суханова. Он уступил руководителю волонтерского центра РМК Владиславу Овчинникову. Статья по теме Куйвашев создал новую интригу на выборах в Екатеринбурге В округе №4 окружение Кочеткова продвигало главу думской фракции ЕР Иру Овчинникову. Там победила ориентированная на Орлова директор школы, депутат Татьяна Вяткина. В округе №21 лояльный Кочеткову депутат Андрей Пирожков проиграл главврачу областной стоматологии Марине Харитоновой. В округе №24, который с одобрения губернатора «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову и в котором у «Единой России» не планируется сильный кандидат, победил молодогвардеец Данил Тупица. Против него команда Кочеткова вела сына советника губернатора — Анатолия Шарапова-младшего. В округе №11, где поддержкой антимэрскрого пула внезапно заручился экс-чиновник Сергей Горнушкин, победил депутат Владимир Крицкий. Вероятны потери Кочеткова в «списочной» части, где ему обещали два проходных места. Депутат Вихарев неожиданно (для всех — даже для горадминистрации) поднялся на четвертую позицию. Из-за этого депутат Швалев, ориентированный на Кочеткова, переместился с проходного седьмого на полупроходное восьмое место. По словам источника URA.RU во власти, политическому блоку мэрии за этот не предполагавшийся исход могут грозить разборки — даже несмотря на то, что к этой интриге он не причастен. Единственную сенсацию преподнес Алексей Вихарев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хотя в разговоре с URA.RU Орлов заявил, что вряд ли: «Результат [Вихарева действительно] неожиданный. Но он [сам] хорошо поработал». Отвечая на вопрос о последствиях, мэр дал понять, что, поскольку Вихарев победил в 19-м округе, смысла включать его в общегородской партсписок на основных выборах нет. Озвученный агентством расклад по округам Орлов подтвердил. Исполком «Единой России» он ночью 28 мая покидал в сопровождении Чемезова — в хорошем настроении. Орлов, кстати, общегородской список ЕР и возглавит. На втором месте будет депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Кочеткову, который, по слухам, рассчитывает получить в новой думе до 12 мандатов, теперь предстоит искать альтернативную площадку для выдвижения своих кандидатов. Ранее URA.RU писало о переговорах со «Справедливой Россией». При этом исключено, что в некоторых округах губернатором в итоге будут поддержаны не победители праймериз ЕР, а представители антимэрского пула — такую мысль он якобы озвучил за несколько дней до старта голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Праймериз «Единой России» в Екатеринбурге завершились так, как хотел глава Алексей Орлов: победили все кандидаты-одномандатники, ранее одобренные губернатором Евгением Куйвашевым. Под брендом ЕР антимэрская коалиция миллиардера Виталия Кочеткова поведет в гордуму по округам только трех человек (из 25). Более того, есть угроза сокращения ее представительства в «списочной» части, где союзник Орлова преподнес сюрприз. Таковы, по данным URA.RU, предварительные результаты электронного голосования. Оно проходило с 22-го по 28 мая. И сопровождалось большой кулуарной баталией. С конца 2022-го Орлов формировал перечень политиков, общественников и бизнесменов, которых необходимо поддержать на выборах в гордуму. Представительство Кочеткова, владеющего крупнейшей фракцией в действующем созыве (до 15 депутатов из 36), в нем было минимальным. Так Орлов хотел ослабить влияние бизнесмена, периодически использующего подконтрольных депутатов для давления на мэрию. В начале апреля Кочетков и политтехнолог Ринат Хазеев убедили Куйвашева, что предложения Орлова не являются консолидированными и при их реализации возможен публичный конфликт. Губернатор поручил Хазееву подготовить новую версию списка. Однако в последующие две недели крупный бизнес, уже договорившийся с Орловым, когда у него были такие полномочия, во-первых, отказался снимать своих кандидатов, а во-вторых, попросил о том, чтобы округа курировал не Хазеев, а вице-губернатор Олег Чемезов, которому миллиардеры доверяют больше. И вечером 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым согласовал список, почти не отличающийся от того, который представлял мэр. Единственное изменение — округ №20: там утвердили депутата Владимира Стругова (группа Кочеткова), а не депутата Алексея Мещерякова из промэрской команды Алексея Вихарева. Помимо Стругова, Кочеткова в списке «одобренных» представляли спикер думы Игорь Володин и депутат Виталий Чачин. Они предсказуемо победили в округах №18 и №9 соответственно. В еще восьми округах с подачи Кочеткова (или по согласованию с ним) были выдвинуты кандидаты, которых Куйвашев не одобрил. Но и не заблокировал, как бы демонстрируя свое положение «над схваткой». Впрочем, в последний момент — вечером 18 мая — Куйвашев все же ликвидировал две горячие точки: депутаты Тимофей Жуков и Антон Швалев отозвали свои кандидатуры из округов №19 и №5. Им гарантировали проходные места в общегородском партсписке. Оставались еще шесть конфликтных округов. В округе №16 Володин поддерживал профсоюзного лидера Светлану Даниленко. Она проиграла юристу РМК Алексею Шестакову. А в округе №17 Володин вел своего помощника Евгения Суханова. Он уступил руководителю волонтерского центра РМК Владиславу Овчинникову. В округе №4 окружение Кочеткова продвигало главу думской фракции ЕР Иру Овчинникову. Там победила ориентированная на Орлова директор школы, депутат Татьяна Вяткина. В округе №21 лояльный Кочеткову депутат Андрей Пирожков проиграл главврачу областной стоматологии Марине Харитоновой. В округе №24, который с одобрения губернатора «отдали» депутату-«коммунисту» Виктору Сомикову и в котором у «Единой России» не планируется сильный кандидат, победил молодогвардеец Данил Тупица. Против него команда Кочеткова вела сына советника губернатора — Анатолия Шарапова-младшего. В округе №11, где поддержкой антимэрскрого пула внезапно заручился экс-чиновник Сергей Горнушкин, победил депутат Владимир Крицкий. Вероятны потери Кочеткова в «списочной» части, где ему обещали два проходных места. Депутат Вихарев неожиданно (для всех — даже для горадминистрации) поднялся на четвертую позицию. Из-за этого депутат Швалев, ориентированный на Кочеткова, переместился с проходного седьмого на полупроходное восьмое место. По словам источника URA.RU во власти, политическому блоку мэрии за этот не предполагавшийся исход могут грозить разборки — даже несмотря на то, что к этой интриге он не причастен. Хотя в разговоре с URA.RU Орлов заявил, что вряд ли: «Результат [Вихарева действительно] неожиданный. Но он [сам] хорошо поработал». Отвечая на вопрос о последствиях, мэр дал понять, что, поскольку Вихарев победил в 19-м округе, смысла включать его в общегородской партсписок на основных выборах нет. Озвученный агентством расклад по округам Орлов подтвердил. Исполком «Единой России» он ночью 28 мая покидал в сопровождении Чемезова — в хорошем настроении. Орлов, кстати, общегородской список ЕР и возглавит. На втором месте будет депутат Госдумы Антон Шипулин, на третьем — депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Кочеткову, который, по слухам, рассчитывает получить в новой думе до 12 мандатов, теперь предстоит искать альтернативную площадку для выдвижения своих кандидатов. Ранее URA.RU писало о переговорах со «Справедливой Россией». При этом исключено, что в некоторых округах губернатором в итоге будут поддержаны не победители праймериз ЕР, а представители антимэрского пула — такую мысль он якобы озвучил за несколько дней до старта голосования.