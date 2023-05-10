Соперники мэра Екатеринбурга ищут новую площадку для войны с ним

Их сделка с депутатом ГД сорвалась в последний момент

11 мая 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов хочет, чтобы в новой гордуме «контрольного пакета» не было ни у одной ФПГ Фото: Московец Илья © URA.RU Антимэрский альянс готовит запасную площадку на выборах в гордуму Екатеринбурга. Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев от имени миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») провел переговоры с депутатом Госдумы, лидером реготделения «Справедливой России» Андреем Кузнецовым. Сделка, по данным URA.RU, сорвалась в последний момент, и это уже готовы использовать мэр Алексей Орлов и его зам Сергей Плахотин. Как писало URA.RU, в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев утвердил список кандидатов-одномандатников на праймериз «Единой России». Большинство предлагавшихся Кочетковым и Хазеевым фамилий по разным причинам не прошли. Однако бизнесмен, чье представительство в новой думе Орлов хочет сократить, не отступил: с его одобрения как минимум в трети округов выдвинулись «несогласованные» политики и общественники. В списке Евгения Куйвашева у Кочеткова минимальное представительство Фото: Размик Закарян © URA.RU На случай проигрыша во внутрипартийном голосовании им необходима партия, от которой можно будет выдвинуться в думу без сбора подписей. Осознавая это, мэрия при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова договорилась с коммунистами (по слухам, их избавили от необходимости продавать места в своих рядах) и приблизилась к тому, чтобы получить контроль над ЛДПР. На это указывает то, что с большой долей вероятности общегородской партсписок возглавит депутат заксо Александр Каптюг, а проходное второе место в нем займет депутат Дмитрий Николаев из промэрской команды Алексея Вихарева. «Единственной адекватной альтернативой в таких условиях для команды Кочеткова остается „Справедливая Россия“. Партию „Яблоко“ некоторые представители пула считают слишком токсичной из-за ее позиции по спецоперации [РФ на Украине]», — объяснил один из участников консультаций. Андрей Кузнецов больше года не общался с Хазеевым, их мог примирить общий знакомый Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU О переговорах Орлова-Плахотина с Кузнецовым агентство сообщало еще в марте. Тогда стороны ни к чему не пришли. «А в апреле в общение с Кузнецовым вступил Хазеев — как представитель интересов Кочеткова», — поделился второй источник. В 2021 году у Хазеева с Кузнецовым был конфликт: Кузнецов, выдвинувшись в Госдуму, сорвал переговоры Хазеева о выходе тогдашнего депутата Дмитрия Ионина (сегодня — зам Куйвашева) из Березовского одномандатного округа. По одной из версий, примирил Хазеева с Кузнецовым их общий знакомый — депутат Госдумы Дмитрий Гусев, один из фронтменов родного для Хазеева политтехнологического объединения «Бакстер групп». По данным того же собеседника, к началу предварительные договоренности у Хазеева с Кузнецовым были достигнуты. «Однако в последний момент что-то сломалось. Между Хазеевым и Кочетковым возникли разногласия», — поделился инсайдер. По его словам, существует вероятность, что дальше Кочетков будет общаться с Кузнецовым сам (они хорошо знакомы лично). Новость по теме Интрига олигарха против мэра Екатеринбурга провалилась: Куйвашев указал, какой будет новая власть У бизнесмена вообще давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко сотрудничество проявлялось, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — того же Ионина. А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По итогам той кампании эсеры получили в думе семь мест. Александра Караваева (справа) в мэрии называют «личным врагом Орлова» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Третий источник URA.RU уточнил, что отдельно с Кузнецовым сейчас общается депутат от СР Александр Караваев, лояльный Кочеткову, но подорвавший его доверие в начале 2021 года — из-за менеджерской ошибки на посту первого замгендиректора подконтрольного Кочеткову «Водоканала». Караваев намерен выдвинуться в округе №14, где Куйвашев предварительно поддержал депутата Павла Пустозерова. «Плахотин и Орлов, убеждая Кузнецова, не выдвигать Караваева от партии, говорят, что он — личный враг Орлова. Когда и почему он стал врагом, неясно. Они едва ли когда-то общались», — поделился собеседник, неплохо знающий всех четверых. Его слова подтвердили два других источника. Один из них уточнил, что в начале апреля у Куйвашева якобы поинтересовались, как он относится к Караваеву. «У него с Виталием [Кочетковым] свои отношения, у меня — свои. Пусть идет», — передал месседж один из свидетелей. Сам Караваев не подтвердил (но и не опроверг), что такие диалоги были. «При этом я действительно участвую в формировании предвыборной стратегии „Справедливой России“ как член партии», — отметил он. В разговоре с URA.RU Кузнецов не стал комментировать детали переговоров с кем-либо. «Но могу заверить: мы не будем подыгрывать ни одной из сторон. Единственная наша цель — сформировать дееспособную фракцию, которая сможет отстаивать интересы горожан и партии», — сказал парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимэрский альянс готовит запасную площадку на выборах в гордуму Екатеринбурга. Доверенный политтехнолог губернатора Евгения Куйвашева Ринат Хазеев от имени миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») провел переговоры с депутатом Госдумы, лидером реготделения «Справедливой России» Андреем Кузнецовым. Сделка, по данным URA.RU, сорвалась в последний момент, и это уже готовы использовать мэр Алексей Орлов и его зам Сергей Плахотин. Как писало URA.RU, в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев утвердил список кандидатов-одномандатников на праймериз «Единой России». Большинство предлагавшихся Кочетковым и Хазеевым фамилий по разным причинам не прошли. Однако бизнесмен, чье представительство в новой думе Орлов хочет сократить, не отступил: с его одобрения как минимум в трети округов выдвинулись «несогласованные» политики и общественники. На случай проигрыша во внутрипартийном голосовании им необходима партия, от которой можно будет выдвинуться в думу без сбора подписей. Осознавая это, мэрия при поддержке вице-губернатора Олега Чемезова договорилась с коммунистами (по слухам, их избавили от необходимости продавать места в своих рядах) и приблизилась к тому, чтобы получить контроль над ЛДПР. На это указывает то, что с большой долей вероятности общегородской партсписок возглавит депутат заксо Александр Каптюг, а проходное второе место в нем займет депутат Дмитрий Николаев из промэрской команды Алексея Вихарева. «Единственной адекватной альтернативой в таких условиях для команды Кочеткова остается „Справедливая Россия“. Партию „Яблоко“ некоторые представители пула считают слишком токсичной из-за ее позиции по спецоперации [РФ на Украине]», — объяснил один из участников консультаций. О переговорах Орлова-Плахотина с Кузнецовым агентство сообщало еще в марте. Тогда стороны ни к чему не пришли. «А в апреле в общение с Кузнецовым вступил Хазеев — как представитель интересов Кочеткова», — поделился второй источник. В 2021 году у Хазеева с Кузнецовым был конфликт: Кузнецов, выдвинувшись в Госдуму, сорвал переговоры Хазеева о выходе тогдашнего депутата Дмитрия Ионина (сегодня — зам Куйвашева) из Березовского одномандатного округа. По одной из версий, примирил Хазеева с Кузнецовым их общий знакомый — депутат Госдумы Дмитрий Гусев, один из фронтменов родного для Хазеева политтехнологического объединения «Бакстер групп». По данным того же собеседника, к началу предварительные договоренности у Хазеева с Кузнецовым были достигнуты. «Однако в последний момент что-то сломалось. Между Хазеевым и Кочетковым возникли разногласия», — поделился инсайдер. По его словам, существует вероятность, что дальше Кочетков будет общаться с Кузнецовым сам (они хорошо знакомы лично). У бизнесмена вообще давние отношения со «справедливороссами». Наиболее ярко сотрудничество проявлялось, когда партячейку контролировал экс-депутат Госдумы от Свердловской области и бывший губернатор Омской области Александр Бурков. Считается, что при содействии Кочеткова Бурков согласился не соперничать с Куйвашевым на губернаторских выборах 2017 года и выставил вместо себя более слабого соратника — того же Ионина. А на последних выборах в гордуму — 2018 года — «Справедливая Россия» помогла большому прогубернаторскому альянсу, который с подачи Куйвашева координировал Кочетков, сформировать подконтрольную первому лицу думу. По итогам той кампании эсеры получили в думе семь мест. Третий источник URA.RU уточнил, что отдельно с Кузнецовым сейчас общается депутат от СР Александр Караваев, лояльный Кочеткову, но подорвавший его доверие в начале 2021 года — из-за менеджерской ошибки на посту первого замгендиректора подконтрольного Кочеткову «Водоканала». Караваев намерен выдвинуться в округе №14, где Куйвашев предварительно поддержал депутата Павла Пустозерова. «Плахотин и Орлов, убеждая Кузнецова, не выдвигать Караваева от партии, говорят, что он — личный враг Орлова. Когда и почему он стал врагом, неясно. Они едва ли когда-то общались», — поделился собеседник, неплохо знающий всех четверых. Его слова подтвердили два других источника. Один из них уточнил, что в начале апреля у Куйвашева якобы поинтересовались, как он относится к Караваеву. «У него с Виталием [Кочетковым] свои отношения, у меня — свои. Пусть идет», — передал месседж один из свидетелей. Сам Караваев не подтвердил (но и не опроверг), что такие диалоги были. «При этом я действительно участвую в формировании предвыборной стратегии „Справедливой России“ как член партии», — отметил он. В разговоре с URA.RU Кузнецов не стал комментировать детали переговоров с кем-либо. «Но могу заверить: мы не будем подыгрывать ни одной из сторон. Единственная наша цель — сформировать дееспособную фракцию, которая сможет отстаивать интересы горожан и партии», — сказал парламентарий.