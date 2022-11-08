Набиуллина объяснила, почему в России не будет дешевых кредитов

В Госдуме обсуждают влияние политики ЦБ на экономический рост

08 ноября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Дешевые кредиты разгоняют инфляцию, поэтому для них пока не время, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России В ближайшее время снижение ключевой ставки Центробанка и повышение доступности банковских кредитов маловероятно. Это выяснилось в ходе обсуждения кредитно-денежной политики (ДКП) в Госдуме 8 ноября между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и депутатами из комитетов по экономической политике, по финансовому рынку, а также по бюджету и налогам. Своей главной задачей ЦБ считает борьбу с инфляцией, однако методы этой борьбы могут сдерживать экономический рост, объяснили суть дискуссии эксперты URA.RU. Текущая ключевая ставка составляет 7,5%, что значительно ниже инфляции в годовом выражении (12,69% по данным Минэкономразвития), но гораздо выше темпов роста цен, которые оцениваются в десятые доли процента в месяц. «Текущий уровень ставки учитывает повышенный уровень экономической неопределенности. Эта неопределенность снижает и потребительскую, и инвестиционную активность. Мы учитываем и повышенный уровень инфляционных ожиданий. Текущий уровень ключевой ставки адекватно отражает текущий баланс рисков», — сказала Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной ДКП на 2023—2025 годы. ЦБ прогнозирует инфляцию в России в 2023 году в диапазоне от 5 до 7% годовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЦБ подготовили три разных сценария развития событий на ближайшие три года, и базовый предполагает инфляцию в 2023 году в диапазоне от 5 до 7% годовых. К нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых в Центробанке рассчитывают вернуться не ранее 2025 года. «Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, но это значит, она будет некоторое время повыше нейтрального диапазона», — пояснила глава ЦБ. Однако в случае начала полномасштабной рецессии в мировой экономике ЦБ станет действовать по «жесткому сценарию». Россию в этом случае ждет усиление санкций, падение спроса на экспорт, дальнейшее сокращение ВВП и ослабление курса рубля. «Если в мире разразится кризис, наш путь будет труднее. В этом шоковом, хотя и маловероятном сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием», — предупредила депутатов Набиуллина. Для использования рубля в международных расчетах важно обеспечить низкую инфляцию, считают в ЦБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еще один аргумент Центробанка в пользу низкой инфляции — использование рубля в международных расчетах. «Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами — это укрепление доверия к рублю. Когда мы переходим на национальные валюты, партнеры обращают внимание на устойчивость рубля, а устойчивость рубля в их глазах — это низкая инфляция. Если платежи, накопления осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться. Поэтому фактор низкой инфляции становится важным для обеспечения внешнеэкономических расчетов в национальных валютах», — подчеркнула Набиуллина. Депутаты Госдумы обратили внимание на позитивный сценарий ЦБ «Ускоренная адаптация», который предполагает быстрый прогресс по части новых внешнеэкономических связей, динамичное восстановление импорта, рост экспорта, укрепление внутреннего спроса и как итог — замедление инфляции и смягчение ДКП. Для этого бизнесу требуется доступное кредитование, тогда как ни один сценарий Центробанка быстрого снижения ключевой ставки до значений второй половины 2020 года (4,25%) не предполагает, заметил в беседе с URA.RU участвовавший во встрече депутатов с Набиуллиной замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Кредит должен быть ресурсом для развития, а не доставаться только тем компаниям, у которых рентабельность выше средней по рынку», — заявил он. Доходы российских предприятий не позволяют им брать кредиты по текущим ставкам, говорит депутат Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Текущее значение ключевой ставки ЦБ, а также ставки по кредитам в российских банках установлены выше средней рентабельности предприятий реального сектора экономики, что затрудняет их развитие, пояснил Делягин. «Задавить инфляцию любой ценой — это старая либеральная политика, которая краткосрочно снижает рост цен, но в долгосрочном плане она инфляцию ускоряет, потому что убивает предприятия искусственно созданным денежным голодом. В результате производство в стране падает, создается почва для монополий, а людям приходится раздавать необеспеченные товарами деньги — в итоге цены растут», — объяснил депутат. Судя по вопросам, которые депутаты задавали Набиуллиной, в Госдуме сомневаются, что бороться с ростом цен следует высокой ключевой ставкой, рассказал URA.RU финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «У инфляции могут быть монетарные, то есть денежные, и немонетарные причины. В ЦБ опасаются, что дешевые кредиты разгонят цены, но это дискуссионная тема. По моему мнению, инфляцию в России провоцируют немонетарные факторы, например, монополизм, то есть диктат цен со стороны крупного бизнеса, а кредиты и ставки на это не влияют. Эффект от высоких ставок есть, но достигается он в результате падения спроса и торможения экономического роста, на что и обратили внимание в Госдуме. Также под вопросом аргумент главы ЦБ про внешнеэкономические расчеты, ведь для иностранцев важнее стабильность валютного курса рубля, а не инфляция», — считает Беляев. Статья по теме Российские банки начали готовиться к повышению ключевой ставки ЦБ Позиция руководства Центробанка заключается в том, что потребность в долгосрочных ресурсах для развития экономики не должна покрываться только за счет банковского сектора, поскольку наряду с ними следует увеличивать прямые инвестиции, сказал URA.RU эксперт в области государственного управления экономикой, доктор экономических наук Никита Кричевский. «По последним данным Росстата, вложения в основной капитал за счет банковских кредитов составляют всего 11%. В наиболее продвинутых странах этот показатель составляет максимум 25%. Остальное — прибыль предприятий, собственные средства учредителей, привлечение денег с рынка и бюджетные стимулы. Именно ЦБ должен участвовать в расширении долгосрочных инвестиций в реальный сектор. Самый распространенный вариант — рефинансирование, по аналогии с долгосрочной ипотекой, длительных банковских кредитов на развитие производства», — заключил эксперт. 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В ближайшее время снижение ключевой ставки Центробанка и повышение доступности банковских кредитов маловероятно. Это выяснилось в ходе обсуждения кредитно-денежной политики (ДКП) в Госдуме 8 ноября между главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и депутатами из комитетов по экономической политике, по финансовому рынку, а также по бюджету и налогам. Своей главной задачей ЦБ считает борьбу с инфляцией, однако методы этой борьбы могут сдерживать экономический рост, объяснили суть дискуссии эксперты URA.RU. Текущая ключевая ставка составляет 7,5%, что значительно ниже инфляции в годовом выражении (12,69% по данным Минэкономразвития), но гораздо выше темпов роста цен, которые оцениваются в десятые доли процента в месяц. «Текущий уровень ставки учитывает повышенный уровень экономической неопределенности. Эта неопределенность снижает и потребительскую, и инвестиционную активность. Мы учитываем и повышенный уровень инфляционных ожиданий. Текущий уровень ключевой ставки адекватно отражает текущий баланс рисков», — сказала Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной ДКП на 2023—2025 годы. В ЦБ подготовили три разных сценария развития событий на ближайшие три года, и базовый предполагает инфляцию в 2023 году в диапазоне от 5 до 7% годовых. К нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых в Центробанке рассчитывают вернуться не ранее 2025 года. «Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, но это значит, она будет некоторое время повыше нейтрального диапазона», — пояснила глава ЦБ. Однако в случае начала полномасштабной рецессии в мировой экономике ЦБ станет действовать по «жесткому сценарию». Россию в этом случае ждет усиление санкций, падение спроса на экспорт, дальнейшее сокращение ВВП и ослабление курса рубля. Еще один аргумент Центробанка в пользу низкой инфляции — использование рубля в международных расчетах. «Основной путь решения проблем с внешнеэкономическими платежами — это укрепление доверия к рублю. Когда мы переходим на национальные валюты, партнеры обращают внимание на устойчивость рубля, а устойчивость рубля в их глазах — это низкая инфляция. Если платежи, накопления осуществляются в рублях, то рубль не должен обесцениваться. Поэтому фактор низкой инфляции становится важным для обеспечения внешнеэкономических расчетов в национальных валютах», — подчеркнула Набиуллина. Депутаты Госдумы обратили внимание на позитивный сценарий ЦБ «Ускоренная адаптация», который предполагает быстрый прогресс по части новых внешнеэкономических связей, динамичное восстановление импорта, рост экспорта, укрепление внутреннего спроса и как итог — замедление инфляции и смягчение ДКП. Для этого бизнесу требуется доступное кредитование, тогда как ни один сценарий Центробанка быстрого снижения ключевой ставки до значений второй половины 2020 года (4,25%) не предполагает, заметил в беседе с URA.RU участвовавший во встрече депутатов с Набиуллиной замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Кредит должен быть ресурсом для развития, а не доставаться только тем компаниям, у которых рентабельность выше средней по рынку», — заявил он. Текущее значение ключевой ставки ЦБ, а также ставки по кредитам в российских банках установлены выше средней рентабельности предприятий реального сектора экономики, что затрудняет их развитие, пояснил Делягин. «Задавить инфляцию любой ценой — это старая либеральная политика, которая краткосрочно снижает рост цен, но в долгосрочном плане она инфляцию ускоряет, потому что убивает предприятия искусственно созданным денежным голодом. В результате производство в стране падает, создается почва для монополий, а людям приходится раздавать необеспеченные товарами деньги — в итоге цены растут», — объяснил депутат. Судя по вопросам, которые депутаты задавали Набиуллиной, в Госдуме сомневаются, что бороться с ростом цен следует высокой ключевой ставкой, рассказал URA.RU финансист, бывший пресс-секретарь ЦБ Михаил Беляев. «У инфляции могут быть монетарные, то есть денежные, и немонетарные причины. В ЦБ опасаются, что дешевые кредиты разгонят цены, но это дискуссионная тема. По моему мнению, инфляцию в России провоцируют немонетарные факторы, например, монополизм, то есть диктат цен со стороны крупного бизнеса, а кредиты и ставки на это не влияют. Эффект от высоких ставок есть, но достигается он в результате падения спроса и торможения экономического роста, на что и обратили внимание в Госдуме. Также под вопросом аргумент главы ЦБ про внешнеэкономические расчеты, ведь для иностранцев важнее стабильность валютного курса рубля, а не инфляция», — считает Беляев. Позиция руководства Центробанка заключается в том, что потребность в долгосрочных ресурсах для развития экономики не должна покрываться только за счет банковского сектора, поскольку наряду с ними следует увеличивать прямые инвестиции, сказал URA.RU эксперт в области государственного управления экономикой, доктор экономических наук Никита Кричевский. «По последним данным Росстата, вложения в основной капитал за счет банковских кредитов составляют всего 11%. В наиболее продвинутых странах этот показатель составляет максимум 25%. Остальное — прибыль предприятий, собственные средства учредителей, привлечение денег с рынка и бюджетные стимулы. Именно ЦБ должен участвовать в расширении долгосрочных инвестиций в реальный сектор. Самый распространенный вариант — рефинансирование, по аналогии с долгосрочной ипотекой, длительных банковских кредитов на развитие производства», — заключил эксперт.