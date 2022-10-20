Российские банки начали готовиться к повышению ключевой ставки ЦБ

Аукцион облигаций от Минфина показал новый тренд в экономике

20 октября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Банки и власти ориентируются на прогнозы о росте инфляции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Минфин, ЦБ и российские банки начали готовиться к повышению ключевой ставки. Так эксперты оценили URA.RU итоги аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) и сигналы о новом разгоне инфляции, которые подает Центробанк. Полгода регулятор быстро снижал ставку после ее рекордного повышения до 20% годовых 28 февраля, однако этот тренд может быть сломлен уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 октября. Опрошенные URA.RU эксперты называют примечательными итоги аукциона ОФЗ, который Минфин провел 19 октября, предложив банкам приобрести два выпуска ОФЗ по 25 миллиардов рублей каждый: один с постоянным, а другой — с переменным купонным доходом. «Объем спроса на ОФЗ выпуска № 29021RMFS с переменным купонным доходом превысил объем предложения более чем в три раза и составил 76,732 миллиарда рублей, средневзвешенная цена составила 97,9% от номинала. Объем спроса на ОФЗ выпуска № 26239RMFS с постоянным купонным доходом также превысил объем предложения и составил 31,427 миллиарда рублей, средневзвешенная цена — 83,4% от номинала», — отчиталась пресс-служба Минфина. Минфин снова занимает у банков деньги, поскольку бюджет 2022 года оказался дефицитным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аукцион провели после перерыва длинной больше месяца, который в Минфине связали «с повышенной волатильностью на финансовом рынке». Предыдущий аукцион, где рынку предложили ОФЗ с фиксированной ставкой на 10 миллиардов рублей, состоялся 14 сентября, а до этого последний раз — в феврале. Из сообщения ведомства следует, что на этот раз банки покупали государственные долговые бумаги с фиксированной ставкой (соответствует текущему значению ставки ЦБ) по цене существенно ниже номинала, другими словами — со значительной скидкой, обеспечив себе тем самым дополнительный доход. Но куда больше банки интересовались ОФЗ с плавающей ставкой, так называемым флоатером (от англ. float — плыть). Пресс-служба ЦБ не ответила на запрос URA.RU. В пресс-службе Минфина URA.RU сообщили, что «при проведении аукционов, министерство ориентируется на конъюнктуру рынка». Повышенный спрос на гособлигации с плавающей ставкой, которая растет вместе с ключевой ставкой ЦБ, означает, что аналитики в банках ждут роста процентных ставок, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Минфин размещал два вида ОФЗ: с фиксированных купоном, приобретая которые покупатель фиксирует размер своего процентного дохода, и с плавающим купоном — такие, по которым доход меняется вместе со ставкой ЦБ. Спрос на первые был примерно равен размещению, а вот на ценные бумаги с плавающим купоном превысил предложение Минфина более, чем в три раза. Это показывает нам, что банки ждут роста процентных ставок в ближайшие кварталы», — сказал он. Банки стремятся купить ОФЗ с фиксированной ставкой ниже номинала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Действия Минфина в этой ситуации также вполне объяснимы, добавил Исаков. Предлагая банкам, в том числе, ОФЗ с фиксированной ставкой, министерство берет в долг дешевле, чем это будет возможно в случае повышения ключевой ставки Центробанка. «Бюджет сверстан из оптимистичных ожиданий роста налоговой базы, которые не оправдаются, если ВВП упадет в этом году более, чем на 2%. Объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало октября составлял 5.6% ВВП. Это значит, что если полагаться лишь на ФНБ, то его ликвидные средства могут закончиться в следующие 2-3 года. Занимая на рынке, Минфин оставляет себе свободу маневра и сохраняет ФНБ на случай более острых шоков», — пояснил эксперт. В опубликованном 19 ноября бюллетене «О чем говорят тренды» сотрудники Банка России отмечают, что хотя годовая инфляция в стране в целом продолжает снижаться после резкого всплеска весной, «месячная динамика цен по мере уменьшения влияния временных дезинфляционных факторов в сентябре развернулась от снижения к росту». Бороться с новым разгоном цен в ЦБ считают правильным, действуя на упреждение, и подтверждают свою решимость «способствовать замедлению инфляции до 5-7% в 2023 году и ее возвращению к 4% в 2024 году», что ставит под сомнение вероятность продолжения тренда на снижение ключевой ставки. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявит решение по ключевой ставке 28 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Центробанке традиционно отказываются раскрывать свои планы по динамике ключевой ставки. Однако ждать решения регулятора осталось недолго: о решении совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявит уже в пятницу, 28 октября. Экономика России работает в сложных и быстро меняющихся условиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЦБ, Минфин и банки готовы реагировать на изменения, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «У нас сейчас не обычная экономическая ситуация, а экстраординарная, это связано с боевыми действиями и ожесточающимся конфликтом с Западом. В этих условиях инфляция может вырасти, в том числе потому, что те иностранные товары, которые в Россию попадают через параллельный импорт, едут сложным путем. Я вполне допускаю, что после нескольких месяцев дефляции снова возьмут верх инфляционные тенденции, а если так, что может быть соответствующее повышение ключевой ставки ЦБ. Банки просто реагируют на новые вводные», — пояснил он. Статья по теме Власти обсуждают повышение ключевой ставки ЦБ Сигналы от Центробанка говорят скорее в пользу прекращения снижения ключевой ставки, чем о намерениях регулятора безотлагательно приступить к ее повышению, полагает доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Я бы сказал, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ ставка останется на том уровне, которая есть сейчас (7,5% годовых). Мне сложно поверить в то, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку теми же темпами, что последние месяцы, потому что стал заметен инфляционный потенциал в экономике, а Центробанк к этому всегда относится очень настороженно. Что касается прогнозов по ставке на более отдаленную перспективу, то я думаю время для них пока не пришло», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минфин, ЦБ и российские банки начали готовиться к повышению ключевой ставки. Так эксперты оценили URA.RU итоги аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) и сигналы о новом разгоне инфляции, которые подает Центробанк. Полгода регулятор быстро снижал ставку после ее рекордного повышения до 20% годовых 28 февраля, однако этот тренд может быть сломлен уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 октября. Опрошенные URA.RU эксперты называют примечательными итоги аукциона ОФЗ, который Минфин провел 19 октября, предложив банкам приобрести два выпуска ОФЗ по 25 миллиардов рублей каждый: один с постоянным, а другой — с переменным купонным доходом. «Объем спроса на ОФЗ выпуска № 29021RMFS с переменным купонным доходом превысил объем предложения более чем в три раза и составил 76,732 миллиарда рублей, средневзвешенная цена составила 97,9% от номинала. Объем спроса на ОФЗ выпуска № 26239RMFS с постоянным купонным доходом также превысил объем предложения и составил 31,427 миллиарда рублей, средневзвешенная цена — 83,4% от номинала», — отчиталась пресс-служба Минфина. Аукцион провели после перерыва длинной больше месяца, который в Минфине связали «с повышенной волатильностью на финансовом рынке». Предыдущий аукцион, где рынку предложили ОФЗ с фиксированной ставкой на 10 миллиардов рублей, состоялся 14 сентября, а до этого последний раз — в феврале. Из сообщения ведомства следует, что на этот раз банки покупали государственные долговые бумаги с фиксированной ставкой (соответствует текущему значению ставки ЦБ) по цене существенно ниже номинала, другими словами — со значительной скидкой, обеспечив себе тем самым дополнительный доход. Но куда больше банки интересовались ОФЗ с плавающей ставкой, так называемым флоатером (от англ. float — плыть). Пресс-служба ЦБ не ответила на запрос URA.RU. В пресс-службе Минфина URA.RU сообщили, что «при проведении аукционов, министерство ориентируется на конъюнктуру рынка». Повышенный спрос на гособлигации с плавающей ставкой, которая растет вместе с ключевой ставкой ЦБ, означает, что аналитики в банках ждут роста процентных ставок, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Минфин размещал два вида ОФЗ: с фиксированных купоном, приобретая которые покупатель фиксирует размер своего процентного дохода, и с плавающим купоном — такие, по которым доход меняется вместе со ставкой ЦБ. Спрос на первые был примерно равен размещению, а вот на ценные бумаги с плавающим купоном превысил предложение Минфина более, чем в три раза. Это показывает нам, что банки ждут роста процентных ставок в ближайшие кварталы», — сказал он. Действия Минфина в этой ситуации также вполне объяснимы, добавил Исаков. Предлагая банкам, в том числе, ОФЗ с фиксированной ставкой, министерство берет в долг дешевле, чем это будет возможно в случае повышения ключевой ставки Центробанка. «Бюджет сверстан из оптимистичных ожиданий роста налоговой базы, которые не оправдаются, если ВВП упадет в этом году более, чем на 2%. Объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало октября составлял 5.6% ВВП. Это значит, что если полагаться лишь на ФНБ, то его ликвидные средства могут закончиться в следующие 2-3 года. В опубликованном 19 ноября бюллетене «О чем говорят тренды» сотрудники Банка России отмечают, что хотя годовая инфляция в стране в целом продолжает снижаться после резкого всплеска весной, «месячная динамика цен по мере уменьшения влияния временных дезинфляционных факторов в сентябре развернулась от снижения к росту». Бороться с новым разгоном цен в ЦБ считают правильным, действуя на упреждение, и подтверждают свою решимость «способствовать замедлению инфляции до 5-7% в 2023 году и ее возвращению к 4% в 2024 году», что ставит под сомнение вероятность продолжения тренда на снижение ключевой ставки. В Центробанке традиционно отказываются раскрывать свои планы по динамике ключевой ставки. Однако ждать решения регулятора осталось недолго: о решении совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявит уже в пятницу, 28 октября. Экономика России работает в сложных и быстро меняющихся условиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что ЦБ, Минфин и банки готовы реагировать на изменения, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «У нас сейчас не обычная экономическая ситуация, а экстраординарная, это связано с боевыми действиями и ожесточающимся конфликтом с Западом. В этих условиях инфляция может вырасти, в том числе потому, что те иностранные товары, которые в Россию попадают через параллельный импорт, едут сложным путем. Я вполне допускаю, что после нескольких месяцев дефляции снова возьмут верх инфляционные тенденции, а если так, что может быть соответствующее повышение ключевой ставки ЦБ. Банки просто реагируют на новые вводные», — пояснил он. Сигналы от Центробанка говорят скорее в пользу прекращения снижения ключевой ставки, чем о намерениях регулятора безотлагательно приступить к ее повышению, полагает доктор экономических наук, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Я бы сказал, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ ставка останется на том уровне, которая есть сейчас (7,5% годовых). Мне сложно поверить в то, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку теми же темпами, что последние месяцы, потому что стал заметен инфляционный потенциал в экономике, а Центробанк к этому всегда относится очень настороженно. Что касается прогнозов по ставке на более отдаленную перспективу, то я думаю время для них пока не пришло», — заключил профессор.