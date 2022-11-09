Путин запускает новые секретные технологии в России

Они защитят страну от радиационных и биологических угроз

09 ноября 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

В России усилится защита от биологических и ядерных угроз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия усиливает создание защиты от радиационных и биологических угроз. В текущей ситуации это имеет стратегическое значение. Поиск решений и создание «щита» возложены на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое 9 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием. Как объяснили URA.RU политологи, государство должно быть готово к защите от любой биологической агрессии или катастрофы. В советские годы эти разработки были секретными, говорят эксперты. Часть рабочего дня президента была посвящена юбилею ФМБА. Путин побывал в федеральном центре мозга и нейротехнологий, который был открыт в 2020 году. Ему показали новейшие технологии лечения и реабилитации пациентов, рассказали о разработке отечественного препарата от спинально-мышечной атрофии (СМА). Глава ФМБА Вероника Скворцова раскрыла основные направления деятельности агентства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чуть позже на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой Путин поздравил всех сотрудников ведомства с юбилеем. Лучшие из них удостоены госнаград. «Путь агентством проделан колоссальный. Хочу поблагодарить всех ваших сотрудников за результаты работы», — сказал президент. История ФМБА — это фактически история технологического развития страны, отметила руководитель агентства Скворцова. «Вся 75-летняя история агентства — это история технологического развития нашей страны. 1940-е годы — атомная и ядерная энергия, ракетно-атомные исследования в конце 1950-х, 1960-е — космос и пилотируемые полеты, 1970-е — глубоководная медицина, 1990-е — химическое разоружение и совершенно новые подходы — химические центры, 2000-е годы — вся система крови, координация и организация, спорт высших достижений. В последние годы появились новые направления: синтетическая гибридная биология, генная инженерия, квантовые технологии и другие», — сообщила глава ФМБА. Разработки ФМБА, в частности, антидоты против отравляющих веществ, используются Минобороны и МЧС, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Скворцовой, за последнее время созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тексты, которые используются в армии «для определения всех особо опасных инфекций». ФМБА разработало «автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры». Создан антидот против угарного газа, на который уже есть заявки от Минобороны, МЧС, Росгвардии, МВД, рассказала Скворцова. Она также добавила, что учреждения ФМБА распределены по всей стране, прежде всего, в особо важных зонах, где находятся стратегические объекты. Они обеспечивают медицинское обслуживание и контролируют санитарно-эпидемиологическое состояние на этих территориях. В 2020 году ФМБА стало одной из главных структур, которая была включена в борьбу с пандемией коронавируса. По поручению президента Путина агентство разработало так называемую «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. ФМБА стало разработчиком так называемой «вирусной триады» — системы защиты от эпидемии коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Угроза, которая идет со стороны глобальных пандемий, сопоставима с угрозой глобальной войны по числу жертв, удару по экономике, по социальным последствиям, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, пандемия коронавируса хорошо продемонстрировала, что в современном мире, где сильно развиты коммуникации людей, вирусы не гибнут внутри городов и деревень, как было раньше. «ФМБА — это организатор борьбы с эпидемиями. Это мощнейшая система противодействия колоссальной угрозе существования самой страны», — говорит эксперт. Более того, роль ФМБА и внимание к нему президента Путина в текущей ситуации усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия, пояснил Шпунт. «Порог доступности такого оружия резко снизился. Например, разработать ядерное оружие незаметно не получится. А создать несколько канистр с оспой или чумой — проще, дешевле и незаметнее. Человечество становится незащищенным. Против ядерного оружия есть хотя бы система национальной обороны, против биологического оружия такой системы нет ни у России, ни у США, ни у Китая. Поэтому первым рубежом является разработка вакцин. Государство должно быть готово к разработке мер защиты против биологической агрессии или катастрофы», — сказал политолог. Угрозы применения биологического оружия в современном мире выросли, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU То, что подобные биологические риски для России существуют, подтвердил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «США создали на постсоветском пространстве сеть биолабораторий. Существует опасность применения бактериологического оружия. Если в советские годы эти проблемы не выводились на первый план, сейчас все по-другому. Угрозы, вытекающие из геополитических раскладов, есть, и их стало больше. Поэтому работа по их предотвращению активизировалась», — отметил Черняховский. Статья по теме Путин раскрыл, что будет с пандемией коронавируса в России Предшественник современного ФМБА — Третье главное управление Минздрава СССР — было секретной структурой, напоминает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Там разрабатывалось все самое интересное и дорогое. Сегодня это место, где создается медицинское завтра и одновременно формируется медицинский капитал. Если нужно придумать что-то передовое для медицины и биотехнологий, — это в ФМБА. Путин поэтому и уделяет такое внимание агентству, что сейчас в этой области будет мировая гонка. Речь не идет об изобретении нового варианта аспирина. Задачи ФМБА требуют поиска стратегических решений», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия усиливает создание защиты от радиационных и биологических угроз. В текущей ситуации это имеет стратегическое значение. Поиск решений и создание «щита» возложены на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), которое 9 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием. Как объяснили URA.RU политологи, государство должно быть готово к защите от любой биологической агрессии или катастрофы. В советские годы эти разработки были секретными, говорят эксперты. Часть рабочего дня президента была посвящена юбилею ФМБА. Путин побывал в федеральном центре мозга и нейротехнологий, который был открыт в 2020 году. Ему показали новейшие технологии лечения и реабилитации пациентов, рассказали о разработке отечественного препарата от спинально-мышечной атрофии (СМА). Чуть позже на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой Путин поздравил всех сотрудников ведомства с юбилеем. Лучшие из них удостоены госнаград. «Путь агентством проделан колоссальный. Хочу поблагодарить всех ваших сотрудников за результаты работы», — сказал президент. История ФМБА — это фактически история технологического развития страны, отметила руководитель агентства Скворцова. «Вся 75-летняя история агентства — это история технологического развития нашей страны. 1940-е годы — атомная и ядерная энергия, ракетно-атомные исследования в конце 1950-х, 1960-е — космос и пилотируемые полеты, 1970-е — глубоководная медицина, 1990-е — химическое разоружение и совершенно новые подходы — химические центры, 2000-е годы — вся система крови, координация и организация, спорт высших достижений. В последние годы появились новые направления: синтетическая гибридная биология, генная инженерия, квантовые технологии и другие», — сообщила глава ФМБА. По словам Скворцовой, за последнее время созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тексты, которые используются в армии «для определения всех особо опасных инфекций». ФМБА разработало «автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры». Создан антидот против угарного газа, на который уже есть заявки от Минобороны, МЧС, Росгвардии, МВД, рассказала Скворцова. Она также добавила, что учреждения ФМБА распределены по всей стране, прежде всего, в особо важных зонах, где находятся стратегические объекты. Они обеспечивают медицинское обслуживание и контролируют санитарно-эпидемиологическое состояние на этих территориях. В 2020 году ФМБА стало одной из главных структур, которая была включена в борьбу с пандемией коронавируса. По поручению президента Путина агентство разработало так называемую «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Угроза, которая идет со стороны глобальных пандемий, сопоставима с угрозой глобальной войны по числу жертв, удару по экономике, по социальным последствиям, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, пандемия коронавируса хорошо продемонстрировала, что в современном мире, где сильно развиты коммуникации людей, вирусы не гибнут внутри городов и деревень, как было раньше. «ФМБА — это организатор борьбы с эпидемиями. Это мощнейшая система противодействия колоссальной угрозе существования самой страны», — говорит эксперт. Более того, роль ФМБА и внимание к нему президента Путина в текущей ситуации усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия, пояснил Шпунт. «Порог доступности такого оружия резко снизился. Например, разработать ядерное оружие незаметно не получится. А создать несколько канистр с оспой или чумой — проще, дешевле и незаметнее. Человечество становится незащищенным. То, что подобные биологические риски для России существуют, подтвердил URA.RU профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «США создали на постсоветском пространстве сеть биолабораторий. Предшественник современного ФМБА — Третье главное управление Минздрава СССР — было секретной структурой, напоминает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Там разрабатывалось все самое интересное и дорогое. Сегодня это место, где создается медицинское завтра и одновременно формируется медицинский капитал. Если нужно придумать что-то передовое для медицины и биотехнологий, — это в ФМБА. Путин поэтому и уделяет такое внимание агентству, что сейчас в этой области будет мировая гонка. Речь не идет об изобретении нового варианта аспирина. Задачи ФМБА требуют поиска стратегических решений», — резюмировал политолог.