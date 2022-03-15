Путин раскрыл, что будет с пандемией коронавируса в России

Защищать людей станет созданная медиками «триада»

15 марта 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия смогла справиться с коронавирусом и готова к любой эпидемиологической угрозе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент РФ Владимир Путин показал, что пандемия коронавируса идет к концу. В России создана «вирусная триада», способная защищать людей от возможных вспышек заболевания, о которой главе государства на встрече 15 марта рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Отечественные специалисты смогли создать собственные тест-системы, препарат-антидот и профилактические вакцины, что делает страну независимой в сфере эпидемиологической безопасности. С 2020 года по поручению Владимира Путина Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывало «вирусную триаду», то есть комплекс препаратов, которые направлены на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Результаты этой работы 15 марта президенту представила руководитель агентства Вероника Скворцова. Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту РФ Владимиру Путину полную линейку препаратов для борьбы с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Создана линейка высокоточных тестов «АмплиТест», сообщила Скворцова. Они способны выявлять все штаммы COVID-19, в том числе три варианта «Омикрона». В декабре 2021 года зарегистрирован препарат «Мир». Путин уточнил: применяется ли этот препарат для лечения. «Да, для лечения. Это первый в мире высокоточный генно-инженерный препарат… Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции… Опыт показывает, что достаточно пяти дней — три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест», — пояснила Скворцова. Другой препарат — «Лейтрагин». Он позволяет «полностью профилактировать развитие цитокинового шторма» (реакция иммунной системы организма, потенциально опасная для жизни больного), отметила глава ФМБ. Коронавирус постепенно уходит из жизни россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С началом спецоперации российской армии на Украине о пандемии коронавируса практически перестали говорить, заметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Люди по-прежнему болеют, но «динамика явно на уменьшение». «Коронавирус, в общем, мы победили. И это доказывает все то, о чем говорила Скворцова — тесты, лекарства, вакцины. Это успокаивает людей. Люди устали от коронавируса», — пояснил эксперт. Ежесуточная заболеваемость в России идет на спад, следует из официальных данных Роспотребнадзора. За последние сутки было зафиксировано 36,6 тысячи случаев, а днем ранее — более 41 тысячи. Ежедневно от коронавируса и его последствий умирают около 550 человек, но еще в начале марта эта цифра превышала 770 смертей за сутки. В Москве и Подмосковье с 15 марта отменен масочный режим и социальная дистанция. Пандемия движется к концу, и российские власти сделали все, чтобы уменьшить количество ее жертв, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. «Мы применили вакцинацию, ввели различные противоэпидемические меры и этим уменьшили количество жертв. Эпидемия движется к концу, но мы должны продолжать соблюдать все меры предосторожности», — считает Альтштейн. Москва стала первым городом в России, где столкнулись с коронавирусом, и первым городом, где все антиковидные ограничения были отменены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путину важно было показать, что тема коронавируса по-прежнему остается у него на контроле, считает социальный психолог Алексей Рощин. И это несмотря на заметное улучшение ситуации: достаточно сказать, что с 15 марта Москва и Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию. С другой стороны, отмечает Рощин, есть люди, которые все равно боятся заболеть. И именно их президенту нужно было успокоить. «В России много жертв коронавирусной истерии, тех, кто ходит в маске даже по улице. Поэтому президент показал, что никто их не бросает, что разрабатываются эффективные препараты. И отчасти это сигнал в сторону импортозамещения [Россия способна создавать собственные лекарства]», — резюмировал Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, что пандемия коронавируса идет к концу. В России создана «вирусная триада», способная защищать людей от возможных вспышек заболевания, о которой главе государства на встрече 15 марта рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Отечественные специалисты смогли создать собственные тест-системы, препарат-антидот и профилактические вакцины, что делает страну независимой в сфере эпидемиологической безопасности. С 2020 года по поручению Владимира Путина Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывало «вирусную триаду», то есть комплекс препаратов, которые направлены на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Результаты этой работы 15 марта президенту представила руководитель агентства Вероника Скворцова. Создана линейка высокоточных тестов «АмплиТест», сообщила Скворцова. Они способны выявлять все штаммы COVID-19, в том числе три варианта «Омикрона». В декабре 2021 года зарегистрирован препарат «Мир». Путин уточнил: применяется ли этот препарат для лечения. «Да, для лечения. Это первый в мире высокоточный генно-инженерный препарат… Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции… Опыт показывает, что достаточно пяти дней — три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест», — пояснила Скворцова. Другой препарат — «Лейтрагин». Он позволяет «полностью профилактировать развитие цитокинового шторма» (реакция иммунной системы организма, потенциально опасная для жизни больного), отметила глава ФМБ. С началом спецоперации российской армии на Украине о пандемии коронавируса практически перестали говорить, заметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Люди по-прежнему болеют, но «динамика явно на уменьшение». «Коронавирус, в общем, мы победили. И это доказывает все то, о чем говорила Скворцова — тесты, лекарства, вакцины. Это успокаивает людей. Люди устали от коронавируса», — пояснил эксперт. Ежесуточная заболеваемость в России идет на спад, следует из официальных данных Роспотребнадзора. За последние сутки было зафиксировано 36,6 тысячи случаев, а днем ранее — более 41 тысячи. Ежедневно от коронавируса и его последствий умирают около 550 человек, но еще в начале марта эта цифра превышала 770 смертей за сутки. В Москве и Подмосковье с 15 марта отменен масочный режим и социальная дистанция. Пандемия движется к концу, и российские власти сделали все, чтобы уменьшить количество ее жертв, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. «Мы применили вакцинацию, ввели различные противоэпидемические меры и этим уменьшили количество жертв. Эпидемия движется к концу, но мы должны продолжать соблюдать все меры предосторожности», — считает Альтштейн. Путину важно было показать, что тема коронавируса по-прежнему остается у него на контроле, считает социальный психолог Алексей Рощин. И это несмотря на заметное улучшение ситуации: достаточно сказать, что с 15 марта Москва и Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию. С другой стороны, отмечает Рощин, есть люди, которые все равно боятся заболеть. И именно их президенту нужно было успокоить. «В России много жертв коронавирусной истерии, тех, кто ходит в маске даже по улице. Поэтому президент показал, что никто их не бросает, что разрабатываются эффективные препараты. И отчасти это сигнал в сторону импортозамещения [Россия способна создавать собственные лекарства]», — резюмировал Рощин.