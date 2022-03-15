Путин раскрыл, что будет с пандемией коронавируса в России

Защищать людей станет созданная медиками «триада»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия смогла справиться с коронавирусом и готова к любой эпидемиологической угрозе Фото:
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин показал, что пандемия коронавируса идет к концу. В России создана «вирусная триада», способная защищать людей от возможных вспышек заболевания, о которой главе государства на встрече 15 марта рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Отечественные специалисты смогли создать собственные тест-системы, препарат-антидот и профилактические вакцины, что делает страну независимой в сфере эпидемиологической безопасности.

С 2020 года по поручению Владимира Путина Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывало «вирусную триаду», то есть комплекс препаратов, которые направлены на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Результаты этой работы 15 марта президенту представила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва
Глава ФМБА Вероника Скворцова представила президенту РФ Владимиру Путину полную линейку препаратов для борьбы с коронавирусом
Фото:

Создана линейка высокоточных тестов «АмплиТест», сообщила Скворцова. Они способны выявлять все штаммы COVID-19, в том числе три варианта «Омикрона». В декабре 2021 года зарегистрирован препарат «Мир». Путин уточнил: применяется ли этот препарат для лечения. «Да, для лечения. Это первый в мире высокоточный генно-инженерный препарат… Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека.

Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции… Опыт показывает, что достаточно пяти дней — три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест», — пояснила Скворцова.

Другой препарат — «Лейтрагин». Он позволяет «полностью профилактировать развитие цитокинового шторма» (реакция иммунной системы организма, потенциально опасная для жизни больного), отметила глава ФМБ.

Амбулаторный центр для пациентов с симптомами и пункт пцр тестирования на covid19. Челябинск
Коронавирус постепенно уходит из жизни россиян
Фото:

С началом спецоперации российской армии на Украине о пандемии коронавируса практически перестали говорить, заметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Люди по-прежнему болеют, но «динамика явно на уменьшение». «Коронавирус, в общем, мы победили. И это доказывает все то, о чем говорила Скворцова — тесты, лекарства, вакцины. Это успокаивает людей. Люди устали от коронавируса», — пояснил эксперт.

Ежесуточная заболеваемость в России идет на спад, следует из официальных данных Роспотребнадзора. За последние сутки было зафиксировано 36,6 тысячи случаев, а днем ранее — более 41 тысячи. Ежедневно от коронавируса и его последствий умирают около 550 человек, но еще в начале марта эта цифра превышала 770 смертей за сутки. В Москве и Подмосковье с 15 марта отменен масочный режим и социальная дистанция.

Пандемия движется к концу, и российские власти сделали все, чтобы уменьшить количество ее жертв, считает вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Мы применили вакцинацию, ввели различные противоэпидемические меры и этим уменьшили количество жертв. Эпидемия движется к концу, но мы должны продолжать соблюдать все меры предосторожности», — считает Альтштейн.

Виды Москвы. Москва
Москва стала первым городом в России, где столкнулись с коронавирусом, и первым городом, где все антиковидные ограничения были отменены
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путину важно было показать, что тема коронавируса по-прежнему остается у него на контроле, считает социальный психолог Алексей Рощин. И это несмотря на заметное улучшение ситуации: достаточно сказать, что с 15 марта Москва и Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию. С другой стороны, отмечает Рощин, есть люди, которые все равно боятся заболеть. И именно их президенту нужно было успокоить.

«В России много жертв коронавирусной истерии, тех, кто ходит в маске даже по улице. Поэтому президент показал, что никто их не бросает, что разрабатываются эффективные препараты. И отчасти это сигнал в сторону импортозамещения [Россия способна создавать собственные лекарства]», — резюмировал Рощин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, что пандемия коронавируса идет к концу. В России создана «вирусная триада», способная защищать людей от возможных вспышек заболевания, о которой главе государства на встрече 15 марта рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Отечественные специалисты смогли создать собственные тест-системы, препарат-антидот и профилактические вакцины, что делает страну независимой в сфере эпидемиологической безопасности. С 2020 года по поручению Владимира Путина Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывало «вирусную триаду», то есть комплекс препаратов, которые направлены на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Результаты этой работы 15 марта президенту представила руководитель агентства Вероника Скворцова. Создана линейка высокоточных тестов «АмплиТест», сообщила Скворцова. Они способны выявлять все штаммы COVID-19, в том числе три варианта «Омикрона». В декабре 2021 года зарегистрирован препарат «Мир». Путин уточнил: применяется ли этот препарат для лечения. «Да, для лечения. Это первый в мире высокоточный генно-инженерный препарат… Фактически антидот, потому что он снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз и не действует при этом на геном человека. Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции… Опыт показывает, что достаточно пяти дней — три раза в день ингаляций, для того чтобы фактически в отрицательный вид привести ПЦР-тест», — пояснила Скворцова. Другой препарат — «Лейтрагин». Он позволяет «полностью профилактировать развитие цитокинового шторма» (реакция иммунной системы организма, потенциально опасная для жизни больного), отметила глава ФМБ. С началом спецоперации российской армии на Украине о пандемии коронавируса практически перестали говорить, заметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Люди по-прежнему болеют, но «динамика явно на уменьшение». «Коронавирус, в общем, мы победили. И это доказывает все то, о чем говорила Скворцова — тесты, лекарства, вакцины. Это успокаивает людей. Люди устали от коронавируса», — пояснил эксперт. Ежесуточная заболеваемость в России идет на спад, следует из официальных данных Роспотребнадзора. За последние сутки было зафиксировано 36,6 тысячи случаев, а днем ранее — более 41 тысячи. Ежедневно от коронавируса и его последствий умирают около 550 человек, но еще в начале марта эта цифра превышала 770 смертей за сутки. В Москве и Подмосковье с 15 марта отменен масочный режим и социальная дистанция. Пандемия движется к концу, и российские власти сделали все, чтобы уменьшить количество ее жертв, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. «Мы применили вакцинацию, ввели различные противоэпидемические меры и этим уменьшили количество жертв. Эпидемия движется к концу, но мы должны продолжать соблюдать все меры предосторожности», — считает Альтштейн. Путину важно было показать, что тема коронавируса по-прежнему остается у него на контроле, считает социальный психолог Алексей Рощин. И это несмотря на заметное улучшение ситуации: достаточно сказать, что с 15 марта Москва и Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию. С другой стороны, отмечает Рощин, есть люди, которые все равно боятся заболеть. И именно их президенту нужно было успокоить. «В России много жертв коронавирусной истерии, тех, кто ходит в маске даже по улице. Поэтому президент показал, что никто их не бросает, что разрабатываются эффективные препараты. И отчасти это сигнал в сторону импортозамещения [Россия способна создавать собственные лекарства]», — резюмировал Рощин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...