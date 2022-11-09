Свердловский губернатор готовит три громкие отставки

За освобождающиеся посты уже бьются влиятельные лоббисты

09 ноября 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву предстоит нелегкий выбор — кем заменить сразу трех министров своего правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Свердловской области по итогам формирования нового состава покинут три министра — Артем Бахтерев (агропром и торговля), Андрей Карлов (здравоохранение) и Михаил Волков (строительство). Как сообщили URA.RU сразу несколько источников во власти, на их замену дал добро губернатор Евгений Куйвашев. На каждую из трех позиций уже идут кастинги — по-своему сложные. Свердловское правительство 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после губернаторских выборов. Куйвашев уже утвердил большинство министров, сохранив их с предыдущего состава кабмина. В ближайшее время, по данным URA.RU, также получат согласование нынешние главы минобра Юрий Биктуганов и минпромышленности Сергей Пересторонин. Новое правительство Евгения Куйвашева до сих пор не сформировано Фото: Анна Майорова © URA.RU В таком случае нерешенным останется вопрос с еще пятью министрами. Как стало известно URA.RU, трех из них — Бахтерева, Карлова и Волкова — ждет ротация. «Это самые проблемные позиции. По каждому [министру] губернатор взвешивал отдельно, ситуация у всех разная. Дано добро на замену», — описал ситуацию собеседник, близкий к Куйвашеву. Источник в областном правительстве подтвердил, что на каждый пост уже идет подбор кандидатов, но уточнил, что это и может стать камнем преткновения. В частности, сообщили сразу два инсайдера, у областных властей нет готового решения, кем заменить главу минздрава Карлова: «Поэтому его ситуация [с возможным уходом] самая неоднозначная». Статья по теме Глава свердловского минздрава готовит собственную отставку Отставку Андрея Карлова обсуждают в политкругах последние несколько месяцев. Как сообщали источники URA.RU, еще летом 2021 года министр предпринимал попытку уйти с поста по собственному желанию, объявив об этом губернатору. Куйвашев же убедил Карлова остаться, признав, что того пока некем заменить. С того момента достойного сменщика так и не нашли, но и задерживать специалиста во власти больше не хотят. «Упор на главврачей [областных больниц] и людей из министерства», — передал логику кастинга источник. Гораздо более очевидной выглядит ситуация Артема Бахтерева, который возглавил министерством АПК лишь в конце 2020 года. Слухи о его отставке поползли еще на излете первого года работы, а весной 2022-го стало ясно, что 34-летний чиновник не задержится на посту. Ранее URA.RU сообщало, что с конца лета несколько областных бизнес-групп, включая «Синару» и УГМК, ведут торги за назначение в министерство своего человека. Кроме того, реальным претендентом называют нынешнего замминистра Анну Кузнецову. Самому же Бахтереву, по словам собеседника в команде Куйвашева, пока не нашли новое место работы. «В разное время его думали пристроить директором на [Ирбитский] молочный завод или провести [в качестве депутата] в заксобрание. Но конкретики так и нет», — уточнил инсайдер. Михаила Волкова не видят в новом составе правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О возможном уходе Михаила Волкова из минстроя также говорят не первую неделю. Как ранее рассказывало URA.RU, точные причины отставки опытного чиновника до сих пор не названы. Но Куйвашев, по данным источников, дал понять, что готов рассматривать фамилии потенциальных сменщиков. «Фактически решение [о снятии Волкова] принято. [Ситуация изменится, только] если губернатор сам передумает», — пересказал актуальное положение дел собеседник в правительстве. Претенденты на смену Волкова, между тем, уже есть. В их числе называли главного архитектора области Владимира Вениаминова (соратник экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына), замминистра строительства Антона Шафаростова и замглавы Омской области Михаила Губина (оба — выходцы из большой команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова). Но пока явного фаворита в борьбе нет. Официальных решений Куйвашева об уходе кого-либо из трех министров на данный момент нет. В департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы URA.RU.

Правительство Свердловской области по итогам формирования нового состава покинут три министра — Артем Бахтерев (агропром и торговля), Андрей Карлов (здравоохранение) и Михаил Волков (строительство). Как сообщили URA.RU сразу несколько источников во власти, на их замену дал добро губернатор Евгений Куйвашев. На каждую из трех позиций уже идут кастинги — по-своему сложные. Свердловское правительство 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после губернаторских выборов. Куйвашев уже утвердил большинство министров, сохранив их с предыдущего состава кабмина. В ближайшее время, по данным URA.RU, также получат согласование нынешние главы минобра Юрий Биктуганов и минпромышленности Сергей Пересторонин. В таком случае нерешенным останется вопрос с еще пятью министрами. Как стало известно URA.RU, трех из них — Бахтерева, Карлова и Волкова — ждет ротация. «Это самые проблемные позиции. По каждому [министру] губернатор взвешивал отдельно, ситуация у всех разная. Дано добро на замену», — описал ситуацию собеседник, близкий к Куйвашеву. Источник в областном правительстве подтвердил, что на каждый пост уже идет подбор кандидатов, но уточнил, что это и может стать камнем преткновения. В частности, сообщили сразу два инсайдера, Отставку Андрея Карлова обсуждают в политкругах последние несколько месяцев. Как сообщали источники URA.RU, еще летом 2021 года министр предпринимал попытку уйти с поста по собственному желанию, объявив об этом губернатору. Куйвашев же убедил Карлова остаться, признав, что того пока некем заменить. С того момента достойного сменщика так и не нашли, но и задерживать специалиста во власти больше не хотят. «Упор на главврачей [областных больниц] и людей из министерства», — передал логику кастинга источник. Гораздо более очевидной выглядит ситуация Артема Бахтерева, который возглавил министерством АПК лишь в конце 2020 года. Слухи о его отставке поползли еще на излете первого года работы, а весной 2022-го стало ясно, что 34-летний чиновник не задержится на посту. Ранее URA.RU сообщало, что с конца лета несколько областных бизнес-групп, включая «Синару» и УГМК, ведут торги за назначение в министерство своего человека. Кроме того, реальным претендентом называют нынешнего замминистра Анну Кузнецову. Самому же Бахтереву, по словам собеседника в команде Куйвашева, пока не нашли новое место работы. «В разное время его думали пристроить директором на [Ирбитский] молочный завод или провести [в качестве депутата] в заксобрание. Но конкретики так и нет», — уточнил инсайдер. О возможном уходе Михаила Волкова из минстроя также говорят не первую неделю. Как ранее рассказывало URA.RU, точные причины отставки опытного чиновника до сих пор не названы. Но Куйвашев, по данным источников, дал понять, что готов рассматривать фамилии потенциальных сменщиков. «Фактически решение [о снятии Волкова] принято. [Ситуация изменится, только] если губернатор сам передумает», — пересказал актуальное положение дел собеседник в правительстве. Претенденты на смену Волкова, между тем, уже есть. В их числе называли главного архитектора области Владимира Вениаминова (соратник экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына), замминистра строительства Антона Шафаростова и замглавы Омской области Михаила Губина (оба — выходцы из большой команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова). Но пока явного фаворита в борьбе нет. Официальных решений Куйвашева об уходе кого-либо из трех министров на данный момент нет. В департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопросы URA.RU.