Свердловский губернатор подвесил судьбу десяти VIP-чиновников

Губернатор Куйвашев назначил первых министров правительства Свердловской области

Евгений Куйвашев назначил первых министров нового правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал первых министров, которые войдут в состав нового областного правительства. Свои должности сохранили сразу семь человек, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. Судьба руководителей остальных десяти министерств остается под вопросом.

«Губернатор 18 октября подписал указы, которыми назначил ряд министров в правительстве Свердловской области», — рассказали в департаменте. Пост министра энергетики и ЖКХ сохранил Николай Смирнов, шефом минтранса остался Василий Старков, а министром культуры продолжит работать Светлана Учайкина.

Министерство общественной безопасности (МОБ) останется под руководством Александра Кудрявцева, а Андрей Злоказов, кандидатуру которого в конце сентября согласовали депутаты заксобрания, сохранит пост главы министерства соцполитики. Продолжат работу и два министра, назначенные в конце 2021 — начале 2022: министр цифрового развития Михаил Пономарьков и министр международных связей Вячеслав Ярин.

Решение о назначении остальных десяти областных министров будет принято позднее. Среди них — сразу несколько человек, которым ранее источники URA.RU прочили уход из правительства. Тогда среди возможных отставников назывались Артем Бахтерев (минАПК), Леонид Рапопорт (минспорта), Михаил Волков (минстрой), Юрий Биктуганов (минобразования) и Андрей Карлов (минздрав). Министр экологии Алексей Кузнецов, как ожидается, в ближайшее время возглавит мингосимущества.

11 сентября Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах, а 19 сентября областное правительство в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после избрания главы региона: согласно закону, избранный губернатор должен сформировать новый кабмин.