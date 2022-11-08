Свердловские министры срочно вылетели в Москву

Два министра Свердловской области — образования Юрий Биктуганов и промышленности Сергей Пересторонин — в ближайшее время будут переназначены в новый состав регионального правительства. Как сообщил URA.RU инсайдер в кабмине, оба чиновника вылетели в Москву, где их кандидатуры проходят последнее согласование.
«Пересторонин и Биктуганов сегодня в Москве, в профильных министерствах [в Минпромторге и Минобрнауки РФ соответственно]. Оба ждут положительных ответов, решение будет в ближайшие дни. До декабря они должны избавиться от приставок „и.о.“», — поделился источник в областном правительстве.
Собеседник в резиденции губернатора подтвердил, что глава региона Евгений Куйвашев еще в октябре направлял в Москву кандидатуры обоих министров. Но поставил под сомнение, что Пересторонин и Биктуганов отправились в столицу: «Обычно, когда речь идет о переназначении, личное присутствие кандидата не требуется».
В разговоре с URA.RU сам Биктуганов лишь кратко пояснил, что сейчас «работает на месте». Оперативно дозвониться до Пересторонина корреспонденту не удалось.
Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября. Это обязательная процедура после губернаторских выборов, на которых победил Евгений Куйвашев. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Биктуганова и Пересторонина называли в числе тех чиновников, насчет продолжения работы которых были сомнения. Пересторонин возглавляет минпромышленности с 2016 года, Биктуганов руководит минобразования с 2011-го.
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Два министра Свердловской области — образования Юрий Биктуганов и промышленности Сергей Пересторонин — в ближайшее время будут переназначены в новый состав регионального правительства. Как сообщил URA.RU инсайдер в кабмине, оба чиновника вылетели в Москву, где их кандидатуры проходят последнее согласование. «Пересторонин и Биктуганов сегодня в Москве, в профильных министерствах [в Минпромторге и Минобрнауки РФ соответственно]. Оба ждут положительных ответов, решение будет в ближайшие дни. До декабря они должны избавиться от приставок „и.о.“», — поделился источник в областном правительстве. Собеседник в резиденции губернатора подтвердил, что глава региона Евгений Куйвашев еще в октябре направлял в Москву кандидатуры обоих министров. Но поставил под сомнение, что Пересторонин и Биктуганов отправились в столицу: «Обычно, когда речь идет о переназначении, личное присутствие кандидата не требуется». В разговоре с URA.RU сам Биктуганов лишь кратко пояснил, что сейчас «работает на месте». Оперативно дозвониться до Пересторонина корреспонденту не удалось. Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 19 сентября. Это обязательная процедура после губернаторских выборов, на которых победил Евгений Куйвашев. Большинство министров уже получили переназначение в новый состав кабмина. Биктуганова и Пересторонина называли в числе тех чиновников, насчет продолжения работы которых были сомнения. Пересторонин возглавляет минпромышленности с 2016 года, Биктуганов руководит минобразования с 2011-го.