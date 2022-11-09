Власти РФ обсуждают смену правил на рынке жилья

Государство ищет способ раздавать квартиры бесплатно

09 ноября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Льготной ипотеки оказалось недостаточно для решения накопившихся проблем на рынке жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Госдума и Минстрой при участии заинтересованных ведомств начали обсуждать новые правила на рынке жилья малых и средних городов России. Как сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, для них могут создать государственного застройщика, чтобы власти могли быстрее выполнять обязательства перед льготными категориями граждан. В правительстве будут рассматривать тему с точки зрения влияния на экономику в масштабах всей страны, считают опрошенные URA.RU эксперты. Девелоперы обходят стороной большое число малых и средних городов РФ с населением в сотни тысяч человек, где не видят платежеспособного спроса на квартиры, из-за чего государство не может своевременно исполнять свои социальные обязательства перед льготниками, заявил Алексеенко в разговоре с URA.RU. «Решение этой проблемы простое — раз коммерсанты не хотят строить, вместо них это сделает государство. Военным, людям из аварийного жилья и другим категориям граждан нужны новые дома и квартиры. Раз текущая рыночная ситуация не позволяет их строить, нужны решения со стороны правительства. Тем более, что есть поручение президента возводить по 120 млн квадратных метров жилья ежегодно», — сказал он. У власти есть проблемы с исполнением обязательств перед очередниками Фото: Анна Майорова © URA.RU Проблемы с возведением жилья наблюдаются в тех городах, где строить не выгодно даже с учетом различных программ господдержки, признал депутат. «Понятно, что за частными застройщиками нужно сохранить их часть рынка. И нет задачи огосударствления строительной отрасли, потому что тут есть риски монополизации. Государственных застройщиков может быть несколько, чтобы они тоже конкурировали между собой. Можно поделить их по территориальному принципу, составить им план — есть разные варианты. Решать поставленные президентом задачи нужно, одной льготной ипотекой мы это не вытащим. Бюджет на ближайшие три года у нас дефицитный — и просто «залить» деньгами эту проблему мы не сможем», — подчеркнул Алексеенко. Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что инициатива депутата Алексеенко нуждается в межведомственном обсуждении. «Прежде чем будет какая-то официальная реакция [на предложение депутата], эту тему должны предварительно обсудить в Минстрое, Минпромторге и Минфине», — сказал он. Пресс-служба Минпромторга на момент публикации не ответила на запрос URA.RU, в Минфине переадресовали вопрос в Минстрой, а представитель Минстроя пообещал дать ответ позднее. Правительству надо выполнять поручение президента возводить по 120 млн квадратных метров жилья ежегодно Фото: Анна Майорова © URA.RU Дискуссия в правительстве будет сложной, поскольку созданием нового государственного застройщика едва ли можно решить проблемы с социальным жильем, считает эксперт по недвижимости, член совета директоров компании Simple Estate Артем Цогоев. «Госзастройщики уже существуют. Например, у ДОМ.РФ есть своя девелоперская компания, называется „ПроГород“, они занимаются, в том числе, мастерпланами малых городов. Есть девелоперы, подконтрольные государству через госбанки: „ДонСтрой“, „Галс Девелопмент“. Есть московские муниципальные застройщики „Мосинжпроект“, „Центр-Инвест“, так что дело не в госсобственности. Если в определенной локации строить не выгодно, то лучше и не строить, это логично. Депутат работает для блага избирателей, а не ради выгоды, поэтому его позиция тоже понятна. Как он предлагает — строить можно, но если такой подход будет применяться повсеместно, то рано или поздно государство станет банкротом», — сказал Цогоев в беседе с URA.RU. Строительный сектор дает работу смежным отраслям, поэтому выгоду от возведения социального жилья правительство будет рассматривать в масштабах экономики всей страны, а не с точки зрения доходов девелоперских компаний, пояснила URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Государства многих стран мира занимаются возведением социального жилья для тех людей, кто не может купить себе квартиру на рыночных условиях, потому что дело не только в коммерческой выгоде отдельного застройщика. Стройка загружает смежные отрасли — металлургов, производителей стройматериалов, мебели, окон, электрооборудования и так далее. Кроме того, так государство выполняет свои социальные функции, что можно только приветствовать», — сказала она. Статья по теме Власти обсуждают продление льготной ипотеки на 2023 год Экономика России работает на рыночных принципах и правительству будет сложно вписать туда крупные нерыночные проекты, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Если есть заказ со стороны государства, строители с удовольствием берутся построить и строят, но дело не в этом. Так, как предлагает действовать депутат Алексеенко, государство у нас работало в социалистическом прошлом. То есть за свой счет строило и раздавало квартиры. Вся экономика в то время была устроена совершенно иначе, так что повторить это в новых условиях, по моему мнению, невозможно», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума и Минстрой при участии заинтересованных ведомств начали обсуждать новые правила на рынке жилья малых и средних городов России. Как сообщил URA.RU замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, для них могут создать государственного застройщика, чтобы власти могли быстрее выполнять обязательства перед льготными категориями граждан. В правительстве будут рассматривать тему с точки зрения влияния на экономику в масштабах всей страны, считают опрошенные URA.RU эксперты. Девелоперы обходят стороной большое число малых и средних городов РФ с населением в сотни тысяч человек, где не видят платежеспособного спроса на квартиры, из-за чего государство не может своевременно исполнять свои социальные обязательства перед льготниками, заявил Алексеенко в разговоре с URA.RU. «Решение этой проблемы простое — раз коммерсанты не хотят строить, вместо них это сделает государство. Военным, людям из аварийного жилья и другим категориям граждан нужны новые дома и квартиры. Раз текущая рыночная ситуация не позволяет их строить, нужны решения со стороны правительства. Тем более, что есть поручение президента возводить по 120 млн квадратных метров жилья ежегодно», — сказал он. Проблемы с возведением жилья наблюдаются в тех городах, где строить не выгодно даже с учетом различных программ господдержки, признал депутат. «Понятно, что за частными застройщиками нужно сохранить их часть рынка. И нет задачи огосударствления строительной отрасли, потому что тут есть риски монополизации. Государственных застройщиков может быть несколько, чтобы они тоже конкурировали между собой. Можно поделить их по территориальному принципу, составить им план — есть разные варианты. Близкий к правительству источник рассказал URA.RU, что инициатива депутата Алексеенко нуждается в межведомственном обсуждении. «Прежде чем будет какая-то официальная реакция [на предложение депутата], эту тему должны предварительно обсудить в Минстрое, Минпромторге и Минфине», — сказал он. Пресс-служба Минпромторга на момент публикации не ответила на запрос URA.RU, в Минфине переадресовали вопрос в Минстрой, а представитель Минстроя пообещал дать ответ позднее. Дискуссия в правительстве будет сложной, поскольку созданием нового государственного застройщика едва ли можно решить проблемы с социальным жильем, считает эксперт по недвижимости, член совета директоров компании Simple Estate Артем Цогоев. «Госзастройщики уже существуют. Например, у ДОМ.РФ есть своя девелоперская компания, называется „ПроГород“, они занимаются, в том числе, мастерпланами малых городов. Есть девелоперы, подконтрольные государству через госбанки: „ДонСтрой“, „Галс Девелопмент“. Есть московские муниципальные застройщики „Мосинжпроект“, „Центр-Инвест“, так что дело не в госсобственности. Если в определенной локации строить не выгодно, то лучше и не строить, это логично. Депутат работает для блага избирателей, а не ради выгоды, поэтому его позиция тоже понятна. Как он предлагает — строить можно, но если такой подход будет применяться повсеместно, то рано или поздно государство станет банкротом», — сказал Цогоев в беседе с URA.RU. Строительный сектор дает работу смежным отраслям, поэтому выгоду от возведения социального жилья правительство будет рассматривать в масштабах экономики всей страны, а не с точки зрения доходов девелоперских компаний, пояснила URA.RU президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Государства многих стран мира занимаются возведением социального жилья для тех людей, кто не может купить себе квартиру на рыночных условиях, потому что дело не только в коммерческой выгоде отдельного застройщика. Стройка загружает смежные отрасли — металлургов, производителей стройматериалов, мебели, окон, электрооборудования и так далее. Кроме того, так государство выполняет свои социальные функции, что можно только приветствовать», — сказала она. Экономика России работает на рыночных принципах и правительству будет сложно вписать туда крупные нерыночные проекты, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Если есть заказ со стороны государства, строители с удовольствием берутся построить и строят, но дело не в этом. Так, как предлагает действовать депутат Алексеенко, государство у нас работало в социалистическом прошлом. То есть за свой счет строило и раздавало квартиры. Вся экономика в то время была устроена совершенно иначе, так что повторить это в новых условиях, по моему мнению, невозможно», — заключил он.