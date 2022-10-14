Власти обсуждают продление льготной ипотеки на 2023 год

Главный вопрос: стоит ли удерживать цены на квартиры от падения?

14 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Льготная ипотека поддерживает стройотрасль, но провоцирует завышение цен на жилье Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Российские депутаты и Минфин подключились к обсуждению вопроса о продлении на 2023 год программы льготной ипотеки на новостройки с господдержкой. Как заявили URA.RU в Госдуме 14 октября, окончательного решения во власти пока нет, но стороны видят, насколько важна льготная ипотека для рынка. Программа поддерживает стройотрасль, но провоцирует завышение цен на жилье, поэтому однозначных оценок в этом вопросе быть не может, объяснили эксперты. Исход дискуссии по вопросу о продлении льготной ипотеки пока не предрешен, говорят представители власти. В проекте госбюджета на 2023—2025 годы, который находится на рассмотрении в Госдуме, не заложены средства на компенсации из бюджета банкам, рассказал URA.RU первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Пока мы видим, что в бюджете заложены только средства на исполнение обязательств по льготной ипотеке, взятых на себя до 31 декабря 2022 года, а это около 73 миллиардов рублей на 2023 год. То есть ни в бюджете, ни в соответствующем постановлении правительства мы пока не видим продления льготной ипотеки на 2023 год», — сообщил он. Стройотрасль — один из локомотивов российской экономики Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам депутата, в Госдуме смотрят на вопрос продления льготной ипотеки с точки зрения повышения качества жизни граждан. «Этот вопрос, на мой взгляд, стоит рассматривать не с точки зрения того, есть на рынке ипотека под 7%, или нет. А с той точки зрения, что нам нужно обеспечить как можно большее количество граждан достойными условиями для жизни. Пока есть семьи, которые вчетвером-впятером живут в однокомнатных квартирах и у них просто нет возможностей улучшить свою ситуацию, нужно продолжать помогать. Если для этого нужно снизить ставку ипотеки ниже 7%, то на это стоит изыскать средства. Если это решается расширением программы семейной ипотеки, то значит нужно сделать это», — добавил Щапов. Упомянутое депутатом постановление правительства от 23 апреля 2020 года № 566 о запуске в России программы ипотеки с господдержкой на новостройки по сниженной ставке за время своего действия редактировалось несколько раз — менялись сроки действия, размер ставки и максимальная сумма кредита. В начале 2022 года власти вновь продлили программу, но только до 31 декабря, обеспечив компенсацию банкам недополученных доходов в текущем и трех последующих годах. Из пояснительной записки к постановлению следует, что финансирование на случай продления программы после 31 декабря 2022 года этим документом не предусмотрено. Поддержка стройотрасли стимулирует развитие производства массы товаров, от стали до электроники Фото: Анна Майорова © URA.RU В пресс-службе Минстроя заявили URA.RU, что выступают за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% на период после 2022 года и ведут консультации по этой теме с другими ведомствами. По данным источников URA.RU, в стройотрасли опасаются, что россияне окажутся не в состоянии покупать квартиры по ставкам, которые банки предлагают по ипотеке без господдержки. В случае сильного падения спроса цены на рынке могут пойти вниз, что повлечет за собой проблемы не только у застройщиков, но и у банков, поскольку заложенная недвижимость станет стоить меньше, чем заемщики должны кредиторам, говорит источник. По словам представителя Минфина Чебескова, «совершенно точно» в 2023 году продолжат действовать семейная, дальневосточная и сельская ипотеки с господдержкой, а также льготная ипотека для сотрудников IT-отрасли. Что касается продления льготной ипотеки на новостройки под 7% «для всех», то по этой программе «пока решения нет», заявил он в эфире телеканала «ТВ Центр». «Но нужно понимать, что сейчас практически вся ипотека на первичном рынке — это льготная ипотека», — отметил Чебесков. Семейным людям больше подошла бы ипотека на вторичку, без долгого ожидания сдачи квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Минфина Антон Силуанов ранее отзывался о субсидируемой государством льготной ипотеке в позитивном ключе, в отличие от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая еще в конце прошлого года предлагала отказаться от нее, из-за того, что эта программа провоцирует рост цен на жилье, способствует надуванию «пузыря» на рынке недвижимости и повышает риски для банков. Как заявил министр в июле 2021 года, льготная ипотека под 7% на новостройки — это «одна из самых эффективных антикризисных мер правительства», поскольку позволяет, с одной стороны, «создать спрос со стороны людей, которые хотят улучшить жилищные условия», а с другой — поддержать строителей, которые «видят сокращение спроса». В пресс-службе ЦБ воздержались от комментариев. В правительстве, в отличие от Центробанка, смотрят на льготную ипотеку позитивно, поскольку рассматривают субсидированные кредиты как меры по стимулированию экономического роста, считает завкафедрой экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС профессор Елена Иванкина. «Жилищное строительство — важнейшая отрасль, рост которой способствует развитию экономики в масштабах всей страны. Несмотря на рост темпов стройки в последние годы, в России возводят относительно немного жилья, опыт других стран показывает, что в пересчете на человека можно строить гораздо больше. Развитие целого ряда других отраслей прямо зависит от стройки, это производство материалов, машин, специального оборудования, электрики, мебели и многое другое», — сказала профессор. «Инвестиций в стройотрасль для экономического роста должно быть больше, а не меньше, в правительстве это прекрасно знают, поэтому я думаю, что там будут отстаивать льготную ипотеку», — добавила Иванкина. Аргументы Центробанка о том, что программы льготной ипотеки обернулись ростом цен на жилье и более высокими ставками по остальным кредитам, слишком важны, чтобы продолжать их игнорировать, уверен член Российской гильдии риелторов, гендиректор агентства «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков. «Застройщики держат цены, а люди покупают новостройки только из-за льготной ипотеки. С точки зрения здравого смысла вторичка для семьи гораздо удобнее, ведь если у тебя родился ребенок, тебе нужно переехать прямо сейчас, а не ждать достройки и отделки годами. Если льготную ипотеку не продлят, у застройщиков не останется иного выхода, кроме как снизить цены. Никто не спорит, что стройотрасль важно поддерживать, но делать это надо не в ущерб людям», — подчеркнул эксперт. Статья по теме Власти обсуждают повышение ключевой ставки ЦБ Итог дискуссии во власти не обязательно сводится к продлению льготной ипотеки или отказу от нее, заметил Барсуков. «Есть и другие решения, например, ипотеку могут выдавать не банки, которые по определению работают с целью получить прибыль, а специальные государственные агентства. Ставка по кредитам на жилье вообще может быть отвязана от ключевой ставки Центробанка. А существующее положение дел только провоцирует застройщиков на различные ухищрения с экстремально низкой ставкой либо первоначальным взносом, в результате которых покупатель платит за квартиру дороже. Хотя они, на мой взгляд, не только могут, но даже готовы снижать цены, о чем все эти схемы с „ипотекой от застройщика под 0,1%“ на самом деле и говорят», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские депутаты и Минфин подключились к обсуждению вопроса о продлении на 2023 год программы льготной ипотеки на новостройки с господдержкой. Как заявили URA.RU в Госдуме 14 октября, окончательного решения во власти пока нет, но стороны видят, насколько важна льготная ипотека для рынка. Программа поддерживает стройотрасль, но провоцирует завышение цен на жилье, поэтому однозначных оценок в этом вопросе быть не может, объяснили эксперты. Исход дискуссии по вопросу о продлении льготной ипотеки пока не предрешен, говорят представители власти. В проекте госбюджета на 2023—2025 годы, который находится на рассмотрении в Госдуме, не заложены средства на компенсации из бюджета банкам, рассказал URA.RU первый заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Пока мы видим, что в бюджете заложены только средства на исполнение обязательств по льготной ипотеке, взятых на себя до 31 декабря 2022 года, а это около 73 миллиардов рублей на 2023 год. То есть ни в бюджете, ни в соответствующем постановлении правительства мы пока не видим продления льготной ипотеки на 2023 год», — сообщил он. По словам депутата, в Госдуме смотрят на вопрос продления льготной ипотеки с точки зрения повышения качества жизни граждан. «Этот вопрос, на мой взгляд, стоит рассматривать не с точки зрения того, есть на рынке ипотека под 7%, или нет. А с той точки зрения, что нам нужно обеспечить как можно большее количество граждан достойными условиями для жизни. Пока есть семьи, которые вчетвером-впятером живут в однокомнатных квартирах и у них просто нет возможностей улучшить свою ситуацию, нужно продолжать помогать. Если для этого нужно снизить ставку ипотеки ниже 7%, то на это стоит изыскать средства. Если это решается расширением программы семейной ипотеки, то значит нужно сделать это», — добавил Щапов. Упомянутое депутатом постановление правительства от 23 апреля 2020 года № 566 о запуске в России программы ипотеки с господдержкой на новостройки по сниженной ставке за время своего действия редактировалось несколько раз — менялись сроки действия, размер ставки и максимальная сумма кредита. В начале 2022 года власти вновь продлили программу, но только до 31 декабря, обеспечив компенсацию банкам недополученных доходов в текущем и трех последующих годах. Из пояснительной записки к постановлению следует, что финансирование на случай продления программы после 31 декабря 2022 года этим документом не предусмотрено. В пресс-службе Минстроя заявили URA.RU, что выступают за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% на период после 2022 года и ведут консультации по этой теме с другими ведомствами. По данным источников URA.RU, в стройотрасли опасаются, что россияне окажутся не в состоянии покупать квартиры по ставкам, которые банки предлагают по ипотеке без господдержки. По словам представителя Минфина Чебескова, «совершенно точно» в 2023 году продолжат действовать семейная, дальневосточная и сельская ипотеки с господдержкой, а также льготная ипотека для сотрудников IT-отрасли. Что касается продления льготной ипотеки на новостройки под 7% «для всех», то по этой программе «пока решения нет», заявил он в эфире телеканала «ТВ Центр». «Но нужно понимать, что сейчас практически вся ипотека на первичном рынке — это льготная ипотека», — отметил Чебесков. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отзывался о субсидируемой государством льготной ипотеке в позитивном ключе, в отличие от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая еще в конце прошлого года предлагала отказаться от нее, из-за того, что эта программа провоцирует рост цен на жилье, способствует надуванию «пузыря» на рынке недвижимости и повышает риски для банков. Как заявил министр в июле 2021 года, льготная ипотека под 7% на новостройки — это «одна из самых эффективных антикризисных мер правительства», поскольку позволяет, с одной стороны, «создать спрос со стороны людей, которые хотят улучшить жилищные условия», а с другой — поддержать строителей, которые «видят сокращение спроса». В пресс-службе ЦБ воздержались от комментариев. В правительстве, в отличие от Центробанка, смотрят на льготную ипотеку позитивно, поскольку рассматривают субсидированные кредиты как меры по стимулированию экономического роста, считает завкафедрой экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС профессор Елена Иванкина. «Жилищное строительство — важнейшая отрасль, рост которой способствует развитию экономики в масштабах всей страны. Несмотря на рост темпов стройки в последние годы, в России возводят относительно немного жилья, опыт других стран показывает, что в пересчете на человека можно строить гораздо больше. Развитие целого ряда других отраслей прямо зависит от стройки, это производство материалов, машин, специального оборудования, электрики, мебели и многое другое», — сказала профессор. Аргументы Центробанка о том, что программы льготной ипотеки обернулись ростом цен на жилье и более высокими ставками по остальным кредитам, слишком важны, чтобы продолжать их игнорировать, уверен член Российской гильдии риелторов, гендиректор агентства «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков. «Застройщики держат цены, а люди покупают новостройки только из-за льготной ипотеки. С точки зрения здравого смысла вторичка для семьи гораздо удобнее, ведь если у тебя родился ребенок, тебе нужно переехать прямо сейчас, а не ждать достройки и отделки годами. Если льготную ипотеку не продлят, у застройщиков не останется иного выхода, кроме как снизить цены. Никто не спорит, что стройотрасль важно поддерживать, но делать это надо не в ущерб людям», — подчеркнул эксперт. Итог дискуссии во власти не обязательно сводится к продлению льготной ипотеки или отказу от нее, заметил Барсуков. «Есть и другие решения, например, ипотеку могут выдавать не банки, которые по определению работают с целью получить прибыль, а специальные государственные агентства. Ставка по кредитам на жилье вообще может быть отвязана от ключевой ставки Центробанка. А существующее положение дел только провоцирует застройщиков на различные ухищрения с экстремально низкой ставкой либо первоначальным взносом, в результате которых покупатель платит за квартиру дороже. Хотя они, на мой взгляд, не только могут, но даже готовы снижать цены, о чем все эти схемы с „ипотекой от застройщика под 0,1%“ на самом деле и говорят», — заключил он.