В Перми презентовали достижения российской медицины

В состав экспозиции выставки «Медфарм-2022» вошли 45 уникальных стендов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В экспоцентре «Пермская ярмарка» открылась 28-я международная выставка медицинского оборудования, инструментов и фармацевтических препаратов «Медфарм-2022». Производители со всей страны продемонстрировали гостям форума современную медтехнику, лекарственные средства, расходные материалы и научные разработки в областях медицины и фармакологии. В состав экспозиции вошли 45 уникальных стендов. Корреспонденты URA.RU оценили масштаб мероприятия.

Столичная компания «Диалог» презентовала на выставке налобный светодиодный осветитель для проведения сложных медицинских операций. Прибор легко и надежно закрепляется на голове, давая возможность хирургам контролировать все свои действия. В числе преимуществ такого медицинского оборудования — четкое освещение. Встроенный в шлем фонарь позволяет освещать самые труднодоступные области, что снижает риски ошибок во время работы врачей.

Современный налобный осветитель помогает проводить сложные операции хирургам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крупнейший российский производитель расходников и оборудования для лабораторной диагностики «Вектор-бест» презентовал широкой общественности настольный автоматический биохимический анализатор для плановых и экспресс-лабораторий. Для загрузки и выгрузки проб такому прибору требуется от 6 до 24 секунд. Анализатор позволяет оперативно проводить анализы крови на наличие сахара и других веществ. Результат выводится на экран компьютера.

Современный биохимический анализатор рассчитан на проведение широкого спектра экспресс-анализов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа компаний «Промет» представила на выставке многофункциональную медицинскую кровать, разработанную российскими специалистами, и собранную из отечественных материалов по оригинальным технологиям. Благодаря своему функционалу кровать может полноценно использоваться, как в палатных отделениях, так и в отделениях реанимации и интенсивных терапиях. Высоту ложа, спинные, ножные и тазобедренные секции медицинский персонал может быстро регулировать с помощью электроприводов.

Кровать оснащена электроприводами, с помощью которых регулируется положение пациента Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На стенде компании «Эндомаркет» гостям форума показали современное эндоскопическое оборудование. Сложные современные системы помогают врачам выявлять у пациентов онкологию на ранней стадии. Видео и все данные во время обследования в режиме реального времени выводятся на экран компьютера. Полученная информация мгновенно загружается и хранится на сервере. В комплект аппаратуры также входят автоматическая мойка и необходимый врачу-диагносту набор инструментов.

Современный эндоскоп позволяет выявить раковые заболевания на ранней стадии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Реабилитационный интерактивный комплекс «Сенсория» представляет собой объемную сенсорную панель. Ее назначение — восстановление пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, нарушениями зрения. Комплекс также будет полезен в реабилитации пациентов, которые перенесли инсульт. Больные восстанавливаются, выполняя с сенсором игровые и обучающие упражнения. Результаты система заносит в таблицы, на основе которых врач может сделать выводы о ходе лечения.

С помощью сенсорной панели пациенты могут восстанавливать и развивать мелкую моторику Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Специалисты из Санкт-Петербурга привезли в Пермь аппарат для лечения заболеваний дыхательных органов «Термогеликс». Этот прибор использует технологию разогревания смеси гелия и кислорода, которой дышит пациент. Молекулы нагретого гелия проникают в труднодоступные зоны легких и убивают вирусы. С помощью аппарата можно лечить пневмонию, бронхиальную астму, COVID-19 и другие болезни, которые связаны с дыхательной недостаточностью.

Аппарат «Термогеликс» помогает излечивать заболевания органов дыхания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ижевский концерн «Аксион» презентовал на форуме линейку современного оборудования для кардиологов, реаниматологов и врачей скорой помощи. Это дефибрилляторы и электрокардиографы, разработанные специалистами конструкторского бюро компании. Основное преимущество такой медицинской техники — ее мобильность. Например, аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной медпомощи легко помещается в компактный чемоданчик.

В чемоданчик помещается все нужное для экстренной реанимации оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Представители российского производителя медицинского оборудования MEDLIGA продемонстрировали на форуме современные аппараты для ультразвуковой диагностики. Такая техника комплексно поставляется в клиники по всей России и позволяют врачам оперативно проводить обследования состояния внутренних органов пациента. Среди функций такой техники — отслеживание движений миокарда, оценка узлов щитовидной железы, векторный анализ кровотока в сосудах пациентов.

Аппараты УЗИ позволяют оперативно проводить все необходимые врачам исследования Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Медицинский экзоскелет от группы компаний «Мадин» из Нижнего Новгорода предназначен для реабилитации пациентов после временной утраты подвижности нижних конечностей, а также для постоянного использования людьми с полной утратой функциональности нижних конечностей. Стоимость такого оборудования — около пяти миллионов рублей. Пермь — один из первых в России городов, закупивших такую технику. Экзоскелет будет использоваться специалистами ГБУ «Пермский центр комплексной реабилитации инвалидов».

Специальный медицинский экзоскелет снова дает пациенту возможность ходить Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре экспозиции разместил свой стенд Пермский государственный медицинский университет имени Вагнера. Преподаватели и студенты вуза демонстрировали гостям выставки работу с медтренажерами. Среди них — «виртуальный пациент с набором болезней», симулятор для колоноскопии, и тренажер для проведения кесарева сечения. Также крупнейший медицинский вуз Перми познакомил посетителей форума с рядом собственных образовательных программ.

Работа с медицинскими тренажерами позволяет студентам быстрее освоить навыки профессии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ранее Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. В стране до 2030 года планируется разработать 5 тысяч новых образовательных модулей и 114 аккредитационной-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на котором проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность российским медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных уникальных знаниях.