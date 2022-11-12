Семь фактов о генерале Суровикине, рассказанных его окружением

Как военачальник пережил покушения, мстил за своих солдат в Чечне и стал героем песен

12 ноября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин не раз рисковал жизнью, спасая своих солдат Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин зарекомендовал себя как один из лучших военачальников во время чеченской войны и стал героем, которому посвящают песни. Об основных этапах становления будущего военачальника рассказывает фильм, опубликованный ветеранами 42-й мотострелковой дивизии, которой Суровикин командовал в 2004—2005 годах. URA.RU приводит семь главных фактов, которые в фильме раскрыли его сослуживцы и преподаватели. «С детства чувствовалось, что человек не способен на подлости» Фото: официальный сайт Минобороны РФ Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. Воспитание будущего генерала после гибели отца-летчика легло на плечи его матери. По словам первой учительницы Суровикина Галины Пуховой, уже с детства он отличался военной выправкой и целеустремленностью. «Он четко умел распределять свои обязанности, а военная выправка уже у малыша просматривалась. Также он занимался общественной работой, все время на сцене выступал, причем достаточно успешно», — вспоминает преподаватель. Уже со школьных лет в нем замечали лидерские качества. «Внешне и по своему поведению с детства чувствовалось, что человек такой, который может защитить, заслонить. Он не способен на подлости», — охарактеризовала Суровикина бывший директор школы Галина Каменева. Феноменальный математик и курсант-стратег Суровикин с детства обладал феноменальными математическими способностями. После окончания с золотой медалью новосибирской физико-математической школы Сергею Суровикину была открыта дорога в любой вуз страны. Но выбор был сделан в пользу Омского военного училища, где Суровикин продолжил развивать аналитические способности и стратегическое мышление, а также сразу зарекомендовал себя как один из лучших курсантов. «Возвращаюсь с увольнения поздно вечером, в комнате один Серега. Свет горит. Решает задания по математике. В университете взял учебник, который учат четыре года, а он за несколько ночей его прорешал», — отметил полковник запаса Олег Кучерук, который учился с Суровикиным четыре года в Омском общевойсковом командном училище. Во время учебы Суровикин был старостой кружка по физике. По словам заведующей музеем при училище Людмилы Корнеевой, на всех профильных олимпиадах он обыгрывал студентов политехов и педуниверситетов: «Председатель жюри даже спрашивала: почему такой курсант пошел к вам? Я тогда ответила: Неужели наши генералы должны быть менее образованными, чем ваши инженеры, врачи и педагоги?» Всего у Суровикина три образования. Помимо Омского ВОКУ он окончил Академию Генштаба имени Фрунзе и Военный университет в Москве — все с отличием. Первая медаль — с риском для жизни Будущий генерал получил одну из первых наград на учениях в 1989 году. На Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигонен он спас людей, рискуя собственной жизнью: он сбросил в воду горящий БМП. «Механик-водитель перегрел двигатель, произошло возгорание. А внутри машины находился экипаж и полный боекомплект боевых снарядов. Сергей, будучи командиром этой роты, сделал тогда мужественный поступок, за что получил медаль „За боевые заслуги“. Он высадил экипаж из БМП, сам сел в горящую машину и скинул ее в воду с обрыва, боеприпасы не взорвались», — рассказал начальник военного университета МО РФ Валерий Марченков. Путч 1991 года: остался верным присяге Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Спустя несколько лет после получения первого высшего образования, в звании капитана, Сергей Суровикин получил приказ выдвинуться со своим подразделением в центр Москвы и обеспечить охрану государственных объектов. В пути одну из машин колонны подожгли демонстранты, которых провокаторы убедили, что подразделения собираются арестовать бывшего президента России Бориса Ельцина. Суровикин имел полное право открыть огонь, чтобы защитить своих бойцов, но для него это было неприемлемо. Позднее он был арестован, но все обвинения с него сняли. А Ельцин даже повысил его в звании. Начальник военного университета МО РФ Валерий Марченков поддержал решение Суровикина остаться верным присяге. «Я думаю, что и с позиции того времени и сегодняшнего времени офицер должен поступать так, как поступил Сергей в августе 1991 года. Тогда была поставлена задача ему с батальоном обеспечить комендантский час по Садовому кольцу. Он не шел к Белому дому. Он шел на выставление постов», — подчеркнул Марченков. Таджикистан: не только военный, но и спасатель После развала СССР в Таджикистане вспыхнула клановая война. Там оказался на тот момент подполковник Сергей Суровикин. Во время службы он не раз спасал боевых товарищей и оказывал помощь мирному населению. Проходя службу в Таджикистане, Суровикин всегда был на передовой, рядом со своим личным составом. Однажды колонна попала под селевой поток. Подполковник лично спас бойца, которого едва не затопило внутри машины. «Одна боевая машина попала в эпицентр этого селевого потока. Увидев, что машина находится под водой, он рванул к ней. Буквально за доли секунд Суровикин вытащил бойца. Машину снесло. Ее потом через два-три километра где-то нашли внизу», — поделился полковник Курбон Сафаров. Во время стихийных бедствий Суровикин помогал мирному населению и даже организовал спасательные операции. В ходе одной из них военнослужащие 201-го полка вывезли в безопасное место 34 ребенка и 55 взрослых жителей. Чечня: по четыре боевика за каждого погибшего бойца В Чечне, как и в Таджикистане, но уже в звании генерала, Сергей Суровикин по-прежнему воевал плечом к плечу со своими солдатами. Он не стремился добиться цели любой ценой, а всегда старался сохранить жизни людей. Когда его колонна попала под обстрел, он сумел вывести людей и технику, избежав больших жертв, рассказал бывший начальник управления ЦВО Олег Польгуев. «После прохождения Аргунского ущелья одна из наших машин была подорвана боевиками на фугасе. В результате вся колонна встала. Командир дивизии Суровикин молниеносно принял решение об эвакуации личного состава и техники. Его действия повлияли на то, что колонна вышла из-под обстрела с минимальными потерями», — отметил он. На генерала было совершенно несколько покушений, рассказал генерал армии Александр Баранов. «Одно из них прямо была возле городка: взрыв, от которого он получил контузию. Но он прислушивался к тем рекомендациям, которые были даны, и к действиям спецслужб. Он остался жив», — объяснил военный. Суровикин также беспощадно мстил врагу за своих погибших подчиненных. Так произошло и в Чечне, когда во время обрушения одного из зданий погибла часть солдат 42-й мотострелковой дивизии. Генерал публично пообещал уничтожать по три боевика за каждого погибшего бойца российской армии. Через две недели обещание он даже перевыполнил: были убиты 36 боевиков, то есть по четыре террориста на одного погибшего российского военного. «Суворов и Суровикин — это два великих человека» Фото: Михаил Метцель/ТАСС Боевые товарищи и соратники Суровикина отмечают в нем исключительные качества командира. Самоотверженность и преданность делу выделяли будущего командующиего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО. Как отметил генерал армии Александр Баранов, он сразу заметил Суровикина. «Непосредственно с Сергеем Владимировичем Суровикиным я встретился в Таджикистане, когда он был молодым командиром полка. Я уверен, что он добился этого своим упорством и настойчивостью», — рассказал сослуживец Суровикина. Олег Польгуев сравнил Суровикина с известными военачальниками. «[Генералиссимус Александр] Суворов и Суровикин — это два великих человека, которые каждый в свое время, мог повести за собой людей в атаку, вперед, выполнить поставленную задачу и с честью вернуться в родные края», — отметил бывший начальник управления ЦВО. Генерал никогда не требовал к себе особого отношения, отмечает полковник запаса Сергей Рыжов, вспоминая встречу с Суровикиным в Чечне. «Обычно, когда командование прилетало, выходила охрана, представители, а потом начальник. А тут вертолет сел. Вышел один человек в разгрузке, в бронежилете, с автоматом, и никаких знаков», — сообщил Рыжов. Все в окружении Суровикина утверждают, что генерал всегда был верен присяге и защищал своих подчиненных в любых условиях. Исполнитель Владимир Слепак даже посвятил генералу песню «Комдив», в которой рассказал о главном качестве действующего командующего российскими войсками в зоне СВО и привел его в пример остальным. «Нет сорока, но вроде Все сто пришлось прожить. Ну почему не в моде Своей стране служить?» — поет военный бард.

Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин зарекомендовал себя как один из лучших военачальников во время чеченской войны и стал героем, которому посвящают песни. Об основных этапах становления будущего военачальника рассказывает фильм, опубликованный ветеранами 42-й мотострелковой дивизии, которой Суровикин командовал в 2004—2005 годах. URA.RU приводит семь главных фактов, которые в фильме раскрыли его сослуживцы и преподаватели. Сергей Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. Воспитание будущего генерала после гибели отца-летчика легло на плечи его матери. По словам первой учительницы Суровикина Галины Пуховой, уже с детства он отличался военной выправкой и целеустремленностью. «Он четко умел распределять свои обязанности, а военная выправка уже у малыша просматривалась. Также он занимался общественной работой, все время на сцене выступал, причем достаточно успешно», — вспоминает преподаватель. Уже со школьных лет в нем замечали лидерские качества. «Внешне и по своему поведению с детства чувствовалось, что человек такой, который может защитить, заслонить. Он не способен на подлости», — охарактеризовала Суровикина бывший директор школы Галина Каменева. Суровикин с детства обладал феноменальными математическими способностями. После окончания с золотой медалью новосибирской физико-математической школы Сергею Суровикину была открыта дорога в любой вуз страны. Но выбор был сделан в пользу Омского военного училища, где Суровикин продолжил развивать аналитические способности и стратегическое мышление, а также сразу зарекомендовал себя как один из лучших курсантов. «Возвращаюсь с увольнения поздно вечером, в комнате один Серега. Свет горит. Решает задания по математике. В университете взял учебник, который учат четыре года, а он за несколько ночей его прорешал», — отметил полковник запаса Олег Кучерук, который учился с Суровикиным четыре года в Омском общевойсковом командном училище. Во время учебы Суровикин был старостой кружка по физике. По словам заведующей музеем при училище Людмилы Корнеевой, на всех профильных олимпиадах он обыгрывал студентов политехов и педуниверситетов: «Председатель жюри даже спрашивала: почему такой курсант пошел к вам? Я тогда ответила: Всего у Суровикина три образования. Помимо Омского ВОКУ он окончил Академию Генштаба имени Фрунзе и Военный университет в Москве — все с отличием. Будущий генерал получил одну из первых наград на учениях в 1989 году. На Гороховецком артиллерийском научно-испытательном опытном полигонен он спас людей, рискуя собственной жизнью: он сбросил в воду горящий БМП. «Механик-водитель перегрел двигатель, произошло возгорание. А внутри машины находился экипаж и полный боекомплект боевых снарядов. Сергей, будучи командиром этой роты, сделал тогда мужественный поступок, за что получил медаль „За боевые заслуги“. Он высадил экипаж из БМП, сам сел в горящую машину и скинул ее в воду с обрыва, боеприпасы не взорвались», — рассказал начальник военного университета МО РФ Валерий Марченков. Спустя несколько лет после получения первого высшего образования, в звании капитана, Сергей Суровикин получил приказ выдвинуться со своим подразделением в центр Москвы и обеспечить охрану государственных объектов. В пути одну из машин колонны подожгли демонстранты, которых провокаторы убедили, что подразделения собираются арестовать бывшего президента России Бориса Ельцина. Суровикин имел полное право открыть огонь, чтобы защитить своих бойцов, но для него это было неприемлемо. Позднее он был арестован, но все обвинения с него сняли. А Ельцин даже повысил его в звании. Начальник военного университета МО РФ Валерий Марченков поддержал решение Суровикина остаться верным присяге. «Я думаю, что и с позиции того времени и сегодняшнего времени офицер должен поступать так, как поступил Сергей в августе 1991 года. Тогда была поставлена задача ему с батальоном обеспечить комендантский час по Садовому кольцу. Он не шел к Белому дому. Он шел на выставление постов», — подчеркнул Марченков. После развала СССР в Таджикистане вспыхнула клановая война. Там оказался на тот момент подполковник Сергей Суровикин. Во время службы он не раз спасал боевых товарищей и оказывал помощь мирному населению. Проходя службу в Таджикистане, Суровикин всегда был на передовой, рядом со своим личным составом. Однажды колонна попала под селевой поток. Подполковник лично спас бойца, которого едва не затопило внутри машины. Во время стихийных бедствий Суровикин помогал мирному населению и даже организовал спасательные операции. В ходе одной из них военнослужащие 201-го полка вывезли в безопасное место 34 ребенка и 55 взрослых жителей. В Чечне, как и в Таджикистане, но уже в звании генерала, Сергей Суровикин по-прежнему воевал плечом к плечу со своими солдатами. Он не стремился добиться цели любой ценой, а всегда старался сохранить жизни людей. Когда его колонна попала под обстрел, он сумел вывести людей и технику, избежав больших жертв, рассказал бывший начальник управления ЦВО Олег Польгуев. «После прохождения Аргунского ущелья одна из наших машин была подорвана боевиками на фугасе. В результате вся колонна встала. Командир дивизии Суровикин молниеносно принял решение об эвакуации личного состава и техники. Его действия повлияли на то, что колонна вышла из-под обстрела с минимальными потерями», — отметил он. На генерала было совершенно несколько покушений, рассказал генерал армии Александр Баранов. «Одно из них прямо была возле городка: взрыв, от которого он получил контузию. Но он прислушивался к тем рекомендациям, которые были даны, и к действиям спецслужб. Он остался жив», — объяснил военный. Суровикин также беспощадно мстил врагу за своих погибших подчиненных. Так произошло и в Чечне, когда во время обрушения одного из зданий погибла часть солдат 42-й мотострелковой дивизии. Генерал публично пообещал уничтожать по три боевика за каждого погибшего бойца российской армии. Через две недели обещание он даже перевыполнил: были убиты 36 боевиков, то есть по четыре террориста на одного погибшего российского военного. Боевые товарищи и соратники Суровикина отмечают в нем исключительные качества командира. Самоотверженность и преданность делу выделяли будущего командующиего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО. Как отметил генерал армии Александр Баранов, он сразу заметил Суровикина. «Непосредственно с Сергеем Владимировичем Суровикиным я встретился в Таджикистане, когда он был молодым командиром полка. Я уверен, что он добился этого своим упорством и настойчивостью», — рассказал сослуживец Суровикина. Генерал никогда не требовал к себе особого отношения, отмечает полковник запаса Сергей Рыжов, вспоминая встречу с Суровикиным в Чечне. «Обычно, когда командование прилетало, выходила охрана, представители, а потом начальник. А тут вертолет сел. Вышел один человек в разгрузке, в бронежилете, с автоматом, и никаких знаков», — сообщил Рыжов. Все в окружении Суровикина утверждают, что генерал всегда был верен присяге и защищал своих подчиненных в любых условиях. Исполнитель Владимир Слепак даже посвятил генералу песню «Комдив», в которой рассказал о главном качестве действующего командующего российскими войсками в зоне СВО и привел его в пример остальным. «Нет сорока, но вроде Все сто пришлось прожить. Ну почему не в моде Своей стране служить?» — поет военный бард.