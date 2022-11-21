Власти нашли возможность дать людям дешевое жилье

Решение Мишустина поможет бизнесу и сэкономит семейные бюджеты

21 ноября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Российские власти нашли способ стимулировать деревообрабатывающую промышленность, чтобы уйти от экспорта сырья Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти представили дешевый вариант решения жилищного вопроса россиян. На оперативном совещании с вице-премьерами 21 ноября глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении госсубсидий производителям деревянных домокомплектов. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти стимулируют переход на производство собственной продукции, а не только экспорт сырья. Мишустин заявил, что возможности для людей по приобретению собственного жилья расширяются. «Ранее запущены льготные ипотечные программы, в том числе на строительство индивидуальных домов. Эти механизмы поддержали строительный комплекс и отечественных производителей стройматериалов», — сказал премьер. Мишустин предложил производителям домокомплектов субсидии в обмен на фиксацию цен и скидки для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне могут выбирать место проживания — это может быть не только квартира, но и собственный дом, подчеркнул Мишустин. «Это возможно через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов. Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жилье, и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли», — пояснил глава правительства РФ. Производители деревянных домов смогут получить субсидии из федерального бюджета — соответствующий документ подготовлен правительством, сообщил Мишустин. По его словам, для этого компаниям надо выполнить ряд условий: цена домокомплекта не должна превышать 3,5 млн рублей, предприниматели должны предоставлять скидки до 10% от стоимости. Субсидии будут предоставляться Минпромторгом на конкурсной основе. Субсидии будут предоставляться компаниям после конкурсов Минпромторга, уточнил Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На субсидии планируется выделять не менее 300 млн рублей в год, уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Рассчитываем, что такие меры дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», — заявил Мишустин. Тема повышения доступности жилья обсуждалась в Тамбове на форуме «Среда для жизни». Там Мишустин анонсировал продление программы сельской ипотеки и увеличение темпов возведения частных домов. Предоставление субсидий производителям домокомплектов стало логичным продолжением работы над тем, чтобы сделать строительство малоэтажного жилья одним из драйверов развития экономики, считают эксперты. Дерево — это дешевый строительный материал, запасы которого в России сегодня не используются на полную мощность, считают эксперты Фото: Александр Елизаров © URA.RU Правительство стимулирует переход на продукцию высокого передела — массовый выпуск домокомплектов, объясняет вице-президент ассоциации «НП «Опора»» Евгений Шлеменков. «Дерево — самый дешевый материал для строительства домов. Заводское изготовление домокомплектов сильно снижает их стоимость. До санкций Россия экспортировала дерево в виде бревен и досок, а к нам потом поступали импортные домокомплекты из этого же дерева. Власти хотят поменять ситуацию — не экспортировать сырье, а выпускать готовую продукцию», — рассказал эксперт. Статья по теме Власти определили новый драйвер развития экономики России Государство стимулирует развитие рынка домокомплектов, чтобы сделать индивидуальные дома более доступными для россиян, полагает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «Власти предлагают производителям укладываться в цену 3,5 млн за домокомплект. Для массового сегмента — это идеальная цена дома, учитывая, что деревянный вариант не требует дорогостоящей отделки. Рынок ИЖС не испытывает сегодня таких проблем, как рынок многоквартирных домов. Спрос на готовые недорогие дома высокий», — уточнил собеседник. Российские власти поддерживают развитие малых городов в сторону частного сектора, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Индивидуальное жилищное строительство в этом году составляет 65% от общего объема вводимого жилья. Во время пандемии люди поняли, как важно иметь собственное пространство поближе к природе. Процесс развития малых городов в сторону частного сектора не остановить. Если посмотреть на примеры за границей, вся Америка, кроме городов-миллионников, живет в частом секторе. Дерево для собственного дома — наиболее экологически чистый материал. Древесины в нашей стране много, и она не такая дорогая», — резюмировал строитель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти представили дешевый вариант решения жилищного вопроса россиян. На оперативном совещании с вице-премьерами 21 ноября глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении госсубсидий производителям деревянных домокомплектов. Эксперты объяснили URA.RU, что таким образом власти стимулируют переход на производство собственной продукции, а не только экспорт сырья. Мишустин заявил, что возможности для людей по приобретению собственного жилья расширяются. «Ранее запущены льготные ипотечные программы, в том числе на строительство индивидуальных домов. Эти механизмы поддержали строительный комплекс и отечественных производителей стройматериалов», — сказал премьер. Россияне могут выбирать место проживания — это может быть не только квартира, но и собственный дом, подчеркнул Мишустин. «Это возможно через создание новых инструментов для компаний, которые занимаются производством деревянных домокомплектов. Важно снижать издержки на квадратный метр, чтобы граждане могли купить недорогое жилье, и на рынке сохранялся спрос на продукцию строительной отрасли», — пояснил глава правительства РФ. Производители деревянных домов смогут получить субсидии из федерального бюджета — соответствующий документ подготовлен правительством, сообщил Мишустин. По его словам, для этого компаниям надо выполнить ряд условий: цена домокомплекта не должна превышать 3,5 млн рублей, предприниматели должны предоставлять скидки до 10% от стоимости. Субсидии будут предоставляться Минпромторгом на конкурсной основе. На субсидии планируется выделять не менее 300 млн рублей в год, уточнили в пресс-службе правительства РФ. «Рассчитываем, что такие меры дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», — заявил Мишустин. Тема повышения доступности жилья обсуждалась в Тамбове на форуме «Среда для жизни». Там Мишустин анонсировал продление программы сельской ипотеки и увеличение темпов возведения частных домов. Предоставление субсидий производителям домокомплектов стало логичным продолжением работы над тем, чтобы сделать строительство малоэтажного жилья одним из драйверов развития экономики, считают эксперты. Правительство стимулирует переход на продукцию высокого передела — массовый выпуск домокомплектов, объясняет вице-президент ассоциации «НП «Опора»» Евгений Шлеменков. «Дерево — самый дешевый материал для строительства домов. Заводское изготовление домокомплектов сильно снижает их стоимость. Государство стимулирует развитие рынка домокомплектов, чтобы сделать индивидуальные дома более доступными для россиян, полагает член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости, гендиректор службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. «Власти предлагают производителям укладываться в цену 3,5 млн за домокомплект. Для массового сегмента — это идеальная цена дома, учитывая, что деревянный вариант не требует дорогостоящей отделки. Рынок ИЖС не испытывает сегодня таких проблем, как рынок многоквартирных домов. Спрос на готовые недорогие дома высокий», — уточнил собеседник. Российские власти поддерживают развитие малых городов в сторону частного сектора, уверен гендиректор Союза строительных компаний Урала и Сибири Юрий Десятков. «Индивидуальное жилищное строительство в этом году составляет 65% от общего объема вводимого жилья. Во время пандемии люди поняли, как важно иметь собственное пространство поближе к природе. Процесс развития малых городов в сторону частного сектора не остановить. Если посмотреть на примеры за границей, вся Америка, кроме городов-миллионников, живет в частом секторе. Дерево для собственного дома — наиболее экологически чистый материал. Древесины в нашей стране много, и она не такая дорогая», — резюмировал строитель.