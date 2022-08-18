Власти определили новый драйвер развития экономики России

Мишустин устроил презентацию в Тамбове

18 августа 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Российские власти сделают ставку на малоэтажную застройку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти страны сделали ставку на малоэтажное строительство, как новый локомотив развития экономики. На форуме «Среда для жизни» в Тамбове 18 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал продление программы сельской ипотеки и увеличение темпов возведения частных домов. Эксперты объяснили URA.RU, что индивидуальное строительство способствует комплексному развитию регионов. Открывая форум «Среда для жизни», Мишустин подчеркнул, что люди всегда стремятся приобрести собственное жилье. Причем хотели бы улучшить жилищные условия более половины россиян. «Одни мечтают о более просторной квартире, другие хотят жить в доме — поближе к природе. Тенденция сформировалась во время пандемии. Государство должно сделать все, чтобы у людей были такие возможности. Главное повысить доступность жилья. И у нас сформирован успешный задел для этого. Темп ввода домов набран очень высокий, и он будет поддерживаться. Не менее пяти миллионов семей должны ежегодно улучшать условия проживания. Обеспеченность жильем в нашей стране пока, к сожалению, отстает от желаемого уровня. И такую ситуацию нужно переломить, тем более что все необходимые инструменты для этого у нас с вами есть. Один из них — развитие индивидуального жилищного строительства», — сказал глава правительства. На форуме в Тамбове премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении сельской ипотеки Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьера, в России немало регионов, где преобладает частный сектор. Так, в Тамбове десятая часть домов — индивидуальные. «Важное решение — продление сельской ипотеки. Программа должна была закончиться в этом году. Но теперь ее сроки не ограничены. При этом ставка останется прежней — не выше 3%. Для многодетных семей есть единовременная выплата по рождению третьего и последующего детей. Ее можно направить на погашение ипотеки», — уточнил Мишустин. Развитие малоэтажного строительства способно загрузить работой смежные отрасли экономики, считает премьер. «Сегодня крайне важно определить контуры комплексного развития территорий на годы вперед. Вместе с комфортными и современными домами людям нужна развитая инфраструктура — школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки. Поэтому увязываем проекты в сфере многоэтажного и индивидуального жилищного строительства с развитием дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры», — добавил глава правительства. Форум «Среда для жизни» — площадка для обмена опытом между властными структурами, строителями, архитекторами и специалистами в области городской среды Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. С 2016 года форум проходил в Казани, Саратове, Калининграде, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. В этом году площадкой стал Тамбов. Ключевая тема — развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. В форуме участвуют около 750 человек. Малоэтажное строительство власти стремятся сделать драйвером для развития строительного рынка, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Индивидуальное жилищное строительство сейчас привлекло внимание инвесторов и людей. Это случилось после пандемии, когда россияне оценили удобство небольших домов для проживания. Правительство использует этот интерес, чтобы сделать ИЖС драйвером развития отрасли в условиях, когда крупные девелоперское проекты проваливаются», — комментирует эксперт. Строительство частных домов подстегнет комплексное развитие территорий, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство использует строительство частных домов для комплексного развития регионов, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Тамбов один из самых инвестиционно привлекательных регионов станы, недооцененный. Сейчас строятся большие планы по промышленному потенциалу области и, конечно, возникнет вопрос жилья и коммуникаций. Рабочие места, жилье, дороги — это единый комплекс, который нельзя отрывать один из другого», — сказал собеседник. Статья по теме Власти России поменяли подход к строительству жилья Мишустин считает строительную отрасль локомотивом для развития промышленного комплекса, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Дмитрий Нечаев. «Премьер понимает, что нам в ближайшее время трудно будет подтянуть промышленный комплекс. Агропромышленность идет более-менее нормально. Важнейшая отрасль, которая станет локомотивом — это строительство и стройматериалы. Она вытянет воз проблем и будет давать импульс другим отраслям. Понемногу правительство будет диверсифицировать направления и постарается в том числе добиться социального эффекта от развития ИЖС», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти страны сделали ставку на малоэтажное строительство, как новый локомотив развития экономики. На форуме «Среда для жизни» в Тамбове 18 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал продление программы сельской ипотеки и увеличение темпов возведения частных домов. Эксперты объяснили URA.RU, что индивидуальное строительство способствует комплексному развитию регионов. Открывая форум «Среда для жизни», Мишустин подчеркнул, что люди всегда стремятся приобрести собственное жилье. Причем хотели бы улучшить жилищные условия более половины россиян. «Одни мечтают о более просторной квартире, другие хотят жить в доме — поближе к природе. Тенденция сформировалась во время пандемии. Государство должно сделать все, чтобы у людей были такие возможности. Главное повысить доступность жилья. И у нас сформирован успешный задел для этого. Темп ввода домов набран очень высокий, и он будет поддерживаться. Не менее пяти миллионов семей должны ежегодно улучшать условия проживания. Обеспеченность жильем в нашей стране пока, к сожалению, отстает от желаемого уровня. И такую ситуацию нужно переломить, тем более что все необходимые инструменты для этого у нас с вами есть. Один из них — развитие индивидуального жилищного строительства», — сказал глава правительства. По словам премьера, в России немало регионов, где преобладает частный сектор. Так, в Тамбове десятая часть домов — индивидуальные. «Важное решение — продление сельской ипотеки. Программа должна была закончиться в этом году. Но теперь ее сроки не ограничены. При этом ставка останется прежней — не выше 3%. Для многодетных семей есть единовременная выплата по рождению третьего и последующего детей. Ее можно направить на погашение ипотеки», — уточнил Мишустин. Развитие малоэтажного строительства способно загрузить работой смежные отрасли экономики, считает премьер. «Сегодня крайне важно определить контуры комплексного развития территорий на годы вперед. Вместе с комфортными и современными домами людям нужна развитая инфраструктура — школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки. Поэтому увязываем проекты в сфере многоэтажного и индивидуального жилищного строительства с развитием дорог, коммунальной и социальной инфраструктуры», — добавил глава правительства. «Среда для жизни» — всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. С 2016 года форум проходил в Казани, Саратове, Калининграде, Великом Новгороде и Нижнем Новгороде. В этом году площадкой стал Тамбов. Ключевая тема — развитие малоэтажного, в том числе индивидуального строительства в России. В форуме участвуют около 750 человек. Малоэтажное строительство власти стремятся сделать драйвером для развития строительного рынка, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Индивидуальное жилищное строительство сейчас привлекло внимание инвесторов и людей. Это случилось после пандемии, когда россияне оценили удобство небольших домов для проживания. Правительство использует этот интерес, чтобы сделать ИЖС драйвером развития отрасли в условиях, когда крупные девелоперское проекты проваливаются», — комментирует эксперт. Правительство использует строительство частных домов для комплексного развития регионов, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Тамбов один из самых инвестиционно привлекательных регионов станы, недооцененный. Сейчас строятся большие планы по промышленному потенциалу области и, конечно, возникнет вопрос жилья и коммуникаций. Рабочие места, жилье, дороги — это единый комплекс, который нельзя отрывать один из другого», — сказал собеседник. Мишустин считает строительную отрасль локомотивом для развития промышленного комплекса, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Дмитрий Нечаев. «Премьер понимает, что нам в ближайшее время трудно будет подтянуть промышленный комплекс. Агропромышленность идет более-менее нормально. Важнейшая отрасль, которая станет локомотивом — это строительство и стройматериалы. Она вытянет воз проблем и будет давать импульс другим отраслям. Понемногу правительство будет диверсифицировать направления и постарается в том числе добиться социального эффекта от развития ИЖС», — резюмировал эксперт.