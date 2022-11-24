Мишустин оценил первые результаты интеграции Донбасса в Россию

Жители Донбасса получили все, чего были лишены 8 лет

24 ноября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил довести до конца мероприятия по подготовке новых регионов к холодам Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил первые результаты интеграции новых регионов в состав РФ. На заседании правительства РФ 24 ноября он констатировал, что к зиме подготовились объекты ЖКХ и соцсферы всех субъектов, включая ДНР, ЛНР и подконтрольные части Запорожской и Херсонской областей. Это говорит о том, что они полностью влились в инфраструктурную систему РФ, а их жители получили то, чего были лишены много лет, пояснили URA.RU эксперты. Отопительный сезон в России должен пройти без аварий и сбоев, дал поручение в самом начале заседания Мишустин. По его словам, министерства отчитались о высокой степени готовности регионов к зиме: проведены все запланированные ремонты сетей, а энергообъекты обеспечены повышенным объемом угля, мазута и дизеля. На зиму будут сделаны достаточные запасы топлива в регионах, где есть пробелы, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В отдельных регионах пробелы еще остаются. Президент [Владимир Путин] поручил сделать все для формирования там достаточных запасов топлива. Нужно завершить работу в этих субъектах в самое ближайшее время», — потребовал премьер. Наиболее сложная ситуация с подготовкой к зиме наблюдается в новых российских территориях, признался Мишустин. «Вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы. Но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры. Работа должна быть продолжена, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия, особенно в части жилищного хозяйства и социальных учреждений», — заявил глава правительства РФ. Социальные объекты в новых регионах РФ оснастят резервными источниками электроснабжения, пообещал Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Социальные объекты в новых регионах России будут обеспечены автономными резервными источниками питания, заверил Мишустин. «Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок — от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей», — добавил премьер. Правительство обсуждает тему готовности российских регионов, в том числе новых, к зимнему сезону на фоне энергетических проблем, с которыми ранее сталкивались жители освобожденных территорий при Украине и с которыми сейчас сталкиваются страны Евросоюза. Эксперты отмечают, что, несмотря на санкции Запада и сложности с импортозамещением в сфере энергетики, изменением логистических связей в РФ смогли провести все необходимые работы по переводу инфраструктуры на зимний режим работы. А на освобожденных территориях — запустить систему теплоэнергетики заново. Жителям новых регионов показываю, что Россия там в серьез и надолго, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти подтверждают серьезность намерений по интеграции новых регионов в экономическую и инфраструктурную систему России, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Власти перешли от слов к делу, показав реальные действия по включению новых территорий в экономическую систему нашей страны. Они сигнализируют, что это — настоящие регионы России, они не просто «пришиты» к нам. Но у их жителей пока две социальные реальности в голове [российская и украинская]. Они внимательно оценивают каждый шаг российских властей. И все их действия становятся якорем мыслей о том, что Россия на этих территориях всерьез и надолго», — пояснил политолог. Новые территории РФ впервые сталкиваются с процессом подготовки к зимнему отопительному сезону по «российским стандартам». Поэтому к ним больше внимания со стороны правительства, отмечает директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. Статья по теме Власти повысят безопасность стратегических объектов России По словам политолога Марата Баширова, правительство РФ организует равный доступ к теплу, электро- и водоснабжению жителей регионов России. Но если, например, в Москве, Екатеринбурге работа по подготовке к отопительному сезону давно выстроена, то в новых регионах необходимо приложить дополнительные силы, чтобы выровнять доступ к благам цивилизации. «В Донецке, Луганске работа по подготовке к зиме давно организована, а в Запорожье она требует экстренных решений», — считает эксперт. Ключевая задача российских властей — показать жителям сопредельных с РФ регионов Украины, что на освобожденных территориях можно комфортно жить, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Субъекты РФ — ДНР, ЛНР, Запорожская область и кусочек Херсонской области — обеспечены зимой водоснабжением и отоплением. С электроэнергией тоже проблем нет. На фоне этих процессов подготовка к зиме новых регионов РФ — приоритетная задача правительства», — сказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил первые результаты интеграции новых регионов в состав РФ. На заседании правительства РФ 24 ноября он констатировал, что к зиме подготовились объекты ЖКХ и соцсферы всех субъектов, включая ДНР, ЛНР и подконтрольные части Запорожской и Херсонской областей. Это говорит о том, что они полностью влились в инфраструктурную систему РФ, а их жители получили то, чего были лишены много лет, пояснили URA.RU эксперты. Отопительный сезон в России должен пройти без аварий и сбоев, дал поручение в самом начале заседания Мишустин. По его словам, министерства отчитались о высокой степени готовности регионов к зиме: проведены все запланированные ремонты сетей, а энергообъекты обеспечены повышенным объемом угля, мазута и дизеля. «В отдельных регионах пробелы еще остаются. Президент [Владимир Путин] поручил сделать все для формирования там достаточных запасов топлива. Нужно завершить работу в этих субъектах в самое ближайшее время», — потребовал премьер. Наиболее сложная ситуация с подготовкой к зиме наблюдается в новых российских территориях, признался Мишустин. «Вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы. Но обстановка там остается тяжелой, сохраняются высокие риски повреждения инфраструктуры. Работа должна быть продолжена, пока не будут реализованы все запланированные мероприятия, особенно в части жилищного хозяйства и социальных учреждений», — заявил глава правительства РФ. Социальные объекты в новых регионах России будут обеспечены автономными резервными источниками питания, заверил Мишустин. «Прежде всего речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок — от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей», — добавил премьер. Правительство обсуждает тему готовности российских регионов, в том числе новых, к зимнему сезону на фоне энергетических проблем, с которыми ранее сталкивались жители освобожденных территорий при Украине и с которыми сейчас сталкиваются страны Евросоюза. Эксперты отмечают, что, несмотря на санкции Запада и сложности с импортозамещением в сфере энергетики, изменением логистических связей в РФ смогли провести все необходимые работы по переводу инфраструктуры на зимний режим работы. А на освобожденных территориях — запустить систему теплоэнергетики заново. Власти подтверждают серьезность намерений по интеграции новых регионов в экономическую и инфраструктурную систему России, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. «Власти перешли от слов к делу, показав реальные действия по включению новых территорий в экономическую систему нашей страны. Они сигнализируют, что это — настоящие регионы России, они не просто «пришиты» к нам. Новые территории РФ впервые сталкиваются с процессом подготовки к зимнему отопительному сезону по «российским стандартам». Поэтому к ним больше внимания со стороны правительства, отмечает директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. По словам политолога Марата Баширова, правительство РФ организует равный доступ к теплу, электро- и водоснабжению жителей регионов России. Но если, например, в Москве, Екатеринбурге работа по подготовке к отопительному сезону давно выстроена, то в новых регионах необходимо приложить дополнительные силы, чтобы выровнять доступ к благам цивилизации. «В Донецке, Луганске работа по подготовке к зиме давно организована, а в Запорожье она требует экстренных решений», — считает эксперт. Ключевая задача российских властей — показать жителям сопредельных с РФ регионов Украины, что на освобожденных территориях можно комфортно жить, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Субъекты РФ — ДНР, ЛНР, Запорожская область и кусочек Херсонской области — обеспечены зимой водоснабжением и отоплением. С электроэнергией тоже проблем нет. На фоне этих процессов подготовка к зиме новых регионов РФ — приоритетная задача правительства», — сказал собеседник.