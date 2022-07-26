Власти повысят безопасность стратегических объектов России

Власти РФ работают над обеспечением безопасности эксплуатации объектов электроэнергетики Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский топливно-энергетический комплекс переведут на отечественное оборудование и комплектующие. На стратегической сессии «Энергетика» 26 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о замещении критически важных технологий с помощью создания заказа для отечественных промпредприятий и IT-отрасли. Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию объектов.

Открывая совещание Мишустин заявил, что «нужны дополнительные меры, чтобы шире раскрыть отраслевой потенциал». Надо поддержать проекты в нефтегазохимии и развивать транспортную логистику, строить новые и расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение и создавать портовые мощности, перевалочные базы, перечислил глава правительства РФ. «Для этого в ближайшие годы в энергетике необходимо организовать закупки техники и комплектующих в дружественных странах, наращивать мощности отечественного производства и разрабатывать свои IT-технологии», — сказал премьер.

Чтобы раскрыть отраслевой потенциал необходимы дополнительные меры поддержки, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельно глава правительства остановился на электроэнергетике. «Внутри страны потребление электроэнергии за полгода выросло более чем на 2%. Главной задачей должна стать максимальная локализация производства оборудования», — подчеркнул премьер.

Многие программно-аппаратные решения в энергетике имеют зарубежное происхождение, отметил Мишустин. По его словам, надо создать условия для разработки отечественных IT-продуктов и замещения критически значимых иностранных технологий. «Это позволит не только снять угрозы, например, кибератак, но и создать заказ для экономики и предприятий IТ-отрасли, в том числе для малого бизнеса. А это колоссальный ресурс — сотни миллиардов рублей в год», — добавил в заключении глава правительства.

Михаил Мишустин поручил разработать собственные IT-решения для энергетической отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские власти подняли наиболее значимый сейчас вопрос — обеспечение безопасности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), полагает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Для этого необходимо иметь критически важное оборудование и комплектующие, создавать условия для ремонта. В электроэнергетике — это силовое оборудование, турбины большой мощности. Их производство только начинает разворачиваться в РФ», — рассказал собеседник.

Проекты в сфере энергетики имеют мультипликативный эффект, считают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По его словам, реализация подобных проектов имеет мультипликативный эффект. Заказы для производства, локализованного в РФ, означают создание новых рабочих мест, повышение опыта сотрудников, являются источником новых технологий. «Еще один эффект локализации — создание тесных связей между заказчиком и производителем. Заказчики могут более оперативно доносить свои пожелания, а производитель — быстрее подстраиваться и модернизировать оборудование», — добавил Фролов.

Власти взяли курс на преодоление санкции в энергетике с помощью наращивания выпуска отечественных технологий, отмечает эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Проблемы есть у всех энергетиков, они связаны с техникой больших мощностей, которых в России в общем-то не делают. Все крупные турбины покупали на Западе. Но сейчас в РФ понемногу восстанавливают эту отрасль. Например, на «Северном потоке-1» возникла проблема вокруг компрессорной станции. Похожая ситуация сложилась во многих проектах.

Есть два направления движения: первое — расширение номенклатуры производимых видов оборудования, второе— вынуждать западные страны, которые сильно страдают, двигаться на встречу России и отменять санкции», — пояснил эксперт.

Правительство старается держать руку на пульсе, чтобы не упустить ситуацию в энергетике, возникшую из-за санкций Запада, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Несколько страдает электроэнергетика и тепловые станции, так как на некоторых стоят западные турбины. Сейчас власти рассматривают вопрос их технического обслуживания в других странах. Или возможность установки и замены турбин какими-то другими российскими системами, не такими энергоэффективными», — резюмировал эксперт.