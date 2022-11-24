Власти объяснили, кто из тюменцев может получить субсидию на ЖКУ

Благодаря новой системе субсидирования, дополнительные расходы возьмет на себя бюджет

25 ноября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Граждане, чьи расходы будут превышать установленные значения, получат помощь от властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Тюменской области, получающие субсидии на оплату ЖКУ, чьи доходы не увеличатся с 1 декабря, могут не переживать из-за роста тарифов ЖКХ: платить больше им не придется. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин. Ранее власти предусмотрели, как оградить население от последствий роста платежей. «В Тюменской области принята совершенно новая модель субсидирования платы граждан за ЖКУ, включая плату за капремонт. Доля собственных расходов граждан по этим платежам, приходящаяся на социальную норму площади жилья (36 кв. м. на одиноко проживающего, или по 18 кв. м. на каждого из членов семьи), должна составлять не более 20%. Вся плата, превышающая эту долю, выплачивается в форме бюджетной субсидии. Таким образом, как бы не росли тарифы для населения, если расходы граждан не позволяют обойтись без субсидии, то все превышение ею покрывается», — рассказал Вячеслав Вахрин. Малейшая переплата сверх установленных 20% будет возмещена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ранее в Тюменской области «порог» расходов на ЖКУ составлял 22%. В июле 2022 года власти снизили его до 20%. При этом региональные стандарты стоимости ЖКУ изменили таким образом, что в них нет усредненных значений — субсидия рассчитывается исходя из фактически начисляемых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за жилищные услуги, устанавливаемого органами местного самоуправления для каждого потребителя. Благодаря этому меры соцподдержки в Тюменской области защищают всех потребителей в равной степени. Как писало URA.RU, с 1 декабря в Тюменской области вырастут тарифы. За газ платить придется на 8,3% больше, за остальные услуги — на 9%. Подобное ограничение было принято по всей стране. При этом следующее повышение платы произойдет не в июле 2023 года, а спустя полтора года — в июле 2024-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области, получающие субсидии на оплату ЖКУ, чьи доходы не увеличатся с 1 декабря, могут не переживать из-за роста тарифов ЖКХ: платить больше им не придется. Об этом на заседании Тюменской областной думы рассказал заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин. Ранее власти предусмотрели, как оградить население от последствий роста платежей. «В Тюменской области принята совершенно новая модель субсидирования платы граждан за ЖКУ, включая плату за капремонт. Доля собственных расходов граждан по этим платежам, приходящаяся на социальную норму площади жилья (36 кв. м. на одиноко проживающего, или по 18 кв. м. на каждого из членов семьи), должна составлять не более 20%. Вся плата, превышающая эту долю, выплачивается в форме бюджетной субсидии. Таким образом, как бы не росли тарифы для населения, если расходы граждан не позволяют обойтись без субсидии, то все превышение ею покрывается», — рассказал Вячеслав Вахрин. Ранее в Тюменской области «порог» расходов на ЖКУ составлял 22%. В июле 2022 года власти снизили его до 20%. При этом региональные стандарты стоимости ЖКУ изменили таким образом, что в них нет усредненных значений — субсидия рассчитывается исходя из фактически начисляемых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за жилищные услуги, устанавливаемого органами местного самоуправления для каждого потребителя. Благодаря этому меры соцподдержки в Тюменской области защищают всех потребителей в равной степени. Как писало URA.RU, с 1 декабря в Тюменской области вырастут тарифы. За газ платить придется на 8,3% больше, за остальные услуги — на 9%. Подобное ограничение было принято по всей стране. При этом следующее повышение платы произойдет не в июле 2023 года, а спустя полтора года — в июле 2024-го.