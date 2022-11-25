Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании

Темы и тональность президенту подсказали женщины

25 ноября 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин впервые с начала СВО встретился с мамами военных Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании Федеральному Собранию. Тональность нынешнего обращения отразит реальные запросы и переживания людей, объяснили URA.RU политологи встречу Путина с матерями военных-участников спецоперации в Донбассе 25 ноября. Для главы государства, по словам аналитиков, этот разговор — смелый шаг. Но он позволил ему узнать реальную ситуацию и настроения в обществе. С мамами бойцов Путин встретился за чашкой чая в своей подмосковной резиденции накануне Дня матери. Начиная разговор, президент как никогда тщательно и даже с трудом подбирал нужные слова. «[День матери] это не какой-то пафосный шумный праздник, но все-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение», — сказал Путин. С мамами бойцов Владимир Путин встретился за чашкой чая Фото: kremlin.ru Президент признался, что понимает чувства матерей, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, — настроение у них скорее тревожное, чем праздничное. «Понимаю,. что вы в мыслях о том, что с вашими мальчиками. Для мамы, в каком бы возрасте ни был ее сын, [он] всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, кто потерял своего сына, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии», — заметил глава государства. От «стандартных» слов соболезнований Путин отказался: он признался, что говорить формальности не поворачивается язык. Он заверил матерей погибших, что искренне разделяет их боль и понимает, что никто и ничто не заменит им эту утрату. «Мы будем делать все, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — заверил Путин. Владимир Путин признался, что считает всех бойцов настоящими героями, которые пошли защищать свою страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин приободрил матерей словами о том, что они воспитали настоящих героев, патриотов своей страны — ведь все идет из семьи. Если «ребята выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, это результат личного примера [семьи]», сказал президент. «Основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Судя по тому, что ваши ребята ведут себя героически, это, конечно, огромный ваш вклад — ваш и ваших мужей. Но только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему. Я с ними иногда говорю по телефону, с ребятами. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», — подчеркнул президент. Владимир Путин общался напрямую с людьми и раньше: например, после гибели атомной подводной лодки «Курск» в 2000 году Фото: kremlin.ru Особые слова Путин адресовал мамам, потерявшим своих сыновей. «Важно то, что все мы смертные. Когда-нибудь мы из этого мира уйдем, вопрос в том, как мы жили», — сказал он. Президент пояснил женщинам, для чего предложил им собраться. По словам Путина, ему хотелось «услышать оценки». «У вас информация же и оттуда поступает. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», — заявил Путин. Мамы не жаловались президенту на жизнь. Если они и говорили о каких-то трудностях, то не о своих. Они рассказывали Путину, чем еще нужно помочь военным, семьям воюющих и погибших — женам, детям. Женщины говорили, что гордятся решением своих сыновей защищать страну. Более того, они готовы и сами ехать в зону СВО, чтобы готовить для бойцов, помогать в госпиталях. По словам женщин, спецоперация объединила россиян, матерей в первую очередь, которые искренне помогают не только военным, но и жителям новых территорий. «Самая главная поддержка — это ваша позиция и то, как вы жили до сих пор, и то, как вы воспитали своих ребят. Это основа и фундамент существования России. Я говорю о мамах вообще. В этом наша история, наша культура, наша уверенность в будущем страны и уверенность в наших победах, не только в рамках спецоперации. У нас огромные планы по развитию страны, и они будут реализованы, если мы будем делать это все вместе. Залог наших успехов — это единство», — сказал Путин, завершая встречу. Для президента за время его руководство страной это не первая встреча с матерями военных. В августе 2000 года Путин встречался в Видяеве с родными моряков, погибших на подлодке «Курск». Тот тяжелый разговор длился более шести часов. В военной спецоперации участвуют контрактники, добровольцы и мобилизованные, и президенту важно было узнать от матерей, все ли обещанные гарантии соблюдаются, говорят эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сегодняшний разговор, по словам аналитиков, наверняка был не менее тяжел для президента. В современной истории России еще не было такой крупномасштабной военной спецоперации, а мобилизация (пусть и частичная) не проводилась со времен Великой Отечественной войны. Откровенный разговор Путина с мамами военных показывает, что глава государства уверен в своем решении о начале спецоперации, считает социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Это самый болезненный момент в этой истории — ведь люди фактически рискуют там жизнью. Президент наверняка хотел объяснить, что все делается правильно», — отметил Рощин. Такого рода разговор — сложный, но необходимый элемент коммуникации для президента, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Не всякий лидер государства на это способен, учитывая, сколько эмоций, сколько боли, сколько надежд в сердцах матерей. Это определенное мужество. Путин не передал эту функцию никому. Ему важно было не только поддержать, успокоить матерей, но и получить важную информацию из первых рук — как они воспринимают службу их детей. Путин делает это не для пиара. Он имел возможность проверить, как прошла частичная мобилизация, подготовка бойцов, как идут выплаты, соблюдаются ли соцгарантии», — пояснил URA.RU Кузнецов. Новость по теме Путин обратится к Федеральному собранию до конца 2022 года В этой встрече нет никакой политической идеи, подтверждает политолог Борис Межуев. По словам эксперта, здесь нет ничего, кроме «чисто человеческого отношения». «Президент показывает, что его волнуют интересы солдатских семей, матерей. Вполне возможно, что встреча с матерями придаст тональность его речи, которая будет отражена в ежегодном послании. Известно, что послание готовится, и оно должно отвечать на все запросы, которые идут от людей, в том числе от солдатских матерей, которые сейчас наиболее уязвимы в нашем обществе», — объяснил Межуев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин приоткрыл, о чем будет говорить в своем послании Федеральному Собранию. Тональность нынешнего обращения отразит реальные запросы и переживания людей, объяснили URA.RU политологи встречу Путина с матерями военных-участников спецоперации в Донбассе 25 ноября. Для главы государства, по словам аналитиков, этот разговор — смелый шаг. Но он позволил ему узнать реальную ситуацию и настроения в обществе. С мамами бойцов Путин встретился за чашкой чая в своей подмосковной резиденции накануне Дня матери. Начиная разговор, президент как никогда тщательно и даже с трудом подбирал нужные слова. «[День матери] это не какой-то пафосный шумный праздник, но все-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение», — сказал Путин. Президент признался, что понимает чувства матерей, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, — настроение у них скорее тревожное, чем праздничное. «Понимаю,. что вы в мыслях о том, что с вашими мальчиками. Для мамы, в каком бы возрасте ни был ее сын, [он] всегда мальчик, всегда ребенок. А для тех, кто потерял своего сына, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии», — заметил глава государства. От «стандартных» слов соболезнований Путин отказался: он признался, что говорить формальности не поворачивается язык. Он заверил матерей погибших, что искренне разделяет их боль и понимает, что никто и ничто не заменит им эту утрату. «Мы будем делать все, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой», — заверил Путин. Путин приободрил матерей словами о том, что они воспитали настоящих героев, патриотов своей страны — ведь все идет из семьи. Если «ребята выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, это результат личного примера [семьи]», сказал президент. «Основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Особые слова Путин адресовал мамам, потерявшим своих сыновей. «Важно то, что все мы смертные. Когда-нибудь мы из этого мира уйдем, вопрос в том, как мы жили», — сказал он. Президент пояснил женщинам, для чего предложил им собраться. По словам Путина, ему хотелось «услышать оценки». «У вас информация же и оттуда поступает. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», — заявил Путин. Мамы не жаловались президенту на жизнь. Если они и говорили о каких-то трудностях, то не о своих. Они рассказывали Путину, чем еще нужно помочь военным, семьям воюющих и погибших — женам, детям. Женщины говорили, что гордятся решением своих сыновей защищать страну. Более того, они готовы и сами ехать в зону СВО, чтобы готовить для бойцов, помогать в госпиталях. По словам женщин, спецоперация объединила россиян, матерей в первую очередь, которые искренне помогают не только военным, но и жителям новых территорий. У нас огромные планы по развитию страны, и они будут реализованы, если мы будем делать это все вместе. Залог наших успехов — это единство», — сказал Путин, завершая встречу. Для президента за время его руководство страной это не первая встреча с матерями военных. В августе 2000 года Путин встречался в Видяеве с родными моряков, погибших на подлодке «Курск». Тот тяжелый разговор длился более шести часов. Сегодняшний разговор, по словам аналитиков, наверняка был не менее тяжел для президента. В современной истории России еще не было такой крупномасштабной военной спецоперации, а мобилизация (пусть и частичная) не проводилась со времен Великой Отечественной войны. Откровенный разговор Путина с мамами военных показывает, что глава государства уверен в своем решении о начале спецоперации, считает социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Это самый болезненный момент в этой истории — ведь люди фактически рискуют там жизнью. Президент наверняка хотел объяснить, что все делается правильно», — отметил Рощин. Такого рода разговор — сложный, но необходимый элемент коммуникации для президента, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Не всякий лидер государства на это способен, учитывая, сколько эмоций, сколько боли, сколько надежд в сердцах матерей. Это определенное мужество. Путин не передал эту функцию никому. Ему важно было не только поддержать, успокоить матерей, но и получить важную информацию из первых рук — как они воспринимают службу их детей. В этой встрече нет никакой политической идеи, подтверждает политолог Борис Межуев. По словам эксперта, здесь нет ничего, кроме «чисто человеческого отношения». «Президент показывает, что его волнуют интересы солдатских семей, матерей. Вполне возможно, что встреча с матерями придаст тональность его речи, которая будет отражена в ежегодном послании. Известно, что послание готовится, и оно должно отвечать на все запросы, которые идут от людей, в том числе от солдатских матерей, которые сейчас наиболее уязвимы в нашем обществе», — объяснил Межуев.