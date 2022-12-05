Россия меняет отношения с Китаем

Мишустин озвучил новый план их развития

05 декабря 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Россия расширит сферы сотрудничества с Китаем Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Взамен инвестиций ушедших западных компаний российские власти привлекли в страну китайский капитал. На 27-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая 5 декабря премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать в России производства с участием китайских инвесторов. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти привлекают зарубежный капитал в перерабатывающую промышленность, IT-производство, автопром и машиностроение. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что между Россией и Китаем увеличился товарооборот Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говоря о российско-китайских экономических отношениях во вступительном слове, Мишустин акцентировал внимание на росте товарооборота, повышении числа торговых операций в национальных валютах, а также на том, что энергетическое партнерство двух стран в последнее время приняло стратегический характер. Премьер также отметил «хорошую динамику инвестиционного сотрудничества». Китайцы планируют вложить в экономику России около 160 млрд долларов, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «В портфеле Межправительственной российско-китайской комиссии — 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долларов. Прежде всего — в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промпроизводства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства», — перечислил глава правительства РФ. Россия и Китай могут использовать дополнительные возможности для усиления кооперации, в том числе создания в РФ производств с участием китайских компаний, подчеркнул премьер-министр РФ. «Правительство будет всячески этому содействовать. Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования», — отметил Мишустин. Российско-китайское сотрудничество несмотря на санкции Запада раскроет свой полный потенциал, пообещал Михаил Мишустин Фото: Николай Бастриков © URA.RU Завершая вступительное слово, глава кабинета министров России напомнил китайскому коллеге, что «некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, можно навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других». «Подобные попытки обречены на провал. В новых реалиях российско-китайское партнерство еще более полно раскроет свой потенциал», — заверил Мишустин. Главе правительства РФ удалось согласовать вопросы локализации китайских производств в России, такая политика гораздо выгоднее для нашей страны, чем импорт товаров из КНР, считает исполняющий обязанности директора института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. «Вопросы локализации китайских производств на территории РФ чрезвычайно важны для замещения западных производителей, которые ушли из России. Производства на территории РФ выгодны не только нам, но и китайцам, потому что это устраняет проблему импорта, связанную с финансовыми платежами. А для российской промышленности, которая испытывает недостаток оборудования, станков, запчастей, просто необходимы китайские инвестиции», — пояснил эксперт. Российские власти хотят привлечь китайцев к создаю производств товаров с высокой добавленной стоимостью, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Бабаева, уровень китайских вливаний в нашу экономику недостаточно высок. «Мишустин объявил о портфеле инвестиций в размере 160 млрд долларов. Российские власти рассчитывают, что китайцы перестанут испытывать страх перед вторичными санкциями и будут вкладываться в нашу экономику», — добавил Бабаев. Для российских властей актуален вопрос создания совместных с китайцами компаний, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе IT-продукцию, чипы, подтверждает замдиректора института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев. «Взаимные инвестиции, а это инвестиционный портфель в размере 160 млрд долларов, о котором говорил Мишустин, касаются проектируемых начинаний. Важно, чтобы эти намерения реализовались по максимуму», — отметил эксперт. Статья по теме Власти готовят инфраструктуру для разворота России на Восток Обмен мнениями в рамках встречи глав двух правительств важен для прочерчивания контуров и маршрутов практической работы в 2023 году, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Межправительственная встреча носит знаковый характер — это подведение итогов года. Ли Кэцян уходит со своего поста в марте 2023 года. На встрече отметили, что сделано, что надо доработать. В этом плане разговор об инвестициях носит принципиальный характер. Это взгляд в будущее. Китайские инвестиции в России в основном сориентированы на добывающую промышленность и сельское хозяйство. Российские власти волнуют другие сферы— перерабатывающая промышленность, автопром и машиностроение», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взамен инвестиций ушедших западных компаний российские власти привлекли в страну китайский капитал. На 27-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая 5 декабря премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать в России производства с участием китайских инвесторов. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти привлекают зарубежный капитал в перерабатывающую промышленность, IT-производство, автопром и машиностроение. Говоря о российско-китайских экономических отношениях во вступительном слове, Мишустин акцентировал внимание на росте товарооборота, повышении числа торговых операций в национальных валютах, а также на том, что энергетическое партнерство двух стран в последнее время приняло стратегический характер. Премьер также отметил «хорошую динамику инвестиционного сотрудничества». «В портфеле Межправительственной российско-китайской комиссии — 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 млрд долларов. Прежде всего — в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промпроизводства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства», — перечислил глава правительства РФ. Россия и Китай могут использовать дополнительные возможности для усиления кооперации, в том числе создания в РФ производств с участием китайских компаний, подчеркнул премьер-министр РФ. «Правительство будет всячески этому содействовать. Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования», — отметил Мишустин. Завершая вступительное слово, глава кабинета министров России напомнил китайскому коллеге, что «некоторые западные государства решили, что, используя нелегитимные экономические санкции, можно навязывать собственные правила, не считаясь с интересами других». «Подобные попытки обречены на провал. В новых реалиях российско-китайское партнерство еще более полно раскроет свой потенциал», — заверил Мишустин. Главе правительства РФ удалось согласовать вопросы локализации китайских производств в России, такая политика гораздо выгоднее для нашей страны, чем импорт товаров из КНР, считает исполняющий обязанности директора института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. «Вопросы локализации китайских производств на территории РФ чрезвычайно важны для замещения западных производителей, которые ушли из России. По словам Бабаева, уровень китайских вливаний в нашу экономику недостаточно высок. «Мишустин объявил о портфеле инвестиций в размере 160 млрд долларов. Российские власти рассчитывают, что китайцы перестанут испытывать страх перед вторичными санкциями и будут вкладываться в нашу экономику», — добавил Бабаев. Для российских властей актуален вопрос создания совместных с китайцами компаний, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе IT-продукцию, чипы, подтверждает замдиректора института Китая и современной Азии РАН Сергей Уянаев. «Взаимные инвестиции, а это инвестиционный портфель в размере 160 млрд долларов, о котором говорил Мишустин, касаются проектируемых начинаний. Важно, чтобы эти намерения реализовались по максимуму», — отметил эксперт. Обмен мнениями в рамках встречи глав двух правительств важен для прочерчивания контуров и маршрутов практической работы в 2023 году, полагает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Межправительственная встреча носит знаковый характер — это подведение итогов года. Ли Кэцян уходит со своего поста в марте 2023 года. На встрече отметили, что сделано, что надо доработать. В этом плане разговор об инвестициях носит принципиальный характер. Это взгляд в будущее. Китайские инвестиции в России в основном сориентированы на добывающую промышленность и сельское хозяйство. Российские власти волнуют другие сферы— перерабатывающая промышленность, автопром и машиностроение», — резюмировал собеседник.