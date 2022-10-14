Власти готовят инфраструктуру для разворота России на Восток

Правительство использует потенциал автотрасс для развития экономики

14 октября 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

С помощью строительства скоростных магистралей российские власти расширят транзитные возможности страны, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти увеличат транзитный потенциал страны. В обращении к участникам форума «Дорога-2022» в Казани 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ускорено строительство федеральной трассы М-12, которая свяжет Европу и Западный Китай. Эксперты объяснили URA.RU, что подобные дорожные проекты являются катализатором развития экономики. Мишустин акцентировал внимание на том, что через Казань планируется проложить стратегический маршрут из Европы в Западный Китай. Трасса М-12 проходит через Москву, Казань, а затем будут построены участки до Екатеринбурга и Челябинска. В условиях санкций скоростные магистрали приобрели стратегическое значение, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Правительство оказывает поддержку, чтобы работы велись опережающими темпами. Сегодня открываем второй участок во Владимирской области. До конца года планируем запустить более 100 км этой дороги. В условиях санкций значимость таких транспортных артерий выходит на новый стратегический уровень», — подчеркнул глава правительства РФ. По словам Мишустин, скоростные магистрали должны обеспечить связанность большой территории страны, повысить пропускную способность инфраструктуры и сформировать новые логистические цепочки. Правительство в этом году выделило дополнительно на строительство трасс более четверти миллиарда рублей, напомнил премьер. «С помощью таких решений мы повысили стабильность работы организаций и увеличили нагрузку на профильные предприятия», — отметил мультипликативный эффект мегастроек Мишустин. Российские власти ожидают, что обновление транспортной сети повысит качество жизни людей и станет драйвером роста экономики, изменения логистических приоритетов и возможностей, заявил глава правительства РФ. Власти РФ пытаются оперативно создать логистические связи, чтобы переориентировать транспортные потоки на Восток, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за санкционного давления Россия вынуждена быстро создать новые логистические связи, обращают внимание эксперты. Для этого власти переориентируют транспортные потоки на Восток, строя новую дорогу, такую как М-12, а также возрождая старые транспортные коридоры, например, в Каспийском регионе. Проект, на котором акцентировал внимание Мишустин, необходим для наращивания транзитного потенциала РФ, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мы переориентируем товарные потоки с Запада на Восток, а для этого нужна дорожная сеть, инфраструктура, которая обеспечит пропускную способность», — прокомментировал аналитик. Власти улучшают транспортную доступность регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, дополняет директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта Олег Покусаев. «Наша экономика не остановилась. У нас есть трафик с Казахстаном, Китаем, с отдельными европейскими странами. Россия крупная страна, с большой географией. У нас серьезный транзитный потенциал и власти решили его развивают», — поддерживает точку зрения Покусаев. Статья по теме Россия усилила позиции на Каспии Российские власти используют многолетний мировой опыт — инвестиции в инфраструктуру, которые являются катализатором развития экономики, добавил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Деньги, выделенные на дорожное строительство, активизируют заказы стройматериалов, металлоконструкций, искусственных конструкций, подстегнут спрос на битумы. Масса отраслей начнет работать», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти увеличат транзитный потенциал страны. В обращении к участникам форума «Дорога-2022» в Казани 14 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ускорено строительство федеральной трассы М-12, которая свяжет Европу и Западный Китай. Эксперты объяснили URA.RU, что подобные дорожные проекты являются катализатором развития экономики. Мишустин акцентировал внимание на том, что через Казань планируется проложить стратегический маршрут из Европы в Западный Китай. Трасса М-12 проходит через Москву, Казань, а затем будут построены участки до Екатеринбурга и Челябинска. «Правительство оказывает поддержку, чтобы работы велись опережающими темпами. Сегодня открываем второй участок во Владимирской области. До конца года планируем запустить более 100 км этой дороги. В условиях санкций значимость таких транспортных артерий выходит на новый стратегический уровень», — подчеркнул глава правительства РФ. По словам Мишустин, скоростные магистрали должны обеспечить связанность большой территории страны, повысить пропускную способность инфраструктуры и сформировать новые логистические цепочки. Правительство в этом году выделило дополнительно на строительство трасс более четверти миллиарда рублей, напомнил премьер. «С помощью таких решений мы повысили стабильность работы организаций и увеличили нагрузку на профильные предприятия», — отметил мультипликативный эффект мегастроек Мишустин. Из-за санкционного давления Россия вынуждена быстро создать новые логистические связи, обращают внимание эксперты. Для этого власти переориентируют транспортные потоки на Восток, строя новую дорогу, такую как М-12, а также возрождая старые транспортные коридоры, например, в Каспийском регионе. Проект, на котором акцентировал внимание Мишустин, необходим для наращивания транзитного потенциала РФ, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Мы переориентируем товарные потоки с Запада на Восток, а для этого нужна дорожная сеть, инфраструктура, которая обеспечит пропускную способность», — прокомментировал аналитик. Власти улучшают транспортную доступность регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, дополняет директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта Олег Покусаев. «Наша экономика не остановилась. У нас есть трафик с Казахстаном, Китаем, с отдельными европейскими странами. Российские власти используют многолетний мировой опыт — инвестиции в инфраструктуру, которые являются катализатором развития экономики, добавил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Деньги, выделенные на дорожное строительство, активизируют заказы стройматериалов, металлоконструкций, искусственных конструкций, подстегнут спрос на битумы. Масса отраслей начнет работать», — резюмировал эксперт.