Ревизия Генпрокуратуры в Екатеринбурге закончится уголовным делом

В конфликте видят след олигархов

13 декабря 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Проверка на крупнейшем муниципальном предприятии Екатеринбурга началась с совещания в Москве Фото: Софья Сандурская © URA.RU Большая проверка на «Водоканале» Екатеринбурга, запущенная генпрокурором РФ Игорем Красновым, закончится резонансно — уголовным делом, рассказал URA.RU источник, близкий к региональной прокуратуре. При этом другой собеседник уточнил: делать выводы рано, поскольку проверка приостановлена — из-за объема добытой фактуры. Версии, кто инициировал ревизию, разнятся. По одной из них, к интриге каким-то образом могут быть причастны крупные бизнес-структуры. «Прокуратура особенно тщательно проверяла исполнение инвестиционной программы „Водоканала“ и подключение новых объектов к коммунальным сетям. В настоящее время обрабатываются полученные данные, результатом станет обобщенное представление (возможно, на имя мэра Алексея Орлова) об устранении нарушений в различных сферах законодательства и уголовное дело (насколько я знаю, связано с загрязнением окружающей среды)», — поделился первый источник. Проверку на «Водоканале» начали в середине октября, по слухам, ревизоры поднимали даже документы 2015—2016 годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Это пока слухи. Проверка приостановлена. Когда она возобновится, до Нового года или после, неясно», — добавил второй собеседник. «Проверку приостановили как раз для того, чтобы спокойно подвести итоги. Ее возобновят буквально на пару дней — чтобы объявить результаты», — отметил первый инсайдер. А в прокуратуре области корреспонденту заявили, что «не комментируют текущие надзорные мероприятия» — только итоги. О том, что в екатеринбургском «Водоканале» работают сотрудники ведомства, URA.RU сообщило 14 ноября. Один из источников агентства тогда утверждал, что ревизия идет уже месяц и что примерно в те же дни ее продлили еще на 30 дней. Предметом аудита собеседник тогда назвал «соблюдение законодательства в сфере теплоснабжения, тарифообразования и технологического присоединения [объектов к коммунальным сетям]». «На коллегии по вопросам ЖКХ Краснов задал [свердловскому прокурору Борису] Крылову вопрос: „Борис Александрович, а у вас в регионе все в порядке? В Екатеринбурге есть такое предприятие — ‚Водоканал‘. Надо проверить“», — пересказал источник в силовой среде. Статья по теме Орлов рушит план москвича из Forbes на крупный актив Что спровоцировало внимание статусного государственного деятеля к МУПу, доподлинно не известно. Источник URA.RU в бизнес-тусовке уверен: замешан некий крупный федеральный игрок с мощным админресурсом, претендующий на получение «Водоканала». Как писало URA.RU, ранее в администрацию Екатеринбурга обратилась группа компаний «Ташир» (бенефициар — Самвел Карапетян, 82 место в списке Forbes) — с предложением взять в концессию Южную аэрационную станцию «Водоканала». Но продвижения в переговорах пока нет (в самой компании пока не ответили на запросы URA.RU). Конкурентом «Ташира» называют близкого к губернатору Евгению Куйвашеву совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова. Получив контроль над частью гордумы после выборов 2018 года, он якобы высказал претензию на «Водоканал». Получив отказ от тогдашнего мэра Александра Высокинского, Кочетков через гордуму дестабилизировал работу горадминистрации. Результатом противостояния стала отставка Высокинского и назначение на его место первого замгубернатора Алексея Орлова. Он занял аналогичную позицию — никакой продажи «Водоканала», только концессия на условиях открытого конкурса. При этом частичный контроль над некоторыми финансовыми потоками предприятия близкие к Кочеткову люди и структуры, по неофициальным данным, имеют. В проверке участвуют только подчиненные Бориса Крылова, москвичей в группе нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По другой версии, зайдя на «Водоканал», силовики могут подавать Кочеткову еще один сигнал о нежелательности его участия в политике (а именно в выборах в думу 2023 года). Как было в случае с обысками и уголовным делом в отношении директора ООО «Екатеринбург-2000» (юрлицо «Мотива») Алексея Артемасова весной 2021-го, перед выборами в заксо и Госдуму. Согласно третьей версии, прокурорская проверка не связана с интригой вокруг установления контроля над «Водоканалом», а является следствием регулярных столкновений руководства предприятия с крупными девелоперами. Ведь известно: чтобы гасить противоречия застройщиков с сетевиками, в мэрии даже начали проводить еженедельные совещания. Считается, что это помогает — конфликты перестали получать развитие. Исключение — крупный спор между «Водоканалом» и обществом «Малышева-73» (владеет ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж»), которое возводит на Ботанике ТЦ «Золотой» и готовится застраивать площадку бывшего Виншампанкомбината. Суд отклонил иск «Малышева-73» к «Водоканалу» по «Золотому», но решение пока не вступило в силу. «Взаимоотношения с „Водоканалом“ идут исключительно по официальной линии. В процессе переговоров всегда удается найти решения. Да, это бывает не быстро, но у нас нет никаких претензий к руководству „Водоканала“», — подчеркнули в самом обществе. Собеседник URA.RU, близкий к «Водоканалу», дал понять, что топ-менеджеры готовы отстаивать правоту в переговорах с надзорным ведомством. «Опыт оспаривания претензий от прокуратуры в судах есть. На мой взгляд, в материалах, предоставленных ревизорам за эти два месяца, все чисто», — сказал он. В приемной директора «Водоканала» Евгения Лузгина, которому мэр Алексей Орлов в разгар проверки продлил контракт, корреспонденту заявили, что он в отпуске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая проверка на «Водоканале» Екатеринбурга, запущенная генпрокурором РФ Игорем Красновым, закончится резонансно — уголовным делом, рассказал URA.RU источник, близкий к региональной прокуратуре. При этом другой собеседник уточнил: делать выводы рано, поскольку проверка приостановлена — из-за объема добытой фактуры. Версии, кто инициировал ревизию, разнятся. По одной из них, к интриге каким-то образом могут быть причастны крупные бизнес-структуры. «Прокуратура особенно тщательно проверяла исполнение инвестиционной программы „Водоканала“ и подключение новых объектов к коммунальным сетям. В настоящее время обрабатываются полученные данные, результатом станет обобщенное представление (возможно, на имя мэра Алексея Орлова) об устранении нарушений в различных сферах законодательства и уголовное дело (насколько я знаю, связано с загрязнением окружающей среды)», — поделился первый источник. «Это пока слухи. Проверка приостановлена. Когда она возобновится, до Нового года или после, неясно», — добавил второй собеседник. «Проверку приостановили как раз для того, чтобы спокойно подвести итоги. Ее возобновят буквально на пару дней — чтобы объявить результаты», — отметил первый инсайдер. А в прокуратуре области корреспонденту заявили, что «не комментируют текущие надзорные мероприятия» — только итоги. О том, что в екатеринбургском «Водоканале» работают сотрудники ведомства, URA.RU сообщило 14 ноября. Один из источников агентства тогда утверждал, что ревизия идет уже месяц и что примерно в те же дни ее продлили еще на 30 дней. Предметом аудита собеседник тогда назвал «соблюдение законодательства в сфере теплоснабжения, тарифообразования и технологического присоединения [объектов к коммунальным сетям]». Что спровоцировало внимание статусного государственного деятеля к МУПу, доподлинно не известно. Источник URA.RU в бизнес-тусовке уверен: замешан некий крупный федеральный игрок с мощным админресурсом, претендующий на получение «Водоканала». Как писало URA.RU, ранее в администрацию Екатеринбурга обратилась группа компаний «Ташир» (бенефициар — Самвел Карапетян, 82 место в списке Forbes) — с предложением взять в концессию Южную аэрационную станцию «Водоканала». Но продвижения в переговорах пока нет (в самой компании пока не ответили на запросы URA.RU). Конкурентом «Ташира» называют близкого к губернатору Евгению Куйвашеву совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова. Получив контроль над частью гордумы после выборов 2018 года, он якобы высказал претензию на «Водоканал». Получив отказ от тогдашнего мэра Александра Высокинского, Кочетков через гордуму дестабилизировал работу горадминистрации. Результатом противостояния стала отставка Высокинского и назначение на его место первого замгубернатора Алексея Орлова. Он занял аналогичную позицию — никакой продажи «Водоканала», только концессия на условиях открытого конкурса. При этом частичный контроль над некоторыми финансовыми потоками предприятия близкие к Кочеткову люди и структуры, по неофициальным данным, имеют. По другой версии, зайдя на «Водоканал», силовики могут подавать Кочеткову еще один сигнал о нежелательности его участия в политике (а именно в выборах в думу 2023 года). Как было в случае с обысками и уголовным делом в отношении директора ООО «Екатеринбург-2000» (юрлицо «Мотива») Алексея Артемасова весной 2021-го, перед выборами в заксо и Госдуму. Согласно третьей версии, прокурорская проверка не связана с интригой вокруг установления контроля над «Водоканалом», а является следствием регулярных столкновений руководства предприятия с крупными девелоперами. Ведь известно: чтобы гасить противоречия застройщиков с сетевиками, в мэрии даже начали проводить еженедельные совещания. Считается, что это помогает — конфликты перестали получать развитие. Исключение — крупный спор между «Водоканалом» и обществом «Малышева-73» (владеет ТЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж»), которое возводит на Ботанике ТЦ «Золотой» и готовится застраивать площадку бывшего Виншампанкомбината. Суд отклонил иск «Малышева-73» к «Водоканалу» по «Золотому», но решение пока не вступило в силу. «Взаимоотношения с „Водоканалом“ идут исключительно по официальной линии. В процессе переговоров всегда удается найти решения. Да, это бывает не быстро, но у нас нет никаких претензий к руководству „Водоканала“», — подчеркнули в самом обществе. Собеседник URA.RU, близкий к «Водоканалу», дал понять, что топ-менеджеры готовы отстаивать правоту в переговорах с надзорным ведомством. «Опыт оспаривания претензий от прокуратуры в судах есть. На мой взгляд, в материалах, предоставленных ревизорам за эти два месяца, все чисто», — сказал он. В приемной директора «Водоканала» Евгения Лузгина, которому мэр Алексей Орлов в разгар проверки продлил контракт, корреспонденту заявили, что он в отпуске.