Власти изменили подход к обеспечению россиян дешевым топливом

Газ для Европы останется в России

12 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

В России газ подведут к частным домам, хозяева которых пока отложили газификацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти поменяли подход к обеспечению газом частных домов. На оперативном совещании с вице-премьерами 12 декабря глава правительства Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении программы социальной газификации. Эксперты объяснили URA.RU, что власти демонстрируют стабильность решения социально важных вопросов, несмотря на внешнеполитическую обстановку и санкционное давление Запада. В рамках программы социальной газификации около 800 тысяч россиян решили воспользоваться возможностью подведения газа к границам участков бесплатно, сообщил Мишустин. «Распространили действие программы социальной газификации на школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», — уточнил премьер-министр РФ. В программу социальной газификации включили школы, садики и больницы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году будут газифицированы дополнительно 377 населенных пунктов, порядка 70 тысяч домовладений и квартир, 296 котельных, отчитался вице-премьер Александр Новак. «Единым оператором газификации — „Газпром газификацией“ — финансируются за счет собственных средств работы на 182 млрд рублей. Работа по прокладке газопроводов организована не только по заявкам граждан, но и превентивно там, где это экономически целесообразно. Техническая возможность для подключения домовладений создается и для тех домохозяйств, которые не подали заявки, но планируют газификацию в будущем», — рассказал зампредседателя правительства РФ. Льготникам компенсируют подведение газа к дому за счет субсидий, уточнил вице-премьер Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Процедура подачи заявок упрощена — работает единый бесплатный колл-центр, добавил Новак. По его словам, отдельным категориям компенсируют расходы на подключение домов к газу. Регионам рекомендовано довести уровень субсидий на покупку оборудования и проведение работ внутри участков для льготников до 100 тысяч рублей. На льготную газификацию могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, инвалидов войны, многодетные семьи, малоимущие россияне и малоимущие семьи с детьми, сказал Новак. Планируется газифицировать около трех тысяч школ и медучреждений. Михаил Мишустин поручил не сбавлять темпов газификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Сейчас важно не сбавлять набранных темпов, чтобы в домах был газ, и люди видели конкретные результаты нашей работы. Мы посещали целый ряд регионов, и вы знаете, как радуются семьи, когда долгожданный газ приходит в их дом», — резюмировал Мишустин. По словам директора Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущего сотрудника института экономики РАН Вячеслава Бобкова, на фоне проблем с экспортом углеводородов российские власти решили расширить число потребителей газа внутри страны. «Газификация жилых домов, школ, больниц имеет не только социальное значение, но и экономическое», — добавил эксперт. Власти делают более доступным подключение частных домов к газу, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть экспортируемого объема газа может пойти на внутренний рынок, поддерживает точку зрения эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Если социальная газификация и обычная будут проводиться одновременно, то объемы потребления газа все равно будут возрастать медленно. За счет этого быстро не удастся перенаправить объемы газа, которые шли в Европу. Это решение также означает восстановление социальной справедливости в глазах населения, которое недовольно, что государство — одно из крупных импортеров газа в мире, не может обеспечить доступ к нему всем своим жителям», — отметил аналитик. Статья по теме Россия даст льготы на нефть и газ избранным странам Российские власти демонстрируют, что газификация не прекращается, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, санкционное давление, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Газификация в РСФР в 1990 году составляла 40%, сейчас Россия газифицирована на 72%. Процесс не прекращался несмотря на знаковые события новейшей истории. Нынешняя программа социальной газификации принята в 2021 году на основе новой модели. Продление программы подтверждает, что для российских властей внутренний рынок газовой отрасли является приоритетным. Правительство понимает значимость и необходимость социальных проектов», — пояснил эксперт. Власти делают подключение частных домов и социальных объектов финансово доступными для россиян, объясняет ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Этот процесс запущен несколько лет назад, чтобы ликвидировать монополию одной из компаний на внутреннем рынке и сделать газ более доступным для жителей страны. Если политическая воля сохранится, то внутренний рынок газа России будет освобожден от незаконных схем подключения», — сказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти поменяли подход к обеспечению газом частных домов. На оперативном совещании с вице-премьерами 12 декабря глава правительства Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении программы социальной газификации. Эксперты объяснили URA.RU, что власти демонстрируют стабильность решения социально важных вопросов, несмотря на внешнеполитическую обстановку и санкционное давление Запада. В рамках программы социальной газификации около 800 тысяч россиян решили воспользоваться возможностью подведения газа к границам участков бесплатно, сообщил Мишустин. «Распространили действие программы социальной газификации на школы, детские сады, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты», — уточнил премьер-министр РФ. В этом году будут газифицированы дополнительно 377 населенных пунктов, порядка 70 тысяч домовладений и квартир, 296 котельных, отчитался вице-премьер Александр Новак. «Единым оператором газификации — „Газпром газификацией“ — финансируются за счет собственных средств работы на 182 млрд рублей. Работа по прокладке газопроводов организована не только по заявкам граждан, но и превентивно там, где это экономически целесообразно. Техническая возможность для подключения домовладений создается и для тех домохозяйств, которые не подали заявки, но планируют газификацию в будущем», — рассказал зампредседателя правительства РФ. Процедура подачи заявок упрощена — работает единый бесплатный колл-центр, добавил Новак. По его словам, отдельным категориям компенсируют расходы на подключение домов к газу. Регионам рекомендовано довести уровень субсидий на покупку оборудования и проведение работ внутри участков для льготников до 100 тысяч рублей. На льготную газификацию могут рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, инвалидов войны, многодетные семьи, малоимущие россияне и малоимущие семьи с детьми, сказал Новак. Планируется газифицировать около трех тысяч школ и медучреждений. «Сейчас важно не сбавлять набранных темпов, чтобы в домах был газ, и люди видели конкретные результаты нашей работы. Мы посещали целый ряд регионов, и вы знаете, как радуются семьи, когда долгожданный газ приходит в их дом», — резюмировал Мишустин. По словам директора Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущего сотрудника института экономики РАН Вячеслава Бобкова, на фоне проблем с экспортом углеводородов российские власти решили расширить число потребителей газа внутри страны. «Газификация жилых домов, школ, больниц имеет не только социальное значение, но и экономическое», — добавил эксперт. Часть экспортируемого объема газа может пойти на внутренний рынок, поддерживает точку зрения эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Если социальная газификация и обычная будут проводиться одновременно, то объемы потребления газа все равно будут возрастать медленно. За счет этого быстро не удастся перенаправить объемы газа, которые шли в Европу. Российские власти демонстрируют, что газификация не прекращается, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, санкционное давление, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Газификация в РСФР в 1990 году составляла 40%, сейчас Россия газифицирована на 72%. Процесс не прекращался несмотря на знаковые события новейшей истории. Нынешняя программа социальной газификации принята в 2021 году на основе новой модели. Продление программы подтверждает, что для российских властей внутренний рынок газовой отрасли является приоритетным. Правительство понимает значимость и необходимость социальных проектов», — пояснил эксперт. Власти делают подключение частных домов и социальных объектов финансово доступными для россиян, объясняет ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Этот процесс запущен несколько лет назад, чтобы ликвидировать монополию одной из компаний на внутреннем рынке и сделать газ более доступным для жителей страны. Если политическая воля сохранится, то внутренний рынок газа России будет освобожден от незаконных схем подключения», — сказал собеседник.