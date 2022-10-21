Россия даст льготы на нефть и газ избранным странам

Мишустин показал выгоду от партнерства с Москвой

21 октября 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

На совещании Евразийского межправительственного совета подписаны документы, которые лягут в основу формирования общего рынка энергоносителей Фото: официальный сайт Правительства РФ статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нарастят объемы сбыта энергоносителей, несмотря на санкции Запада. На заседании Евразийского межправительственного совета 21 октября в Ереване (Армения) премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о начале формирования общего рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов со странами Евразийского экономического союза. Эксперты объяснили URA.RU, что властям РФ нужен этот рынок сбыта, чтобы не сокращать добычу энергоносителей в условиях сворачивания их экспорта на Запад. В своем выступлении на заседании Мишустин подчеркнул, что важнейшим для стран ЕАЭС остается вопрос формирования общего рынка газа и нефти. Он уточнил, что на совещании межправительственного совета в узком составе, которое прошло 20 октября в закрытом режиме, эта тема подробно обсуждалась. ЕАЭС защитит потребителей от необоснованного повышения цен на энергоносители, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства РФ «Когда 10 лет назад договаривались о его создании [общего рынка энергоносителей], то не могли предположить с каким ростом цен столкнутся потребители. Я считаю, что наш союз надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей. Это доказывает правильность стратегии интеграции, необходимость выполнения ранее заключенных межправительственных соглашений», — заявил премьер-министр РФ. Премьер-министр Армении Никола Пашинян отметил, что представителей стран ЕАЭС интересуют цены на газ на общем рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны ЕАЭС в этом вопросе интересует формирование цен, признался в своем выступлении премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Мы готовы к конструктивному диалогу на основе взаимопонимания и учета интересов всех членов союза по урегулированию отдельных положений проекта договора о формировании общего рынка газа, появление которого позволит государствам пользоваться им в полном объеме. В противном случае члены ЕАЭС не смогут использовать его потенциал. Это очень чувствительная тема и нам всем нужно понимание в вопросе ценового горизонта на среднесрочную перспективу», — сказал Пашинян. В Ереване состоялось четвертое и заключительное в 2022 году заседание Евразийского межправительственного совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодняшнее заседание стало продолжением предыдущих встреч, темой которых было формирование единого рынка по другим направлениям. Так, в феврале в Астане (Казахстан) обсуждался вопрос налаживания транспортной доставки продовольствия в рамках союза. В июне в Минске (Белоруссия) акцент был сделан на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который, как ожидают эксперты, в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На заседании совета в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) участники сообщили о создании Евразийской перестраховочной компании, с помощью которой можно выйти новые рынки сбыта. Этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные санкциями ЕС и США. России общий рынок энергоносителей в ЕАЭС интересен с точки зрения гарантированного сбыта нефти и газа, считают эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru Российские власти заинтересованы в том, чтобы энергоресурсы уходили на рынок Евразийского экономического союза, чтобы не сокращать их добычу из-за снижения поставок на Запад, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков «Сейчас главное для России — увеличить сбыт своих энергоносителей из-за сворачивания их экспорта на Запад и отстроить финансовую систему перевода денег между странами. На общих рынках процедуры расчетов за энергоносители единые. Затем эту схему могут перенести на другие товары», — комментирует эксперт. Энергоресурсы являются основой для развития экономики всех стран, напоминают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России объединенный рынок ЕАЭС означает гарантированный рынок сбыта сырья по экономически обоснованным ценам и стабильное наполнение бюджета, поддерживает точку зрения коллеги кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Энергоресурсы являются основой для экономического развития, поскольку они одновременно выступают сырьем для промышленности. Соответственно стабильность энергопоставок и обоснованность цен в рамках объединенного рынка является базовым для прогресса экономики», — рассказал экономист. Статья по теме Россия изменит подход к торговле с соседними странами Общий рынок энергоносителей необходим для развития промышленности и кооперации стран ЕАЭС, поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Участники находятся в неодинаковом положении, так как у всех разные стандарты и ситуация, например, в области нефтепереработки. Чтобы общий рынок эффективно заработал, надо сблизить возможности стран союза. России необходимо создание общего пространства для развития своей экономики», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нарастят объемы сбыта энергоносителей, несмотря на санкции Запада. На заседании Евразийского межправительственного совета 21 октября в Ереване (Армения) премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о начале формирования общего рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов со странами Евразийского экономического союза. Эксперты объяснили URA.RU, что властям РФ нужен этот рынок сбыта, чтобы не сокращать добычу энергоносителей в условиях сворачивания их экспорта на Запад. В своем выступлении на заседании Мишустин подчеркнул, что важнейшим для стран ЕАЭС остается вопрос формирования общего рынка газа и нефти. Он уточнил, что на совещании межправительственного совета в узком составе, которое прошло 20 октября в закрытом режиме, эта тема подробно обсуждалась. «Когда 10 лет назад договаривались о его создании [общего рынка энергоносителей], то не могли предположить с каким ростом цен столкнутся потребители. Я считаю, что наш союз надежно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей. Это доказывает правильность стратегии интеграции, необходимость выполнения ранее заключенных межправительственных соглашений», — заявил премьер-министр РФ. Страны ЕАЭС в этом вопросе интересует формирование цен, признался в своем выступлении премьер-министр Армении Никола Пашинян. «Мы готовы к конструктивному диалогу на основе взаимопонимания и учета интересов всех членов союза по урегулированию отдельных положений проекта договора о формировании общего рынка газа, появление которого позволит государствам пользоваться им в полном объеме. В противном случае члены ЕАЭС не смогут использовать его потенциал. Это очень чувствительная тема и нам всем нужно понимание в вопросе ценового горизонта на среднесрочную перспективу», — сказал Пашинян. Сегодняшнее заседание стало продолжением предыдущих встреч, темой которых было формирование единого рынка по другим направлениям. Так, в феврале в Астане (Казахстан) обсуждался вопрос налаживания транспортной доставки продовольствия в рамках союза. В июне в Минске (Белоруссия) акцент был сделан на формировании нового центра экономической силы на Востоке, который, как ожидают эксперты, в ближайшие годы будет драйвером мировой экономики. На заседании совета в августе в Чолпон-Ате (Киргизия) участники сообщили о создании Евразийской перестраховочной компании, с помощью которой можно выйти новые рынки сбыта. Этот механизм заменит западные инструменты, заблокированные санкциями ЕС и США. Российские власти заинтересованы в том, чтобы энергоресурсы уходили на рынок Евразийского экономического союза, чтобы не сокращать их добычу из-за снижения поставок на Запад, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков «Сейчас главное для России — увеличить сбыт своих энергоносителей из-за сворачивания их экспорта на Запад и отстроить финансовую систему перевода денег между странами. Для России объединенный рынок ЕАЭС означает гарантированный рынок сбыта сырья по экономически обоснованным ценам и стабильное наполнение бюджета, поддерживает точку зрения коллеги кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Энергоресурсы являются основой для экономического развития, поскольку они одновременно выступают сырьем для промышленности. Соответственно стабильность энергопоставок и обоснованность цен в рамках объединенного рынка является базовым для прогресса экономики», — рассказал экономист. Общий рынок энергоносителей необходим для развития промышленности и кооперации стран ЕАЭС, поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Участники находятся в неодинаковом положении, так как у всех разные стандарты и ситуация, например, в области нефтепереработки. Чтобы общий рынок эффективно заработал, надо сблизить возможности стран союза. России необходимо создание общего пространства для развития своей экономики», — резюмировал собеседник.