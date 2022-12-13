Главная задача — окружить заботой семьи, где есть участники СВО

Полпред Якушев — о звонках мобилизованным, санкциях и героизме уральцев. Интервью

13 декабря 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев ответил на вопросы URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О том, как изменилась наша жизнь в 2022 году, URA.RU спросило у полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он ответил на наши вопросы и рассказал, как себя чувствует экономика в условиях санкционного давления, какие крупные проекты удалось реализовать регионам УрФО в уходящем году и почему так важно окружить заботой семьи военнослужащих. — Экономическое давление на Россию усилилось с началом специальной военной операции, но округ продолжает развиваться, замещая иностранные товары. Есть в УрФО примеры импортозамещения, вызывающие особую гордость? Челябинское предприятие «Конар» успешно справляется с задачей импортозамещения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Импортозамещением мы активно занимаемся с 2014 года. Но с 24 февраля санкционное давление кратно усилилось. Зарубежные компании начали уходить с рынка, изменилась логистика. Все прекрасно осознали, что такое «технологическая независимость». Для примера возьмем нефтегазовую отрасль, флот гидроразрыва пласта. Челябинское предприятие «Конар» успешно справляется с этой задачей. Их решение по гидроразрыву пласта в высокой стадии готовности. Мы также можем говорить о решении по телеметрическим системам, они нужны для измерения навигационных и геофизических параметров в процессе бурения. Успешно внедряет эту систему компания «Нефть-Сервис». — Нефтедобыча — это сложный процесс, особенно разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Чтобы процесс был рентабельным необходимо оптимальное налогообложение. Как сегодня в законодательстве регулируется этот вопрос, мотивирует ли оно нефтяные компании добывать «трудную нефть»? — Мы занимались предметно этой темой еще тогда, когда я работал губернатором Тюменской области. Сейчас решение вышло на финишную прямую, необходимые нормативные документы приняты. Вопрос в методике. Как оценивать то или иное месторождение: относится оно к трудноизвлекаемым или нет? Основным оппонентом в этом вопросе выступает Министерство финансов, и это правильно. Ведь неуплата налогов — это потеря для федерального бюджета. В Минфине говорят: «Налоги надо платить». А мы доказываем, что если дать налоговые льготы, то появляется рентабельность, а у людей, живущих рядом с таким месторождением, — работа и достойная заработная плата. А значит, не придется думать о том, за счет каких доходов будут жить в этом поселке или этом городе люди. Ровно на этой позиции мы и стоим вместе с субъектами Российской Федерации. [Губернатор ХМАО] Наталья Владимировна Комарова активно в эти процессы включена, депутаты. Мы доказываем, что если месторождение будет полноценно работать и получит налоговую льготу, то мы дадим качественную жизнь и высокооплачиваемую заработную плату большому количеству людей. Это очень важный фактор. — Удается отстоять позицию? — Конечно! Но это процесс очень непростой: делается проект, расчеты, это надо все доказывать. Поэтому вокруг этого мы сегодня и ведем дискуссии. — Давайте вернемся к теме противостояния санкциям. Вы подробно рассказали об отечественных технологиях, которыми заменили иностранные, а что с едой, лекарствами? В Новоуральске на заводе «Медсинтез» открыто уникальное производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Из недавних событий: с участием президента России мы запустили в работу племенной репродуктор индейки на территории Тюменской области. Это важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. В Ханты-Мансийском автономном округе завершено строительство первой очереди инвестпроекта по производству отечественных белковых компонентов — составляющих сухих молочных продуктов для детского питания. Что касается фармацевтики, то в Новоуральске на заводе «Медсинтез» открыто уникальное производство биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин. — И на этих предприятиях должны работать высококлассные специалисты. Но началась частичная мобилизация и с ряда предприятий эти специалисты могли быть сняты. Обращались ли к вам руководители уральских компаний в связи с этим? — Обращений было много, по многим вопросам удалось достигнуть консенсуса — люди были возвращены и сегодня трудятся на производствах. Есть очень редкие специалисты и заменить их в моменте не получится — на подготовку потребуются годы. Конечно, здесь такой специалист принесет гораздо больше пользы. — Тем не менее из УрФО определенное количество людей были мобилизованы. И в каждом из регионов были приняты различные программы поддержки, как самих мобилизованных, так и их семей. Есть ли какая-то общая система поддержки таких семей, действующая на территории всего УрФО? Приняты различные программы поддержки как самих мобилизованных, так и их семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Во-первых, были приняты решения на федеральном уровне. Это денежные выплаты, в том числе назначение ежемесячного денежного довольствия, сохранение рабочего места, кредитные каникулы… Федеральные меры поддержки действуют на территории всех субъектов страны и УрФО — не исключение. Что касается региональной повестки, меры поддержки нужно разделить на финансовые и нефинансовые. В силу бюджетных возможностей субъектов выплаты разнятся. Главная задача сегодня — окружить заботой каждую семью, где есть участники СВО. — А вы с кем-то лично из мобилизованных или из добровольцев, кто уже в зоне СВО, находитесь на связи? — Это моя обязанность — знать о том, что происходит, непосредственно от участников событий. Поэтому у меня есть контакты, я обмениваюсь этой информацией, чтобы четко понимать проблематику, и самое главное — узнавать, чем мы можем помочь. — Уральцы активно собирают и отправляют в зону СВО целые караваны помощи. Были истории, которые вас впечатлили? — Примеров очень много. Во всех регионах женщины вяжут носки, варежки, шьют флисовые кофты и балаклавы и отправляют их солдатам. С этими вещами они передают тепло своих сердец тем, кто сегодня находится далеко от дома в очень непростых условиях. Или еще пример. Когда шло формирование частей, в палаточных городках появился дефицит буржуек. И один молодой человек оборудовал в своем гараже мастерскую, на свои деньги закупает металл, делает печки и отправлял их туда. Еще один человек ремонтирует подержанные УАЗы. Покупает, ремонтирует и отправляет в район СВО. Таких историй очень много. — Вы уже дали понять, что сейчас непростой период с экономической точки зрения. Но, насколько я понимаю, помочь в решении некоторых проблем могут крупные агломерации, то есть объединения городов в единую экономическую зону. Об этом два года назад заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин, приведя в пример уральские города. Каковы, на ваш взгляд, шансы на создание «суперагломерации» Челябинск — Екатеринбург — Тюмень и какой в этом смысл, какие проблемы это может решить? Четырехполосная дорога из Тюмени до Екатеринбурга в 2025 году будет исполнена на 100% Фото: Анна Майорова © URA.RU — Если мы говорим, что будет создан некий административный центр, который будет управляться из одного города, то это не так. Смысл агломерации обеспечить устойчивые и крепкие связи между основными центрами экономического развития: в нашем случае речь идет о Екатеринбурге-Челябинске-Тюмени. Мы говорим о том, что эти мегаполисы должна связать современная транспортная инфраструктура. Между Екатеринбургом и Челябинском уже появилась прекрасная четырехполосная дорога. И если раньше мы говорили, что на дорогу от Екатеринбурга до Челябинска нужно потратить три—четыре часа, то сейчас люди добираются за два часа. Что касается Тюмени, то четырехполосная дорога до Екатеринбурга тоже строится, в 2025 году она будет исполнена на 100%. Сейчас самые трудные участки — обход нескольких городов. Как только эти обходы будут построены, дорога из Тюмени до Екатеринбурга станет гораздо быстрее. Быстрее будут передвигаться и люди, и грузы. Но агломерация — это не только дороги. Это еще и туризм, и развитие рынка услуг для жителей, и кадровая мобильность. Наши регионы исторически плотно связаны друг с другом. И эти связи только крепнут, и их смысл, по сути, один — улучшить качество жизни людей. — Не так давно вице-премьер Денис Мантуров сменил Юрия Борисова на посту куратора УрФО в правительстве. Как это кадровое изменение отразилось на взаимоотношениях округа с правительством? Много об этом говорили, думали, предсказывали. По факту что-то изменилось? С Денисом Мантуровым Владимира Якушева связывают хорошие деловые отношения Фото: Денис Моргунов © URA.RU — У меня и с Юрием Ивановичем [Борисовым], и с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] хорошие, деловые отношения. Мы были коллегами в федеральном правительстве, взаимодействуем и сейчас. Вице-премьер, который курирует промышленность, естественно закрепляется за Уральским федеральным округом. Потому что Урал — это становой хребет, основная промышленность находится здесь. С Денисом Валентиновичем у нас плотный контакт, мы часто созваниваемся, совсем недавно встречу провели. На нем сейчас в силу разных обстоятельств очень большая нагрузка. Тем не менее он постоянно интересуется, что происходит на Урале, какая есть проблематика. И если какие-то проблемы возникают, он активно включается, чтобы помочь нашим субъектам, за что я ему благодарен. — А можно привести пример, когда удалось воспользоваться его лоббистскими возможностями? — Таких примеров много. В первую очередь это вопросы, касающиеся формирования федерального бюджета. В этом моменте главное не упустить Курганскую область, они серьезно зависят от федеральных трансфертов, посмотреть, чтобы ни в одной программе их не обидели. Эту тему мы с Денисом Валентиновичем держим на отдельном контроле. Другой пример: очень предметно обсуждался вопрос по акцизу на жидкую сталь. Для металлургов это был крайне важный вопрос. Денис Валентинович здесь принял самое активное участие и поддержал наших металлургов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О том, как изменилась наша жизнь в 2022 году, URA.RU спросило у полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он ответил на наши вопросы и рассказал, как себя чувствует экономика в условиях санкционного давления, какие крупные проекты удалось реализовать регионам УрФО в уходящем году и почему так важно окружить заботой семьи военнослужащих. — Экономическое давление на Россию усилилось с началом специальной военной операции, но округ продолжает развиваться, замещая иностранные товары. Есть в УрФО примеры импортозамещения, вызывающие особую гордость? — Импортозамещением мы активно занимаемся с 2014 года. Но с 24 февраля санкционное давление кратно усилилось. Зарубежные компании начали уходить с рынка, изменилась логистика. Все прекрасно осознали, что такое «технологическая независимость». Для примера возьмем нефтегазовую отрасль, флот гидроразрыва пласта. Челябинское предприятие «Конар» успешно справляется с этой задачей. Их решение по гидроразрыву пласта в высокой стадии готовности. Мы также можем говорить о решении по телеметрическим системам, они нужны для измерения навигационных и геофизических параметров в процессе бурения. Успешно внедряет эту систему компания «Нефть-Сервис». — Нефтедобыча — это сложный процесс, особенно разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Чтобы процесс был рентабельным необходимо оптимальное налогообложение. Как сегодня в законодательстве регулируется этот вопрос, мотивирует ли оно нефтяные компании добывать «трудную нефть»? — Мы занимались предметно этой темой еще тогда, когда я работал губернатором Тюменской области. Сейчас решение вышло на финишную прямую, необходимые нормативные документы приняты. Вопрос в методике. Как оценивать то или иное месторождение: относится оно к трудноизвлекаемым или нет? Основным оппонентом в этом вопросе выступает Министерство финансов, и это правильно. Ведь неуплата налогов — это потеря для федерального бюджета. В Минфине говорят: «Налоги надо платить». А мы доказываем, что А значит, не придется думать о том, за счет каких доходов будут жить в этом поселке или этом городе люди. Ровно на этой позиции мы и стоим вместе с субъектами Российской Федерации. [Губернатор ХМАО] Наталья Владимировна Комарова активно в эти процессы включена, депутаты. Мы доказываем, что если месторождение будет полноценно работать и получит налоговую льготу, то мы дадим качественную жизнь и высокооплачиваемую заработную плату большому количеству людей. Это очень важный фактор. — Удается отстоять позицию? — Конечно! Но это процесс очень непростой: делается проект, расчеты, это надо все доказывать. Поэтому вокруг этого мы сегодня и ведем дискуссии. — Давайте вернемся к теме противостояния санкциям. Вы подробно рассказали об отечественных технологиях, которыми заменили иностранные, а что с едой, лекарствами? — Из недавних событий: с участием президента России мы запустили в работу племенной репродуктор индейки на территории Тюменской области. Это важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. В Ханты-Мансийском автономном округе завершено строительство первой очереди инвестпроекта по производству отечественных белковых компонентов — составляющих сухих молочных продуктов для детского питания. Что касается фармацевтики, то в Новоуральске на заводе «Медсинтез» открыто уникальное производство биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин. — И на этих предприятиях должны работать высококлассные специалисты. Но началась частичная мобилизация и с ряда предприятий эти специалисты могли быть сняты. Обращались ли к вам руководители уральских компаний в связи с этим? — Обращений было много, по многим вопросам удалось достигнуть консенсуса — люди были возвращены и сегодня трудятся на производствах. Есть очень редкие специалисты и заменить их в моменте не получится — на подготовку потребуются годы. Конечно, здесь такой специалист принесет гораздо больше пользы. — Тем не менее из УрФО определенное количество людей были мобилизованы. И в каждом из регионов были приняты различные программы поддержки, как самих мобилизованных, так и их семей. Есть ли какая-то общая система поддержки таких семей, действующая на территории всего УрФО? — Во-первых, были приняты решения на федеральном уровне. Это денежные выплаты, в том числе назначение ежемесячного денежного довольствия, сохранение рабочего места, кредитные каникулы… Федеральные меры поддержки действуют на территории всех субъектов страны и УрФО — не исключение. Что касается региональной повестки, меры поддержки нужно разделить на финансовые и нефинансовые. В силу бюджетных возможностей субъектов выплаты разнятся. Главная задача сегодня — окружить заботой каждую семью, где есть участники СВО. — А вы с кем-то лично из мобилизованных или из добровольцев, кто уже в зоне СВО, находитесь на связи? — Это моя обязанность — знать о том, что происходит, непосредственно от участников событий. Поэтому у меня есть контакты, я обмениваюсь этой информацией, чтобы четко понимать проблематику, и самое главное — узнавать, чем мы можем помочь. — Уральцы активно собирают и отправляют в зону СВО целые караваны помощи. Были истории, которые вас впечатлили? — Примеров очень много. Во всех регионах женщины вяжут носки, варежки, шьют флисовые кофты и балаклавы и отправляют их солдатам. С этими вещами они передают тепло своих сердец тем, кто сегодня находится далеко от дома в очень непростых условиях. Или еще пример. Когда шло формирование частей, в палаточных городках появился дефицит буржуек. И один молодой человек оборудовал в своем гараже мастерскую, на свои деньги закупает металл, делает печки и отправлял их туда. Еще один человек ремонтирует подержанные УАЗы. Покупает, ремонтирует и отправляет в район СВО. Таких историй очень много. — Вы уже дали понять, что сейчас непростой период с экономической точки зрения. Но, насколько я понимаю, помочь в решении некоторых проблем могут крупные агломерации, то есть объединения городов в единую экономическую зону. Об этом два года назад заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин, приведя в пример уральские города. Каковы, на ваш взгляд, шансы на создание «суперагломерации» Челябинск — Екатеринбург — Тюмень и какой в этом смысл, какие проблемы это может решить? — Если мы говорим, что будет создан некий административный центр, который будет управляться из одного города, то это не так. Смысл агломерации обеспечить устойчивые и крепкие связи между основными центрами экономического развития: в нашем случае речь идет о Екатеринбурге-Челябинске-Тюмени. Мы говорим о том, что эти мегаполисы должна связать современная транспортная инфраструктура. Между Екатеринбургом и Челябинском уже появилась прекрасная четырехполосная дорога. И если раньше мы говорили, что на дорогу от Екатеринбурга до Челябинска нужно потратить три—четыре часа, то сейчас люди добираются за два часа. Что касается Тюмени, то четырехполосная дорога до Екатеринбурга тоже строится, в 2025 году она будет исполнена на 100%. Сейчас самые трудные участки — обход нескольких городов. Как только эти обходы будут построены, дорога из Тюмени до Екатеринбурга станет гораздо быстрее. Быстрее будут передвигаться и люди, и грузы. Но агломерация — это не только дороги. Это еще и туризм, и развитие рынка услуг для жителей, и кадровая мобильность. Наши регионы исторически плотно связаны друг с другом. И эти связи только крепнут, и их смысл, по сути, один — улучшить качество жизни людей. — Не так давно вице-премьер Денис Мантуров сменил Юрия Борисова на посту куратора УрФО в правительстве. Как это кадровое изменение отразилось на взаимоотношениях округа с правительством? Много об этом говорили, думали, предсказывали. По факту что-то изменилось? — У меня и с Юрием Ивановичем [Борисовым], и с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] хорошие, деловые отношения. Мы были коллегами в федеральном правительстве, взаимодействуем и сейчас. Вице-премьер, который курирует промышленность, естественно закрепляется за Уральским федеральным округом. Потому что Урал — это становой хребет, основная промышленность находится здесь. С Денисом Валентиновичем у нас плотный контакт, мы часто созваниваемся, совсем недавно встречу провели. На нем сейчас в силу разных обстоятельств очень большая нагрузка. Тем не менее он постоянно интересуется, что происходит на Урале, какая есть проблематика. И если какие-то проблемы возникают, он активно включается, чтобы помочь нашим субъектам, за что я ему благодарен. — А можно привести пример, когда удалось воспользоваться его лоббистскими возможностями? — Таких примеров много. В первую очередь это вопросы, касающиеся формирования федерального бюджета. В этом моменте главное не упустить Курганскую область, они серьезно зависят от федеральных трансфертов, посмотреть, чтобы ни в одной программе их не обидели. Эту тему мы с Денисом Валентиновичем держим на отдельном контроле. Другой пример: очень предметно обсуждался вопрос по акцизу на жидкую сталь. Для металлургов это был крайне важный вопрос. Денис Валентинович здесь принял самое активное участие и поддержал наших металлургов.