В Тюмени инвалид лишился глаза и боится, что виновника не накажут

Мужчине грозит частичная слепота, но уголовное дело пока не возбуждено

01 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Мужчине заменили хрусталик пострадавшего глаза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец Александр Лищенко стал жертвой нападения нетрезвого мужчины, вследствие чего частично лишился зрения. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший, инвалид второй группы. Сейчас он беспокоится о том, что нападавший избежит ответственности. Конфликт разгорелся из-за забора, в который въехал сосед Фото: Александр Лищенко 22 мая Александр вместе с женой Натальей были на даче в СНТ «Сочинские». Внезапно в их забор въехал автомобиль соседа, но быстро скрылся. Супруги передали информацию в ГИБДД. «Позднее сосед вместе со своим приятелем проезжали мимо и у нас состоялся разговор. Когда второй мужчина, ранее нам незнакомый узнал, что полиция оповещена о ДТП, он начал материться, угрожать изнасилованием моей жене. Когда я возмутился, он ударил меня в челюсть, а затем разбил мне о голову стеклянную кружку», — рассказал Александр в разговоре с URA.RU. По словам тюменца, ту самую кружку нападавшему подал сосед — Алексей Новосельцев. С ним пострадавший долгое время дружил семьями: помогал кровом, продуктами, инструментом. Но затем отношения испортились. «Он подошел к этому своему другу, дал в руки кружку и сказал, указывая на меня: «Это тот ****** (средство контрацепции — прим. URA.RU), о котором я тебе говорил. ***** (ударь — прим. URA.RU) его», — вспоминает Александр. Глаз спасти не удалось Так Александр выглядит после операции Фото: Александр Лищенко После удара у мужчины открылось сильное кровотечение. Досталось и его жене: женщина получила удар в голову, ненадолго потеряла сознание, ей разбили губу. Семья поспешила закрыться на своем участке. Кровь заливала лицо, одежду Александра. Лилась даже в обувь. Наталья вызвала скорую. По словам собеседников URA.RU, вызову несколько раз присваивали приоритет, медики давали советы, как остановить кровь, однако спустя пару часов бригада все еще не доехала. Тогда женщина сама повезла мужа в больницу. В пресс-службе департамента здравоохранения прокомментировали случившееся. Там подтвердили, что вызов поступил 22 мая в 21:36, однако в неотложной, а не экстренной форме. В 23:17 вызывающие отказались от скорой, в больницу они поехали самостоятельно. В ОКБ №2 тюменца сразу же направили в операционную. На лицо и голову ему наложили десятки швов. Но самое страшное, что мужчина лишился глаза: ему поставили искусственный хрусталик, но прогнозы врачей, со слов мужчины, неутешительные. Высока вероятность, что зрение не восстановится. Опросили и отпустили О поступлении тяжелого пациента сотрудники больницы сообщили в УМВД. К Александру пришел полицейский. А вечером того же дня сообщил по телефону, что опергруппа выезжала на место, собрала вещественные доказательства, провела опрос участников конфликта и отпустила их. «Я не понимаю, почему их не задержали. Все еще не возбуждено уголовное дело. Когда я позвонил в Нижнетавдинский отдел, мне сказали, что дело не завели, так как нет судебно-медицинской экспертизы, а без нее они не могут предъявить обвинение», — говорит пострадавший. При этом направление на экспертизу мужчина не получал. Супруга Александра самостоятельно обратилась в органы за документом для себя. Побои ей зафиксировали. Чтобы возбудить дело, полицейским нужны документы о состоянии пострадавшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что говорят в полиции Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там пояснили, на каком этапе находится разбирательство по делу. «По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. После получения медицинских документов, квалифицирующих степень причиненного вреда здоровью, будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством. Что касается супруги пострадавшего, то по факту зафиксированных у нее побоев возбуждено административное производство», — рассказали в ведомстве. Собственный источник агентства в силовых структурах объяснил, как в подобных случаях происходят расследования. По его словам, без заключения судмедэксперта предъявить обвинение нападавшему действительно невозможно. «На данном этапе непонятно, по какой статье может быть привлечен к ответственности возможный преступник, поэтому дело пока не возбуждено. Нанес он легкий вред здоровью, либо тяжкий. Для этого нужно знать, в каком состоянии был глаз пострадавшего до конфликта, изучить документацию о его состоянии здоровья до нападения. Но эксперт не сможет сделать этих выводов, пока мужчина не покинет больницу, не получит выписку, со всеми вердиктами врачей. То есть вопрос исключительно во времени, говорить о бездействии органов в данном случае неуместно, процессуальные сроки они соблюдают. Что до задержания нападавшего, то назначить ему меру пресечения до возбуждения уголовного дела также по закону невозможно», — рассказал собеседник URA.RU. Скрин: Александр Лищенко «Саня, здарова! Как сам?» На третий день после произошедшего (то есть, когда к соседу уже наведались сотрудники полиции и провели опрос) Александр получил смс-сообщение от Алексея. В нем он интересовался его самочувствием. «Саня, здарова! Как сам? Поговорить надо», — такой текст пришел в мессенджер мужчине, лишившемуся глаза. Отвечать Лищенко не стал. В разговоре с URA.RU Александр выразил крайнюю благодарность докторам ОКБ №2: хирургу, который провел операцию, и лечащему врачу, который наблюдал его после. На момент публикации тюменец покинул больницу, впереди его ждет экспертиза. Сосед Александра рассказал свою версию событий, но телефон напавшего на Лищенко мужчины давать отказался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вторая версия событий Журналист связался со вторым участником событий — соседом Лищенко Алексеем Новосельцевым. Мужчина рассказал свою версию того, что случилось вечером 22 мая. «Я считаю, что Александр специально сидел и поджидал нас в тот вечер. Чтобы спровоцировать, получить деньги, может. Я действительно нечаянно врезался в забор. Постояли, посмотрели, никого нет. Но это же мой сосед, я его знаю, никуда не сбегу. Поехали на речку. А на обратно пути случился этот конфликт», — рассказал мужчина. По словам Алексея, в разговоре с Александром он пообещал починить забор. После мужчина зашел в дом, чтобы налить себе выпить, и, в его отсутствие, у Лищенко произошел скандал со вторым мужчиной — Ринатом. По версии Новосельцева, поводом стали оскорбления соседа в его адрес. «Александр скандальный человек, об этом многие знают в СНТ, на всех в суд подает. Ринат был навеселе. Услышав, как меня оскорбляют, он не выдержал. Я начал его уводить, дал ему бокал, чтобы он отпил пива, а Лищенко стал кричать вслед. Ринат развернулся, подошел и разбил об Александра кружку», — рассказал Алексей. Он также добавил, что не видел, как его приятель ударил Наталью Лищенко. Предоставить редакции номер телефона Рината, чтобы он мог высказать свою точку зрения на произошедшее, Новосельцев отказался. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменец Александр Лищенко стал жертвой нападения нетрезвого мужчины, вследствие чего частично лишился зрения. Об этом URA.RU сообщил сам пострадавший, инвалид второй группы. Сейчас он беспокоится о том, что нападавший избежит ответственности. 22 мая Александр вместе с женой Натальей были на даче в СНТ «Сочинские». Внезапно в их забор въехал автомобиль соседа, но быстро скрылся. Супруги передали информацию в ГИБДД. «Позднее сосед вместе со своим приятелем проезжали мимо и у нас состоялся разговор. Когда второй мужчина, ранее нам незнакомый узнал, что полиция оповещена о ДТП, он начал материться, угрожать изнасилованием моей жене. Когда я возмутился, он ударил меня в челюсть, а затем разбил мне о голову стеклянную кружку», — рассказал Александр в разговоре с URA.RU. По словам тюменца, ту самую кружку нападавшему подал сосед — Алексей Новосельцев. С ним пострадавший долгое время дружил семьями: помогал кровом, продуктами, инструментом. Но затем отношения испортились. Глаз спасти не удалось После удара у мужчины открылось сильное кровотечение. Досталось и его жене: женщина получила удар в голову, ненадолго потеряла сознание, ей разбили губу. Семья поспешила закрыться на своем участке. Кровь заливала лицо, одежду Александра. Лилась даже в обувь. Наталья вызвала скорую. По словам собеседников URA.RU, вызову несколько раз присваивали приоритет, медики давали советы, как остановить кровь, однако спустя пару часов бригада все еще не доехала. Тогда женщина сама повезла мужа в больницу. В пресс-службе департамента здравоохранения прокомментировали случившееся. Там подтвердили, что вызов поступил 22 мая в 21:36, однако в неотложной, а не экстренной форме. В 23:17 вызывающие отказались от скорой, в больницу они поехали самостоятельно. В ОКБ №2 тюменца сразу же направили в операционную. На лицо и голову ему наложили десятки швов. Но самое страшное, что мужчина лишился глаза: ему поставили искусственный хрусталик, но прогнозы врачей, со слов мужчины, неутешительные. Высока вероятность, что зрение не восстановится. Опросили и отпустили О поступлении тяжелого пациента сотрудники больницы сообщили в УМВД. К Александру пришел полицейский. А вечером того же дня сообщил по телефону, что опергруппа выезжала на место, собрала вещественные доказательства, провела опрос участников конфликта и отпустила их. При этом направление на экспертизу мужчина не получал. Супруга Александра самостоятельно обратилась в органы за документом для себя. Побои ей зафиксировали. Что говорят в полиции Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там пояснили, на каком этапе находится разбирательство по делу. Собственный источник агентства в силовых структурах объяснил, как в подобных случаях происходят расследования. По его словам, без заключения судмедэксперта предъявить обвинение нападавшему действительно невозможно. «На данном этапе непонятно, по какой статье может быть привлечен к ответственности возможный преступник, поэтому дело пока не возбуждено. Нанес он легкий вред здоровью, либо тяжкий. Для этого нужно знать, в каком состоянии был глаз пострадавшего до конфликта, изучить документацию о его состоянии здоровья до нападения. Но эксперт не сможет сделать этих выводов, пока мужчина не покинет больницу, не получит выписку, со всеми вердиктами врачей. То есть вопрос исключительно во времени, говорить о бездействии органов в данном случае неуместно, процессуальные сроки они соблюдают. Что до задержания нападавшего, то назначить ему меру пресечения до возбуждения уголовного дела также по закону невозможно», — рассказал собеседник URA.RU. «Саня, здарова! Как сам?» На третий день после произошедшего (то есть, когда к соседу уже наведались сотрудники полиции и провели опрос) Александр получил смс-сообщение от Алексея. В нем он интересовался его самочувствием. В разговоре с URA.RU Александр выразил крайнюю благодарность докторам ОКБ №2: хирургу, который провел операцию, и лечащему врачу, который наблюдал его после. На момент публикации тюменец покинул больницу, впереди его ждет экспертиза. Вторая версия событий Журналист связался со вторым участником событий — соседом Лищенко Алексеем Новосельцевым. Мужчина рассказал свою версию того, что случилось вечером 22 мая. «Я считаю, что Александр специально сидел и поджидал нас в тот вечер. Чтобы спровоцировать, получить деньги, может. Я действительно нечаянно врезался в забор. Постояли, посмотрели, никого нет. Но это же мой сосед, я его знаю, никуда не сбегу. Поехали на речку. А на обратно пути случился этот конфликт», — рассказал мужчина. По словам Алексея, в разговоре с Александром он пообещал починить забор. После мужчина зашел в дом, чтобы налить себе выпить, и, в его отсутствие, у Лищенко произошел скандал со вторым мужчиной — Ринатом. По версии Новосельцева, поводом стали оскорбления соседа в его адрес. Он также добавил, что не видел, как его приятель ударил Наталью Лищенко. Предоставить редакции номер телефона Рината, чтобы он мог высказать свою точку зрения на произошедшее, Новосельцев отказался.