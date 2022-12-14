«Сотрудничество» работает второй десяток лет и состоялось»

Якушев о главной тюменской программе и последствиях санкций: для инвестиций и рейтингов

14 декабря 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев ответил на вопросы URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пересмотра программы «Сотрудничество» быть не может; разумные уточнения отдельных моментов, обусловленные практикой или требованиями времени, уже происходили и не исключены в будущем. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Он также рассказал, как управленческая система настраивается на работу в новых обстоятельствах, как на гордости Тюменской области — ее инвестиционном рейтинге — сказываются западные санкции, почему мобилизованные обращались к президенту страны из Тюменской области и в чем сложность работы с Индией и Ираном. Инвесторы продолжают вкладывать деньги в Тюменскую область Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Какой тренд у инвестиций в Тюменскую область на фоне западных санкций? — 2021 год по росту инвестиций не был самым успешным для области. Это был объективный результат: закончилось создание многих проектов, то есть завершился процесс активного вложения инвестиций, проекты вышли на производственную мощность. И тем значимей усилия региональной управленческой команды во главе с губернатором по поиску новых точек инвестиционного развития, сохранению позиции области в десятке регионов — лидеров инвестиционного рейтинга (в 2021 году — это 3 место, в 2022 — 5). По индексу инвестиций за первое полугодие, у Тюменской области очень хороший показатель: 128% к первому полугодию прошлого года, а за 9 месяцев — 140%. Насколько этот тренд будет устойчив — покажет время. Через полгода после начала введения санкций сложно предсказать, каким будет инвестиционный отклик на произошедшие изменения. Прогнозирование долгосрочных эффектов затруднительно и в силу отсутствия однозначных ответов на следующие вопросы: все ли санкции введены, какими будут действия стран, не присоединившиеся напрямую к этим ограничениям. — Нас волнует возможная корректировка планов холдинга «Сибур» в отношении развития тобольской площадки. — Что касается СИБУРа, то холдинг продолжает вкладывать в производственную площадку в Тобольске серьезные инвестиции. В СИБУРе очень профессиональная команда управленцев, и они нацелены только на развитие. Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал президенту России Владимиру Путину, что тюменский участок трассы М-12 будет достроен в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Президент поставил задачу продлить скоростную трассу Казань — Екатеринбург до Тюмени. Какова судьба этого проекта? Это важнейший проект для людей и бизнеса. Он предполагает и увеличение количества полос движения, и, что еще амбициознее, — строительство обходов населенных пунктов, что значительно увеличит скорость движения и снизит количество ДТП. Уже в 2022 году вся трасса Екатеринбург — Тюмень в границах Тюменской области станет четырехполосной. Планы на следующие годы — строительство обходов двух сел — Малые Брусняны и Мезенское, а также Белоярского и Богдановича. Потребуется реконструкция 72 километров дороги, в том числе 26 мостов и 10 транспортных развязок. В сентябре этого года уже началось строительство такого элемента этой трассы, как мост через железнодорожные пути в Богдановиче. В 2025 году вся трасса Екатеринбург — Тюмень должна стать четырехполосной. Дальше продолжение этой трассы до Омска и Новосибирска. Без преувеличения можно назвать этот проект всероссийской стройкой и с точки зрения масштаба и с точки зрения значимости. — Есть ли сложности в реализации из-за последних событий и есть ли понимание, когда трасса будет готова? — Действие санкций действительно оказывает влияние на многие сферы, в том числе и на строительство. Но, постепенно производственные процессы адаптируются к их действию, узкие места «расшиваются». Задача — закончить проект в 2025 году и об изменении этих планов в настоящее время речь не идет. Тюменские производители готовы работать на рынках Индии и Ирана Фото: Денис Моргунов © URA.RU — На последних «Губернаторских чтениях» в Тюмени представитель федерального Центра политических технологий Ростислав Туровский предрек выход тюменского бизнеса на рынки Ирана и Индии. Как вы считаете, есть ли потенциал для этого у тюменского бизнеса? С какими сложностями придется столкнуться, чтобы выйти на них? — Потенциал выхода на новые рынки стран Ближнего Востока и Азии, безусловно, есть. Всегда, а в сегодняшних условиях действия санкций — особенно — надо искать новые перспективные рынки. Тюменским производителям, безусловно, есть что предложить потребителю этих стран. Вместе с тем, говорить о прорыве пока рано. Давайте посмотрим данные о товарообороте с Ираном и Индией за 2021 год, более актуальных цифр нам статистика еще не предлагает. Экспорт в Индию товаров из всех регионов УрФО составил 293,5 млн долларов США, а в Иран — 43,4 млн. Это больше, чем в 2020 году, но, уверен, эта цифра кратно может быть увеличена при усилении партнерства с иранскими и индийскими коллегами. — Вы не раз высказывались об эффективности программы «Сотрудничество». Но любой, даже идеально работающий механизм, нуждается в подстройках. Что по вашему мнению стоит изменить во взаимодействии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. А если ничего менять не стоит, то почему? — Программа «Сотрудничество» работает второй десяток лет, доказала свою состоятельность. Эта конструкция позволяет развиваться всем трем субъектам Российской Федерации. Естественно, что в зависимости от задач и требований времени в ней могут меняться какие-то пункты, и такое обновление было всегда. Но что касается основных принципов, то программа остается неизменной. Усилия сконцентрированы на решении конкретных задач, которые отвечают насущным потребностям жителей Югры, Ямала и Тюменской области. Освободившееся время ГФИ должны потратить на более тесное знакомство с территориями, на которых они работают Фото: Анна Майорова © URA.RU — В начале года вы сократили функционал главных федеральных инспекторов (ГФИ) и изменили правила документооборота в работе с ними. В чем была необходимость этих изменений? Показали ли они эффективность? — Сейчас много сведений, необходимых для принятия различных управленческих решений, аккумулируется в государственных информационных системах. Нет необходимости запрашивать эти данные на бумаге. Мы проанализировали, какие сведения аппарат запрашивает у ГФИ, а ГФИ — у регионов. Запросили у операторов систем доступ к программам, и существенно снизили бумажный документооборот. — В Тюменской области звучали жалобы по поводу того, что мобилизованным не доходят региональные выплаты, или доходят не в том размере, что обещался властями. Контролируется ли этот вопрос на уровне полпредства? Поступают ли в него заявления от тюменцев? — Да, такие звонки в начале ноября поступали в приемную президента России по Тюменской области. Всего таких обращений было порядка десяти, и обусловлены они были тем, что соответствующий региональный акт был принят 20 октября, и просто еще не была отработана система выплат. Каждое обращение регион взял на контроль, выплаты были перечислены. Сегодня мы обращений по этой теме не фиксируем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пересмотра программы «Сотрудничество» быть не может; разумные уточнения отдельных моментов, обусловленные практикой или требованиями времени, уже происходили и не исключены в будущем. Об этом в интервью URA.RU рассказал полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Он также рассказал, как управленческая система настраивается на работу в новых обстоятельствах, как на гордости Тюменской области — ее инвестиционном рейтинге — сказываются западные санкции, почему мобилизованные обращались к президенту страны из Тюменской области и в чем сложность работы с Индией и Ираном. — Какой тренд у инвестиций в Тюменскую область на фоне западных санкций? — 2021 год по росту инвестиций не был самым успешным для области. Это был объективный результат: закончилось создание многих проектов, то есть завершился процесс активного вложения инвестиций, проекты вышли на производственную мощность. И тем значимей усилия региональной управленческой команды во главе с губернатором по поиску новых точек инвестиционного развития, сохранению позиции области в десятке регионов — лидеров инвестиционного рейтинга (в 2021 году — это 3 место, в 2022 — 5). По индексу инвестиций за первое полугодие, у Тюменской области очень хороший показатель: 128% к первому полугодию прошлого года, а за 9 месяцев — 140%. Насколько этот тренд будет устойчив — покажет время. Через полгода после начала введения санкций сложно предсказать, каким будет инвестиционный отклик на произошедшие изменения. Прогнозирование долгосрочных эффектов затруднительно и в силу отсутствия однозначных ответов на следующие вопросы: все ли санкции введены, какими будут действия стран, не присоединившиеся напрямую к этим ограничениям. — Нас волнует возможная корректировка планов холдинга «Сибур» в отношении развития тобольской площадки. — Что касается СИБУРа, то холдинг продолжает вкладывать в производственную площадку в Тобольске серьезные инвестиции. В СИБУРе очень профессиональная команда управленцев, и они нацелены только на развитие. — Президент поставил задачу продлить скоростную трассу Казань — Екатеринбург до Тюмени. Какова судьба этого проекта? Это важнейший проект для людей и бизнеса. Он предполагает и увеличение количества полос движения, и, что еще амбициознее, — строительство обходов населенных пунктов, что значительно увеличит скорость движения и снизит количество ДТП. Уже в 2022 году вся трасса Екатеринбург — Тюмень в границах Тюменской области станет четырехполосной. Планы на следующие годы — строительство обходов двух сел — Малые Брусняны и Мезенское, а также Белоярского и Богдановича. Потребуется реконструкция 72 километров дороги, в том числе 26 мостов и 10 транспортных развязок. В сентябре этого года уже началось строительство такого элемента этой трассы, как мост через железнодорожные пути в Богдановиче. В 2025 году вся трасса Екатеринбург — Тюмень должна стать четырехполосной. Дальше продолжение этой трассы до Омска и Новосибирска. Без преувеличения можно назвать этот проект всероссийской стройкой и с точки зрения масштаба и с точки зрения значимости. — Есть ли сложности в реализации из-за последних событий и есть ли понимание, когда трасса будет готова? — Действие санкций действительно оказывает влияние на многие сферы, в том числе и на строительство. Но, постепенно производственные процессы адаптируются к их действию, узкие места «расшиваются». Задача — закончить проект в 2025 году и об изменении этих планов в настоящее время речь не идет. — На последних «Губернаторских чтениях» в Тюмени представитель федерального Центра политических технологий Ростислав Туровский предрек выход тюменского бизнеса на рынки Ирана и Индии. Как вы считаете, есть ли потенциал для этого у тюменского бизнеса? С какими сложностями придется столкнуться, чтобы выйти на них? — Потенциал выхода на новые рынки стран Ближнего Востока и Азии, безусловно, есть. Всегда, а в сегодняшних условиях действия санкций — особенно — надо искать новые перспективные рынки. Тюменским производителям, безусловно, есть что предложить потребителю этих стран. Вместе с тем, говорить о прорыве пока рано. Давайте посмотрим данные о товарообороте с Ираном и Индией за 2021 год, более актуальных цифр нам статистика еще не предлагает. Экспорт в Индию товаров из всех регионов УрФО составил 293,5 млн долларов США, а в Иран — 43,4 млн. Это больше, чем в 2020 году, но, уверен, эта цифра кратно может быть увеличена при усилении партнерства с иранскими и индийскими коллегами. — Вы не раз высказывались об эффективности программы «Сотрудничество». Но любой, даже идеально работающий механизм, нуждается в подстройках. Что по вашему мнению стоит изменить во взаимодействии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. А если ничего менять не стоит, то почему? — Программа «Сотрудничество» работает второй десяток лет, доказала свою состоятельность. Эта конструкция позволяет развиваться всем трем субъектам Российской Федерации. Естественно, что в зависимости от задач и требований времени в ней могут меняться какие-то пункты, и такое обновление было всегда. Но что касается основных принципов, то программа остается неизменной. Усилия сконцентрированы на решении конкретных задач, которые отвечают насущным потребностям жителей Югры, Ямала и Тюменской области. — В начале года вы сократили функционал главных федеральных инспекторов (ГФИ) и изменили правила документооборота в работе с ними. В чем была необходимость этих изменений? Показали ли они эффективность? — Сейчас много сведений, необходимых для принятия различных управленческих решений, аккумулируется в государственных информационных системах. Нет необходимости запрашивать эти данные на бумаге. Мы проанализировали, какие сведения аппарат запрашивает у ГФИ, а ГФИ — у регионов. Запросили у операторов систем доступ к программам, и существенно снизили бумажный документооборот. — В Тюменской области звучали жалобы по поводу того, что мобилизованным не доходят региональные выплаты, или доходят не в том размере, что обещался властями. Контролируется ли этот вопрос на уровне полпредства? Поступают ли в него заявления от тюменцев? — Да, такие звонки в начале ноября поступали в приемную президента России по Тюменской области. Всего таких обращений было порядка десяти, и обусловлены они были тем, что соответствующий региональный акт был принят 20 октября, и просто еще не была отработана система выплат. Каждое обращение регион взял на контроль, выплаты были перечислены. Сегодня мы обращений по этой теме не фиксируем.