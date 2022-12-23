Ситх: ЗРК «Патриот» на Украине не повлияет на ход спецоперации

Но они могут изменить стратегическое равновесие в мире

23 декабря 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Задача ЗРК «Патриот» аналогична российским С-300 (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» на Украине не повлияют на ход спецоперации, но могут изменить стратегическое равновесие в мире. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. Сразу вопрос, который всех волнует. Представляют ли ЗРК «Патриот» опасность российским войскам в зоне проведения СВО? Против легких разведывательных дронов применение «Патриотов» неэффективно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Нет. Опасности для ВС РФ в зоне СВО нет. Задача «Патриот» аналогична нашим С-300-400-500 и заключается в уничтожении целей на средних и больших высотах. Он обеспечивает перехват оперативно-тактических ракет и авиации. Если просто — «Патриот» закроет небо для стратегической авиации ВКС РФ в радиусе действия ракет комплекса. Но мы и раньше не применяли дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины, поэтому каких-то изменений в ведении спецоперации из-за появления «Патриот» не будет. Отмечу, что против БПЛА «Герань», а тем белее легких разведывательных дронов применение этих комплексов неэффективно — слишком они дорогие и слишком мало их поставляется ВСУ. США использует любую возможность получить преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тогда зачем Зеленский так настойчиво просил у НАТО этот комплекс и для чего США начали его поставки? — Ответ очевиден — США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем. Сейчас паритет достигается примерно равным количеством ядерных боеголовок и средствами их доставки. И договор по Противоракетной обороне (ПРО) как раз ограничивал создание так называемого «ядерного зонтика» — эффективной противоракетной обороны — у одной из сторон. Вы наверное помните, какие споры вызывали планы размещения ЗРК «Патриот» в Румынии и Польше. А именно батареи «Патриот» и есть передовой рубеж системы ПРО. Благодаря Зеленскому США получили возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России. Понятно. Это все игра в долгую за лидерство в мире. Вооруженные силы Российской Федерации могут что-то противопоставить этой военной экспансии НАТО? У России есть что противопоставить силам НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Вы знаете, на самом деле все генералы готовятся к прошедшим войнам! И ситуация вокруг «Патриот» — очередное доказательство этого. Дело в том, что Россия приняла на вооружение совершенно новые системы, среди них гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки МБР «Авангард». Совершенно другой принцип ведения войны — такие системы невозможно перехватить классическими средствами ПРО. «Патриот» — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века. Тогда последний вопрос. Насколько эффективен «Патриот» для решения тактических задач, например против ОТР «Искандер» или КР «Калибр»? — Смотрите. На Ближнем Востоке идет война. Там коалиция Арабских государств объявила войну Йеменским хуситам. Так вот, Хуситы в свое время купили на Украине несколько установок «Точка-У» и этими ОТР до сих пор успешно обстреливают нефтяные терминалы в Саудовской Аравии. Напомню, что на вооружении Йемена старые Точки-У и их мало, а противостоят им новейшие «Патриот». И их много! Не думаю, что более современные и быстрые «Искандеры» будут легкой целью. И «Калибр» — это крылатая ракета, в полете использует рельеф местности и летит на предельно малых высотах, сбить ее сложно. «Патриот» не работают и против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. Скажу так, «Патриот» — очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» на Украине не повлияют на ход спецоперации, но могут изменить стратегическое равновесие в мире. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. Сразу вопрос, который всех волнует. Представляют ли ЗРК «Патриот» опасность российским войскам в зоне проведения СВО? — Нет. Опасности для ВС РФ в зоне СВО нет. Задача «Патриот» аналогична нашим С-300-400-500 и заключается в уничтожении целей на средних и больших высотах. Он обеспечивает перехват оперативно-тактических ракет и авиации. Если просто — «Патриот» закроет небо для стратегической авиации ВКС РФ в радиусе действия ракет комплекса. Тогда зачем Зеленский так настойчиво просил у НАТО этот комплекс и для чего США начали его поставки? — Ответ очевиден — США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем. Сейчас паритет достигается примерно равным количеством ядерных боеголовок и средствами их доставки. И договор по Противоракетной обороне (ПРО) как раз ограничивал создание так называемого «ядерного зонтика» — эффективной противоракетной обороны — у одной из сторон. Вы наверное помните, какие споры вызывали планы размещения ЗРК «Патриот» в Румынии и Польше. А именно батареи «Патриот» и есть передовой рубеж системы ПРО. Благодаря Зеленскому США получили возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России. Понятно. Это все игра в долгую за лидерство в мире. Вооруженные силы Российской Федерации могут что-то противопоставить этой военной экспансии НАТО? — Вы знаете, на самом деле все генералы готовятся к прошедшим войнам! И ситуация вокруг «Патриот» — очередное доказательство этого. Дело в том, что Россия приняла на вооружение совершенно новые системы, среди них гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки МБР «Авангард». Совершенно другой принцип ведения войны — такие системы невозможно перехватить классическими средствами ПРО. «Патриот» — это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века. Тогда последний вопрос. Насколько эффективен «Патриот» для решения тактических задач, например против ОТР «Искандер» или КР «Калибр»? — Смотрите. На Ближнем Востоке идет война. Там коалиция Арабских государств объявила войну Йеменским хуситам. Так вот, Хуситы в свое время купили на Украине несколько установок «Точка-У» и этими ОТР до сих пор успешно обстреливают нефтяные терминалы в Саудовской Аравии. Напомню, что на вооружении Йемена старые Точки-У и их мало, а противостоят им новейшие «Патриот». И их много! Не думаю, что более современные и быстрые «Искандеры» будут легкой целью. И «Калибр» — это крылатая ракета, в полете использует рельеф местности и летит на предельно малых высотах, сбить ее сложно. «Патриот» не работают и против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. Скажу так, «Патриот» — очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой.