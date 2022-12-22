Клава Кока поделилась, как снималась в роли Людмилы Гурченко

О съемках новогоднего фильма и любимых местах в Екатеринбурге — в интервью URA.RU

23 декабря 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

С помощью своего образа Клава Кока напомнит зрителям о легендарном фильме «Карнавальная ночь» Фото: пресс-служба ТНТ Музыкально-пародийный фильм «СамоИрония судьбы» с участием звезд, которые представят эпизоды из советских комедий, зарубежных сериалов и музыкальных клипов, презентуют россиянам 31 декабря. В проекте поучаствовала и уроженка Екатеринбурга Клава Кока, примерив на себя образ актрисы Людмилы Гурченко. URA.RU поговорило с певицей о том, как она впервые снималась в фильме, появится ли песня «Пять минут» в ее сет-листе и куда исполнительница чаще всего ходить, когда приезжает в Екатеринбург. Фильм «СамоИрония судьбы» выйдет на ТНТ 31 декабря в 21:30 Фото: пресс-служба ТНТ — В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоится премьера «СамоИронии судьбы», где вы исполнили легендарную песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Задача непростая и ответственная — перевоплотиться в героиню Людмилы Гурченко. Как вы готовились к роли? — Это правда крайне ответственная задача — воссоздать просто культовую для российского зрителя сцену. Конечно же, я смотрела «Карнавальную ночь» и не раз, это уже давно стало легендарной классикой. Задачи полностью перевоплотиться в легендарную Людмилу Гурченко не было. Скорее — напомнить о любимом фильме и рассказать о «Карнавальной ночи» юным зрителям. — Сцена из «Карнавальной ночи» раскрывает период 1950-60-х годов. Советовались ли вы с родными для того, чтобы полностью погрузиться в роль? — Нет, решила сделать для них сюрприз! — Тогда, если не секрет, поделитесь, какая атмосфера царила на съемочной площадке? Были ли какие-то забавные моменты, о которых можете рассказать? — В первую очередь — позитивная рабочая атмосфера, а во вторую — невероятно праздничная! Артистам в этом плане повезло — новогоднее настроение появляется задолго до первого снега. Но праздничные проекты — это всегда масштабные съемки, и к ним нужно соответствующе готовиться. Поэтому каждый артист был сосредоточен на своих задачах и сценах. По словам Клавы Коки, для ее родным станет сюрпризом то, что она предстанет в образе Гурченко Фото: пресс-служба ТНТ — Хотели бы вы включить «Пять минут» в свой сет-лист на концертах? — Я думаю, что эта песня приурочена именно к новогоднему торжеству. И если ее исполнять часто, то у трека пропадет изюминка и шарм! — Как часто вам удается приезжать в родной город? Есть ли какие-то памятные места, в которые особенно тянет, когда вы бываете в Екатеринбурге? — Сейчас у меня очень загруженный график, поэтому, как только появляется возможность посетить Екатеринбург, я обязательно ей пользуюсь. Чаще всего это гастроли. Что касается любимых мест, то я люблю центр города, где я выросла: цирк, Плотинка, улица Вайнера — мои любимые места! Недавно, кстати, навестила детскую площадку дома, где я выросла, и 10-ую школу, где я училась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыкально-пародийный фильм «СамоИрония судьбы» с участием звезд, которые представят эпизоды из советских комедий, зарубежных сериалов и музыкальных клипов, презентуют россиянам 31 декабря. В проекте поучаствовала и уроженка Екатеринбурга Клава Кока, примерив на себя образ актрисы Людмилы Гурченко. URA.RU поговорило с певицей о том, как она впервые снималась в фильме, появится ли песня «Пять минут» в ее сет-листе и куда исполнительница чаще всего ходить, когда приезжает в Екатеринбург. — В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоится премьера «СамоИронии судьбы», где вы исполнили легендарную песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». Задача непростая и ответственная — перевоплотиться в героиню Людмилы Гурченко. Как вы готовились к роли? — Это правда крайне ответственная задача — воссоздать просто культовую для российского зрителя сцену. Конечно же, я смотрела «Карнавальную ночь» и не раз, это уже давно стало легендарной классикой. Задачи полностью перевоплотиться в легендарную Людмилу Гурченко не было. Скорее — напомнить о любимом фильме и рассказать о «Карнавальной ночи» юным зрителям. — Сцена из «Карнавальной ночи» раскрывает период 1950-60-х годов. Советовались ли вы с родными для того, чтобы полностью погрузиться в роль? — Нет, решила сделать для них сюрприз! — Тогда, если не секрет, поделитесь, какая атмосфера царила на съемочной площадке? Были ли какие-то забавные моменты, о которых можете рассказать? — В первую очередь — позитивная рабочая атмосфера, а во вторую — невероятно праздничная! Артистам в этом плане повезло — новогоднее настроение появляется задолго до первого снега. Но праздничные проекты — это всегда масштабные съемки, и к ним нужно соответствующе готовиться. Поэтому каждый артист был сосредоточен на своих задачах и сценах. — Хотели бы вы включить «Пять минут» в свой сет-лист на концертах? — Я думаю, что эта песня приурочена именно к новогоднему торжеству. И если ее исполнять часто, то у трека пропадет изюминка и шарм! — Как часто вам удается приезжать в родной город? Есть ли какие-то памятные места, в которые особенно тянет, когда вы бываете в Екатеринбурге? — Сейчас у меня очень загруженный график, поэтому, как только появляется возможность посетить Екатеринбург, я обязательно ей пользуюсь. Чаще всего это гастроли. Что касается любимых мест, то я люблю центр города, где я выросла: цирк, Плотинка, улица Вайнера — мои любимые места! Недавно, кстати, навестила детскую площадку дома, где я выросла, и 10-ую школу, где я училась.