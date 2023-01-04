Россия усилила позиции на Востоке для обхода санкций

Президент «Опоры России» — о том, как РФ перестраивает рынки Азии и Африки

04 января 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Российские бизнесмены намерены отправить бизнес-миссию в Китай уже в январе, рассказал Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти на 2023 год запланировали укрепить связи с Арабским миром, Китаем, Индией и Африкой. Разворот на Восток начался в этом году. В какую бы страну не направился премьер- министр РФ Михаил Мишустин по его следам идут российские бизнесмены. Экономические связи между государствами самые прочные, объяснил в интервью URA.RU президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. — Александр Сергеевич, в этом году российскими властями сделаны первые шаги для расширения сотрудничества со странами Азии. Удалось ли развернуться на Восток? Правительство РФ сделало все, чтобы не допустить экономической изоляции страны, считает Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Россия решала неотложные экстраординарные вопросы. Власти сделали все, чтобы не допустить международной, технологической и кадровой изоляции. Исторически и географически наша страна расположена между Западом и Востоком. Отношения с двумя цивилизациями символизирует двухглавый орел на нашем гербе. Мы должны восстановить гармоничное взаимодействие с не западной цивилизацией. В этом году Россия только начала разворот на Восток. — В последние месяцы правительство РФ работало с предпринимателями Узбекистана, Азербайджана, Армении и Китая. На межрегиональных форумах в трех странах побывал премьер-министр Михаил Мишустин. Почему выбраны эти страны? Товарооборот с ключевыми партнерами России в этом году вырос на 30%, отмечает Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Ничто так не укрепляет отношения между государствами, как экономические связи — движение товаров, обмен платежами, услугами, кооперация. В этом году товарооборот России с традиционными ключевыми партнерами вырос на 30%. Отмечается повышение обмена товарами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на просторах Содружества независимых государств (СНГ). Все эти страны являются давними партнерами РФ. — Армения, как раз одна из стран ЕАЭС. Как там себя чувствуют российские бизнесмены? Чем полезно сотрудничество с этой страной? Поток российских товаров в Иран и Турцию по транспортному коридору «Север-юг» увеличится, уверен Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В Армении почти все знают русский язык. Страна комфортная по климату, политической риторике, нет санкционных ограничений. Россия взаимодействует с Арменией по IT-стартапам, транспортному направлению — там открываются сервисные центры предприятий Камаз, «Урал», крупный логистический центр организовала компания Wildberries. Через страну проходит одна из веток необходимого для России международного транспортного коридора «Север-юг». Оттуда поток товаров пойдет в Иран и Турцию. Правительство РФ поддерживает и поощряет бизнес-форматы с участием представителей этой страны. — Как наш российский бизнес укрепляет позиции в Азербайджане? Связи с бизнесом из Азербайджана важны для наполнения товарами российского рынка, полагает Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В этой стране работает 900 российских компаний, 11 тысяч студентов-азербайджанцев учатся в наших вузах. Компании из РФ задействованы в развитии нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего кластеров, фармакологического сектора и IT-парков. В стране производится много одежды. Сейчас это важно для заполнения российского рынка. — Как прошел визит в начале декабря делегации предпринимателей в Самарканд во главе с Мишустиным и насколько важны связи с этой страной? Предпринимателей из Узбекистана интересует строительный рынок РФ, уточняет Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Бизнес-климат в Узбекистане очень комфортный. Государство осуществляет большие инвестиции в нефтехимию, энергетику, горную металлургию, здравоохранение, фармацевтику, население страны растет. Регион не находится под санкциями. Между нашими странами свободно проходят платежи. В городах Узбекистана лес башенных кранов — в республике идет большое строительство. Бизнесменов из Узбекистана интересует российское производство строительной продукции, кадры. Узбекистан может стать ключевым регионом для сотрудничества России с другими государствами. Это касается не только стран СНГ, но, например, Афганистана и Пакистана. Власти Китая поставили задачу своим бизнесменам увеличить присутствие на рынке России, поделился Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — В какой мере удалось наладить поставки товаров из Азии в рамках параллельного импорта? — Наше предложение по введению параллельного импорта было услышано правительством РФ. Теперь многие предприятия малого бизнеса возят товары из Китая. В основном это касается брендов, чьи владельцы не могут их экспортировать в РФ напрямую из-за санкций — шины, автозапчасти, сервера, бытовая техника и электроника, фармацевтика. Нас интересует легкая промышленность, транспорт, логистика, тяжелое машиностроение, автомобили и сельское хозяйство. Китайским предпринимателям на самом высоком уровне поставлена задача увеличить представительство товаров на российском рынке. Со многими бизнес-объединениями Китая представители «Опоры России» дружат, добавил Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU -Как складываются отношения российских бизнесменов с китайскими коллегами на фоне санкций? — Китай во внешнеторговом обороте РФ занимает более 20%, мы вышли на товарооборот 172 млрд долларов, в этом году отмечается рост более 30%. Сейчас есть сложности из-за карантинных ограничений. Хотя требования смягчены. В КНР сильные бизнес-объединения. Со многими у нас самые теплые отношения. Мы можем решать бизнес-задачи не через официальные каналы, а напрямую с коллегами. С 8 января 2023 года КНР снимает карантинные ограничения и «Опора России» планирует организовать бизнес-миссию в Китай. — Как вы считаете, чем могут заинтересовать российские бизнесмены азиатских? Какие форматы кооперации рассматриваются? Не получится все товары произвести в одном государстве, надо развивать кооперацию с дружественными странами, поделился Александр Калинин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Форматы кооперации разные и зависят от степени зарегулированности отношений между странами. Они учитывают огромный взаимный интерес в том, чтобы перенаправить импорт и экспорт с Запада на Восток. Население РФ растет, потребности жителей, амбициозные инвестиционные проекты продолжаются. Поэтому товары из других стран нужны. Невозможно все произвести в одном государстве. Нужно развивать международную кооперацию с дружественными странами, которые также недовольны мировым правопорядком. Например, вся торговля устроена так, что 1 млрд «золотого населения» заставляет 7 млрд человек продавать все дешево, а покупать дорого. На этом выстроена регуляторика Всемирной торговой организации (ВТО), различного рода лицензионные соглашения, ограничения, защита интеллектуальных прав. Это приведет к тому, что 1 млрд людей не земле будет всегда богатым, а остальные нищими. Но ни Россия, ни Китай, ни Индия не хотят быть нищими. Предприниматели видят дополнительные возможности в санкционной войне, подчеркнул Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Боятся ли иностранные предприниматели вторичных санкций за сотрудничество с российским бизнесом? — Страны, которые ввели против России санкции — это больше половины мирового рынка в денежном выражение. Если предприятие производит продукцию, или покупает что-то в недружественных странах, то, конечно, оно боится вторичных рестрикций. Некоторые бизнесмены, наоборот, видят в санкционной войне дополнительные возможности. Они могут заменить успешного конкурента, который не может работать с Россией. Этот процесс мы уже наблюдаем. У нас появились новые бренды в электронике, в машиностроении. Статья по теме Правительство РФ изменило формат поддержки бизнеса — Чего ожидать в следующем году? — В 2023 году, с учетом переосмысления опыта, который мы получили, будут решаться задачи стратегического плана. Уверен, по динамике отношений с азиатскими странами год будет не хуже этого. А с некоторыми государствами диалог будет выстраиваться более интенсивно, например, с Индией. Российские власти уже анонсировали укрепление связей с Ближним Востоком и Африкой. Как только Китай снимет ограничения, то поток бизнес-миссий начнется из России в КНР и от них к нам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти на 2023 год запланировали укрепить связи с Арабским миром, Китаем, Индией и Африкой. Разворот на Восток начался в этом году. В какую бы страну не направился премьер- министр РФ Михаил Мишустин по его следам идут российские бизнесмены. Экономические связи между государствами самые прочные, объяснил в интервью URA.RU президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. — Александр Сергеевич, в этом году российскими властями сделаны первые шаги для расширения сотрудничества со странами Азии. Удалось ли развернуться на Восток? — Россия решала неотложные экстраординарные вопросы. Власти сделали все, чтобы не допустить международной, технологической и кадровой изоляции. Исторически и географически наша страна расположена между Западом и Востоком. Отношения с двумя цивилизациями символизирует двухглавый орел на нашем гербе. — В последние месяцы правительство РФ работало с предпринимателями Узбекистана, Азербайджана, Армении и Китая. На межрегиональных форумах в трех странах побывал премьер-министр Михаил Мишустин. Почему выбраны эти страны? — Ничто так не укрепляет отношения между государствами, как экономические связи — движение товаров, обмен платежами, услугами, кооперация. В этом году товарооборот России с традиционными ключевыми партнерами вырос на 30%. Отмечается повышение обмена товарами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на просторах Содружества независимых государств (СНГ). Все эти страны являются давними партнерами РФ. — Армения, как раз одна из стран ЕАЭС. Как там себя чувствуют российские бизнесмены? Чем полезно сотрудничество с этой страной? — В Армении почти все знают русский язык. Страна комфортная по климату, политической риторике, нет санкционных ограничений. Россия взаимодействует с Арменией по IT-стартапам, транспортному направлению — там открываются сервисные центры предприятий Камаз, «Урал», крупный логистический центр организовала компания Wildberries. Через страну проходит одна из веток необходимого для России международного транспортного коридора «Север-юг». Оттуда поток товаров пойдет в Иран и Турцию. Правительство РФ поддерживает и поощряет бизнес-форматы с участием представителей этой страны. — Как наш российский бизнес укрепляет позиции в Азербайджане? — В этой стране работает 900 российских компаний, 11 тысяч студентов-азербайджанцев учатся в наших вузах. Компании из РФ задействованы в развитии нефтеперерабатывающего и газоперерабатывающего кластеров, фармакологического сектора и IT-парков. В стране производится много одежды. Сейчас это важно для заполнения российского рынка. — Как прошел визит в начале декабря делегации предпринимателей в Самарканд во главе с Мишустиным и насколько важны связи с этой страной? — Бизнес-климат в Узбекистане очень комфортный. Государство осуществляет большие инвестиции в нефтехимию, энергетику, горную металлургию, здравоохранение, фармацевтику, население страны растет. Регион не находится под санкциями. Между нашими странами свободно проходят платежи. В городах Узбекистана лес башенных кранов — в республике идет большое строительство. Бизнесменов из Узбекистана интересует российское производство строительной продукции, кадры. — В какой мере удалось наладить поставки товаров из Азии в рамках параллельного импорта? — Наше предложение по введению параллельного импорта было услышано правительством РФ. Теперь многие предприятия малого бизнеса возят товары из Китая. В основном это касается брендов, чьи владельцы не могут их экспортировать в РФ напрямую из-за санкций — шины, автозапчасти, сервера, бытовая техника и электроника, фармацевтика. Нас интересует легкая промышленность, транспорт, логистика, тяжелое машиностроение, автомобили и сельское хозяйство. Китайским предпринимателям на самом высоком уровне поставлена задача увеличить представительство товаров на российском рынке. -Как складываются отношения российских бизнесменов с китайскими коллегами на фоне санкций? — Китай во внешнеторговом обороте РФ занимает более 20%, мы вышли на товарооборот 172 млрд долларов, в этом году отмечается рост более 30%. Сейчас есть сложности из-за карантинных ограничений. Хотя требования смягчены. В КНР сильные бизнес-объединения. Со многими у нас самые теплые отношения. — Как вы считаете, чем могут заинтересовать российские бизнесмены азиатских? Какие форматы кооперации рассматриваются? — Форматы кооперации разные и зависят от степени зарегулированности отношений между странами. Они учитывают огромный взаимный интерес в том, чтобы перенаправить импорт и экспорт с Запада на Восток. Население РФ растет, потребности жителей, амбициозные инвестиционные проекты продолжаются. Поэтому товары из других стран нужны. Невозможно все произвести в одном государстве. Нужно развивать международную кооперацию с дружественными странами, которые также недовольны мировым правопорядком. Например, вся торговля устроена так, что 1 млрд «золотого населения» заставляет 7 млрд человек продавать все дешево, а покупать дорого. На этом выстроена регуляторика Всемирной торговой организации (ВТО), различного рода лицензионные соглашения, ограничения, защита интеллектуальных прав. Это приведет к тому, что 1 млрд людей не земле будет всегда богатым, а остальные нищими. Но ни Россия, ни Китай, ни Индия не хотят быть нищими. — Боятся ли иностранные предприниматели вторичных санкций за сотрудничество с российским бизнесом? — Страны, которые ввели против России санкции — это больше половины мирового рынка в денежном выражение. Если предприятие производит продукцию, или покупает что-то в недружественных странах, то, конечно, оно боится вторичных рестрикций. — Чего ожидать в следующем году? — В 2023 году, с учетом переосмысления опыта, который мы получили, будут решаться задачи стратегического плана. Уверен, по динамике отношений с азиатскими странами год будет не хуже этого. А с некоторыми государствами диалог будет выстраиваться более интенсивно, например, с Индией. Российские власти уже анонсировали укрепление связей с Ближним Востоком и Африкой. Как только Китай снимет ограничения, то поток бизнес-миссий начнется из России в КНР и от них к нам.