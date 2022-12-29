В Кургане вуз меняет структуру и привлекает иностранных студентов

Ректор КГУ — об объединении с КГСХА, научных проектах и планах на будущее

30 декабря 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Надежда Дубив рассказала о завершении реформирования вузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском госуниверситете завершилась масштабная реорганизация — присоединение к КГУ Курганской сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. Теперь главный вуз региона планирует разобраться с проблемным имуществом КГСХА, масштабировать просветительскую деятельность, повышать привлекательность КГУ для иностранных студентов. О перспективах, научных заработках, проблемах и планах на 2023 год в эксклюзивном интервью URA.RU рассказала ректор КГУ Надежда Дубив. — 2022 год для КГУ прошел в процессе укрупнения. На какой стадии объединение КГУ с КГСХА сейчас и с какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? В 2022 году КГСХА им. Мальцева стала филиалом Курганского государственного университета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Год прошел под эгидой объединения КГУ и КГСХА. 21 ноября 2022 года процесс реорганизации был завершен. Курганская сельскохозяйственная академия им. Мальцева сейчас является филиалом, название мы сохранили. Там созданы два института: институт инженерии и агрономии и институт биотехнологии. Основные направления, которые реализовывались КГСХА, останутся, и мы их будем развивать. У КГУ и КГСХА в перспективе много возможностей для коллаборации. У КГУ есть институт естественных наук и работает молодежная лаборатория, которая занимается перспективными материалами для индустрии и биомедицины, это может быть точкой соприкосновения. Если говорить о сложностях, это финансирование и ресурсы. Академия имела долг 108 млн рублей. Наш учредитель (Министерство науки и высшего образования РФ) оплатил 50% долга, остальную часть оплатил КГУ, чтобы в новый год войти без долгов. Для нас это была большая проблема, поскольку КГУ не настолько богатый вуз, чтобы разово заплатить 50 млн рублей. Нам пришлось внести коррективы в свои образовательные и научные проекты, ремонты. На протяжении трех лет мы активно обновляем материально-техническую базу КГУ. Сейчас пришлось некоторые проекты временно «заморозить». КГУ предстоит решить судьбу проблемных зданий академии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Что будет с имуществом, которое досталось КГУ в наследство от академии? — Академия изначально была рассчитана на обучение 10 тысяч студентов-очников. В настоящее время студентов-очников в КГСХА в десять раз меньше —около 900. Мы не нуждаемся в части площадей, и потом, там есть много зданий, которые не используются, есть недострой, некоторые здания не используются или в плохом состоянии. Поскольку мы вступили в права только сейчас, все эти вопросы мы будем прорабатывать и с администрацией Кетовского района, и с нашим учредителем (Минобрнауки). Мы будем развивать филиал. На территории академии мы собираемся создавать новые образовательные площадки, укрупнять наш военный учебный центр, будем открывать новые направления, а также расширять перечень реализуемых направлений среднего профессионального образования (СПО). Образовательные и научные проекты КГСХА будут поддержаны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Произошло ли сокращение штата при присоединении КГСХА? — Замещение должностей профессорско-преподавательского состава (ППС) проходит на основании открытого конкурса в соответствии с установленным регламентом. Процедура конкурсов абсолютно прозрачна. Результаты конкурсов утверждает Ученый совет. Работники академии летом 2022 года уже принимали участие в конкурсе на замещение вакантных должностей ППС университета. Очередной конкурс запланирован на март 2023 года, коллеги из академии смогут принять участие. Конечно, произошла некоторая оптимизация штатного расписания реорганизованного университета, это неизбежный процесс. Например, сейчас у нас единая кадровая служба, единая бухгалтерия, единая юридическая служба. Но КГУ — крупная организация, и мы предлагаем перечень свободных должностей при сокращении штата сотрудников. — А зарплаты у сотрудников изменятся? — Преподаватели КГСХА при объединении не потеряли в зарплатах. В академии есть действующее положение об оплате труда. Определенно могу сказать, что в 2023 году сотрудники КГСХА будут получать больше, это займет некоторое время, так как нужно принять определенные нормативные документы. В целом, зарплаты будут проиндексированы, так как мы ориентируемся на уровень средних зарплат по региону, а он увеличивается. В 2022 году КГУ принял 85 иностранных студентов на обучение русскому языку. Это направление будут развивать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Сейчас Россия активно пытается привлечь в страну иностранных студентов. Удается ли это сделать КГУ? Иностранных студентов становится больше? — У нас есть подготовительное отделение, где функционирует программа довузовской подготовки «Русский язык как иностранный», она очень востребована. В этом году в Курган приехали студенты из Сирии, Афганистана, Египта, Нигерии. На сегодняшний день у нас 85 иностранных студентов учатся по данной программе. Мы заинтересованы в расширении этого направления. У нас отличные специалисты, которые преподают русский язык как иностранный. Преподаватели постоянно совершенствуют профессиональные компетенции. Они работают индивидуально, с группами очно и дистанционно. Если студент не может прибыть в Курган к началу учебного года, мы проводим занятия в онлайн-формате. Программа длится восемь месяцев. В дальнейшем эти студенты смогут поступить на основные направления подготовки КГУ. Варианты обучения в этом случае для иностранцев разные — за счет средств физических и юридических лиц либо обучение в рамках квоты правительства РФ для иностранных студентов. — Как изменится стоимость платного обучения? — Цены будут утверждены в апреле 2023. Увеличение планируется не более темпа роста инфляции, запланированной в федеральном законе о федеральном бюджете. Цены у нас по разным направлениям подготовки очной формы обучения начинаются от 109 тысяч рублей за год. В структуре КГУ может появится департамент по молодежной политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Изменится ли в 2023 году структура КГУ? Вуз — это живой организм, который постоянно меняется. Мы создали военный учебный центр — это уже изменение в структуре университета, появился новый штат и новый функционал. Конечно, структура будет изменяться и в 2023 году. На сегодняшний день очень много задач ложится на управление по молодежной политике. Определено 16 направлений этой деятельности, и мы тоже под это меняем функционал, структуру. Есть сетевая образовательная программа с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы вошли в семь вузов России, которые впервые участвуют в сетевой программе. Мы должны быть в связке и с университетом-партнером, и с Министерством науки и высшего образования, это тоже новый функционал для наших сотрудников. — В России объявлено десятилетие развития науки, экономические условия изменились из-за санкций. Почувствовали ли Вы импульс к развитию науки? В КГУ работает молодежная лаборатория Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Курганский государственный университет является координатором и стратегическим партнером проектов Курганской области в Уральском научно-образовательном центре. Сейчас деятельность НОЦ — одна из приоритетных для страны. Выделяется финансирование предприятиям, которые реализуют проекты. КГУ участвует в проектах как исполнитель НИОКРов [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы], заказчиком которых являются предприятия. Также университет задействован как образовательный партнер — разработчик программ дополнительного образования в рамках НОЦ. Уже год работает молодежная научная лаборатория КГУ «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины». Лаборатория открылась под эгидой УМНОЦ. Ее работа тесно связана с одним из прорывных технологических проектов НОЦа — «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» НМИЦ травматологии и ортопедии им. Илизарова. Чуть больше 14 млн рублей в год выделяется на работу молодежной лаборатории, чтобы привлечь ученых, студентов, аспирантов, а также для закупки оборудования. Правда, сейчас оснащение оборудованием происходит не так быстро, как бы нам хотелось. — Какие научные проекты можете назвать наиболее приоритетными в 2023 году? Специалисты КГУ участвуют в разработке вездехода «Бурлак» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Следующий год в научно-образовательном центре будет очень важным. Курганская область должна будет показать законченные продукты, разработанные предприятиями и их партнерами. В конце 2022 года на наблюдательном совете УМНОЦ был принят еще один проект от Курганской области, который направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов «Бурлак», работающих в экстремальных климатических условиях Арктической зоны РФ. Основными научными партнерами проекта выступают Институт Машиноведения УрО РАН и Курганский государственный университет. Для меня, как для ректора, важно развитие образовательного процесса в связке с индустрией, развитие нашего инжинирингового центра. Мне важно, чтобы студенты КГУ понимали: они делают реальные вещи, нужные экономике страны, и за которые партнер готов платить. — Изменились ли отношения у института с международными партнерами? В 2022 году в КГУ отрыли учебный военный центр, в котором студенты могут получить военно-учетные специальности, связанные с ремонтом и хранением автомобильной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Всегда были и остаются хорошие отношения с Казахстаном, Белоруссией. В этом году у нас появились новые партнеры. Благодаря поддержке [сенатора от Курганской области] Сергея Николаевича Муратова нас включили в группу университетов, которые взаимодействуют с университетами Сирии. Коллеги в составе делегации ездили в Сирию, заключили несколько соглашений. Мы сейчас на начальной стадии: интерес к техническим направлениям, химии, биотехнологиям с их стороны очень высокий. — В корпусе КГУ на Химмаше продолжается ремонт. Что там будет расположено? — Здание КГУ по проспекту Машиностроителей огромное, там полностью заменили инженерную систему (отопление, электрику). Подрядчики справились с этой задачей, и сейчас идут отделочные работы. Капитального ремонта там не было с 70-х годов. Контракт по ремонту с подрядчиком до конца весны 2023 года. По инициативе Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» запущен проект по созданию сети центров цифрового образования детей «IT-куб» создана. Уже заключено соглашение с департаментом образования и науки Курганской области. IT-куб — это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. Обучение в ВУЦ КГУ началось в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В корпусе также будет располагаться лингвистический центр, IT-институт, концертный зал, в котором общество «Знание» сможет проводить мероприятия [Надежда Дубив — председатель регионального отделения общества «Знание» — прим. ред.]. Сохранится спортзал для студентов, которые будут параллельно заниматься спортом наряду с IT-образованием. Еще одна задача — разместить там Цифровой центр коллективного пользования: это будет цифровое управление всеми проектами КГУ. — В этом году возникли проблемы с началом стройки нового бассейн КГУ в Заозерном. Как сейчас идет работа на объекте? — Мы доверяем нашему уважаемому подрядчику — это «Курганстальмост». На сегодняшний день раскопка грунта котлована, произведена вырубка свай, подготовлена часть дна котлована под устройство части фундаментной плиты. По срокам нарушений нет. Мы понимаем, насколько это важно для курганцев, в частности, для жителей Заозерного жилого массива. Работы у нас на контроле: объект оборудован онлайн-камерами, также мы регулярно встречаемся с подрядчиком. Думаю, что строительство будет завершено в срок, как запланировано в контракте. — Откажется ли КГУ от студенческого лагеря «Бараба»? — Материально-техническое состояние студенческого лагеря плохое. Мы вопрос держим на контроле, обсуждаем с инвесторами, с Министерством. Лагерь нуждается не просто в ремонте, ему необходимо переформатирование. Наши студенты предпочитают лагерь «Велес» и другие площадки, где современнее и комфортнее. «Бараба» продолжает существовать как база практики института естественных наук. Отказываться от лагеря мы не намерены, но проекта реконструкции пока нет. Чтобы сделать проектно-сметную документацию, нам необходимо отдельное финансирование. У нас на сегодняшний день приоритетные объекты: это крыши учебных корпусов, общежития, объекты КГСХА. От состояния этих объектов непосредственно зависит процесс учебы и качество жизни наших студентов. Будем планировать ремонт лагеря только при условии государственно-частного партнерства, возможно, какому-либо предприятию это будет интересно. В 2023 году вуз построит бассейн и проведет ремонт помещений общежития и спортзалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — А какие объекты КГУ будет ремонтировать в 2023 году? — Для меня самый важный объект, который планируется отремонтировать, это общежитие на улице Комсомольской. Это самое большое общежитие КГУ. Другие общежития уже приведены в порядок, там все новое, включая бытовую технику и мебель. Общежитие на улице Комсомольской дорогостоящее, потому что оно очень большое (почти 7 тысяч кв. метров), оно оборудовано лифтами, а замена лифтов — это отдельный проект. Мы сделали проектно-сметную документацию на ремонт всего общежития и лифтов. Сейчас документы находятся на согласовании в Минобрнауки, и мы надеемся, что начнем ремонт в 2023 году. Кроме того, до сентября 2023 года планируем в учебном корпусе, который находится на Советской отремонтировать спортзал. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском госуниверситете завершилась масштабная реорганизация — присоединение к КГУ Курганской сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева. Теперь главный вуз региона планирует разобраться с проблемным имуществом КГСХА, масштабировать просветительскую деятельность, повышать привлекательность КГУ для иностранных студентов. О перспективах, научных заработках, проблемах и планах на 2023 год в эксклюзивном интервью URA.RU рассказала ректор КГУ Надежда Дубив. — 2022 год для КГУ прошел в процессе укрупнения. На какой стадии объединение КГУ с КГСХА сейчас и с какими сложностями вы столкнулись в этом процессе? — Год прошел под эгидой объединения КГУ и КГСХА. 21 ноября 2022 года процесс реорганизации был завершен. Курганская сельскохозяйственная академия им. Мальцева сейчас является филиалом, название мы сохранили. Там созданы два института: институт инженерии и агрономии и институт биотехнологии. Основные направления, которые реализовывались КГСХА, останутся, и мы их будем развивать. У КГУ и КГСХА в перспективе много возможностей для коллаборации. У КГУ есть институт естественных наук и работает молодежная лаборатория, которая занимается перспективными материалами для индустрии и биомедицины, это может быть точкой соприкосновения. Если говорить о сложностях, это финансирование и ресурсы. Академия имела долг 108 млн рублей. Наш учредитель (Министерство науки и высшего образования РФ) оплатил 50% долга, остальную часть оплатил КГУ, чтобы в новый год войти без долгов. Для нас это была большая проблема, поскольку КГУ не настолько богатый вуз, чтобы разово заплатить 50 млн рублей. Нам пришлось внести коррективы в свои образовательные и научные проекты, ремонты. На протяжении трех лет мы активно обновляем материально-техническую базу КГУ. Сейчас пришлось некоторые проекты временно «заморозить». — Что будет с имуществом, которое досталось КГУ в наследство от академии? — Академия изначально была рассчитана на обучение 10 тысяч студентов-очников. В настоящее время студентов-очников в КГСХА в десять раз меньше —около 900. Мы не нуждаемся в части площадей, и потом, там есть много зданий, которые не используются, есть недострой, некоторые здания не используются или в плохом состоянии. Поскольку мы вступили в права только сейчас, все эти вопросы мы будем прорабатывать и с администрацией Кетовского района, и с нашим учредителем (Минобрнауки). Мы будем развивать филиал. На территории академии мы собираемся создавать новые образовательные площадки, укрупнять наш военный учебный центр, будем открывать новые направления, а также расширять перечень реализуемых направлений среднего профессионального образования (СПО). — Произошло ли сокращение штата при присоединении КГСХА? — Замещение должностей профессорско-преподавательского состава (ППС) проходит на основании открытого конкурса в соответствии с установленным регламентом. Процедура конкурсов абсолютно прозрачна. Результаты конкурсов утверждает Ученый совет. Работники академии летом 2022 года уже принимали участие в конкурсе на замещение вакантных должностей ППС университета. Очередной конкурс запланирован на март 2023 года, коллеги из академии смогут принять участие. Конечно, произошла некоторая оптимизация штатного расписания реорганизованного университета, это неизбежный процесс. Например, сейчас у нас единая кадровая служба, единая бухгалтерия, единая юридическая служба. Но КГУ — крупная организация, и мы предлагаем перечень свободных должностей при сокращении штата сотрудников. — А зарплаты у сотрудников изменятся? — Преподаватели КГСХА при объединении не потеряли в зарплатах. В академии есть действующее положение об оплате труда. Определенно могу сказать, что в 2023 году сотрудники КГСХА будут получать больше, это займет некоторое время, так как нужно принять определенные нормативные документы. В целом, зарплаты будут проиндексированы, так как мы ориентируемся на уровень средних зарплат по региону, а он увеличивается. — Сейчас Россия активно пытается привлечь в страну иностранных студентов. Удается ли это сделать КГУ? Иностранных студентов становится больше? — У нас есть подготовительное отделение, где функционирует программа довузовской подготовки «Русский язык как иностранный», она очень востребована. В этом году в Курган приехали студенты из Сирии, Афганистана, Египта, Нигерии. На сегодняшний день у нас 85 иностранных студентов учатся по данной программе. Мы заинтересованы в расширении этого направления. У нас отличные специалисты, которые преподают русский язык как иностранный. Преподаватели постоянно совершенствуют профессиональные компетенции. Они работают индивидуально, с группами очно и дистанционно. Если студент не может прибыть в Курган к началу учебного года, мы проводим занятия в онлайн-формате. Программа длится восемь месяцев. В дальнейшем эти студенты смогут поступить на основные направления подготовки КГУ. Варианты обучения в этом случае для иностранцев разные — за счет средств физических и юридических лиц либо обучение в рамках квоты правительства РФ для иностранных студентов. — Как изменится стоимость платного обучения? — Цены будут утверждены в апреле 2023. Увеличение планируется не более темпа роста инфляции, запланированной в федеральном законе о федеральном бюджете. Цены у нас по разным направлениям подготовки очной формы обучения начинаются от 109 тысяч рублей за год. — Изменится ли в 2023 году структура КГУ? Вуз — это живой организм, который постоянно меняется. Мы создали военный учебный центр — это уже изменение в структуре университета, появился новый штат и новый функционал. Конечно, структура будет изменяться и в 2023 году. На сегодняшний день очень много задач ложится на управление по молодежной политике. Определено 16 направлений этой деятельности, и мы тоже под это меняем функционал, структуру. Есть сетевая образовательная программа с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы вошли в семь вузов России, которые впервые участвуют в сетевой программе. Мы должны быть в связке и с университетом-партнером, и с Министерством науки и высшего образования, это тоже новый функционал для наших сотрудников. — В России объявлено десятилетие развития науки, экономические условия изменились из-за санкций. Почувствовали ли Вы импульс к развитию науки? — Курганский государственный университет является координатором и стратегическим партнером проектов Курганской области в Уральском научно-образовательном центре. Сейчас деятельность НОЦ — одна из приоритетных для страны. Выделяется финансирование предприятиям, которые реализуют проекты. КГУ участвует в проектах как исполнитель НИОКРов [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы], заказчиком которых являются предприятия. Также университет задействован как образовательный партнер — разработчик программ дополнительного образования в рамках НОЦ. Уже год работает молодежная научная лаборатория КГУ «Перспективные материалы для индустрии и биомедицины». Лаборатория открылась под эгидой УМНОЦ. Ее работа тесно связана с одним из прорывных технологических проектов НОЦа — «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация» НМИЦ травматологии и ортопедии им. Илизарова. Чуть больше 14 млн рублей в год выделяется на работу молодежной лаборатории, чтобы привлечь ученых, студентов, аспирантов, а также для закупки оборудования. Правда, сейчас оснащение оборудованием происходит не так быстро, как бы нам хотелось. — Какие научные проекты можете назвать наиболее приоритетными в 2023 году? — Следующий год в научно-образовательном центре будет очень важным. Курганская область должна будет показать законченные продукты, разработанные предприятиями и их партнерами. В конце 2022 года на наблюдательном совете УМНОЦ был принят еще один проект от Курганской области, который направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов «Бурлак», работающих в экстремальных климатических условиях Арктической зоны РФ. Основными научными партнерами проекта выступают Институт Машиноведения УрО РАН и Курганский государственный университет. Для меня, как для ректора, важно развитие образовательного процесса в связке с индустрией, развитие нашего инжинирингового центра. Мне важно, чтобы студенты КГУ понимали: они делают реальные вещи, нужные экономике страны, и за которые партнер готов платить. — Изменились ли отношения у института с международными партнерами? — Всегда были и остаются хорошие отношения с Казахстаном, Белоруссией. В этом году у нас появились новые партнеры. Благодаря поддержке [сенатора от Курганской области] Сергея Николаевича Муратова нас включили в группу университетов, которые взаимодействуют с университетами Сирии. Коллеги в составе делегации ездили в Сирию, заключили несколько соглашений. Мы сейчас на начальной стадии: интерес к техническим направлениям, химии, биотехнологиям с их стороны очень высокий. — В корпусе КГУ на Химмаше продолжается ремонт. Что там будет расположено? — Здание КГУ по проспекту Машиностроителей огромное, там полностью заменили инженерную систему (отопление, электрику). Подрядчики справились с этой задачей, и сейчас идут отделочные работы. Капитального ремонта там не было с 70-х годов. Контракт по ремонту с подрядчиком до конца весны 2023 года. По инициативе Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» запущен проект по созданию сети центров цифрового образования детей «IT-куб» создана. Уже заключено соглашение с департаментом образования и науки Курганской области. IT-куб — это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. В корпусе также будет располагаться лингвистический центр, IT-институт, концертный зал, в котором общество «Знание» сможет проводить мероприятия [Надежда Дубив — председатель регионального отделения общества «Знание» — прим. ред.]. Сохранится спортзал для студентов, которые будут параллельно заниматься спортом наряду с IT-образованием. Еще одна задача — разместить там Цифровой центр коллективного пользования: это будет цифровое управление всеми проектами КГУ. — В этом году возникли проблемы с началом стройки нового бассейн КГУ в Заозерном. Как сейчас идет работа на объекте? — Мы доверяем нашему уважаемому подрядчику — это «Курганстальмост». На сегодняшний день раскопка грунта котлована, произведена вырубка свай, подготовлена часть дна котлована под устройство части фундаментной плиты. По срокам нарушений нет. Мы понимаем, насколько это важно для курганцев, в частности, для жителей Заозерного жилого массива. Работы у нас на контроле: объект оборудован онлайн-камерами, также мы регулярно встречаемся с подрядчиком. Думаю, что строительство будет завершено в срок, как запланировано в контракте. — Откажется ли КГУ от студенческого лагеря «Бараба»? — Материально-техническое состояние студенческого лагеря плохое. Мы вопрос держим на контроле, обсуждаем с инвесторами, с Министерством. Лагерь нуждается не просто в ремонте, ему необходимо переформатирование. Наши студенты предпочитают лагерь «Велес» и другие площадки, где современнее и комфортнее. «Бараба» продолжает существовать как база практики института естественных наук. Отказываться от лагеря мы не намерены, но проекта реконструкции пока нет. Чтобы сделать проектно-сметную документацию, нам необходимо отдельное финансирование. У нас на сегодняшний день приоритетные объекты: это крыши учебных корпусов, общежития, объекты КГСХА. От состояния этих объектов непосредственно зависит процесс учебы и качество жизни наших студентов. Будем планировать ремонт лагеря только при условии государственно-частного партнерства, возможно, какому-либо предприятию это будет интересно. — А какие объекты КГУ будет ремонтировать в 2023 году? — Для меня самый важный объект, который планируется отремонтировать, это общежитие на улице Комсомольской. Это самое большое общежитие КГУ. Другие общежития уже приведены в порядок, там все новое, включая бытовую технику и мебель. Общежитие на улице Комсомольской дорогостоящее, потому что оно очень большое (почти 7 тысяч кв. метров), оно оборудовано лифтами, а замена лифтов — это отдельный проект. Мы сделали проектно-сметную документацию на ремонт всего общежития и лифтов. Сейчас документы находятся на согласовании в Минобрнауки, и мы надеемся, что начнем ремонт в 2023 году. Кроме того, до сентября 2023 года планируем в учебном корпусе, который находится на Советской отремонтировать спортзал. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.