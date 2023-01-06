В Тюменской политике ждут новых правил игры

В Тюменской политике грядут перемены, опасные для оппозиции Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской политтусовке долго гадали, к чему готовиться на выборах 2023 года в Тюменскую городскую думу. Главная интрига — по какой избирательной системе пройдут эти выборы: оставит ли Избирком партийные списки или все кандидаты пойдут по одномандатным округам? Ответа от регионального Избиркома элиты ждали вплоть до конца осени 2022 года, а узнав, что избирательная система сохранится — выдохнули с облегчением. Но, по словам тюменских политиков, это только начало интриги.

История с отменой партийных списков и, как следствие, с изменением избирательной системы началась с принятия закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» в декабре 2021 года. Этот документ позволил регионам самостоятельно решать судьбу избирательной системы: оставлять смешанную (депутаты пропорционально избираются по одномандатным округам и партийным спискам) или переходить на мажоритарную (депутаты избираются только по одномандатным округам). После принятия законопроекта десятки регионов РФ отменили партийные списки на выборах.

Тюменская оппозиция убеждена в том, что инициатива ей сильно навредит. По ее мнению, переход на мажоритарную систему уничтожит оппозиционные партии, ведь основной процент их депутатов в региональных и муниципальных парламентах приносят именно партийные списки.

Тюменские справедливороссы считают, что отмена партийных списков навредит не только партиям, но и всей форме правления России. «Неокрепшей демократии мажоритарные выборы не подходят», — сообщили агентству источники из руководства СРЗП Тюменской области.

Переход на мажоритарную избирательную систему в Тюменской области уничтожит оппозицию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Источники агентства в оппозиционной партии убеждены, что с принятием мажоритарных выборов их исход изначально будет предрешен. «Есть округа, где традиционно сильна оппозиция. Таких в Тюмени лишь несколько. В остальных оппозиционному одномандатнику победить практически невозможно», — сообщили собеседники URA.RU.

Самый смелый настрой продемонстрировали в реготделении КПРФ. «Мы принципиально готовы к борьбе в одномандатных округах. Мы этого не боимся! Если такие выборы пройдут честно, Единая Россия потеряет большинство», — сообщил агентству депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко.

Решение сохранить партийные списки на ближайших тюменских выборах, которые пройдут в 2023 году, далось внутренней политике не просто. По словам источников, близких к внутренней политике региона, именно из-за этого так долго не публиковалась новая карта избирательных округов. «Этим вопросом лично занимался замгубернатора Павел Белявский. Процесс согласования проходил на уровне полпредства», — раскрыл собеседник агентства. Инсайдеры полагают, что такое долгое и напряженное согласование означает шаткость положения партийных списков. По их мнению, следующие крупные выборы в Тюменскую облдуму могут пройти уже по мажоритарной избирательной системе.

Несмотря на сложные согласования, договоренности позвонили смешанной системе в Тюменской области сохранится как минимум на год.10 депутатов городской думы будут выбраны по партийным спискам. Однако дальнейшее будущее партийных списков в регионе туманно.

Следующие выборы в Тюменскую облдуму могут пройти по мажоритарной системе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С прогнозами источников агентства не согласен политолог Александр Безделов. Он считает, что загадывать, что будет с избирательной системой к выборам в облдуму еще рано, а предпосылки для скорой ликвидации партсписков отсутствуют. «Такие прогнозы на данный момент безосновательны. По облдуме рано делать прогнозы, все зависит от того, каким образом депутаты будут формировать состав. Происходит это, как правило, за год до выборов. Необходимости менять что-либо сейчас нет, так как сложившаяся система всех устраивает. Она позволяет развиваться партийной системе, находиться в диалоге с оппозиционными партиями», — поделился Александр Безделов.