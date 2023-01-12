Telegram-каналы запустили вторую волну кампании против Комаровой

Кто стоит за информационной атакой на губернатора, подхваченной украинской пропагандой

13 января 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Фрагмент видеозаписи с губернатором Комаровой, вырванный из контекста, подхватила украинская пропаганда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Федеральные и украинские telegram-каналы запустили вторую волну информационной атаки на губернатора ХМАО Наталью Комарову после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов. Скандал, спровоцированный региональной оппозицией, подхватила украинская пропаганда. А в федеральном telegram-канале Mash ее начали критиковать за проблемы со строительством Нижневартовской больницы. «С началом скандала чиновница рванула в Нижневартовск к Центральной окружной больнице — самому звездному долгострою региона. За 15 лет в проект закинули 30 миллиардов. Все эти годы стройка шла по четкому плану, который как раз описывала губернатор: сметы с сюрпризом, переделки и бонусы для всех, кто в доле. Из последнего: летом 2019-го заключили контракт на 7 миллиардов. В течение двух лет должны были появиться первые корпуса больницы. Но в феврале 2020-го смету пересчитали, ценник вырос до 9,3 млрд (материалы-то подорожали), дедлайн сдвинулся на год. Угадайте — успели? Новый срок сдачи назначен на этот март. Готовность, по данным ЖКХ и депстроительства, — 76%. Но еще два месяца назад по клятвам Комаровой была 83%» — такую трактовку событий дает telegram-канал Mash. После критики губернатора ХМАО ФСБ провела ряд мероприятий и вскрыла коррупцию на объекте Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО говорит, что в посте факты выдернуты из контекста. «Ситуация с долгостроем давно известна. Там есть отставание в силу ряда причин. Проектно-сметная документация на строительство больницы на начальном этапе была неактуальна. Но кураторы отрасли не выходили на губернатора для того, чтобы ее переработать. Затем стройка дофинансировалась, об этом публично заявлялось. Причем, именно после критики губернатора ХМАО ФСБ провела ряд мероприятий и вскрыла коррупцию на объекте. Все это закончилось возбуждением реальных уголовных дел. Во время поездки в Нижневартовск в январе глава региона поручила еженедельно докладывать подчиненным о ситуации на объекте. Ввод в строй больницы должен произойти весной. За последние несколько дней на губернатора обвинения сыплются со всех сторон. Причем, очень неумело», — сообщил инсайдер. Скандал с фрагментом видеозаписи с губернатором Югры Натальей Комаровой, вырванный из контекста, где она рассуждает о коррупции в стране, подхватила также и украинская пропаганда. Он вышел на международный уровень и стал использоваться ЦИПсО, как повод в информационной войне с Россией. Об этом сообщил федеральный telegram-проект «Война с фейками». «Учитывая непростую ситуацию с потерей Соледара и скорее всего грядущее поражение под Бахмутом, украинская сторона набросилась на эту тему со всеми ресурсами, пытаясь отвлечь внутреннюю аудиторию от реальных проблем. На данный момент видео прокомментировали советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и украинский блогер Анатолий Шарий, деятельность которого, как мы уже писали, управляется СБУ», — говорится в публикации канала «Война с фейками», который специализируется на разоблачении вбросов со стороны Украины. Изначально нашумевшее видео с губернатором Комаровой распространил региональный сайт «Фактология», руководителем которого является бывшая сотрудница ныне закрытого портала Znak.com Вероника Завьялова. Следом тему подхватили, наполнив необходимым негативным смыслом против Комаровой, другие каналы, также ранее входившие в сеть оппозиционного российским властям издания — «Ничего хорошего», «Ханты и манси» «Другой Комаровский». Автор последнего — бывший куратор Тюменской области в редакции Виталий Сотник, который на фоне частичной мобилизации покинул Россию, предположительно уехав в Грузию. На момент публикации материала агентству не удалось с ним связаться. Сотник сбросил звонок корреспондента URA.RU. Наполнив негативным смыслом против Комаровой, тему растиражировали другие telegram-каналы, входившие в сеть издания оппозиционного российским властям Фото: Анна Майорова © URA.RU Также, по одной из версий, к администрированию остатков telegram-сетки Znak.com может быть причастен еще один бывший сотрудник СМИ — Виталий Сапрыкин, который находится в Ханты-Мансийске. Источник агентства в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что сотрудники Znak.com имели тесные контакты с тюменским региональным отделением ЛДПР, возглавляемым депутатом облдумы Владимиром Сысоевым, неоднократно отрабатывая информационную повестку в интересах партии на территории Югры. Сапрыкин в разговоре с URA.RU заявил, что не имеет отношения к администрированию каких-либо telegram-каналов. Сысоев не ответил на звонок журналиста агентства. Znak.com закрылся в феврале 2021 года после начала спецоперации России на территории Украины. В качестве причины редакция назвала свое несогласие с действиями российских властей. Однако, источники агентства, знакомые с реальным положением дел, утверждали, что ситуация связана с широким перечнем вопросов к деятельности издания со стороны правоохранительных органов и банкротством проекта. Следом продвигать информационный вброс стали медиаресурсы, считающиеся подконтрольными оппозиционному политику из Нижневартовска Александру Петерман. Сотрудница медиахолдинга структуры подконтрольной олигарху корпорации «СЛАВТЭК», Айгуль Хисматова, опубликовала в соцсетях видеоролик, где в оскорбительной форме раскритиковала губернатора Югры и ее команду. URA.RU направляло в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ так и не был получен. После этого, по данным URA.RU фрагмент видеозаписи с Натальей Комаровой с негативным посылом был сначала посеян в местной сетке, а затем отправлен в telegram-канал «Незыгарь», обеспечив ему выход на федеральный уровень. Там вброс подхватили представители так называемой «пятой колонны», а за ними и украинские пропагандисты, растиражировав во враждебном для России контексте. «Путинская чиновница призналась, что крадет выделенные на строительство деньги», — так проинтерпретировали видео с заявлением губернатора ХМАО в украинском telegram-канале Pravda Gerashchenko. Продвигать информационный вброс стали медиаресурсы, которые считаются подконтрольными оппозиционному политику из Нижневартовска Александру Петерману Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Политические эксперты уверены, что скандал вокруг Натальи Комаровой был спровоцирован искусственно, причем на местном уровне, а сама атака носит заказной характер. Об этом в первую очередь свидетельствует факт, что за поездками губернатора в период новогодних праздников следили и специально искали подходящий повод. «Политика это борьба не всегда за идеи, но всегда за место под солнцем. И использование вырванных из контекста слов — это прием не приличный, недозволенный, но в политике его, к сожалению, используют. На этом уровне моменты, когда можно так ударить очень важны. И то, что политические оппоненты ждали момент, когда Наталья Комарова скажет что-то, что можно вырвать из контекста — это несомненно», — поделился своим мнением с журналистом агентства политолог Дмитрий Журавлев. Использование черных политтехнологий свидетельствует о том, что заказчики атаки предприняли все усилия, чтобы нанести максимальный вред общественно-политической обстановке в стратегически важном для страны регионе. Расчет был сделан на так называемый вирусный принцип, когда фрагмент видео с нужной смысловой подачей получит поддержку в лице сторонников внесистемной оппозиции. «То, что организовать информационную атаку это чисто финансовая операция — ни для кого не секрет. Сколько это стоит, тоже все знают. Поэтому на информационные атаки федеральный центр не реагирует», — считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что раздутый в telegram-каналах скандал не скажется на позициях губернатора ХМАО на федеральном уровне. «Это искусственно раздутая ситуация, которая подтверждает, что у госпожи Комаровой, одного из лучших российских губернаторов, есть политические противники, которые не гнушаются любых методов. И такие ситуации характеризуют в первую очередь оппонентов губернатора ХМАО. Когда других рычагов давления нет, когда нет содержательных моментов для спора, прибегают к грязным методам», — прокомментировал эксперт. По словам экспертов, в условиях специальной военной операции подобные инциденты несут в себе большую опасность для государства. Стратегические центры Украины и НАТО ежедневно тщательно мониторят повестку внутри России в поисках любых историй, за которые можно зацепиться и использовать их для дестабилизации ситуации внутри страны. «Зарубежные лидеры общественного мнения сейчас подхватят любой инфоповод, только бы он был против России. Понятно, что они будут рады ухватиться за любую возможность, чтобы полить грязью слова россиян. Им все равно о чем говорить. Но, с другой стороны, их влияние не очень велико, так как все понимаю, что они заранее предвзяты. И ценность их слов низка из-за того, что мы все понимаем, что человек должен сказать именно так», — добавляет Журавлев. Разговор Комаровой с председателем думы Когалыма был вырван из контекста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО указывает, что за последние два месяца это уже вторая попытка раскачать информационную повестку в Югре в негативном ключе, которая приписывается бизнесмену Александру Петерману. «В декабре с его подачи в информпространство был вброшен фейк о том, что в школах Югры дети чиновников насилуют в туалетах своих сверстников. Мэрии Нижневартовска пришлось опровергать это скандальное заявление. Региональные контрэлиты, мысля своими локальными масштабами, фактически осуществляют пособничество в информационном терроризме», — прокомментировал инсайдер. Председатель думы Когалыма Алла Говорищева, которая являлась собеседником губернатора Югры Натальи Комаровой на записанном видео, возмущена тем, как был вырван из контекста ее разговор с главой региона Она считает, что на такие ситуации должны обратить внимание органы, отвечающие за госбезопасность. «Это абсолютно вырванный из контекста кусок, который интерпретировали с негативной стороны только те люди, которые люто ненавидят Югру и Россию, дискредитируя при этом власть. Что делать с такими людьми? Я не работаю в правоохранительных органах. Но я считаю, что таким людям не место ни в Югре, ни в России. Это подлые люди, которые расшатывают страну изнутри», — заявила Говорищева в разговоре с URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральные и украинские telegram-каналы запустили вторую волну информационной атаки на губернатора ХМАО Наталью Комарову после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов. Скандал, спровоцированный региональной оппозицией, подхватила украинская пропаганда. А в федеральном telegram-канале Mash ее начали критиковать за проблемы со строительством Нижневартовской больницы. «С началом скандала чиновница рванула в Нижневартовск к Центральной окружной больнице — самому звездному долгострою региона. За 15 лет в проект закинули 30 миллиардов. Все эти годы стройка шла по четкому плану, который как раз описывала губернатор: сметы с сюрпризом, переделки и бонусы для всех, кто в доле. Из последнего: летом 2019-го заключили контракт на 7 миллиардов. В течение двух лет должны были появиться первые корпуса больницы. Но в феврале 2020-го смету пересчитали, ценник вырос до 9,3 млрд (материалы-то подорожали), дедлайн сдвинулся на год. Угадайте — успели? Новый срок сдачи назначен на этот март. Готовность, по данным ЖКХ и депстроительства, — 76%. Но еще два месяца назад по клятвам Комаровой была 83%» — такую трактовку событий дает telegram-канал Mash. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО говорит, что в посте факты выдернуты из контекста. «Ситуация с долгостроем давно известна. Там есть отставание в силу ряда причин. Проектно-сметная документация на строительство больницы на начальном этапе была неактуальна. Но кураторы отрасли не выходили на губернатора для того, чтобы ее переработать. Затем стройка дофинансировалась, об этом публично заявлялось. Причем, именно после критики губернатора ХМАО ФСБ провела ряд мероприятий и вскрыла коррупцию на объекте. Все это закончилось возбуждением реальных уголовных дел. Во время поездки в Нижневартовск в январе глава региона поручила еженедельно докладывать подчиненным о ситуации на объекте. Ввод в строй больницы должен произойти весной. За последние несколько дней на губернатора обвинения сыплются со всех сторон. Причем, очень неумело», — сообщил инсайдер. Скандал с фрагментом видеозаписи с губернатором Югры Натальей Комаровой, вырванный из контекста, где она рассуждает о коррупции в стране, подхватила также и украинская пропаганда. Он вышел на международный уровень и стал использоваться ЦИПсО, как повод в информационной войне с Россией. Об этом сообщил федеральный telegram-проект «Война с фейками». «Учитывая непростую ситуацию с потерей Соледара и скорее всего грядущее поражение под Бахмутом, украинская сторона набросилась на эту тему со всеми ресурсами, пытаясь отвлечь внутреннюю аудиторию от реальных проблем. На данный момент видео прокомментировали советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и украинский блогер Анатолий Шарий, деятельность которого, как мы уже писали, управляется СБУ», — говорится в публикации канала «Война с фейками», который специализируется на разоблачении вбросов со стороны Украины. Изначально нашумевшее видео с губернатором Комаровой распространил региональный сайт «Фактология», руководителем которого является бывшая сотрудница ныне закрытого портала Znak.com Вероника Завьялова. Следом тему подхватили, наполнив необходимым негативным смыслом против Комаровой, другие каналы, также ранее входившие в сеть оппозиционного российским властям издания — «Ничего хорошего», «Ханты и манси» «Другой Комаровский». Автор последнего — бывший куратор Тюменской области в редакции Виталий Сотник, который на фоне частичной мобилизации покинул Россию, предположительно уехав в Грузию. На момент публикации материала агентству не удалось с ним связаться. Сотник сбросил звонок корреспондента URA.RU. Также, по одной из версий, к администрированию остатков telegram-сетки Znak.com может быть причастен еще один бывший сотрудник СМИ — Виталий Сапрыкин, который находится в Ханты-Мансийске. Источник агентства в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что сотрудники Znak.com имели тесные контакты с тюменским региональным отделением ЛДПР, возглавляемым депутатом облдумы Владимиром Сысоевым, неоднократно отрабатывая информационную повестку в интересах партии на территории Югры. Сапрыкин в разговоре с URA.RU заявил, что не имеет отношения к администрированию каких-либо telegram-каналов. Сысоев не ответил на звонок журналиста агентства. Znak.com закрылся в феврале 2021 года после начала спецоперации России на территории Украины. В качестве причины редакция назвала свое несогласие с действиями российских властей. Однако, источники агентства, знакомые с реальным положением дел, утверждали, что ситуация связана с широким перечнем вопросов к деятельности издания со стороны правоохранительных органов и банкротством проекта. Следом продвигать информационный вброс стали медиаресурсы, считающиеся подконтрольными оппозиционному политику из Нижневартовска Александру Петерман. Сотрудница медиахолдинга структуры подконтрольной олигарху корпорации «СЛАВТЭК», Айгуль Хисматова, опубликовала в соцсетях видеоролик, где в оскорбительной форме раскритиковала губернатора Югры и ее команду. URA.RU направляло в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ так и не был получен. После этого, по данным URA.RU фрагмент видеозаписи с Натальей Комаровой с негативным посылом был сначала посеян в местной сетке, а затем отправлен в telegram-канал «Незыгарь», обеспечив ему выход на федеральный уровень. Там вброс подхватили представители так называемой «пятой колонны», а за ними и украинские пропагандисты, растиражировав во враждебном для России контексте. «Путинская чиновница призналась, что крадет выделенные на строительство деньги», — так проинтерпретировали видео с заявлением губернатора ХМАО в украинском telegram-канале Pravda Gerashchenko. Политические эксперты уверены, что скандал вокруг Натальи Комаровой был спровоцирован искусственно, причем на местном уровне, а сама атака носит заказной характер. Об этом в первую очередь свидетельствует факт, что за поездками губернатора в период новогодних праздников следили и специально искали подходящий повод. «Политика это борьба не всегда за идеи, но всегда за место под солнцем. И использование вырванных из контекста слов — это прием не приличный, недозволенный, но в политике его, к сожалению, используют. На этом уровне моменты, когда можно так ударить очень важны. И то, что политические оппоненты ждали момент, когда Наталья Комарова скажет что-то, что можно вырвать из контекста — это несомненно», — поделился своим мнением с журналистом агентства политолог Дмитрий Журавлев. Использование черных политтехнологий свидетельствует о том, что заказчики атаки предприняли все усилия, чтобы нанести максимальный вред общественно-политической обстановке в стратегически важном для страны регионе. Расчет был сделан на так называемый вирусный принцип, когда фрагмент видео с нужной смысловой подачей получит поддержку в лице сторонников внесистемной оппозиции. «То, что организовать информационную атаку это чисто финансовая операция — ни для кого не секрет. Сколько это стоит, тоже все знают. Поэтому на информационные атаки федеральный центр не реагирует», — считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков считает, что раздутый в telegram-каналах скандал не скажется на позициях губернатора ХМАО на федеральном уровне. «Это искусственно раздутая ситуация, которая подтверждает, что у госпожи Комаровой, одного из лучших российских губернаторов, есть политические противники, которые не гнушаются любых методов. И такие ситуации характеризуют в первую очередь оппонентов губернатора ХМАО. По словам экспертов, в условиях специальной военной операции подобные инциденты несут в себе большую опасность для государства. Стратегические центры Украины и НАТО ежедневно тщательно мониторят повестку внутри России в поисках любых историй, за которые можно зацепиться и использовать их для дестабилизации ситуации внутри страны. «Зарубежные лидеры общественного мнения сейчас подхватят любой инфоповод, только бы он был против России. Понятно, что они будут рады ухватиться за любую возможность, чтобы полить грязью слова россиян. Им все равно о чем говорить. Но, с другой стороны, их влияние не очень велико, так как все понимаю, что они заранее предвзяты. И ценность их слов низка из-за того, что мы все понимаем, что человек должен сказать именно так», — добавляет Журавлев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО указывает, что за последние два месяца это уже вторая попытка раскачать информационную повестку в Югре в негативном ключе, которая приписывается бизнесмену Александру Петерману. «В декабре с его подачи в информпространство был вброшен фейк о том, что в школах Югры дети чиновников насилуют в туалетах своих сверстников. Мэрии Нижневартовска пришлось опровергать это скандальное заявление. Региональные контрэлиты, мысля своими локальными масштабами, фактически осуществляют пособничество в информационном терроризме», — прокомментировал инсайдер. Председатель думы Когалыма Алла Говорищева, которая являлась собеседником губернатора Югры Натальи Комаровой на записанном видео, возмущена тем, как был вырван из контекста ее разговор с главой региона Она считает, что на такие ситуации должны обратить внимание органы, отвечающие за госбезопасность. «Это абсолютно вырванный из контекста кусок, который интерпретировали с негативной стороны только те люди, которые люто ненавидят Югру и Россию, дискредитируя при этом власть. Что делать с такими людьми? Я не работаю в правоохранительных органах. Но я считаю, что таким людям не место ни в Югре, ни в России. Это подлые люди, которые расшатывают страну изнутри», — заявила Говорищева в разговоре с URA.RU.