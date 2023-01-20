В Свердловской области определили место уральского Голливуда

Декорации 1983 года до сих пор стоят возле загородного клуба «Ключ-камень», чем очень привлекают туристов Фото: корреспондент URA.RU

В Свердловской области в 90 км от Екатеринбурга создали загородный клуб «Ключ-камень», который нацелен продвигать не только идею туристического кластера «Река Чусовая», но и развивать тему уральского Голливуда — места, где снимались популярные российские фильмы. Проверить туристический маршрут отправился корреспондент URA.RU.

«Мы хотели изначально построить себе дачи закрытого типа, как это модно сейчас у москвичей, когда семья приезжает, живет с единомышленниками, а в их отсутствие управляющий может сдавать дома гостям и таким образом можно получать пассивный доход. Но потом нам пришла идея строить не закрытую дачу, а развивать туризм», — пояснила директор Первоуральского фонда поддержки предпринимателей Марина Кульбицкая.

После того, как команда загорелась идеей создавать туристический кластер, она направилась к Алексею Орлову (ныне глава Екатеринбурга), когда тот еще занимал должность министра развития Свердловской области. И, начиная с 2015 года, «Ключ-камень» стали облагораживать: вместо нефункционирующей турбазы «Утес» на этом месте стали возводить гостевые объекты и приводить в порядок декорации к фильму «Семен Дежнев» — в конце 1980-х его здесь снимала Свердловская киностудия.

«Декораций было намного больше, потому что был построен целый острог в 1983 году для фильма „Семен Дежнев“, который снимала Свердловская киностудия. Мы подумали, что в этом году можно приурочить к месту дату — 40 лет уральскому Голливуду. Осталась только эта часть построек, остальное дачники разобрали на дрова», — признались идеологи туристического кластера.

Помимо этого, территория «Ключ-камня» и дальше продолжила пользоваться популярностью у режиссеров из-за красоты локации. За все время существования туристического кластера здесь сняли около семи-восьми фильмов. «В 2008 году был снят фильм „Золото“ с Сергеем Безруковым, но от этих декораций вообще ничего не осталось — местные жители за два года все доски разобрали. Но когда в 2019 году к нам приехали „Первый канал“, чтобы снимать сериал „Угрюм-река“, то были построены новые декорации: внизу возле реки возведен дом Анфисы, который по сценарию должен был сгореть», — рассказала автор создания экотропы «Ключ-камень» Валентина Юдашева. По итогу, все декорации также были уничтожены, но остались запечатлены в кинохронике.

В настоящий момент туристический кластер представляет собой не только кинематографическую ценность: здесь активно развивают экотуризм. Так, с 2015 года на месте заброшенной базы «Утес» появилось семь гостевых объектов, сап-станция, экотропа протяженностью 3,5 км, виз-центр, кафе и ресторан, бани, катамараны, квадроциклы и снегоходы.

«Ключ-камень» стал не только местом притяжения туристов, но и площадкой для деловых и корпоративных мероприятий. В дальнейшем владельцы загородной базы планируют увеличить количество гостевых домов и продолжать развивать гастротуризм с возможностью попробовать суп из лося, колбаски из кабана и оленя, а также черемуховую сметану.

Постройки после фильма «Семен Дежнев» сохранились, но не все: большая часть была разобрана местными жителями Фото: Алексей Колчин

Туристы могут приехать в «Ключ-камень» в любое время — вход сюда свободный Фото: Алексей Колчин

Гостей угощают уральской домашней кухней — на территории «Ключ-камня» есть недорогой ресторан Фото: Алексей Колчин

Виды с горы открываются на реку Чусовую Фото: корреспондент URA.RU

Вся территория благоустроена и ждет гостей в баню, на катание на снегоходах и сап-бордах Фото: корреспондент URA.RU

На территории есть экотропа длиной в три с половиной километра Фото: Алексей Колчин