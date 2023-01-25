Россия запустила новый вид сотрудничества с Китаем

Он станет альтернативой экспорта на Запад

25 января 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Власти РФ сделали ставку на экспорт электричества и импортозамещение в области энергетики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти расширят экспорт электроэнергии на Востоке. На рабочей встрече с главой группы компаний «Интер-РАО» Борисом Ковальчуком 25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического суверенитета страны невозможно без развития сферы энергетики. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти хотят расширить зарубежные рынки сбыта электроэнергии в Китай и Монголию. Вместе с тем, страна сохранит мощности на Западе, чтобы в будущем возобновить поставки в ЕС. Крупнейший производитель электроэнергии и теплоэнергии в стране — группа компаний «Интер-РАО» сегодня работает в новых условиях, которые созданы Западом, напомнил в начале рабочей встречи Мишустин. «На нас оказывается беспрецедентное санкционное давление, пришлось перестраивать логистические цепочки, рынки сбыта анализировать по-новому, смотреть, что можно сбывать, что перераспределить на внутренний рынок, в дружественные страны», — отметил премьер. Достижение технологического суверенитета России невозможно без учета сферы энергетики, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Официальный сайт правительства РФ По словам главы правительства РФ, несмотря на трудности компания продолжает работать с рядом зарубежных стран в направлении экспорта. В июне 2022 года предприятию пришлось завершить работу на европейском рынке и переориентироваться на Китай и Монголию, подтвердил Ковальчук. «По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объему реализованных киловатт-часов. Наращивание экспорта в азиатском направлении и работы инжиниринговых подразделений группы полностью компенсировали выпадающие доходы от прекращения экспорта на Запад», — заявил глава группы компаний «Интер-РАО». После введения санкций «Интер-РАО» выкупила у «Сименс» два стратегических машиностроительных завода, сообщил глава компании Фото: Сергей Русанов © URA.RU Санкции повлияли не только на экспортные возможности, но и на дальнейшее развитие машиностроения в сфере энергетики. «Интер-РАО» буквально спасло от закрытия два предприятия отрасли. Группа приобрела у компании «Сименс» завод «Воронежский трансформатор» и компанию «СТГТ», производящую компоненты для газовых турбин, сообщил Ковальчук. «Достижение технологического суверенитета, над которым мы работаем, невозможно без полного цикла по всем критически значимым направлениям работы. В том числе, и в области энергетики», — резюмировал Мишустин. Между Россией и Китаем отмечается рост товарооборота, увеличение числа расчетов в нацвалютах и интерес к новым сферам сотрудничества Фото: Николай Бастриков © URA.RU В декабре 2022 года на регулярной встрече глав правительств России и Китая сообщалось о росте товарооборота, повышении числа торговых операций в национальных валютах, а также о том, что энергетическое партнерство стран в последнее время приняло стратегический характер. Российские власти привлекают зарубежный капитал в перерабатывающую промышленность, IT-производство, автопром и машиностроение. Спрос на увеличение поставок российской электроэнергии есть в Китае, считают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Премьер встретился с крупным игроком энергетического рынка — компанией «Интер-РАО», на которую в большей степени повлияли санкции, так как она поставляла электроэнергию на Запад, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в масштабах российского производства электроэнергии экспорт занимает не самый выдающийся объем, поэтому прошли переговоры о его развитии. «Основными покупателями электроэнергии у «Интер-РАО» были страны Прибалтики. И разрыв этих связей оказал болезненное влияние на бизнес. Вторым покупателем был Китай, в который поставки расширены. Планируется увеличить экспорт в Монголию. Так восточное направление становится более значимыми. Вместе с тем, «Интер-РАО» собирается поддерживать в необходимой готовности свои мощности на западном направлении, чтобы в любой момент возобновить поставки на Запад», — рассказал эксперт. «Интер-РАО» станет одним из участников процесса замещения ключевых иностранных технологий, отмечают эксперты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Экспортировать электроэнергию в небольших объемах невыгодно из-за больших потерь при ее транспортировке, поэтому власти хотят расширить экспорт на Востоке, в частности, в Китай и Монголию, объясняет политтехнолог, автор телеграм-канала Марат Баширов. «У „Интер-РАО“ есть активы на Дальнем Востоке, есть избыточная генерация энергии, а значит и возможности производить электроэнергии больше, чем это требуется для внутреннего рынка. В тоже время Китай пытается уйти от угольной генерации. Потенциал у этого рынка есть. Однако небольшие объемы невыгодно закачивать на дальние расстояния, так как высоки потери на магистральных сетях», — пояснил собеседник. Статья по теме Россия обойдет потолок цен на нефть, установленный Евросоюзом Компания «Интер-РАО» станет участником процесса импортозамещения ключевых технологий в энергоотрасли, полагает ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Не секрет, что часть оборудования, в частности, турбины, были импортными. Сейчас нам часть технологий не доступна из-за санкций, поэтому необходимо создавать самим. К импортозамещению подключаются госкомпании. И группа компаний „Интер-РАО“ будет одним из участников этого процесса», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти расширят экспорт электроэнергии на Востоке. На рабочей встрече с главой группы компаний «Интер-РАО» Борисом Ковальчуком 25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что достижение технологического суверенитета страны невозможно без развития сферы энергетики. Эксперты объяснили URA.RU, что российские власти хотят расширить зарубежные рынки сбыта электроэнергии в Китай и Монголию. Вместе с тем, страна сохранит мощности на Западе, чтобы в будущем возобновить поставки в ЕС. Крупнейший производитель электроэнергии и теплоэнергии в стране — группа компаний «Интер-РАО» сегодня работает в новых условиях, которые созданы Западом, напомнил в начале рабочей встречи Мишустин. «На нас оказывается беспрецедентное санкционное давление, пришлось перестраивать логистические цепочки, рынки сбыта анализировать по-новому, смотреть, что можно сбывать, что перераспределить на внутренний рынок, в дружественные страны», — отметил премьер. По словам главы правительства РФ, несмотря на трудности компания продолжает работать с рядом зарубежных стран в направлении экспорта. В июне 2022 года предприятию пришлось завершить работу на европейском рынке и переориентироваться на Китай и Монголию, подтвердил Ковальчук. «По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объему реализованных киловатт-часов. Наращивание экспорта в азиатском направлении и работы инжиниринговых подразделений группы полностью компенсировали выпадающие доходы от прекращения экспорта на Запад», — заявил глава группы компаний «Интер-РАО». Санкции повлияли не только на экспортные возможности, но и на дальнейшее развитие машиностроения в сфере энергетики. «Интер-РАО» буквально спасло от закрытия два предприятия отрасли. Группа приобрела у компании «Сименс» завод «Воронежский трансформатор» и компанию «СТГТ», производящую компоненты для газовых турбин, сообщил Ковальчук. «Достижение технологического суверенитета, над которым мы работаем, невозможно без полного цикла по всем критически значимым направлениям работы. В том числе, и в области энергетики», — резюмировал Мишустин. В декабре 2022 года на регулярной встрече глав правительств России и Китая сообщалось о росте товарооборота, повышении числа торговых операций в национальных валютах, а также о том, что энергетическое партнерство стран в последнее время приняло стратегический характер. Российские власти привлекают зарубежный капитал в перерабатывающую промышленность, IT-производство, автопром и машиностроение. Премьер встретился с крупным игроком энергетического рынка — компанией «Интер-РАО», на которую в большей степени повлияли санкции, так как она поставляла электроэнергию на Запад, отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в масштабах российского производства электроэнергии экспорт занимает не самый выдающийся объем, поэтому прошли переговоры о его развитии. «Основными покупателями электроэнергии у «Интер-РАО» были страны Прибалтики. И разрыв этих связей оказал болезненное влияние на бизнес. Вторым покупателем был Китай, в который поставки расширены. Планируется увеличить экспорт в Монголию. Экспортировать электроэнергию в небольших объемах невыгодно из-за больших потерь при ее транспортировке, поэтому власти хотят расширить экспорт на Востоке, в частности, в Китай и Монголию, объясняет политтехнолог, автор телеграм-канала Марат Баширов. «У „Интер-РАО“ есть активы на Дальнем Востоке, есть избыточная генерация энергии, а значит и возможности производить электроэнергии больше, чем это требуется для внутреннего рынка. В тоже время Китай пытается уйти от угольной генерации. Потенциал у этого рынка есть. Однако небольшие объемы невыгодно закачивать на дальние расстояния, так как высоки потери на магистральных сетях», — пояснил собеседник. Компания «Интер-РАО» станет участником процесса импортозамещения ключевых технологий в энергоотрасли, полагает ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Не секрет, что часть оборудования, в частности, турбины, были импортными. Сейчас нам часть технологий не доступна из-за санкций, поэтому необходимо создавать самим. К импортозамещению подключаются госкомпании. И группа компаний „Интер-РАО“ будет одним из участников этого процесса», — уточнил эксперт.