Россия обойдет потолок цен на нефть, установленный Евросоюзом

Власти сохранят доходы от экспорта

24 января 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Эффективность сырьевой отрасли повысят за счет внедрения высоких технологий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти извлекли выгоду из ограничений, наложенных Западом на стоимость нефти. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым 24 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержания сырьевого суверенитета страны с помощью внедрения передовых технологий. Эксперты объяснили URA.RU, что в условиях санкций власти стремятся снизить себестоимость отечественной нефти, чтобы сохранить прибыль от экспорта. Перед федеральным агентством стоят важные вопросы недропользования, для решения которых требуется применение передовых технологий, подчеркнул Мишустин. «Космическое зондирование, анализ больших данных, математические методы, искусственный интеллект надо активно использовать, чтобы составить в том числе цифровую карту полезных ископаемых. И потом определять необходимость бурения, необходимость экспедиций. Как выстраивается сегодня работа агентства?» — поинтересовался премьер у главы ведомства. Глава Роснедр Евгений Петров рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о точках роста сырьевой отрасли Фото: Официальное представительство Правительства РФ Ключевые направления работы федерального ведомства, которых сегодня три, повлияют на состояние экономики страны через 10-15 лет, отметил Петров. «Первая точка роста — это увеличение глубины переработки. Во всех проектах стараемся, чтобы вся переработка была внутри страны. Вторая точка роста— это новый, кластерный подход. Он позволил объединить отдельные месторождения в группы, сделав их рентабельными за счет создания единой инфраструктуры. И третья точка роста — новая модель управления отраслью на основе данных. Такой подход реализуется за счет движения данных от самого начала — этапа геологоразведки, — до добычи и переработки с получением всех данных в машиночитаемом виде», — сообщил чиновник. Отечественное сырье дает возможность производить широкий круг товаров от продовольствия до космических кораблей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Результаты Роснедр формируют энергетическую и сырьевую независимость страны, акцентировал внимание Мишустин. «Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность и промышленникам, и аграрным предприятиям выпускать самую разнообразную продукцию. Начиная с продовольствия и заканчивая ледоколами и космическими кораблями. Надо следить, чтобы месторождения закрывали ключевые потребности страны в будущем. Это важно для поддержания нашего экономического и технологического суверенитета», — резюмировал премьер. В декабре 2022 года Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России ввел потолок цен на российскую нефть — не выше 60 долларов за баррель. В условиях санкций Запада власти, чтобы выйти из ситуации, максимально снижают себестоимость добычи нефти и газа, объясняет доктор технических наук, академик РАЕН, член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ Владимир Тетельмин. «Добыча нефти — это сложное производство. Там мало человека, нужно максимально привлекать высокие технологии. Их внедрение должно удешевить себестоимость добычи тонны нефти. Снижение себестоимости необходимо и ввиду испытываемых санкций. Кроме того, это позволит российскому сырью конкурировать по себестоимости с нефтью из южных стран. Добыча нефти, например, в Саудовской Аравии обходится в несколько долларов, благодаря этому страна легче переносит скачки цен на мировом рынке», — рассказал эксперт. Государство стремится снизить себестоимость добычи нефти, считают эксперты Фото: media.gazprom-neft.ru Из-за введения потолка цен на нефть российские власти пошли по пути удешевления производства нефтепродуктов, высказал точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мероприятия, которые предлагает Мишустин, направлены на более осознанное и рациональное управление ресурсами, которое снизит издержки и позволят при самой низкой цене не снижать прибыль от экспорта. Использование больших баз данных позволяет найти слабые стороны, повысить эффективность использования технологических ресурсов. Кластерность снижает издержки. Глубина переработки позволит продавать более дорогой продукт и получать большую выручку от экспорта. Развитие любых технологий в сырьевой отрасли — это рабочие места, освоение новых территорий и в конечном итоге — достижение экономической независимости», — пояснил аналитик. Статья по теме Власти изменили подход к обеспечению россиян дешевым топливом Государство стремится решить долгосрочные вопросы по добыче и пополнению ресурсной базы, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «В плане цифровизации власти идут в общей канве — оцифровка всех данных, чтобы понимать, что есть в нераспределенном фонде, как выполняются лицензии месторождений. Правительству важно все перевести в цифровой вид, чтобы иметь данные о том, какие месторождения на какой стадии разработки находятся», — подытожил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти извлекли выгоду из ограничений, наложенных Западом на стоимость нефти. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым 24 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержания сырьевого суверенитета страны с помощью внедрения передовых технологий. Эксперты объяснили URA.RU, что в условиях санкций власти стремятся снизить себестоимость отечественной нефти, чтобы сохранить прибыль от экспорта. Перед федеральным агентством стоят важные вопросы недропользования, для решения которых требуется применение передовых технологий, подчеркнул Мишустин. «Космическое зондирование, анализ больших данных, математические методы, искусственный интеллект надо активно использовать, чтобы составить в том числе цифровую карту полезных ископаемых. И потом определять необходимость бурения, необходимость экспедиций. Как выстраивается сегодня работа агентства?» — поинтересовался премьер у главы ведомства. Ключевые направления работы федерального ведомства, которых сегодня три, повлияют на состояние экономики страны через 10-15 лет, отметил Петров. «Первая точка роста — это увеличение глубины переработки. Во всех проектах стараемся, чтобы вся переработка была внутри страны. Вторая точка роста— это новый, кластерный подход. Он позволил объединить отдельные месторождения в группы, сделав их рентабельными за счет создания единой инфраструктуры. И третья точка роста — новая модель управления отраслью на основе данных. Такой подход реализуется за счет движения данных от самого начала — этапа геологоразведки, — до добычи и переработки с получением всех данных в машиночитаемом виде», — сообщил чиновник. Результаты Роснедр формируют энергетическую и сырьевую независимость страны, акцентировал внимание Мишустин. «Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность и промышленникам, и аграрным предприятиям выпускать самую разнообразную продукцию. Начиная с продовольствия и заканчивая ледоколами и космическими кораблями. Надо следить, чтобы месторождения закрывали ключевые потребности страны в будущем. Это важно для поддержания нашего экономического и технологического суверенитета», — резюмировал премьер. В декабре 2022 года Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России ввел потолок цен на российскую нефть — не выше 60 долларов за баррель. В условиях санкций Запада власти, чтобы выйти из ситуации, максимально снижают себестоимость добычи нефти и газа, объясняет доктор технических наук, академик РАЕН, член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ Владимир Тетельмин. «Добыча нефти — это сложное производство. Там мало человека, нужно максимально привлекать высокие технологии. Их внедрение должно удешевить себестоимость добычи тонны нефти. Снижение себестоимости необходимо и ввиду испытываемых санкций. Кроме того, это позволит российскому сырью конкурировать по себестоимости с нефтью из южных стран. Добыча нефти, например, в Саудовской Аравии обходится в несколько долларов, благодаря этому страна легче переносит скачки цен на мировом рынке», — рассказал эксперт. Из-за введения потолка цен на нефть российские власти пошли по пути удешевления производства нефтепродуктов, высказал точку зрения кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мероприятия, которые предлагает Мишустин, направлены на более осознанное и рациональное управление ресурсами, которое снизит издержки и позволят при самой низкой цене не снижать прибыль от экспорта. Использование больших баз данных позволяет найти слабые стороны, повысить эффективность использования технологических ресурсов. Кластерность снижает издержки. Государство стремится решить долгосрочные вопросы по добыче и пополнению ресурсной базы, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «В плане цифровизации власти идут в общей канве — оцифровка всех данных, чтобы понимать, что есть в нераспределенном фонде, как выполняются лицензии месторождений. Правительству важно все перевести в цифровой вид, чтобы иметь данные о том, какие месторождения на какой стадии разработки находятся», — подытожил собеседник.