Работник КГУ пожаловался на размер оклада после объединения вузов

В КГУ планируют увеличить оклады преподавателям филиала КГСХА с нового учебного года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудник филиала Курганского госуниверситета (ранее Курганская сельскохозяйственная академия) показал размер оклада в сумме 9 415,14 рублей. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». В ответ на запрос URA.RU в КГУ сообщили, что средняя зарплата в вузе с учетом филиалов уже составляет 237% от средней зарплаты по экономике региона, а преподавателям из КГСХА оклады поднимут с нового учебного года.

«Вот на такую зарплату живут кандидаты наук, доценты в Лесниковском филиале КГУ — бывшей Курганской государственной сельскохозяйственной академии! Спасибо правительству области за оптимизацию!» — говорится в посте с фотографией трудового договора работника КГСХА, где указан оклад в размере 9415,14 рублей.

Работник КГСХА (филиал КГУ) показал размер должностного оклада фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

В пресс-службе КГУ ответили, что процедура реорганизации КГСХА в форме присоединения к КГУ не требует перезаключения трудовых договоров. Соответственно, работники перешли в КГУ с трудовыми контрактами, ранее заключенными с КГСХА.

Комментарий КГУ: «Заработная плата профессорско-преподавательского состава складывается из оклада и стимулирующих выплат, которые зависят от выполнения показателей эффективного контракта.

В настоящий момент КГУ принял меры в отношении ассистентов и старших преподавателей по увеличению окладов, чтобы оклады были не ниже МРОТ. КГУ считает необходимым и будет проводить плановую работу по изменению должностных окладов филиальной сети.

Комиссией по ведению коллективных переговоров, по внесению изменений и дополнений в коллективный договор КГУ на 2021—2024 годы приняты следующие решения:

— с 1 января 2023 года по всем должностям, не отнесенным к профессорско-преподавательскому составу, установлены единые оклады;

— с 1 сентября 2023 года университет установит одинаковые оклады по всем должностям профессорско-преподавательского состава с учетом филиальной сети. Данный срок связан с тем, что академия в рамках своей внутренней политики самостоятельно устанавливала нагрузку профессорско-преподавательского состава на учебный год, и все изменения возможны только по окончании текущего учебного года. После его завершения будут проведены все расчеты, и должностные оклады будут сформированы с учетом той трудоемкости, которая соответствует трудоемкости профессорско-преподавательского состава головной организации. При этом на сегодняшний день в КГУ с учетом филиальной сети средняя зарплата составляет 237% от средней зарплаты по экономике региона».

Средний размер зарплат преподавателей КГУ в рублях не уточняется. По данным Свердловскстата, в Курганской области за январь — октябрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 38 949,6 рублей. Если этот показатель взять за основу расчета, то средняя зарплата в вузе составляет чуть более 92 тысяч рублей.

Ранее ректор КГУ Надежда Дубив рассказала в интервью URA.RU, что при присоединении КГСХА университет из собственных средств погасил 53% от суммы долга академии перед кредиторами (общий долг академии составлял 108 млн рублей). Из-за этого КГУ вынужден был отложить многие проекты для студентов, а также проекты, связанные с капитальным и текущим ремонтами. Процесс реорганизации вузов был завершен 21 ноября 2022 года