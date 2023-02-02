Путин дал понять Западу, что НАТО и Киеву пора отступить

Президент раскрыл секрет победы России в спецоперации на Украине

02 февраля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что России есть чем ответить на угрозы Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить. Он раскрыл главный секрет будущего успеха армии РФ в спецоперации на Украине — это твердость духа и воля к победе, комментируют эксперты слова президента на концерте, посвященном 80-летию со дня победы в Сталинградской битве 2 февраля. Все будет так, как и в 1943 году, когда советские воины разгромили гитлеровских нацистов на подступах к Волге. Владимир Путин возложил цветы к монументу на Мамаевом кургане Фото: kremlin.ru Прилетев в Волгоград, который на несколько дней самими жителями переименован в Сталинград (об этом говорит и дорожный указатель на въезде в город), Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Президент почтил память и генерала армии Василия Чуйкова, под командованием которого советская армия 200 дней защищала город и одержала эту судьбоносную победу в Сталинградской битве. Жители на несколько дней переименовали Волгоград в Сталинград Фото: Екатерина Лазарева/URA.RU © URA.RU С Мамаева кургана Путин отправился на концерт, посвященный 80-летию победы под Сталинградом. Он назвал этот день «судьбоносной датой», когда «был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг». «Это сражение было не просто сражением за город — на кону стояло само существование истерзанной, но не покоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, и это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы сплотились в решающей схватке и победили», — заявил Путин. Под Сталинградом была разгромлена крупнейшая группировка фашистской армии, в которую входили и войска других стран. «Была повержена воля всей гитлеровской коалиции — европейские вассалы и приспешники нацистской Германии стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», — подчеркнул президент. Готовность ради Отечества и правды идти до конца — в крови у Россиян, заверил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, 200 дней ожесточенных боев, город, превращенный в руины, не сломили духа советской армии. «Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа — именно она низвергла нацизм. Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни», — заявил Путин. Но «идеология нацизма» снова пытается покорить Россию, и русский народ снова «вынужден давать отпор агрессии коллективного Запада», отметил президент. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа — поколения победителей. Стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех нас — важнейший морально-нравственный ориентир, и наши солдаты и офицеры верны ему», — подчеркнул глава государства. Битву в Сталинграде сравнивают с тем, что происходит сейчас в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Победить в Сталинграде советскому солдату удалось благодаря героизму и мужеству, и, возможно, даже больше — твердости духа и несгибаемой воле к победе. Это и есть секрет будущей победы России в спецоперации на Украине, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Под Сталинградом началось движение на Берлин. И здесь явная параллель с сегодняшними событиями, о чем сказал Путин. Мы не пойдем, конечно, на Берлин, но психологически это именно так. Сталинград — это сигнал к тому, что героизм народа приведет к победе над любым врагом, даже очень сильным. Ведь тогда меньшие силы защищали город от немцев, пока большие били его по флангам, что и привело к окружению армии Паулюса. Сейчас те, кто воюет в Донбассе, — это те, кто противостоит главным силам врага, пока основная армия бьет его по флангам. Сталинград — это наша абсолютная победа, и это — начало конца Германии», — пояснил Журавлев. Статья по теме Путин раскрыл, для чего России нужна спецоперация на Украине По мнению сопредседателя штаба ОНФ в Волгоградской области, кандидата социологических наук Антона Лукаша, именно в Сталинграде советские солдаты и жители города нанесли и военное, и психологическое, ментальное поражение нацистам. «Агрессия нацистского третьего рейха в отношении СССР носила не просто военный, а идеологический характер, основанный на теории расового превосходства, что обусловило геноцид мирного населения, массовые военные преступления армии агрессора», — отметил Лукаш. С 2014 года в Донбассе творилось то же самое. Сейчас России противостоят огромные силы, почти вся Европа, и даже больше — США и Великобритания, которые во Вторую мировую были союзниками СССР, отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Фактически сейчас, пусть и в другом виде, повторяется Сталинградская битва. Мы точно так же противостоим экономической и военной громаде, во многом превосходящей Россию. Как и тогда, сейчас все зависит от российского народа, который выстоял в Сталинградской битве, и который должен выстоять в битве с Западом. Борьба ведь ведется против всего Запада, который с каждым днем усиливает военную помощь Украине, подогревает конфликт», — считает Иванов. Как и в 1940-е, Россия вновь «встала на защиту мира от фашизма, но она в одиночку сражается с новым прочтением гитлеровского нацизма», отметил в разговоре с URA.RU член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «Путин не мог не поехать на юбилей победы в Сталинградской битве. Для страны это символ доблести, отваги, победы, символ сосредоточения колоссальных усилий, которые смогли переломить ход войны. Сила духа, с которой защитники Сталинграда одержали эту победу, вдохновляет не только наших ребят на линии боевого соприкосновения, но и всех жителей страны», — убежден политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять Киеву и всему коллективному Западу, что в военном противостоянии с Россией в Донбассе им пора отступить. Он раскрыл главный секрет будущего успеха армии РФ в спецоперации на Украине — это твердость духа и воля к победе, комментируют эксперты слова президента на концерте, посвященном 80-летию со дня победы в Сталинградской битве 2 февраля. Все будет так, как и в 1943 году, когда советские воины разгромили гитлеровских нацистов на подступах к Волге. Прилетев в Волгоград, который на несколько дней самими жителями переименован в Сталинград (об этом говорит и дорожный указатель на въезде в город), Владимир Путин возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане. Президент почтил память и генерала армии Василия Чуйкова, под командованием которого советская армия 200 дней защищала город и одержала эту судьбоносную победу в Сталинградской битве. С Мамаева кургана Путин отправился на концерт, посвященный 80-летию победы под Сталинградом. Он назвал этот день «судьбоносной датой», когда «был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный, жестокий враг». «Это сражение было не просто сражением за город — на кону стояло само существование истерзанной, но не покоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, и это чувствовал, осознавал каждый и в окопах, и в тылу. Мы сплотились в решающей схватке и победили», — заявил Путин. Под Сталинградом была разгромлена крупнейшая группировка фашистской армии, в которую входили и войска других стран. «Была повержена воля всей гитлеровской коалиции — европейские вассалы и приспешники нацистской Германии стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, как уйти от ответственности, а всю вину свалить на прежних своих хозяев. Всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал», — подчеркнул президент. По словам Путина, 200 дней ожесточенных боев, город, превращенный в руины, не сломили духа советской армии. «Яростное, порой за пределами человеческих возможностей сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне. Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа — именно она низвергла нацизм. Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силы жизни», — заявил Путин. Но «идеология нацизма» снова пытается покорить Россию, и русский народ снова «вынужден давать отпор агрессии коллективного Запада», отметил президент. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Победить в Сталинграде советскому солдату удалось благодаря героизму и мужеству, и, возможно, даже больше — твердости духа и несгибаемой воле к победе. Это и есть секрет будущей победы России в спецоперации на Украине, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Под Сталинградом началось движение на Берлин. И здесь явная параллель с сегодняшними событиями, о чем сказал Путин. Мы не пойдем, конечно, на Берлин, но психологически это именно так. Сталинград — это сигнал к тому, что героизм народа приведет к победе над любым врагом, даже очень сильным. Ведь тогда меньшие силы защищали город от немцев, пока большие били его по флангам, что и привело к окружению армии Паулюса. Сейчас те, кто воюет в Донбассе, — это те, кто противостоит главным силам врага, пока основная армия бьет его по флангам. Сталинград — это наша абсолютная победа, и это — начало конца Германии», — пояснил Журавлев. По мнению сопредседателя штаба ОНФ в Волгоградской области, кандидата социологических наук Антона Лукаша, именно в Сталинграде советские солдаты и жители города нанесли и военное, и психологическое, ментальное поражение нацистам. «Агрессия нацистского третьего рейха в отношении СССР носила не просто военный, а идеологический характер, основанный на теории расового превосходства, что обусловило геноцид мирного населения, массовые военные преступления армии агрессора», — отметил Лукаш. С 2014 года в Донбассе творилось то же самое. Сейчас России противостоят огромные силы, почти вся Европа, и даже больше — США и Великобритания, которые во Вторую мировую были союзниками СССР, отметил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Как и в 1940-е, Россия вновь «встала на защиту мира от фашизма, но она в одиночку сражается с новым прочтением гитлеровского нацизма», отметил в разговоре с URA.RU член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «Путин не мог не поехать на юбилей победы в Сталинградской битве. Для страны это символ доблести, отваги, победы, символ сосредоточения колоссальных усилий, которые смогли переломить ход войны. Сила духа, с которой защитники Сталинграда одержали эту победу, вдохновляет не только наших ребят на линии боевого соприкосновения, но и всех жителей страны», — убежден политолог.