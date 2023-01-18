Путин раскрыл, для чего России нужна спецоперация на Украине

Позицию президента поддержали люди, пережившие блокаду

18 января 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел мощный стимул для бойцов в зоне СВО и жителей Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия получила новый важный сигнал от президента РФ Владимира Путина. Героизм защитников блокадного Ленинграда и стойкость жителей осажденного города станут хорошей мотивацией для бойцов в ходе спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистов. Так политологи интерпретируют участие президента в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 января. Путин показал, что, как и тогда, победа зависит от единства народа, мужества бойцов и полной отдачи ОПК. Рабочий день в своем родном городе Путин начал с посещения памятных мест. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на знаменитом Невском пятачке — месте, где шли кровопролитные бои, где воевал и был ранен отец будущего президента. На Пискаревском кладбище у монумента «Мать-Родина» и у памятной плиты «1942 год» Путин почтил память погибших жителей блокадного Ленинграда, среди которых был и его старший брат. Президент Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на месте кровопролитных боев Фото: kremlin.ru Как Ленинград пережил блокаду, как бойцы защищали город от натиска фашистской армии, Путину показали в Музее обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция «Искра ленинградской победы» показывает значение этой битвы и прорыва блокады не только для города: она повернула ход Великой Отечественной войны и открыла Красной армии путь к ряду важных побед в 1943 году, а по сути — к Победе 1945-го. Особое место в выставке отведено жителям города, которые не просто выжили под обстрелами, в условиях голода, но и стабильно обеспечивали фронт боеприпасами, техникой, ставили на ноги раненых. В экспозицию включен раздел, рассказывающий о недавнем событии — признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Решение было принято судом Санкт-Петербурга в 2022 году. О своих эмоциях, пережитых на этом процессе, во время встречи президента с ветеранами и блокадниками рассказала председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. «Снова охватывал этот ужас, когда мы слышали о том, что в Ленинграде было, какие повреждения были нанесены городу. 1 миллион 93 тысячи погибших от голода мирных жителей. Это не окончательная цифра: не учтены потери во время эвакуации людей… Суд установил, что против Ленинграда стояли 11 государств Европы. Об этом надо говорить, чтобы молодежь знала», — сказала блокадница. Пискаревское мемориальное кладбище для каждого ленинградца — и место горя, и место силы Фото: kremlin.ru Историческая память должна сохраняться, подчеркнул президент. «Чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось, мы должны передавать будущим поколениям эти страницы нашей истории, чтобы они навсегда остались в народной памяти», — убежден Путин. По его словам, в исторической памяти «есть и практический смысл». «[Это позволяет нам] вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы… В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу толерантности и чтобы не портить фон наших отношений об этом не говорили. Но то же самое было везде, не только на Ленинградском фронте — достаточно посмотреть на испанскую голубую дивизию под Сталинградом», — отметил президент. Учителю Надежде Строгоновой 102 года, но она приехала на встречу с президентом, чтобы поделиться своей блокадной историей Фото: kremlin.ru Подвиг простых ленинградцев раскрывается в истории простой учительницы Надежды Строгоновой, которая приехала на встречу с Путиным, несмотря на свой почтенный возраст — 102 года. Надежда Васильевна хотела встать, разговаривая с президентом, оно он попросил не делать этого: «Иначе мы сами встанем». Блокадница рассказала, как она вместе с другими женщинами спасла более 600 детей, а после их эвакуации работала учителем. «За время войны ни у одного ребенка, ни у одного работника не появилось мысли, что Ленинград может быть сдан. Мы ни разу не подумали, что в Ленинград вступит нога фашистов. Передвигались на костылях и с тросточками, но мы продолжали работу», — поделилась Надежда Строгонова. Найти на это нужные слова Путину было непросто: он признался, что «хочется низко склонить голову перед подвигом людей», о которых рассказала блокадница. «Личные рассказы — это самое доходчивое, самое пронзительное. Это — самое главное», — заметил президент. В музее обороны Ленинграда Владимир Путин рассказал историю, как у его мамы во время блокады украли самое ценное — карточки на хлеб Фото: kremlin.ru Участники встречи поддержали решение Путина о начале спецоперации в Донбассе. Защитник Ленинграда Валентин Богданов сказал «спасибо» «за организацию боевых действий по освобождению Украины от неонацистов». А первый замруководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский представил отрывок из нового фильма «Нюрнберг» о трибунале над гитлеровскими нацистами и сказал, что «о войне, о преступлениях надо говорить честно» и доводить то «до каждого жителя страны, чтоб вбить в голову, как это страшно». Президент подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на события, которые начались на Украине, в Донбассе после госпереворота 2014 года. Тогда, по словам Путина, «людей начали истреблять только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков». «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Нас просто водили за нос, обманывали. Мы пытались урегулировать ситуацию мирными средствами. Это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в горячую фазу. СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые проживают на этих территориях. Это наши исторические территории», — заявил Путин. После встречи с ветеранами и блокадниками президент пообщался с сотрудниками легендарного Обуховского завода, с которого в первые же дни войны на фронт ушло около 6 тысяч рабочих. Их заменили женщины и подростки. Они снабжали войска боеприпасами, орудиями, несмотря на постоянные обстрелы и бомбежки. Завод выжил тогда под натиском немцев, выжил и в «лихие 90-е». И сегодня Путин заверил работников, что предприятиям оборонного комплекса хватит работы на годы вперед. Более того, их сотрудников, возможно, даже освободят от призыва на срочную службу, как уже освободили от частичной мобилизации. Работников Обуховского завода президент Путин заверил, что им, оборонщикам, работы хватит на годы вперед Фото: kremlin.ru Президент заявил, что ОПК — это одна из трех составляющих победы России в прокси-войне с Западом. «С точки зрения достижения победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые лежат в ее основе. Это единство и сплоченность русского и многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса. Победа обеспечена!» — убежден Путин. История блокадного Ленинграда сильно перекликается с СВО в Донбассе и на Украине, пояснил URA.RU писатель, публицист, один из лидеров движения «Антимайдан», член «Изборского клуба» Николай Стариков. «То, что происходило в Великую Отечественную войну, особенно в блокаду, — это некий моральный рубеж, через который невозможно перешагнуть. У президента брат погиб в блокаду, отец воевал на Невском пятачке. Разве имея такую семейную историю, он может предать память отца и брата? Конечно, нет. И такая история есть у каждого. Она помогает преодолеть моменты слабости и сомнений. Величие подвига Ленинграда в том, что его совершили гражданские лица — дети, женщины, старики. Они своим несгибаемым примером вдохновляли солдат. Это может быть мотивацией для наших бойцов в зоне СВО: они знают, что происходило тогда, в годы войны, и видят, что происходит сегодня в Донбассе. Они могут себе представить, что могло бы быть, если бы не было этой борьбы», — убежден Стариков. Новость по теме Путин назвал три составляющие победы в СВО Блокада Ленинграда близка к сегодняшним событиям в Донбассе по зверствам нацистов и их сегодняшних потомков, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Блокада была пиком той войны. И тогда, и сейчас мы столкнулись с геноцидом нашего народа. Наша армия защищала и защищает людей, которые работали и старались выжить. Для наших бойцов это не менее важно, чем их собственный подвиг: если мы не победим сейчас, будет то, о чем мечтали немцы со всеми их зверствами и смертями», — считает Журавлев. Сохранение памяти о тех событиях важно и для сегодняшних, и для будущих поколений, считают эксперты. По словам социального психолога Алексея Рощина, «любое событие живо, пока есть живые свидетели». А Великая Отечественная война — это то, что «объединяет коллективное воспоминание всех россиян, которое воспринимается как победа народа», отметил Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия получила новый важный сигнал от президента РФ Владимира Путина. Героизм защитников блокадного Ленинграда и стойкость жителей осажденного города станут хорошей мотивацией для бойцов в ходе спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистов. Так политологи интерпретируют участие президента в мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 января. Путин показал, что, как и тогда, победа зависит от единства народа, мужества бойцов и полной отдачи ОПК. Рабочий день в своем родном городе Путин начал с посещения памятных мест. Он возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на знаменитом Невском пятачке — месте, где шли кровопролитные бои, где воевал и был ранен отец будущего президента. На Пискаревском кладбище у монумента «Мать-Родина» и у памятной плиты «1942 год» Путин почтил память погибших жителей блокадного Ленинграда, среди которых был и его старший брат. Как Ленинград пережил блокаду, как бойцы защищали город от натиска фашистской армии, Путину показали в Музее обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция «Искра ленинградской победы» показывает значение этой битвы и прорыва блокады не только для города: она повернула ход Великой Отечественной войны и открыла Красной армии путь к ряду важных побед в 1943 году, а по сути — к Победе 1945-го. Особое место в выставке отведено жителям города, которые не просто выжили под обстрелами, в условиях голода, но и стабильно обеспечивали фронт боеприпасами, техникой, ставили на ноги раненых. В экспозицию включен раздел, рассказывающий о недавнем событии — признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Решение было принято судом Санкт-Петербурга в 2022 году. О своих эмоциях, пережитых на этом процессе, во время встречи президента с ветеранами и блокадниками рассказала председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. «Снова охватывал этот ужас, когда мы слышали о том, что в Ленинграде было, какие повреждения были нанесены городу. Суд установил, что против Ленинграда стояли 11 государств Европы. Об этом надо говорить, чтобы молодежь знала», — сказала блокадница. Историческая память должна сохраняться, подчеркнул президент. «Чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось, мы должны передавать будущим поколениям эти страницы нашей истории, чтобы они навсегда остались в народной памяти», — убежден Путин. По его словам, в исторической памяти «есть и практический смысл». «[Это позволяет нам] вовремя реагировать на возникающие в отношении нашей страны угрозы… В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу толерантности и чтобы не портить фон наших отношений об этом не говорили. Но то же самое было везде, не только на Ленинградском фронте — достаточно посмотреть на испанскую голубую дивизию под Сталинградом», — отметил президент. Подвиг простых ленинградцев раскрывается в истории простой учительницы Надежды Строгоновой, которая приехала на встречу с Путиным, несмотря на свой почтенный возраст — 102 года. Надежда Васильевна хотела встать, разговаривая с президентом, оно он попросил не делать этого: «Иначе мы сами встанем». Блокадница рассказала, как она вместе с другими женщинами спасла более 600 детей, а после их эвакуации работала учителем. «За время войны ни у одного ребенка, ни у одного работника не появилось мысли, что Ленинград может быть сдан. Найти на это нужные слова Путину было непросто: он признался, что «хочется низко склонить голову перед подвигом людей», о которых рассказала блокадница. «Личные рассказы — это самое доходчивое, самое пронзительное. Это — самое главное», — заметил президент. Участники встречи поддержали решение Путина о начале спецоперации в Донбассе. Защитник Ленинграда Валентин Богданов сказал «спасибо» «за организацию боевых действий по освобождению Украины от неонацистов». А первый замруководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский представил отрывок из нового фильма «Нюрнберг» о трибунале над гитлеровскими нацистами и сказал, что «о войне, о преступлениях надо говорить честно» и доводить то «до каждого жителя страны, чтоб вбить в голову, как это страшно». Президент подчеркнул, что Россия не могла не отреагировать на события, которые начались на Украине, в Донбассе после госпереворота 2014 года. Тогда, по словам Путина, «людей начали истреблять только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков». «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Нас просто водили за нос, обманывали. Мы пытались урегулировать ситуацию мирными средствами. Это по определению было невозможно. После встречи с ветеранами и блокадниками президент пообщался с сотрудниками легендарного Обуховского завода, с которого в первые же дни войны на фронт ушло около 6 тысяч рабочих. Их заменили женщины и подростки. Они снабжали войска боеприпасами, орудиями, несмотря на постоянные обстрелы и бомбежки. Завод выжил тогда под натиском немцев, выжил и в «лихие 90-е». И сегодня Путин заверил работников, что предприятиям оборонного комплекса хватит работы на годы вперед. Более того, их сотрудников, возможно, даже освободят от призыва на срочную службу, как уже освободили от частичной мобилизации. Президент заявил, что ОПК — это одна из трех составляющих победы России в прокси-войне с Западом. «С точки зрения достижения победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые лежат в ее основе. Это единство и сплоченность русского и многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса. Победа обеспечена!» — убежден Путин. История блокадного Ленинграда сильно перекликается с СВО в Донбассе и на Украине, пояснил URA.RU писатель, публицист, один из лидеров движения «Антимайдан», член «Изборского клуба» Николай Стариков. «То, что происходило в Великую Отечественную войну, особенно в блокаду, — это некий моральный рубеж, через который невозможно перешагнуть. У президента брат погиб в блокаду, отец воевал на Невском пятачке. Разве имея такую семейную историю, он может предать память отца и брата? Конечно, нет. И такая история есть у каждого. Она помогает преодолеть моменты слабости и сомнений. Величие подвига Ленинграда в том, что его совершили гражданские лица — дети, женщины, старики. Они своим несгибаемым примером вдохновляли солдат. Блокада Ленинграда близка к сегодняшним событиям в Донбассе по зверствам нацистов и их сегодняшних потомков, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Блокада была пиком той войны. И тогда, и сейчас мы столкнулись с геноцидом нашего народа. Наша армия защищала и защищает людей, которые работали и старались выжить. Для наших бойцов это не менее важно, чем их собственный подвиг: если мы не победим сейчас, будет то, о чем мечтали немцы со всеми их зверствами и смертями», — считает Журавлев. Сохранение памяти о тех событиях важно и для сегодняшних, и для будущих поколений, считают эксперты. По словам социального психолога Алексея Рощина, «любое событие живо, пока есть живые свидетели». А Великая Отечественная война — это то, что «объединяет коллективное воспоминание всех россиян, которое воспринимается как победа народа», отметил Рощин.