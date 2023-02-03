Свердловскому ГУ МВД грозят проблемы из-за погибшего задержанного

Силовики разработали план, как избежать увольнений и спасти репутацию ведомства

03 февраля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Руководители свердловской полиции подключились к защите Павла Горшкова и Максима Онучина Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета В Нижнем Тагиле мужчина умер после задержания Свердловские полицейские срочно бросили силы на развертывание масштабной защиты своих коллег из Нижнего Тагила Павла Горшкова и Максима Онучина, которые подозреваются в том, что 29 января допустили смерть задержанного Сергея Шамрина, силой помещенного в УАЗ. Источники URA.RU в силовых структурах уверены, что успешная защита задержанных — это шанс областной полиции избежать потери доверия к силовикам. В противном случае — ведомство ждут жесткие разговоры с руководством из Москвы. «Смерть Шамрина станет сильным ударом по репутации свердловского МВД, если суд вынесет обвинительный приговор. Сама история опасна для полиции с двух сторон. Во-первых, страх умереть во время задержания подрывает сами основы правоохранительной системы, которую много лет старательно обеляют небезызвестные офицеры. Вся работа в этом направлении может быть перечеркнута. Во-вторых, недавняя проверка ГУ МВД из Москвы, хоть и поставила оценку „удовлетворительно“, но нашла недостатки в работе системы, и проходит лишь месяц с ее окончания — и новый прокол», — сообщил собеседник агентства. Пиарщики свердловской полиции пытаются восстановить репутацию силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он выразил мнение, что если суд признает арестованных полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина виновными, то в Нижний Тагил оперативно приедут ревизоры, которые обратят внимание на работу руководителей. «Нельзя забывать, что при негативном для МВД сценарии под удар попадут многие руководители, вплоть до шефа. [В случае признания силовиков виновными] грядут массовые отставки. Никто не хочет снова попасть во внимание ревизоров», — посчитал инсайдер. По его словам, угроза репутации оказалась настолько сильной, что в ведомстве мобилизовали дополнительные силы, чтобы нейтрализовать удар. К отстаиванию имен Онучина и Горшкова, предположительно, подключились не только коллеги арестованных, но и силовики из оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка и начальники подозреваемых. «Основная цель недоброжелателей — сформировать образ Шамрина как алкоголика, как человека, которому требовалось лечение и который вел себя неадекватно. Размышляя с такой позиции, можно решить, что Шамрин не оставил полицейским другого выхода, кроме как применить силу», — рассказал собеседник агентства. Косвенными подтверждениями этой позиции являются публикации в социальных сетях. В частности, популярная группа «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» от имени администраторов говорит о погибшем с иронией и напоминает о его криминальном прошлом. «Еще по информации с места, господин „айтишник“ и со всех сторон положительный гражданин, ранее судим по статьям 228 и 161 УК РФ <…> вот такие нынче айтишники», — говорится в публикации. В свердловской полиции боятся новой ревизии из-за смерти задержанного Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Также были опубликованы материалы, в которых от лица анонимного спикера ответственность за смерть тагильчанина возлагается на него самого. «Путь Сергея к страшной трагедии начался, когда он выпил первую рюмку в этот день, когда он вышел на улицу, когда он оказался на территории больницы, когда он устроил дебош», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении «Полицией используются сильные методы, способные влиять и убеждать. Однако просчет, безусловно, заключается в том, что МВД ни разу публично не принесло соболезнования семье погибшего. Да, вину в его смерти может установить только суд, но все-таки инцидент произошел на ведомственной территории, в ведомственной машине, и этого никто не отрицает», — подытожил собеседник агентства. Жена погибшего Юлия Шамрина в разговоре с URA.RU признавалась, что пыталась встретиться с руководителями Горшкова и Онучина, однако попытки не увенчались успехом. Она убеждена, что в соцсетях намеренно распространяют нелицеприятные факты о ее муже. На суде женщина заявляла, что с некоторыми представителями СМИ связывались полицейские и задавали вопросы о целях публикаций про погибшего. Женщина посчитала такое поведение видом давления на прессу, хотя фактов, подтверждающих это, она пока не привела. По словам другого источника URA.RU ГУ МВД не организовывало поддержку Онучина и Горшкова. «Ни о какой юридической поддержке, организованной главком, речи идти не может. У журналистов есть разные мнения, которые они вправе высказывать. Если оно не совпадает с мнением потерпевших, это не значит, что тут замешана полиция», — уточнил собеседник. Другой источник высказал мнение, что офицеры не станут организовывать кампанию по юридической поддержке Горшкова и Онучина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На просьбу URA.RU прокомментировать домыслы инсайдеров начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых порекомендовал набраться терпения, отбросить эмоции и дождаться итогов тщательного расследования, которое проводится по данному ЧП. «Специалисты детально во всем разберутся и вынесут свой вердикт, кто прав в этой ситуации, а кто наоборот. Сейчас делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно», — отметил полковник Горелых. Сергей Шамрин погиб во время задержания 29 января. По данным пресс-службы областной полиции, мужчину задержали, когда он устроил дебош на территории психиатрической больницы в Нижнем Тагиле. Сотрудники Павел Горшков и Максим Онучин засунули Шамрина в УАЗ, подняв ему ноги к потолку кабины. Согласно показаниям из зала суда, путь до отдела полиции занял около 15 минут, в течение которых полицейские слышали стуки по кабине, но не стали останавливаться, поскольку задержанные часто стучат в пути, признавались полицейские. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские полицейские срочно бросили силы на развертывание масштабной защиты своих коллег из Нижнего Тагила Павла Горшкова и Максима Онучина, которые подозреваются в том, что 29 января допустили смерть задержанного Сергея Шамрина, силой помещенного в УАЗ. Источники URA.RU в силовых структурах уверены, что успешная защита задержанных — это шанс областной полиции избежать потери доверия к силовикам. В противном случае — ведомство ждут жесткие разговоры с руководством из Москвы. «Смерть Шамрина станет сильным ударом по репутации свердловского МВД, если суд вынесет обвинительный приговор. Сама история опасна для полиции с двух сторон. Во-первых, страх умереть во время задержания подрывает сами основы правоохранительной системы, которую много лет старательно обеляют небезызвестные офицеры. Вся работа в этом направлении может быть перечеркнута. Во-вторых, недавняя проверка ГУ МВД из Москвы, хоть и поставила оценку „удовлетворительно“, но нашла недостатки в работе системы, и проходит лишь месяц с ее окончания — и новый прокол», — сообщил собеседник агентства. Он выразил мнение, что если суд признает арестованных полицейских Павла Горшкова и Максима Онучина виновными, то в Нижний Тагил оперативно приедут ревизоры, которые обратят внимание на работу руководителей. «Нельзя забывать, что при негативном для МВД сценарии под удар попадут многие руководители, вплоть до шефа. [В случае признания силовиков виновными] грядут массовые отставки. Никто не хочет снова попасть во внимание ревизоров», — посчитал инсайдер. По его словам, угроза репутации оказалась настолько сильной, что в ведомстве мобилизовали дополнительные силы, чтобы нейтрализовать удар. К отстаиванию имен Онучина и Горшкова, предположительно, подключились не только коллеги арестованных, но и силовики из оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка и начальники подозреваемых. «Основная цель недоброжелателей — сформировать образ Шамрина как алкоголика, как человека, которому требовалось лечение и который вел себя неадекватно. Размышляя с такой позиции, можно решить, что Шамрин не оставил полицейским другого выхода, кроме как применить силу», — рассказал собеседник агентства. Косвенными подтверждениями этой позиции являются публикации в социальных сетях. В частности, популярная группа «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» от имени администраторов говорит о погибшем с иронией и напоминает о его криминальном прошлом. «Еще по информации с места, господин „айтишник“ и со всех сторон положительный гражданин, ранее судим по статьям 228 и 161 УК РФ <…> вот такие нынче айтишники», — говорится в публикации. Также были опубликованы материалы, в которых от лица анонимного спикера ответственность за смерть тагильчанина возлагается на него самого. «Путь Сергея к страшной трагедии начался, когда он выпил первую рюмку в этот день, когда он вышел на улицу, когда он оказался на территории больницы, когда он устроил дебош», — говорится в распространяемом в соцсетях сообщении «Полицией используются сильные методы, способные влиять и убеждать. Однако просчет, безусловно, заключается в том, что МВД ни разу публично не принесло соболезнования семье погибшего. Да, вину в его смерти может установить только суд, но все-таки инцидент произошел на ведомственной территории, в ведомственной машине, и этого никто не отрицает», — подытожил собеседник агентства. Жена погибшего Юлия Шамрина в разговоре с URA.RU признавалась, что пыталась встретиться с руководителями Горшкова и Онучина, однако попытки не увенчались успехом. Она убеждена, что в соцсетях намеренно распространяют нелицеприятные факты о ее муже. На суде женщина заявляла, что с некоторыми представителями СМИ связывались полицейские и задавали вопросы о целях публикаций про погибшего. Женщина посчитала такое поведение видом давления на прессу, хотя фактов, подтверждающих это, она пока не привела. По словам другого источника URA.RU ГУ МВД не организовывало поддержку Онучина и Горшкова. «Ни о какой юридической поддержке, организованной главком, речи идти не может. У журналистов есть разные мнения, которые они вправе высказывать. Если оно не совпадает с мнением потерпевших, это не значит, что тут замешана полиция», — уточнил собеседник. На просьбу URA.RU прокомментировать домыслы инсайдеров начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых порекомендовал набраться терпения, отбросить эмоции и дождаться итогов тщательного расследования, которое проводится по данному ЧП. «Специалисты детально во всем разберутся и вынесут свой вердикт, кто прав в этой ситуации, а кто наоборот. Сейчас делать какие-либо однозначные выводы пока преждевременно», — отметил полковник Горелых. Сергей Шамрин погиб во время задержания 29 января. По данным пресс-службы областной полиции, мужчину задержали, когда он устроил дебош на территории психиатрической больницы в Нижнем Тагиле. Сотрудники Павел Горшков и Максим Онучин засунули Шамрина в УАЗ, подняв ему ноги к потолку кабины. Согласно показаниям из зала суда, путь до отдела полиции занял около 15 минут, в течение которых полицейские слышали стуки по кабине, но не стали останавливаться, поскольку задержанные часто стучат в пути, признавались полицейские.