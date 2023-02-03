Свердловчанин остался без пенсии не в силах доказать свой стаж

В пенсионном фонде не могут найти данные за 90-е годы, когда мужчина трудился на заводе

03 февраля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Пожилой человек лишился многого в жизни, но нашел поддержку в приюте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Полевского (Свердловская область) Михаил Талашманов не получает пенсию, потому что не может доказать, что работал. По его словам, в пенсионном фонде отсутствуют данные от работодателей за 80—90-е годы. Сейчас мужчина проживает в богадельне в Красноуфимске. Хозяин приюта Эдуард Чаров рассказал URA.RU, с какими преградами столкнулся в попытке выбить постояльцу пенсию. Приют Михаила Талашманова в красноуфимский приют привезли в декабре соцработники Полевского. Мужчина в последние годы бомжевал, хотя когда-то у него была семья, работа и квартира. Ослабленный и голодный, он попал в больницу, откуда социальные службы доставили его в прибежище для обездоленных. «Мы справили ему паспорт, а вот с пенсией возникли проблемы: в пенсионном фонде отвечают, что у них имеются данные только после 2002 года, там стажа менее двух лет. Более ранних нет. Поэтому пенсия, якобы, Михаилу не положена, если только через восемь лет — социальная», — говорит Эдуард Чаров. Прошлое Сам Михаил Талашманов рассказал соцработникам, что в молодости сразу по возвращении из армии устроился работать. По его словам, в 80—90-е годы он трудился в Полевском на нескольких предприятиях: «Уралдомнаремонт» (каменщик), УРС СТЗ (водитель), «Полевской ПКЗ» (грузчик), ЖБИ (тоже грузчик) и Северский трубный завод (резчик). Мужчина уверяет, что после армии трудился на СТЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU На последнем месте Талашманов, по его словам, работал долгое время, даже получил от завода квартиру, его фотография якобы видела на доске почета. Почему этот стаж не учтен в пенсионном фонде — для всех остается загадкой. Ситуацию осложняет то, что пожилой человек слаб физически и интеллектуально и не может назвать точные годы. О своем прошлом он не рассказывает никому — эта тема табу. Известно, что у свердловчанина есть сын, которому он не нужен. Соцработники предполагают, что судьба мужчины сломалась в тяжелые 90-е годы, после чего он запил и оказался на улице. Настоящее В приюте Михаила называют добрым и трудолюбивым: несмотря на серьезную болезнь, постоялец старается помогать по хозяйству. Однако чтобы добиться пенсии, пожилому человеку нужно лично объехать все предприятия и доказать свой стаж, а на это у него нет сил, ни денег. О своем прошлом мужчина вспоминать и рассказывать не любит Фото: Эдуард Чаров «Некоторые предприятия уже не существуют, не найдешь концов. Для чего все эти СНИЛСы — я понять не могу. Получается, человек работал, стаж есть, а пенсии нет — заколдованный круг», — возмущается Чаров. Со своей стороны о пенсии для бездомного хлопотали и социальные службы Полевского, но услышали от ПФР такой же ответ — данных по Талашманову нет. «Самому человеку искать документы на таком крупном заводе, как „Северский“ — как иголку в стоге сена. Это должен делать пенсионный фонд», — считают в комплексном центре социального обслуживания населения Полевского. Надежда URA.RU направило запрос на «Северский трубный завод» с просьбой прояснить ситуацию с Талашмановым и поднять архивы. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос был отправлен в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. Там подтвердили, что у Талашманова на лицевом счете имеются сведения о страховом стаже два года и восемь месяцев, чего недостаточно для установления страховой пенсии по старости. «Вместе с тем, учитывая полученную информацию, органы Фонда окажут содействие в получении документов о работе на указанных вами предприятиях в период с 1980—1990 годы. Учитывая, что у территориального органа ПФР не было информации о работе гражданина до 2002 года, запросы в организации либо в архивы не направлялись», — сказано в ответе отделения Фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Полевского (Свердловская область) Михаил Талашманов не получает пенсию, потому что не может доказать, что работал. По его словам, в пенсионном фонде отсутствуют данные от работодателей за 80—90-е годы. Сейчас мужчина проживает в богадельне в Красноуфимске. Хозяин приюта Эдуард Чаров рассказал URA.RU, с какими преградами столкнулся в попытке выбить постояльцу пенсию. Приют Михаила Талашманова в красноуфимский приют привезли в декабре соцработники Полевского. Мужчина в последние годы бомжевал, хотя когда-то у него была семья, работа и квартира. Ослабленный и голодный, он попал в больницу, откуда социальные службы доставили его в прибежище для обездоленных. «Мы справили ему паспорт, а вот с пенсией возникли проблемы: в пенсионном фонде отвечают, что у них имеются данные только после 2002 года, там стажа менее двух лет. Более ранних нет. Поэтому пенсия, якобы, Михаилу не положена, если только через восемь лет — социальная», — говорит Эдуард Чаров. Прошлое Сам Михаил Талашманов рассказал соцработникам, что в молодости сразу по возвращении из армии устроился работать. По его словам, в 80—90-е годы он трудился в Полевском на нескольких предприятиях: «Уралдомнаремонт» (каменщик), УРС СТЗ (водитель), «Полевской ПКЗ» (грузчик), ЖБИ (тоже грузчик) и Северский трубный завод (резчик). На последнем месте Талашманов, по его словам, работал долгое время, даже получил от завода квартиру, его фотография якобы видела на доске почета. Почему этот стаж не учтен в пенсионном фонде — для всех остается загадкой. Ситуацию осложняет то, что пожилой человек слаб физически и интеллектуально и не может назвать точные годы. О своем прошлом он не рассказывает никому — эта тема табу. Известно, что у свердловчанина есть сын, которому он не нужен. Соцработники предполагают, что судьба мужчины сломалась в тяжелые 90-е годы, после чего он запил и оказался на улице. Настоящее В приюте Михаила называют добрым и трудолюбивым: несмотря на серьезную болезнь, постоялец старается помогать по хозяйству. Однако чтобы добиться пенсии, пожилому человеку нужно лично объехать все предприятия и доказать свой стаж, а на это у него нет сил, ни денег. «Некоторые предприятия уже не существуют, не найдешь концов. Для чего все эти СНИЛСы — я понять не могу. Получается, человек работал, стаж есть, а пенсии нет — заколдованный круг», — возмущается Чаров. Со своей стороны о пенсии для бездомного хлопотали и социальные службы Полевского, но услышали от ПФР такой же ответ — данных по Талашманову нет. «Самому человеку искать документы на таком крупном заводе, как „Северский“ — как иголку в стоге сена. Это должен делать пенсионный фонд», — считают в комплексном центре социального обслуживания населения Полевского. Надежда URA.RU направило запрос на «Северский трубный завод» с просьбой прояснить ситуацию с Талашмановым и поднять архивы. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос был отправлен в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. Там подтвердили, что у Талашманова на лицевом счете имеются сведения о страховом стаже два года и восемь месяцев, чего недостаточно для установления страховой пенсии по старости. «Вместе с тем, учитывая полученную информацию, органы Фонда окажут содействие в получении документов о работе на указанных вами предприятиях в период с 1980—1990 годы. Учитывая, что у территориального органа ПФР не было информации о работе гражданина до 2002 года, запросы в организации либо в архивы не направлялись», — сказано в ответе отделения Фонда.