Власти закладывают основы патриотизма для будущих поколений

Для этого среди молодежи создадут новую элиту

07 февраля 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Власти возвращают престиж гуманитарной науке, чтобы заложить прочную основу патриотизма в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власть закладывает основы патриотизма для будущих поколений россиян, вкладывая деньги в гуманитарные научные проекты и инфраструктуру. Так эксперты оценили расширение программы помощи молодым ученым, а также призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина подумать о воспитании молодежи во время посещения нового здания ИНИОН РАН 7 февраля. Новый курс государства на поддержку науки откроет молодым людям карьерные перспективы и создаст новую элиту, отметили опрошенные URA.RU специалисты. Посещение Мишустиным полностью восстановленного после пожара 2015 года здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) состоялось в канун Дня науки в России, который отмечается 8 февраля. По поручению президента РФ Владимира Путина зданию не просто вернули первоначальный облик, но и серьезно модернизировали, увеличив полезную площадь и построив подземные книгохранилища. Поменялась и концепция: если прежде ИНИОН был местом работы небольшого круга ученых, то теперь здание Института открыто даже для школьников, которые могут начать знакомиться с общественными науками в музее Института. Премьер Михаил Мишустин посетил восстановленное здание ИНИОН РАН Фото: Владимир Андреев © URA.RU «День науки — большой праздник, и дай Бог, чтобы все наши ученые и те, кто имеет отношение к науке, студенты, будущие ученые его провели интересно. Чтобы как можно больше наших ученых, приходя в академические институты, вузы, делали качественно свою работу, выполняли национальные цели развития государства, которые обозначил президент, продвигая нашу науку», — заявил Мишустин, поздравляя сотрудников ИНИОН РАН с окончанием строительных работ. Пострадавшие от пожара книги библиотеки Института все еще находится на хранении в криокамерах, однако в ИНИОН РАН ведутся работы над их восстановлением и оцифровкой, чтобы будущие поколения россиян не потеряли доступ к ценной информации. Премьер отметил усилия сотрудников коллектива и призвал ученых подумать о воспитании молодежи. «То, что нам говорит президент: воспитание нравственного, духовного молодого человека — это основная задача. И конечно же, вы, люди общественных наук, можете очень серьезно этому поспособствовать через целый набор инструментов, технологий», — сказал Мишустин. Со своей стороны, чтобы помочь молодым ученым справиться с бытовыми проблемами, правительство РФ расширило возможности получения ими жилищных сертификатов. Прежде получить такой сертификат могли только научные работники, подведомственные министерству науки и образования. «Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых академических вузов — не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогические университеты», — сообщил премьер. Здание ИНИОН РАН было полностью восстановлено после пожара Фото: Сергей Болотов © URA.RU Руководству ИНИОН РАН Мишустин предложил постоянно думать о том, что институт может предлагать молодежи, чтобы молодые люди интересовались наукой и захотели прийти работать в сферу общественных наук. «Эту задачу нужно просто перед собой поставить. Я прошу (министра науки и высшего образования РФ) Валерия Николаевича Фалькова с коллегами из Академии наук подумать, что могло бы быть интересного», — поручил премьер, отметив, что вся инфраструктура ИНИОН подготовлена на уровне современных технологий. Власти возвращают престиж занятиям гуманитарными науками, чтобы заложить прочную основу патриотизма для будущих поколений россиян, рассказал URA.RU замглавы комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «ИНИОН РАН — это настоящий храм общественных наук, в его трагической судьбе отразился тяжелый путь российских ученых. Но теперь мы видим, что здание восстановлено и власть ставит перед Институтом новые задачи — это осмысление и пропаганда патриотизма, лидерства в консервативной повестке. Россия — главная защитница традиционных ценностей, мы удерживаем этот флаг. У технарей свои задачи, а от гуманитариев требуется продолжать идеологическую борьбу. Нет сомнений, что по мере повышения зарплат ученым в России нужно будет заняться перекачкой мозгов обратно с Запада», — заявил депутат. Хотя ученые-гуманитарии не работают с детьми и подростками напрямую, именно они дают педагогам все необходимое для патриотического воспитания, напомнил в беседе с URA.RU руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Патриотическое воспитание начинается со школы, поэтому в СССР учитель был в обществе на особом положении. Но именно ученые прорабатывают аргументацию и необходимый инструментарий для педагогов, одно без другого не работает. Мишустин, как человек еще советского воспитания, все это прекрасно знает и имеет ввиду, это подтекст его сегодняшнего выступления. Что касается повышения доходов и престижа профессии ученого, то на федеральном уровне соответствующие поручения президента уже выполняются, дело за регионами», — отметил Журавлев. Статья по теме Путин представил место рождения прорывных технологий Поручения Мишустина ученым о воспитании молодежи объясняется тем, что без патриотического воспитания граждан невозможно создать крепкое государство, объяснил URA.RU директор ИНИОН РАН, профессор Алексей Кузнецов. «Многие годы обществу казалось, что можно решить любые задачи, просто имея хорошую технику и современное „железо“. Но на самом деле крепкое государство не построить без настоящих граждан, а патриотизм в человеке формируют история, география родного края, литература, языки — русский и народов России. В этом случае люди понимают, кто они, знают свою историю, в том числе ее переломные моменты, и не поддаются на чужие трактовки и разрушительные идеи», — заключил профессор Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власть закладывает основы патриотизма для будущих поколений россиян, вкладывая деньги в гуманитарные научные проекты и инфраструктуру. Так эксперты оценили расширение программы помощи молодым ученым, а также призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина подумать о воспитании молодежи во время посещения нового здания ИНИОН РАН 7 февраля. Новый курс государства на поддержку науки откроет молодым людям карьерные перспективы и создаст новую элиту, отметили опрошенные URA.RU специалисты. Посещение Мишустиным полностью восстановленного после пожара 2015 года здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) состоялось в канун Дня науки в России, который отмечается 8 февраля. По поручению президента РФ Владимира Путина зданию не просто вернули первоначальный облик, но и серьезно модернизировали, увеличив полезную площадь и построив подземные книгохранилища. Поменялась и концепция: если прежде ИНИОН был местом работы небольшого круга ученых, то теперь здание Института открыто даже для школьников, которые могут начать знакомиться с общественными науками в музее Института. «День науки — большой праздник, и дай Бог, чтобы все наши ученые и те, кто имеет отношение к науке, студенты, будущие ученые его провели интересно. Чтобы как можно больше наших ученых, приходя в академические институты, вузы, делали качественно свою работу, выполняли национальные цели развития государства, которые обозначил президент, продвигая нашу науку», — заявил Мишустин, поздравляя сотрудников ИНИОН РАН с окончанием строительных работ. Пострадавшие от пожара книги библиотеки Института все еще находится на хранении в криокамерах, однако в ИНИОН РАН ведутся работы над их восстановлением и оцифровкой, чтобы будущие поколения россиян не потеряли доступ к ценной информации. Премьер отметил усилия сотрудников коллектива и призвал ученых подумать о воспитании молодежи. Со своей стороны, чтобы помочь молодым ученым справиться с бытовыми проблемами, правительство РФ расширило возможности получения ими жилищных сертификатов. Прежде получить такой сертификат могли только научные работники, подведомственные министерству науки и образования. «Сегодня мы расширяем возможность его получения на молодых ученых академических вузов — не важно, под чьим они руководством находятся. Это в том числе и медицинские вузы, это и сельхозвузы, это и культурные все, в том числе педагогические университеты», — сообщил премьер. Руководству ИНИОН РАН Мишустин предложил постоянно думать о том, что институт может предлагать молодежи, чтобы молодые люди интересовались наукой и захотели прийти работать в сферу общественных наук. «Эту задачу нужно просто перед собой поставить. Я прошу (министра науки и высшего образования РФ) Валерия Николаевича Фалькова с коллегами из Академии наук подумать, что могло бы быть интересного», — поручил премьер, отметив, что вся инфраструктура ИНИОН подготовлена на уровне современных технологий. Власти возвращают престиж занятиям гуманитарными науками, чтобы заложить прочную основу патриотизма для будущих поколений россиян, рассказал URA.RU замглавы комитета Госдумы по информационной политике депутат Олег Матвейчев. «ИНИОН РАН — это настоящий храм общественных наук, в его трагической судьбе отразился тяжелый путь российских ученых. Но теперь мы видим, что здание восстановлено и власть ставит перед Институтом новые задачи — это осмысление и пропаганда патриотизма, лидерства в консервативной повестке. Россия — главная защитница традиционных ценностей, мы удерживаем этот флаг. Хотя ученые-гуманитарии не работают с детьми и подростками напрямую, именно они дают педагогам все необходимое для патриотического воспитания, напомнил в беседе с URA.RU руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Патриотическое воспитание начинается со школы, поэтому в СССР учитель был в обществе на особом положении. Но именно ученые прорабатывают аргументацию и необходимый инструментарий для педагогов, одно без другого не работает. Мишустин, как человек еще советского воспитания, все это прекрасно знает и имеет ввиду, это подтекст его сегодняшнего выступления. Что касается повышения доходов и престижа профессии ученого, то на федеральном уровне соответствующие поручения президента уже выполняются, дело за регионами», — отметил Журавлев. Поручения Мишустина ученым о воспитании молодежи объясняется тем, что без патриотического воспитания граждан невозможно создать крепкое государство, объяснил URA.RU директор ИНИОН РАН, профессор Алексей Кузнецов. «Многие годы обществу казалось, что можно решить любые задачи, просто имея хорошую технику и современное „железо“. Но на самом деле крепкое государство не построить без настоящих граждан, а патриотизм в человеке формируют история, география родного края, литература, языки — русский и народов России. В этом случае люди понимают, кто они, знают свою историю, в том числе ее переломные моменты, и не поддаются на чужие трактовки и разрушительные идеи», — заключил профессор Кузнецов.