Путин представил место рождения прорывных технологий

Президент РФ Владимир Путин показал место, где уже в ближайшем будущем будут рождаться передовые технологии. Научно-технологическая долина «Воробьевы горы» при Московском государственном университете может стать своего рода Кремниевой долиной, комментируют эксперты знакомство Путина с новым кластером и общение со студентами 25 января. По словам политологов, именно сочетание науки и креатива молодежи позволит России обеспечить технологический прорыв.
Встречи Путина со студентами в Татьянин день проходят регулярно, начиная с 2016 года. От молодых людей президент всегда ждет новых идей развития страны. И сегодняшняя беседа не стала исключением. Тем более что она прошла в новом кластере «Ломоносов» — первом из девяти, которые будут построены на Воробьевых горах в Москве.
Путин остался доволен увиденным. Но все же решил послушать студентов — что еще нужно сделать, чтобы обеспечить им доступное и качественное образование, дать возможность реализовывать свои таланты и идеи. Некоторые ребята тут же воспользовались случаем и почти решили свои карьерные вопросы. Участник СВО Владислав Олейник, который после демобилизации вернулся на учебу в Луганский педуниверситет, признался, что мечтает работать в ФСБ России. «Я учту, что вы хотите работать в органах безопасности. Такие люди востребованы и нужды будут в спецслужбах. Жалко, что вы не хотите посвящать себя педагогической деятельности, но выбор должен быть сделан по зову сердца», — заметил президент и поблагодарил Влада и в его лице всех бойцов за то, что они «отстаивают интересы своей Родины».
Глава государства поддержал студентку факультета журналистики МГУ Ольгу Бойко, которая рассказала о фестивале науки. Мероприятие, заметил президент, важное, но главное — объединять в одном месте и ученых, и бизнес. «Когда разработчики общаются между собой, это хорошо, но система будет незавершенной, если нет конечного потребителя.
Смысл этого инновационного центра [Воробьевы горы] в том, чтобы коммерциализировать разработки. Надо наладить контакт. Я помогу вам в этом, дело очень хорошее», — заметил Путин.
Студента из Челябинска Егора Байрича президент поблагодарил за участие в составе студотряда в восстановлении памятника «Саур-могила» в Донецке. «Комплекс получился таким, что им можно гордиться», — заметил президент.
Ему понравился настрой Егора, который предложил привлекать студенческие отряды для восстановления разрушенных городов Донбасса. Правда, попросил не спешить — пока на новых территориях небезопасно. «Если в массовом порядке студенты будут работать, за каждым не уследишь. Противник не считается ни с чем, своих расстреливает в спину. Сама по себе идея правильная, и мы сделаем это в свое время», — пообещал Путин.
Рассказ одного из участников встречи вызвал особый интерес у главы государства, хотя поначалу все его восприняли с улыбкой. IT-специалист Александр Неварко поделился своим стартапом — проектом по поиску пропавших собак. Теперь владельцы «потеряшек» смогут через специальное приложение «идти по следу своих питомцев» — после ввода фотографии их автоматически отслеживают камеры уличного наблюдения.
«Обычно собаки ходят по нашему следу, а тут наоборот», — смеясь, заметил Путин. И, уже серьезно, продолжил: «Шутки шутками, а вопрос чувствительный и востребованный для собачников. Потеря любимца может стать трагедией. Что я должен сделать?» — поинтересовался он у молодого разработчика.
Оказалось, совсем немного — дать сигнал губернаторам, чтобы они предоставляли ITшникам больше возможностей коллективно разрабатывать технологические новинки, которые существенно облегчат людям жизнь. «Они [губернаторы] нас услышали», — заверил президент.
Буквально за несколько дней до встречи со студентами и аспирантами Путин общался с министром образования и науки Валерием Фальковым. Но прямой разговор с молодежью позволяет с другой стороны оценить и понять, насколько доступно и качественно высшее образование в стране, и чего не хватает обучающимся. Тем более сейчас, когда вузы становятся одним из ключевых элементов в системе достижения технологического суверенитета. В ближайшие 10 лет в России должны появиться 25 университетских кампусов, в которых будут созданы все условия для учебы и научной работы.
Строительство научно-технологической долины (или — Инновационного научно-технологического центра МГУ) «Воробьевы горы» тоже ведется по поручению президента. Оно началось в январе 2021 года. ИНТЦ разместился на пустыре за главным зданием Московского госуниверситета. Кластер «Ломоносов», в котором побывал сегодня Путин, — флагманский, он первый из девяти объектов (также будут созданы кластеры «Образовательный», «Междисциплинарный», «Инжиниринг», «Нанотех», «Биомед», «Геотех», «Инфотех» и «Космос»). Построен он за счет бюджета города Москвы. Здесь разместятся научные лаборатории и инновационные компании, в которых будут работать несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе талантливых ученых и выпускников вузов.
Решение Путина создать такой кластер на базе главного вуза страны очень знаково. По словам руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, это «попытка отойти от классики в подготовке студентов в сторону разных форм научного, научно-практического, технологического изучения». «Москва получает площадку, где ученые и технологи будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Это курс на диверсификацию города — его экономики, социальной сферы. Это ожидание потока технических, технологических решений, если не сегодня, то в обозримом будущем», — пояснил Кирьян.
Внимание президента к инновационному кластеру МГУ гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский объясняет тем, что это «ключевой элемент научно-технического развития любого государства». «В Европе такие кластеры создаются рядом с крупными университетами.
Они позволяют создавать и внедрять новые технологии и за счет этого — резко увеличивать темпы экономического развития страны, повысить производительность труда, улучшить качество жизни людей, которое во многом зависит от научно-технического прогресса», — полагает политолог.
«Ломоносов» и вообще научно-технологическая долина МГУ может стать аналогом Кремниевой долины в России, местом передовых разработок и открытий в России, убежден директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отметим, что ранее этот негласный «статус» получил первый в России инновационный комплекс «Сколково», открытый в 2010 году. Однако после череды коррупционных скандалов ожидаемого прогресса не произошло.
«Путин назвал достижение технологического суверенитета одной из основных задач для нашей страны в 2023 году. Поэтому запуск кластера „Ломоносов“ можно рассматривать как один из шагов в этом направлении. Кластер может стать аналогом Кремниевой долиной в США. Запасы нефти и газа не безграничны. Нужно искать новые точки роста. В этом смысле показателен пример Швейцарии, превратившейся из бедной страны в одну из ведущих экономик мира без полезных ресурсов, плодородной почвы и выхода к морю. Одной из таких точек роста в этой стране стало часовое дело, и сегодня часы — один из брендов Швейцарии», — резюмировал Орлов.
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