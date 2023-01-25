Путин представил место рождения прорывных технологий

У России появилась своя Кремниевая долина

25 января 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, где будут рождаться новейшие российские технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал место, где уже в ближайшем будущем будут рождаться передовые технологии. Научно-технологическая долина «Воробьевы горы» при Московском государственном университете может стать своего рода Кремниевой долиной, комментируют эксперты знакомство Путина с новым кластером и общение со студентами 25 января. По словам политологов, именно сочетание науки и креатива молодежи позволит России обеспечить технологический прорыв. Встречи Путина со студентами в Татьянин день проходят регулярно, начиная с 2016 года. От молодых людей президент всегда ждет новых идей развития страны. И сегодняшняя беседа не стала исключением. Тем более что она прошла в новом кластере «Ломоносов» — первом из девяти, которые будут построены на Воробьевых горах в Москве. Встречи со студентами в Татьянин день для президента Владимира Путина стали доброй традицией Фото: kremlin.ru Путин остался доволен увиденным. Но все же решил послушать студентов — что еще нужно сделать, чтобы обеспечить им доступное и качественное образование, дать возможность реализовывать свои таланты и идеи. Некоторые ребята тут же воспользовались случаем и почти решили свои карьерные вопросы. Участник СВО Владислав Олейник, который после демобилизации вернулся на учебу в Луганский педуниверситет, признался, что мечтает работать в ФСБ России. «Я учту, что вы хотите работать в органах безопасности. Такие люди востребованы и нужды будут в спецслужбах. Жалко, что вы не хотите посвящать себя педагогической деятельности, но выбор должен быть сделан по зову сердца», — заметил президент и поблагодарил Влада и в его лице всех бойцов за то, что они «отстаивают интересы своей Родины». Глава государства поддержал студентку факультета журналистики МГУ Ольгу Бойко, которая рассказала о фестивале науки. Мероприятие, заметил президент, важное, но главное — объединять в одном месте и ученых, и бизнес. «Когда разработчики общаются между собой, это хорошо, но система будет незавершенной, если нет конечного потребителя. Смысл этого инновационного центра [Воробьевы горы] в том, чтобы коммерциализировать разработки. Надо наладить контакт. Я помогу вам в этом, дело очень хорошее», — заметил Путин. Студенты из уральских стройотрядов помогли восстановить Саур-могилу в Донецке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Студента из Челябинска Егора Байрича президент поблагодарил за участие в составе студотряда в восстановлении памятника «Саур-могила» в Донецке. «Комплекс получился таким, что им можно гордиться», — заметил президент. Ему понравился настрой Егора, который предложил привлекать студенческие отряды для восстановления разрушенных городов Донбасса. Правда, попросил не спешить — пока на новых территориях небезопасно. «Если в массовом порядке студенты будут работать, за каждым не уследишь. Противник не считается ни с чем, своих расстреливает в спину. Сама по себе идея правильная, и мы сделаем это в свое время», — пообещал Путин. Молодые разработчики предложили способ искать потерянных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассказ одного из участников встречи вызвал особый интерес у главы государства, хотя поначалу все его восприняли с улыбкой. IT-специалист Александр Неварко поделился своим стартапом — проектом по поиску пропавших собак. Теперь владельцы «потеряшек» смогут через специальное приложение «идти по следу своих питомцев» — после ввода фотографии их автоматически отслеживают камеры уличного наблюдения. «Обычно собаки ходят по нашему следу, а тут наоборот», — смеясь, заметил Путин. И, уже серьезно, продолжил: «Шутки шутками, а вопрос чувствительный и востребованный для собачников. Потеря любимца может стать трагедией. Что я должен сделать?» — поинтересовался он у молодого разработчика. В инновационном кластере МГУ президенту представили собственные разработки беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оказалось, совсем немного — дать сигнал губернаторам, чтобы они предоставляли ITшникам больше возможностей коллективно разрабатывать технологические новинки, которые существенно облегчат людям жизнь. «Они [губернаторы] нас услышали», — заверил президент. Буквально за несколько дней до встречи со студентами и аспирантами Путин общался с министром образования и науки Валерием Фальковым. Но прямой разговор с молодежью позволяет с другой стороны оценить и понять, насколько доступно и качественно высшее образование в стране, и чего не хватает обучающимся. Тем более сейчас, когда вузы становятся одним из ключевых элементов в системе достижения технологического суверенитета. В ближайшие 10 лет в России должны появиться 25 университетских кампусов, в которых будут созданы все условия для учебы и научной работы. Инновационная долина появится около главного вуза России — Московского университета Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Строительство научно-технологической долины (или — Инновационного научно-технологического центра МГУ) «Воробьевы горы» тоже ведется по поручению президента. Оно началось в январе 2021 года. ИНТЦ разместился на пустыре за главным зданием Московского госуниверситета. Кластер «Ломоносов», в котором побывал сегодня Путин, — флагманский, он первый из девяти объектов (также будут созданы кластеры «Образовательный», «Междисциплинарный», «Инжиниринг», «Нанотех», «Биомед», «Геотех», «Инфотех» и «Космос»). Построен он за счет бюджета города Москвы. Здесь разместятся научные лаборатории и инновационные компании, в которых будут работать несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе талантливых ученых и выпускников вузов. Кластер «Ломоносов» объединит науку и технологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Путина создать такой кластер на базе главного вуза страны очень знаково. По словам руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, это «попытка отойти от классики в подготовке студентов в сторону разных форм научного, научно-практического, технологического изучения». «Москва получает площадку, где ученые и технологи будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Это курс на диверсификацию города — его экономики, социальной сферы. Это ожидание потока технических, технологических решений, если не сегодня, то в обозримом будущем», — пояснил Кирьян. Внимание президента к инновационному кластеру МГУ гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский объясняет тем, что это «ключевой элемент научно-технического развития любого государства». «В Европе такие кластеры создаются рядом с крупными университетами. Они позволяют создавать и внедрять новые технологии и за счет этого — резко увеличивать темпы экономического развития страны, повысить производительность труда, улучшить качество жизни людей, которое во многом зависит от научно-технического прогресса», — полагает политолог. «Ломоносов» и вообще научно-технологическая долина МГУ может стать аналогом Кремниевой долины в России, местом передовых разработок и открытий в России, убежден директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отметим, что ранее этот негласный «статус» получил первый в России инновационный комплекс «Сколково», открытый в 2010 году. Однако после череды коррупционных скандалов ожидаемого прогресса не произошло. Новость по теме Курганский студент придумал эффективный способ очистки технических масел «Путин назвал достижение технологического суверенитета одной из основных задач для нашей страны в 2023 году. Поэтому запуск кластера „Ломоносов“ можно рассматривать как один из шагов в этом направлении. Кластер может стать аналогом Кремниевой долиной в США. Запасы нефти и газа не безграничны. Нужно искать новые точки роста. В этом смысле показателен пример Швейцарии, превратившейся из бедной страны в одну из ведущих экономик мира без полезных ресурсов, плодородной почвы и выхода к морю. Одной из таких точек роста в этой стране стало часовое дело, и сегодня часы — один из брендов Швейцарии», — резюмировал Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал место, где уже в ближайшем будущем будут рождаться передовые технологии. Научно-технологическая долина «Воробьевы горы» при Московском государственном университете может стать своего рода Кремниевой долиной, комментируют эксперты знакомство Путина с новым кластером и общение со студентами 25 января. По словам политологов, именно сочетание науки и креатива молодежи позволит России обеспечить технологический прорыв. Встречи Путина со студентами в Татьянин день проходят регулярно, начиная с 2016 года. От молодых людей президент всегда ждет новых идей развития страны. И сегодняшняя беседа не стала исключением. Тем более что она прошла в новом кластере «Ломоносов» — первом из девяти, которые будут построены на Воробьевых горах в Москве. Путин остался доволен увиденным. Но все же решил послушать студентов — что еще нужно сделать, чтобы обеспечить им доступное и качественное образование, дать возможность реализовывать свои таланты и идеи. Некоторые ребята тут же воспользовались случаем и почти решили свои карьерные вопросы. Участник СВО Владислав Олейник, который после демобилизации вернулся на учебу в Луганский педуниверситет, признался, что мечтает работать в ФСБ России. «Я учту, что вы хотите работать в органах безопасности. Такие люди востребованы и нужды будут в спецслужбах. Жалко, что вы не хотите посвящать себя педагогической деятельности, но выбор должен быть сделан по зову сердца», — заметил президент и поблагодарил Влада и в его лице всех бойцов за то, что они «отстаивают интересы своей Родины». Глава государства поддержал студентку факультета журналистики МГУ Ольгу Бойко, которая рассказала о фестивале науки. Мероприятие, заметил президент, важное, но главное — объединять в одном месте и ученых, и бизнес. «Когда разработчики общаются между собой, это хорошо, но система будет незавершенной, если нет конечного потребителя. Студента из Челябинска Егора Байрича президент поблагодарил за участие в составе студотряда в восстановлении памятника «Саур-могила» в Донецке. «Комплекс получился таким, что им можно гордиться», — заметил президент. Ему понравился настрой Егора, который предложил привлекать студенческие отряды для восстановления разрушенных городов Донбасса. Правда, попросил не спешить — пока на новых территориях небезопасно. «Если в массовом порядке студенты будут работать, за каждым не уследишь. Противник не считается ни с чем, своих расстреливает в спину. Сама по себе идея правильная, и мы сделаем это в свое время», — пообещал Путин. Рассказ одного из участников встречи вызвал особый интерес у главы государства, хотя поначалу все его восприняли с улыбкой. IT-специалист Александр Неварко поделился своим стартапом — проектом по поиску пропавших собак. Теперь владельцы «потеряшек» смогут через специальное приложение «идти по следу своих питомцев» — после ввода фотографии их автоматически отслеживают камеры уличного наблюдения. Оказалось, совсем немного — дать сигнал губернаторам, чтобы они предоставляли ITшникам больше возможностей коллективно разрабатывать технологические новинки, которые существенно облегчат людям жизнь. «Они [губернаторы] нас услышали», — заверил президент. Буквально за несколько дней до встречи со студентами и аспирантами Путин общался с министром образования и науки Валерием Фальковым. Но прямой разговор с молодежью позволяет с другой стороны оценить и понять, насколько доступно и качественно высшее образование в стране, и чего не хватает обучающимся. Тем более сейчас, когда вузы становятся одним из ключевых элементов в системе достижения технологического суверенитета. В ближайшие 10 лет в России должны появиться 25 университетских кампусов, в которых будут созданы все условия для учебы и научной работы. Строительство научно-технологической долины (или — Инновационного научно-технологического центра МГУ) «Воробьевы горы» тоже ведется по поручению президента. Оно началось в январе 2021 года. ИНТЦ разместился на пустыре за главным зданием Московского госуниверситета. Кластер «Ломоносов», в котором побывал сегодня Путин, — флагманский, он первый из девяти объектов (также будут созданы кластеры «Образовательный», «Междисциплинарный», «Инжиниринг», «Нанотех», «Биомед», «Геотех», «Инфотех» и «Космос»). Построен он за счет бюджета города Москвы. Здесь разместятся научные лаборатории и инновационные компании, в которых будут работать несколько тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе талантливых ученых и выпускников вузов. Решение Путина создать такой кластер на базе главного вуза страны очень знаково. По словам руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, это «попытка отойти от классики в подготовке студентов в сторону разных форм научного, научно-практического, технологического изучения». «Москва получает площадку, где ученые и технологи будут заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Это курс на диверсификацию города — его экономики, социальной сферы. Это ожидание потока технических, технологических решений, если не сегодня, то в обозримом будущем», — пояснил Кирьян. Внимание президента к инновационному кластеру МГУ гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский объясняет тем, что это «ключевой элемент научно-технического развития любого государства». «В Европе такие кластеры создаются рядом с крупными университетами. «Ломоносов» и вообще научно-технологическая долина МГУ может стать аналогом Кремниевой долины в России, местом передовых разработок и открытий в России, убежден директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. Отметим, что ранее этот негласный «статус» получил первый в России инновационный комплекс «Сколково», открытый в 2010 году. Однако после череды коррупционных скандалов ожидаемого прогресса не произошло. «Путин назвал достижение технологического суверенитета одной из основных задач для нашей страны в 2023 году. Поэтому запуск кластера „Ломоносов“ можно рассматривать как один из шагов в этом направлении. Кластер может стать аналогом Кремниевой долиной в США. Запасы нефти и газа не безграничны. Нужно искать новые точки роста. В этом смысле показателен пример Швейцарии, превратившейся из бедной страны в одну из ведущих экономик мира без полезных ресурсов, плодородной почвы и выхода к морю. Одной из таких точек роста в этой стране стало часовое дело, и сегодня часы — один из брендов Швейцарии», — резюмировал Орлов.