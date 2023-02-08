Как в Тюмени сэкономить на покупке недвижимости

Правила торга, бонусы от застройщика и квартиры, которые всегда продаются со скидкой

10 февраля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Советы эксперта, как в Тюмени выгодно приобрести квартиру или участок под ИЖС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты по недвижимости не советуют откладывать покупку квартиры или участка в ожидании понижения стоимости. По словам риелторов, постоянно меняющаяся экономическая ситуация не позволяет делать долгосрочных прогнозов. Но у специалистов есть свои лайфкахи, которые помогут обзавестись квадратными метрами с выгодой для жизни. О них URA.RU рассказал риелтор агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. Лучшее время — сейчас Эксперты считают, что не стоит выжидать определенного времени для покупки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Эксперты утверждают, что не существует идеального, сезонного или очень выгодного времени для покупки жилья. Ситуация на рынке хоть и меняется, но не критично. «Не стоит выжидать, потому что резкого скачка или подъема цен на недвижимость нет. Прослеживается некая цикличность с интервалом в 3-4 года, но опять же, она незначительная. Например, была явная динамика с 2015 по 2017 год. И сейчас, начиная с марта 2022 года цена снижалась, но не сильно. Ждать смысла нет, и откладывать покупку понравившегося продукта — тоже», — утверждает Ильнур Ишкиев. Риелтор добавляет, единственное, что нужно учитывать при покупке квартиры — это срок, когда появилось объявление о продаже квартир. «На старте цена будет более приемлемая, а далее поэтапно будет идти рост цены на квадратный метр», — заключает эксперт. Бонусы от застройщика Застройщик может предложить в подарок паркинг или кладовую Фото: Александр Мамаев © URA.RU Некоторые застройщики устраивают специальные акции или бонусы для своих покупателей. Кроме того, нередко компания делает скидки постоянным клиентам. Иногда щедрый застройщик может предложить в подарок будущим жильцам кладовые или акции на покупку паркинга или вовсе отдать его бесплатно. «Выгодные предложения бывают либо на старте продаж, либо под Новый год. Работает грамотный маркетинг, который стимулирует продажи. Это, к примеру, кладовки в подарок, какие-то индивидуальные акции на неликвидные квартиры, которые не продаются», — комментирует риелтор. Кроме того, у застройщиков бывает своя «черная пятница». Подарок в виде паркинга — также распространенный в Темени способ привлечения покупателей. Так, несколько лет назад один ведущий застройщик дарил своим покупателем паркинг в подарок независимо от приобретаемой квадратуры. Рыночная стоимость при его продаже могла достигать до 400 тысяч рублей. Торг уместен Сумма скидки зависит от класса жилья и рыночной стоимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU При покупке квартиры на вторичном рынке торговаться можно всегда, но нужно учитывать нюансы. «Торг всегда индивидуален и зависит от сегмента. К примеру, если я для себя выбираю старый жилой фонд и жилье эконом-класса, если оно стоит в районе одного или двух миллионов рублей, то в этом случае торг подразумевается в пределах пятидесяти тысяч рублей. Но можно попробовать выбить скидку и до ста тысяч. А когда мы рассматриваем сегмент более элитного жилья, где цена начинается от десяти миллионов рублей и выше, то торг может доходить и до миллиона», — рассказывает Ильнур Ишкиев. При торге риелтор также просит учитывать и ценообразование. К примеру, если продавцы продают квартиру по цене рыночной стоимости, то на большие скидки рассчитывать не стоит. Но если же цена завышена, то в этом случае дисконт может достигать больших сумм. Если не квартира, то… Наиболее перспективными считаются участки в районе деревни Падерина Фото: Денис Моргунов © URA.RU В качестве инвестиций эксперты советуют также рассмотреть покупку земельного участка в пределах города. По мнению Ильнура Ишкиева, самой востребованной считается земля по Московскому и Ирбитскому тракту. «Ликвидные участки — это всегда в черте города, где уже застроено. Гораздо сложнее продать чистое поле, где еще нет газа, не заведено электричество. А когда уже образовалась некая инфраструктура, когда покупатель видит своих соседей, которые уже построились, это всегда интересно и ценообразование другое», — делится специалист. Как пример эксперт рассматривает резкий подъем цен на участки в районе деревни Падерина. «Изначально поле было пустое, цена начиналась от 500 тысяч рублей за участки. И прирост максимальный в течение года составил в районе двух миллионов рублей. Отсыпали дороги, в дальнейшем там будет транспортная развязка. Детский сад, школа. Понятное дело, что земля будет стоить от 4-5 миллионов рублей», — прогнозирует риелтор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперты по недвижимости не советуют откладывать покупку квартиры или участка в ожидании понижения стоимости. По словам риелторов, постоянно меняющаяся экономическая ситуация не позволяет делать долгосрочных прогнозов. Но у специалистов есть свои лайфкахи, которые помогут обзавестись квадратными метрами с выгодой для жизни. О них URA.RU рассказал риелтор агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. Лучшее время — сейчас Эксперты утверждают, что не существует идеального, сезонного или очень выгодного времени для покупки жилья. Ситуация на рынке хоть и меняется, но не критично. «Не стоит выжидать, потому что резкого скачка или подъема цен на недвижимость нет. Прослеживается некая цикличность с интервалом в 3-4 года, но опять же, она незначительная. Например, была явная динамика с 2015 по 2017 год. И сейчас, начиная с марта 2022 года цена снижалась, но не сильно. Ждать смысла нет, и откладывать покупку понравившегося продукта — тоже», — утверждает Ильнур Ишкиев. Бонусы от застройщика Некоторые застройщики устраивают специальные акции или бонусы для своих покупателей. Кроме того, нередко компания делает скидки постоянным клиентам. Иногда щедрый застройщик может предложить в подарок будущим жильцам кладовые или акции на покупку паркинга или вовсе отдать его бесплатно. «Выгодные предложения бывают либо на старте продаж, либо под Новый год. Работает грамотный маркетинг, который стимулирует продажи. Это, к примеру, кладовки в подарок, какие-то индивидуальные акции на неликвидные квартиры, которые не продаются», — комментирует риелтор. Кроме того, у застройщиков бывает своя «черная пятница». Подарок в виде паркинга — также распространенный в Темени способ привлечения покупателей. Так, несколько лет назад один ведущий застройщик дарил своим покупателем паркинг в подарок независимо от приобретаемой квадратуры. Рыночная стоимость при его продаже могла достигать до 400 тысяч рублей. Торг уместен При покупке квартиры на вторичном рынке торговаться можно всегда, но нужно учитывать нюансы. «Торг всегда индивидуален и зависит от сегмента. К примеру, если я для себя выбираю старый жилой фонд и жилье эконом-класса, если оно стоит в районе одного или двух миллионов рублей, то в этом случае торг подразумевается в пределах пятидесяти тысяч рублей. Но можно попробовать выбить скидку и до ста тысяч. А когда мы рассматриваем сегмент более элитного жилья, где цена начинается от десяти миллионов рублей и выше, то торг может доходить и до миллиона», — рассказывает Ильнур Ишкиев. Если не квартира, то… В качестве инвестиций эксперты советуют также рассмотреть покупку земельного участка в пределах города. По мнению Ильнура Ишкиева, самой востребованной считается земля по Московскому и Ирбитскому тракту. «Ликвидные участки — это всегда в черте города, где уже застроено. Гораздо сложнее продать чистое поле, где еще нет газа, не заведено электричество. А когда уже образовалась некая инфраструктура, когда покупатель видит своих соседей, которые уже построились, это всегда интересно и ценообразование другое», — делится специалист. Как пример эксперт рассматривает резкий подъем цен на участки в районе деревни Падерина. «Изначально поле было пустое, цена начиналась от 500 тысяч рублей за участки. И прирост максимальный в течение года составил в районе двух миллионов рублей. Отсыпали дороги, в дальнейшем там будет транспортная развязка. Детский сад, школа. Понятное дело, что земля будет стоить от 4-5 миллионов рублей», — прогнозирует риелтор.