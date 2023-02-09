Власти пояснили, как в ЯНАО стать опекуном ребенка родственников

В первую очередь необходимы документы для основания опекунства

10 февраля 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Чаще всего опеку одобряют ближайшим родственникам ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для того чтобы в ЯНАО стать опекуном ребенка родственника изначально необходимы документы, которые представят для этого основания. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, обращаться с заявлением нужно в органы опеки по месту жительства. « В первую очередь, нужно подготовить документы, которые станут основанием для того, чтобы вас признали возможным опекуном. Для этого необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства и подать заявление, в котором изъявляется желание стать опекуном для несовершеннолетнего или получить заключение о возможности быть кандидатом в опекуны», — уточнили там. Вместе с заявлением житель ЯНАО, который хочет стать опекуном должен предоставить пакет документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вместе с заявлением житель ЯНАО, который хочет стать опекуном, должен предоставить пакет документов. В него входит: краткая биография будущего опекуна, справка с места работы, информация о должности и средней зарплате за последний год, возможно, предоставить другой подтверждающий документ. Необходимы сведения и о работе супруги или супруга будущего опекуна. Так же предоставляется информация о заработной плате за последние 12 месяцев. «Требуется заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся взять под опеку в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ. Если будущий опекун состоит в браке, то предоставьте свидетельство», — добавили там. Далее необходимо приложить согласие совершеннолетних детей, а также тех, которые достигли десяти лет, если в семье они проживают. Если вы не являетесь близким родственником родителей ребенка, то вам необходимо копия свидетельства, которое подтверждает, что вы прошли специальную подготовку. Обязательно должна быть справка о том, что вы не были судимы и справка о вашей регистрации. «У каждого из перечисленных документов есть свой срок годности, который важно учитывать при подготовке документов. Практически все документы можно использовать в течение года с момента их получения, главное, чтобы информация оставалась актуальной: Исключение составляет медицинское заключение потенциального опекуна — оно действительно только в течение шести месяцев с момента выдачи, справка о не судимости действительна в течение года с момента выдачи», — уточнили там. Органы опеки проверяют жилищно-бытовые условия у будущих опекунов Фото: Размик Закарян © URA.RU После того как предоставляются все документы, представители органов опеки проверяют жилищные условия. После чего, составляется отзыв. В том случае, если отзыв положительный, то начинается оформление опеки. Далее кандидат в опекуны становится на учет по месту жительства. «При оформлении ребенка под опеку обязательно учитывается и его мнение. Если ребенку уже исполнилось десять лет— тогда необходимо его письменное согласие. Опека оформляется соответствующими органами опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Преимущественным правом быть опекуном обладают родственники», — уточнили в департаменте. При этом опекунами не могут стать те, кого лишали родительских прав, у которых была судимость, уголовное преследование. Исключение в том случае, если преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям: преступления против жизни и свободы. Невозможно получить опеку тем, кто не смог пройти подготовку для опекунства, но кроме близких родственников детей. Также запрещается тем, кто состоит в браке с лицами одного пола. «Не назначаются опекунами лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку», — ответили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того чтобы в ЯНАО стать опекуном ребенка родственника изначально необходимы документы, которые представят для этого основания. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, обращаться с заявлением нужно в органы опеки по месту жительства. « В первую очередь, нужно подготовить документы, которые станут основанием для того, чтобы вас признали возможным опекуном. Для этого необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства и подать заявление, в котором изъявляется желание стать опекуном для несовершеннолетнего или получить заключение о возможности быть кандидатом в опекуны», — уточнили там. Вместе с заявлением житель ЯНАО, который хочет стать опекуном, должен предоставить пакет документов. В него входит: краткая биография будущего опекуна, справка с места работы, информация о должности и средней зарплате за последний год, возможно, предоставить другой подтверждающий документ. Необходимы сведения и о работе супруги или супруга будущего опекуна. Так же предоставляется информация о заработной плате за последние 12 месяцев. «Требуется заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся взять под опеку в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения РФ. Если будущий опекун состоит в браке, то предоставьте свидетельство», — добавили там. Далее необходимо приложить согласие совершеннолетних детей, а также тех, которые достигли десяти лет, если в семье они проживают. Если вы не являетесь близким родственником родителей ребенка, то вам необходимо копия свидетельства, которое подтверждает, что вы прошли специальную подготовку. Обязательно должна быть справка о том, что вы не были судимы и справка о вашей регистрации. «У каждого из перечисленных документов есть свой срок годности, который важно учитывать при подготовке документов. Практически все документы можно использовать в течение года с момента их получения, главное, чтобы информация оставалась актуальной: Исключение составляет медицинское заключение потенциального опекуна — оно действительно только в течение шести месяцев с момента выдачи, справка о не судимости действительна в течение года с момента выдачи», — уточнили там. После того как предоставляются все документы, представители органов опеки проверяют жилищные условия. После чего, составляется отзыв. В том случае, если отзыв положительный, то начинается оформление опеки. Далее кандидат в опекуны становится на учет по месту жительства. «При оформлении ребенка под опеку обязательно учитывается и его мнение. Если ребенку уже исполнилось десять лет— тогда необходимо его письменное согласие. Опека оформляется соответствующими органами опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Преимущественным правом быть опекуном обладают родственники», — уточнили в департаменте. При этом опекунами не могут стать те, кого лишали родительских прав, у которых была судимость, уголовное преследование. Исключение в том случае, если преследование было прекращено по реабилитирующим основаниям: преступления против жизни и свободы. Невозможно получить опеку тем, кто не смог пройти подготовку для опекунства, но кроме близких родственников детей. Также запрещается тем, кто состоит в браке с лицами одного пола. «Не назначаются опекунами лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку», — ответили в пресс-службе.