Власти запускают новый драйвер развития экономики РФ

Деньги будет приносить не Москва, а регионы

14 февраля 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

В ближайшее время регионы выберут первоочередные объекты инфраструктуры, готовые к сдаче заранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Власти будут развивать экономику России с помощью строительства крупных и социально-значимых объектов инфраструктуры в регионах страны. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и поддержать промышленность. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя итоги совещания по социально-экономическому развитию страны на 2023—2025 годы, которое прошло под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Правительство обсудит с регионами приоритетные объекты инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная цель правительства остается неизменной — укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, сказал Мишустин. Он напомнил, что в 2023 году было принято более 300 мер в рамках плана по поддержке экономики в условиях санкций. «Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики. И главное — поддержать в этот непростой период наших граждан и наиболее уязвимые сегменты нашей экономики», — сказал премьер. В качестве позитивного примера Мишустин привел последние данные Росстата, согласно которым снижение промышленного производства было минимальным — менее 1%. При этом во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, зафиксирован рост — в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, в выпуске готовых металлических изделий, строительстве, производстве одежды, компьютеров, электроники и оптики. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу обеспечить опережающее финансирование строительства инфраструктуры по всей стране. «Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца I квартала следующего. Это социальные, транспортные и другие сооружения. Они позволяют в первую очередь повысить комфорт для наших граждан», — уточнил глава кабинета министров. Минфину и Минэкономразвития поручено внести изменения в бюджетное законодательство в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для скорейшей реализации проектов регионы смогут получить казначейские кредиты в счет межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы. Министерству финансов совместно с Министерством строительства и ЖКХ было поручено оперативно подготовить необходимые поправки в бюджетное законодательство, чтобы депутаты смогли принять их в первом квартале для скорейшего использования нового инструмента уже в этом году. В Госдуме считают, что механизмы поддержки реализации инфраструктурных объектов станут не только драйвером для развития регионов, но помогут и росту экономики страны в целом. «Президент и премьер не просто так настаивают на строительстве объектов инфраструктуры. Это не только драйвер регионов, но и всей промышленности в целом. На любой стройке задействовано большое количество производств — металлургия, деревообработка, высокотехнологичные заводы, электроника и так далее. Это дает огромное количество рабочих мест, а вместе с тем увеличивает налоговые поступления», — поделился своим мнением член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов. Статья по теме Путин разрушил надежды Запада на обвал экономики РФ Прямой интерес правительства сейчас — на примере инфраструктурах проектов выявить узкие места и после начать более быстрый запуск других проектов, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Я вижу в действиях правительства тренд на ускорение. Чем быстрее будут „расшиты“ как-то перегруженные узкие места, тем быстрее можно будет перебрасывать средства на другие проекты и зарабатывать. Кроме того, переход на казначейские кредиты — дисциплинарный шаг, который позволит Минфину и Казначейству иметь понятный и четкий механизм администрирования средств, которые выделены под определенные цели и задачи», — уверен он. Правительство предлагает вкладывать деньги в российскую инфраструктурную экономику, потому что зарубежных партнеров сейчас довольно сложно привлечь в силу внешних ограничений и санкционного давления со стороны Запада, говорит генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Инфраструктурный путь — самый понятный и простой. Экономический блок правительства сейчас работает в достаточно турбулентных неблагоприятных условиях, эти проекты — мера для запуска экономики страны и регионов в целом», — отметил Гращенков. Он также добавил, что в ходе совещания речь шла об отборе первоочередных проектов. «Логика здесь простая — необходимо определить эффективность каждого из них и в целом посмотреть на перспективность реализации», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти будут развивать экономику России с помощью строительства крупных и социально-значимых объектов инфраструктуры в регионах страны. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и поддержать промышленность. К такому выводу пришли эксперты URA.RU, комментируя итоги совещания по социально-экономическому развитию страны на 2023—2025 годы, которое прошло под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Главная цель правительства остается неизменной — укрепить динамику развития страны с учетом внешних вызовов, сказал Мишустин. Он напомнил, что в 2023 году было принято более 300 мер в рамках плана по поддержке экономики в условиях санкций. «Нам удалось не допустить негативного сценария развития событий и существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики. И главное — поддержать в этот непростой период наших граждан и наиболее уязвимые сегменты нашей экономики», — сказал премьер. В качестве позитивного примера Мишустин привел последние данные Росстата, согласно которым снижение промышленного производства было минимальным — менее 1%. При этом во многих отраслях, ориентированных на внутренний спрос, зафиксирован рост — в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, в выпуске готовых металлических изделий, строительстве, производстве одежды, компьютеров, электроники и оптики. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ставил задачу обеспечить опережающее финансирование строительства инфраструктуры по всей стране. «Нам необходимо совместно с регионами отобрать приоритетные объекты, которые мы готовы построить досрочно в текущем году и до конца I квартала следующего. Для скорейшей реализации проектов регионы смогут получить казначейские кредиты в счет межбюджетных трансфертов, которые предусмотрены на последующие годы. Министерству финансов совместно с Министерством строительства и ЖКХ было поручено оперативно подготовить необходимые поправки в бюджетное законодательство, чтобы депутаты смогли принять их в первом квартале для скорейшего использования нового инструмента уже в этом году. В Госдуме считают, что механизмы поддержки реализации инфраструктурных объектов станут не только драйвером для развития регионов, но помогут и росту экономики страны в целом. «Президент и премьер не просто так настаивают на строительстве объектов инфраструктуры. Прямой интерес правительства сейчас — на примере инфраструктурах проектов выявить узкие места и после начать более быстрый запуск других проектов, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Я вижу в действиях правительства тренд на ускорение. Чем быстрее будут „расшиты“ как-то перегруженные узкие места, тем быстрее можно будет перебрасывать средства на другие проекты и зарабатывать. Кроме того, переход на казначейские кредиты — дисциплинарный шаг, который позволит Минфину и Казначейству иметь понятный и четкий механизм администрирования средств, которые выделены под определенные цели и задачи», — уверен он. Правительство предлагает вкладывать деньги в российскую инфраструктурную экономику, потому что зарубежных партнеров сейчас довольно сложно привлечь в силу внешних ограничений и санкционного давления со стороны Запада, говорит генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Инфраструктурный путь — самый понятный и простой. Экономический блок правительства сейчас работает в достаточно турбулентных неблагоприятных условиях, эти проекты — мера для запуска экономики страны и регионов в целом», — отметил Гращенков. Он также добавил, что в ходе совещания речь шла об отборе первоочередных проектов. «Логика здесь простая — необходимо определить эффективность каждого из них и в целом посмотреть на перспективность реализации», — подытожил эксперт.