Путин разрушил надежды Запада на обвал экономики РФ

Президент показал, как Россия избежит рецессии

17 января 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин разрушил надежды Запада на рецессию в российской экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин разрушил надежды Запада на обвал российской экономики. На совещании с правительством 17 января глава государства представил стратегические планы, которые закрепят позитивные тенденции развития и создадут новые стимулы, комментируют эксперты. Политологи назвали выступление Путина своего рода заочным ответом на сделанные в Давосе заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила надежду, что западные санкции погрузят экономику России в рецессию. Катастрофического падения отечественной экономики, как предрекали западные политики и аналитики, в 2022 году не произошло, заявил президент Путин, начиная разговор с правительством. «Фактическая динамика оказалась лучше многих прогнозов. ВВП снизился на 2,1 процента, а не на 15-20, как предрекали зарубежные эксперты, — отметил глава государства. — Рост экономики стал наблюдаться уже в третьем-четвертом кварталах. Наша задача — поддержать, закрепить эту положительную тенденцию». За время санкций российская экономика сохранила свою устойчивость, подчеркнул президент РФ Владимир Путин Фото: Размик Закарян © URA.RU По словам Путина, продолжает наращивать обороты оборонно-промышленный комплекс, предприятия которого работают «практически круглосуточно». Руководству и правительства, и регионов следует следить за ситуацией на производствах, ориентированных на внешний рынок, чтобы сохранить их стабильность. Например, в лесопромышленном комплексе, где произошло снижение производства на 21,4%. «Нужно отказаться от экспорта необработанного сырья и поставлять на внутренний рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью. Этот процесс должен максимально ускориться», — подчеркнул Путин. Одна из ближайших задач властей — снизить инфляцию до 5%, а то и ниже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей, отметил президент, это 2,3% ВВП. Однако это «один из лучших показателей среди стран „большой двадцатки“». Президент потребовал также контролировать инфляционный процесс, добиваться снижения уровня инфляции до 5% и даже ниже. На ближайшие годы президент ставит задачи развития опорной дорожной сети. Речь идет о капремонте, реконструкции и строительстве 136 тысяч километров новых дорог, стоимость которых составит 13 трлн рублей. «Важно не просто в полном объеме реализовать намеченное, но и постараться сделать это опережающим темпом. Качественные, безопасные дороги — это основа для запуска новых, дополнительных инвестиционных проектов, для повышения связанности наших территорий, включая новые субъекты», — заявил президент. Строительство дорог — один из ключевых драйверов развития экономики в России, убежден президент РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развитие инфраструктуры — еще один драйвер российской экономики. «Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023 году увеличен на 250 миллиардов рублей. До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций. Здесь также надо применять механизм опережающего финансирования, вводить объекты в эксплуатацию в более ранние сроки», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что в 2022 году санкции для России стали неожиданностью, но даже в таких условиях руководству страны удалось им противодействовать. В 2023 году ситуация другая: экономика адаптировалась. «Мы понимаем, какие риски нас ждут в этом году, и нам нужно пройти их более эффективно, чем в прошлом», — резюмировал Путин. Совещание президента с членами правительства РФ и руководством Центробанка совпало по времени с выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Давосском экономическом форуме. Политик выразила надежду, что «самые жесткие санкции за всю историю» позволят лишить российскую промышленность «современных и критически важных технологий», что «российская экономика окажется в десятилетней рецессии». В свое время был актуален лозунг «наш ответ Чемберлену», пришло время для нового лозунга — «наш ответ Байдену и фон дер Ляйен», прокомментировал ситуацию и стратегические планы Путина политолог Дмитрий Нечаев. «Наш ответ кроется в том, что мы будем укреплять собственную суверенную экономику. Россия будет рассчитывать только на себя. У России свой алгоритм действий. Через год-полтора мы увидим, как у нас возникла новая промышленность, основу которой будет составлять ОПК с высокой долей влияния на гражданскую промышленность. Это позволит укрепить социальную сферу. А вражда с Западом позволяет нам находиться в «спортивной форме»», — убежден Нечаев. Бюджетное финансирование на инфраструктурные кредиты для регионов в 2023 году увеличено. Для кого-то это шанс обновить коммунальные сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источник экономического роста России — это стройка и инфраструктура, подтверждает слова президента экономист Василий Колташов. «Экономический рост доложен привести к увеличению национального богатства, а это в первую очередь объекты инфраструктуры, жилье, промышленные объекты и т. д.» — полагает эксперт. По словам политолога Александра Асафова, повестка президента РФ «резко контрастирует с повесткой западных политиков» (не только фон дер Ляйен, но и, к примеру, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель), которые занимаются «саморазоблачением». «Путин говорит о позитивных, стратегических вещах: строительстве и инфраструктуре как драйверах экономки, увеличении бюджетных лимитов на инфраструктурные проекты. Он говорит о том, что связано непосредственно с сохранением темпов развития и защиты экономики России», — объяснил аналитик. Статья по теме Путин показал главное отличие современной России от 90-х То, о чем сказал сегодня президент Путин, — это стратегические цели развития России, уверен профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Мы вышли из ситуации, когда считали, что все будет развиваться спонтанно, и вернулись к идее больших проектов. На Западе же не понимают закономерности нашего развития, нашей психологической реакции [на санкции и трудности], наших мотиваций. Кроме того, Запад, не ставит перед собой задач развития, считая их достигнутыми. Они говорят о том, как помешать другим стать сильнее. Руководство же России говорит о стратегических планах», — резюмировал Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин разрушил надежды Запада на обвал российской экономики. На совещании с правительством 17 января глава государства представил стратегические планы, которые закрепят позитивные тенденции развития и создадут новые стимулы, комментируют эксперты. Политологи назвали выступление Путина своего рода заочным ответом на сделанные в Давосе заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выразила надежду, что западные санкции погрузят экономику России в рецессию. Катастрофического падения отечественной экономики, как предрекали западные политики и аналитики, в 2022 году не произошло, заявил президент Путин, начиная разговор с правительством. «Фактическая динамика оказалась лучше многих прогнозов. ВВП снизился на 2,1 процента, а не на 15-20, как предрекали зарубежные эксперты, — отметил глава государства. — Рост экономики стал наблюдаться уже в третьем-четвертом кварталах. Наша задача — поддержать, закрепить эту положительную тенденцию». По словам Путина, продолжает наращивать обороты оборонно-промышленный комплекс, предприятия которого работают «практически круглосуточно». Руководству и правительства, и регионов следует следить за ситуацией на производствах, ориентированных на внешний рынок, чтобы сохранить их стабильность. Например, в лесопромышленном комплексе, где произошло снижение производства на 21,4%. «Нужно отказаться от экспорта необработанного сырья и поставлять на внутренний рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью. Этот процесс должен максимально ускориться», — подчеркнул Путин. Дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей, отметил президент, это 2,3% ВВП. Однако это «один из лучших показателей среди стран „большой двадцатки“». Президент потребовал также контролировать инфляционный процесс, добиваться снижения уровня инфляции до 5% и даже ниже. На ближайшие годы президент ставит задачи развития опорной дорожной сети. Речь идет о капремонте, реконструкции и строительстве 136 тысяч километров новых дорог, стоимость которых составит 13 трлн рублей. Развитие инфраструктуры — еще один драйвер российской экономики. «Лимит инфраструктурных бюджетных кредитов в 2023 году увеличен на 250 миллиардов рублей. До 300 миллиардов рублей должно вырасти финансирование проектов с помощью так называемых инфраструктурных облигаций. Здесь также надо применять механизм опережающего финансирования, вводить объекты в эксплуатацию в более ранние сроки», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что в 2022 году санкции для России стали неожиданностью, но даже в таких условиях руководству страны удалось им противодействовать. В 2023 году ситуация другая: экономика адаптировалась. «Мы понимаем, какие риски нас ждут в этом году, и нам нужно пройти их более эффективно, чем в прошлом», — резюмировал Путин. Совещание президента с членами правительства РФ и руководством Центробанка совпало по времени с выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Давосском экономическом форуме. Политик выразила надежду, что «самые жесткие санкции за всю историю» позволят лишить российскую промышленность «современных и критически важных технологий», что «российская экономика окажется в десятилетней рецессии». В свое время был актуален лозунг «наш ответ Чемберлену», пришло время для нового лозунга — «наш ответ Байдену и фон дер Ляйен», прокомментировал ситуацию и стратегические планы Путина политолог Дмитрий Нечаев. «Наш ответ кроется в том, что мы будем укреплять собственную суверенную экономику. Россия будет рассчитывать только на себя. У России свой алгоритм действий. Источник экономического роста России — это стройка и инфраструктура, подтверждает слова президента экономист Василий Колташов. «Экономический рост доложен привести к увеличению национального богатства, а это в первую очередь объекты инфраструктуры, жилье, промышленные объекты и т. д.» — полагает эксперт. По словам политолога Александра Асафова, повестка президента РФ «резко контрастирует с повесткой западных политиков» (не только фон дер Ляйен, но и, к примеру, экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель), которые занимаются «саморазоблачением». «Путин говорит о позитивных, стратегических вещах: строительстве и инфраструктуре как драйверах экономки, увеличении бюджетных лимитов на инфраструктурные проекты. Он говорит о том, что связано непосредственно с сохранением темпов развития и защиты экономики России», — объяснил аналитик. То, о чем сказал сегодня президент Путин, — это стратегические цели развития России, уверен профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Мы вышли из ситуации, когда считали, что все будет развиваться спонтанно, и вернулись к идее больших проектов. На Западе же не понимают закономерности нашего развития, нашей психологической реакции [на санкции и трудности], наших мотиваций. Кроме того, Запад, не ставит перед собой задач развития, считая их достигнутыми. Они говорят о том, как помешать другим стать сильнее. Руководство же России говорит о стратегических планах», — резюмировал Черняховский.